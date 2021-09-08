Евгений Зиничев погиб как настоящий офицер

Взгляд
8 сентября, среда  |  Последнее обновление — 19:43  |  vz.ru
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Автолюбителей заставили переплачивать за дефицит новых машин

Автомобилей не хватает на всех желающих Артем Геодакян/ТАСС
Уже два месяца в России падают продажи новых автомобилей, хотя спрос на машины остается стабильным. В автосалонах не хватает машин на всех желающих. Дилеры начали устанавливать свои «правила игры». О скидках можно забыть чуть ли не до конца следующего года, уверяют участники рынка. Кто виноват в дефиците и как купить машину со скидкой?  Подробности...
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Главный урок распада СССР до сих пор не выучен

Столь легким достижением независимости Прибалтика обязана лично Борису Ельцину Паже Улдис/Фотохроника ТАСС
Ровно 30 лет назад в Москве официально зафиксировали первую стадию распада СССР, признав государственную независимость Литвы, Латвии и Эстонии. Это было сделано худшим путем из возможных, если исходить из интересов России и русских. Но даже сейчас, три десятилетия спустя, уроки государственного распада выучены в РФ далеко не всеми.  Подробности...
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Как западные посольства вербуют пятую колонну в России

Посольства западных стран, в том числе США – желанный объект трудоустройства для некоторых наших сограждан MAXIM SHIPENKOV/ЕРА/ТАСС
Россия лишила Запад важнейшего канала создания пятой колонны – российских граждан, чья лояльность другим государствам была выше лояльности родной стране. Инструментом отбора и воспитания этой целевой группы были западные посольства в Москве. Как все происходило и какими словами оценивает это российский МИД? Подробности...
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Донбасс объединяется ради русского будущего

Новая политика снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между ДНР и ЛНР Валерий Мельников/РИА «Новости»
Главы ДНР и ЛНР выпустили заявление, которое для обеих донбасских республик является историческим. В ближайшее время там планируют ликвидировать «феодальную раздробленность» и создать единое экономическое пространство по российским лекалам. Это чрезвычайно важный шаг. Вопрос в том, почему он делается только сейчас. Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Евгений Зиничев погиб как настоящий офицер

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Зиничев старался вылетать на все масштабные ЧП и ЧС, погружаясь в мельчайшие детали. Не стеснялся спрашивать у других, если чего-то не понимал. Не боялся говорить открыто, о чем другие молчали. Подробности...

За Ленинградом всегда наступает Сталинград

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы не простили Европу за блокаду Ленинграда. Это грех родителей, который лежит на детях. Не за войны – за геноцид мирных жителей, за ад, за расчётливо и цинично заморенных голодом ленинградских детей. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Мужской вопрос сводится к тому, первый вы муж или второй

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Если бы у Евы в райском саду вместо Адама сразу был второй муж, то змей уполз бы, разочарованный, поскольку все яблоки были бы аккуратно уложены в деревянные ящики, а зрелые и усталые супруги вместо познания добра и зла сели бы смотреть сериал. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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Провал ЦРУ на Украине

День уничтожения военной игрушки

Обсуждение: 5 комментариев

Каких животных потеряла Россия

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Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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В подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
  • Высокая зарплата

  • Хорошие жилищные условия

  • Перспективы карьерного роста

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Что вам ближе – коммунизм или христианство?
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    Общественное мнение

    Евгений Зиничев погиб как настоящий офицер

    Общественное мнение
    самые актуальные темы дня в блогосфере
    		8 сентября 2021, 18:49

    Рамзан КАДЫРОВ, глава Чечни: Сегодня трагически оборвалась жизнь министра чрезвычайных ситуаций России Евгения Зиничева. Я знал его двадцать лет. Это был сильный, мужественный человек, истинный патриот нашего Отечества.

    Евгений Николаевич погиб как герой, спасая человеческую жизнь. В ходе межведомственных учений по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев наблюдал за происходящим на краю выступа. Находившийся рядом оператор поскользнулся и сорвался в воду. Вокруг было много наблюдавших, но как истинный спасатель, человек широкой души, переживающий за чужие жизни, Евгений Николаевич рванул в воду за сорвавшимся и разбился о выступавший камень. Это был поистине героический поступок! Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Евгения Николаевича! Источник

    Юрий ВАСИЛЬЕВ, корреспондент газеты ВЗГЛЯД: Спасатель увидел, как человек попал в беду. И не задумываясь, бросился спасать. То, что это главный спасатель, министр МЧС, в чине генерала армии – уже подробности. Главное – спасатель. Которым Евгений Зиничев стал чуть более трех лет назад. Удивительно, насколько он вошел в профессию. Плотно, без швов. Оставшись спасателем до конца. Светлая память ему и оператору: сорвался на камни, без шансов. Источник

    Александр ХИНШТЕЙН, глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи: Страшная, дикая, не укладывающаяся в сознание новость: погиб Евгений Зиничев. Я хорошо знал Евгения Николаевича. Это был на удивление чистый и честный человек, неиспорченный властью и звездами на погонах. Простой, доступный, без пафоса и фанаберии. Придя в МЧС, он с ходу начал разгребать доставшиеся ему «авгиевы конюшни», искренне переживая за ведомство и его будущее. Помню, с каким жаром он делился своими планами, как радовался, когда удавалось добиваться конкретных результатов. Сам старался вылетать на все масштабные ЧП и ЧС, погружаясь в мельчайшие детали. Не стеснялся спрашивать у других, если чего-то не понимал. Не боялся говорить открыто, о чем другие молчали.

    В моем представлении – Евгений Николаевич всегда был образцом настоящего русского офицера, для которого понятие «честь» – не просто красивый тост за столом. И погиб он тоже, как настоящий офицер, защищая чужую жизнь. Не раздумывая, прыгнул вниз, чтобы спасти человека. В это мгновение о себе министр не думал. Генерал Зиничев – настоящий герой во всех смыслах этого слова. Его гибель – огромная, непоправимая утрата не только для родных, близких и системы МЧС, но и для всей страны. Его масштаб государственного деятеля – не успел раскрыться еще в полную силу. Вечная ему память и вечная слава! Уверен, что имя и подвиг Евгения Зиничева будут жить в веках, как символ истинного героизма и самопожертвования. Источник

    Алексей ПУШКОВ, сенатор: Глава МЧС Евгений Зиничев погиб как герой, спасая человека. Он, ни секунды не задумываясь, бросился ему на помощь. Сильный, смелый, редкий был человек. Искренние соболезнования родным и близким погибшего героя. Источник

    Тина КАНДЕЛАКИ, заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа»: Евгений Зиничев был примером настоящего мужчины и офицера. Такими людьми нужно гордиться. И, разумеется, он не мог поступить иначе, мгновенно сделав то, что делают сотрудники МЧС по всей стране – ринулся спасать человеческую жизнь. Источник

    Александр КОЦ, военный корреспондент «Комсомольской правды»: Сейчас, конечно, будут вспоминать, что Евгений Зиничев – из школы КГБ. Что он был личным охранником премьера и президента Путина, что в МЧС он пришел с Лубянки… Но это все неважно. Неважно, что было до и кем он был до. Важно как он погиб.

    Во время землетрясения на Гаити я сутки работал с американскими спасателями. Я был поражен тем, что американцы не лезут внутрь завалов. За них это делают волонтеры, которым платят соответствующую зарплату. «В мире есть две стратегии спасения, – объясняли мне потом наши матерые мужики из «Центроспаса». – Жизнь спасателя превыше всего и жизнь спасаемого превыше всего. Американцы работают по первой схеме, мы – по второй».

    Евгений Николаевич как настоящий русский спасатель отработал по второй схеме. И совершенно неважно, какие регалии у него были до этого момента. Он погиб как профессионал, у которого даже на подсознательном уровне не было других рефлексов, кроме как броситься на помощь. Не задумываясь о себе. Жизнь спасаемого превыше всего… Источник

    Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор RT: Хочу напомнить, что Зиничев работал министром ЧС последние несколько лет, а до этого всю свою жизнь прослужил совсем в другом ведомстве и совсем в других погонах. Много лет он был одним из самого что ни на есть «ближайшего окружения» Начальника, сопровождая его ежедневно. Я как раз тогда была с ним знакома. И он для меня был типичным представителем вот этого сорта силовиков – совсем из другого теста людей, отдельной такой обоймы – именно обоймы – нашего общества.

    Четкие, молчаливые, молчаливо бесстрашные, немногословно глубокие, молниеносно решительные, понимающие полутона, но не принимающие их в вопросах государственного благополучия и безопасности, они безусловно и ежеминутно готовы отдать жизнь: за Родину, за дело, которое им поручено, за малознакомого оператора, поскользнувшегося на скале.

    Коллективный обитатель как отечественных, так и небратских фейсбуков не смог бы даже поговорить с человеком из этой обоймы. Потому что языка такого не знает. И погиб Зиничев как в назидание всей той швали, которая уже начала свой гопак на его костях. Его смерть как будто говорит им: «Смотрите, негодники, как на самом деле устроен мир. Какие в нем есть люди. Какие в нем министры. Какое в нем «ближайшее окружение». Какие в нем силовики».

    Но и смерть говорит с ними зря. Языка-то они не знают. За мужество, за героизм как образ жизни, за беззаветность, за служение как единственно возможный выбор, за то, что был одним из многих, и это множество было и есть такое же, как он один... Вечная память. Источник

    Олег КАШИН, журналист: Кроме шуток – самое время назвать именем Зиничева улицу в Калининграде. Ленинский проспект напрашивается. Источник 


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