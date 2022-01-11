«Автократия» сменяется не «демократией»

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11 января, вторник  |  Последнее обновление — 10:04  |  vz.ru
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Российские огурцы одержали победу над европейскими

Россия подняла тепличный бизнес с колен Сергей Мальгавко/ТАСС
Рекордный урожай тепличных помидоров и огурцов собран в России в 2021 году. Более того – российские огурцы не только почти полностью вытеснили иностранные, но даже ведут активную экспансию за границу. Почему ситуация с томатами по этим показателям отстает – и как сделать так, чтобы тепличные овощи были одинаково доступны в любом регионе России? Подробности...
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Как Запад отладил российско-белорусские отношения

В 2022 году интеграция России и Белоруссии будет проходить более интенсивно, чем ранее Sergei Grits/AP/ТАСС
2021 год зафиксировал важнейшую победу России над Западом – в битве если уж не за сердца, то за умы белорусского руководства. И главный вклад в эту победу сделал, как ни парадоксально, сам Запад. Своими действиями он не просто толкнул, а фактически бросил Лукашенко в объятия Кремля. Как такое произошло? Подробности...
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Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
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Куда перекинется казахстанский мятеж

Велика вероятность, что беспорядки могут вспыхнуть в других странах Средней Азии Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Казахстан, который только что пережил попытку мятежа, может стать «экспортером революции» для соседних стран. Об этом предупредил глава правительства Киргизии, которая до недавнего времени считалась самой нестабильной страной Средней Азии. Какие государства могут оказаться новой мишенью террористических организаций и почему? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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«Автократия» сменяется не «демократией»

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
У революций, смут и мятежей есть какое-то наркотическое свойство – всегда находятся «революционные наркоманы», которые упиваются «музыкой революции». Есть они, и немало, и в русскоязычном интернете. Подробности...

Почему американцы и европейцы саботируют диалог с Россией

Дмитрий Бабич
Дмитрий Бабич, политолог, журналист
Успешный компромисс на переговорах с Россией грозит большими неприятностями: любые уступки будут рассматриваться определенными силами на Западе под лупой или даже под микроскопом, их надо будет объяснять. Подробности...
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Россияне перестали жить одним днем

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Со всех сторон только и слышишь «кешбэк», «эффективное планирование бюджета», «ИИС типа А» (или Б), «материнский капитал», «налоговый вычет», «диверсификация активов», «финансовая подушка безопасности», «купонный доход» и так далее и тому подобное. Подробности...
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Кто устроил бунт в Казахстане

Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    «Автократия» сменяется не «демократией»

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		11 января 2022, 09:10

    Дергающиеся кадры из городов Казахстана, на которых какие-то вооруженные громилы выносят товары из разоренных магазинов, вскрывают банкоматы и ради забавы жгут автомобили, пока мирные обыватели не могут даже за хлебом выйти, напомнили о хрупкости цивилизованной городской жизни – всего того, к чему мы привыкли как к чему-то само собой разумеющемуся.

    Приходят сообщения о конкретных известных людях, убитых грабителями – не потому, что они имели какую-то политическую позицию, а просто потому, что попали под руку. О стрельбе и трупах, валяющихся на улицах. Об отрезанных головах и прочем, о чем не хочется говорить подробно.

    Но все это передает лишь очень малую долю того ужаса, с которым столкнулись люди, которые там живут. Мы, в Москве, праздновали Рождество – и беспрепятственно пошли в церкви, по безопасным, ярко освещенным и украшенным улицам. В Казахстане люди не могли праздновать – невозможно было дойти не только до церкви, но и до ближайшего магазина. Город, как писали жители, был «захвачен террористами и мародерами». Не было возможности купить даже самые необходимые лекарства.

    Сейчас какой-то порядок возвращается – но медленно и очень дорогой ценой. Сообщают о сотнях убитых, тысячах задержанных. В обществе – по крайней мере, на время – стало гораздо меньше свободы и гуманности, чем до этого. Конечно, специалисты по внутренней политике Казахстана могут больше сказать о причинах происшедшего. Но нам всем, неспециалистам, стоит обратить внимание на то, что в этой истории является универсальным для всех народов – революция всегда есть игра с отрицательной суммой. Бывают игры с ненулевой суммой – например, торговля, от которой все ее участники получают выгоду. Есть игры с нулевой – как военный конфликт, в результате которого одна сторона проигрывает, а другая что-то приобретает. А бывают и с отрицательной суммой – в которых все их участники теряют, кроме, может быть, очень и очень узкого круга лиц.

    Революция – такого рода игра. Она приносит только беду, если проваливается, и приносит несопоставимо худшую беду, если удается. Конечно, на свете бывали режимы настолько бесчеловечные, что для их свержения революция могла бы быть оправданна – но парадокс в том, что это, как правило, как раз те режимы, которые устанавливаются в результате революции. Тем не менее у революций, смут и мятежей есть какое-то наркотическое свойство – всегда находятся «революционные наркоманы», которые упиваются «музыкой революции». Есть они, и немало, и в русскоязычном интернете. У них события в соседней стране порождают восторг и призывы «пусть сильнее грянет буря», а помощь России законным властям Казахстана вызывает резкий протест.

    Фото: Vladimir Tretyakov/AP/ТАСС

    Как сказал еще в XVIII веке о других революционерах – французских – шотландский мыслитель Эдмунд Берк, «эти люди должны разрушать, иначе их существование утратит цель». За революцией всегда стоит чистая, иррациональная страсть к разрушению ради разрушения. Громила, который сжигает машины или разбивает компьютеры просто ради развлечения – это наиболее чистый революционный тип. Но обычно люди задним числом рационализируют свои страсти – и для этого служат идеологии, где развитие событий всегда объясняется в рамках определенной простой схемы. Коммунисты сводили все к борьбе классов, а национал-социалисты – рас; современные либералы сводят все к борьбе «демократии» и «автократии». «Автократия» это всегда и неизменно зло – причем зло абсолютное, некий «черный полюс», противостояние которому всегда есть благо. Как заметил один комментатор в Сети, «у них одна извилина, и на той написано – долой самодержавие!».

    Поскольку режим в Казахстане, несомненно, «автократический», любые выступления против него заслуживают безоговорочного одобрения. Когда этот режим падет, водворится светлое царство демократии. Все участники выступлений – по определению хорошие люди, находящиеся на правильной стороне истории. Они представляют собой «народ», который «восстал против тирании». То, что власти России явно против, делает участников протестов особенно заслуживающими всякого восхищения и доверия. Поэтому сообщение о массовых выступлениях в городах Казахстана было воспринято в этой среде с горячим энтузиазмом. Когда появились кадры погромов и полыхающих общественных зданий, это вызвало неизбежный когнитивный диссонанс – реальность (опять) не подтвердила идеологию. Кто-то предположил, что власти специально подготовили громил, чтобы бросить тень на борцов за свободу; кто-то стал уверять, что отдельные погромщики не определяют лицо протеста.

    Что же, возможно, и не определяют. Возможно, там были и приличные люди, которые просто хотели выразить свое обоснованное недовольство. Но любая революция так работает – если в событиях принимают участие как хипстеры, так и громилы, развитие событий будет определяться именно громилами. А громилы неизбежно явятся, как только обнаружат, что полиция по той или иной причине бездействует. Как сказал поэт, описывая опыт другой революции, русской: «Запирайте етажи, нынче будут грабежи!».

    «Восставший народ» – никогда такого не было, и вот опять! – оборачивается толпой погромщиков, откуда ни возьмись вылезают какие-то жуткие типы, и короткая революционная эйфория сменяется мучительным похмельем. «Автократия» сменяется не «демократией», а первобытным состоянием войны всех со всеми. И в этой ситуации помочь восстановить порядок, при котором люди могут спокойно сходить за хлебом – требует как человеколюбие, так и прагматизм: дожидаться, пока соседняя страна окончательно погрузится в хаос, а через границу хлынут потоки беженцев, было бы безответственно.

    А безответственность – это то, что могут позволить себе комментаторы в Сети, но никак не государство.

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