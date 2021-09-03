США держат Украину «на всякий случай»

Несмотря на все унижения, которые пришлось испытать Владимиру Зеленскому накануне визита в США, именно украинский президент получил от него самые большие дивиденды. Дважды переносившаяся встреча с Джо Байденом состоялась 2 сентября. Она была лишена и показной приветливости, но и демонстративного холодка. Это была абсолютно проходная встреча американского президента с менеджером заокеанской колонии, наниматели которого дали понять, что не в восторге от профессиональных и личных качеств управленца. Но в силу того, что более качественных президентов в дикой далекой Украине не делают, имеют дело с тем, с кем приходится.

Зеленского спустили с небес на землю, четко дав понять, что перспектива вступления Украины в НАТО и судьба «Северного потока – 2» – это вопросы не его уровня. Украинский президент не представляет собой субъект принятия решений по ним и даже переговорной стороной не является. В ближайшее время эти темы постепенно исчезнут из риторики Зеленского, направленной на внутреннюю аудиторию, и будут заменены новостными поводами по повестке борьбы с внутренней угрозой и внешней агрессией.

Но сам факт встречи с Байденом, а также отсутствие негативных посылов для Зеленского – уже большая победа последнего. Ведь еще в начале года благосклонность Вашингтона к «марионетке олигархов», каковым справедливо считают Зеленского, была под вопросом. А оппоненты Зеленского на самой Украине – прежде всего экс-президент Петр Порошенко – только и ждали сигнала для того, чтобы начать «качать» ситуацию. Но не случилось.

Американцы сочли, что смена Зеленского в столь нестабильной стране, как Украина, чревата ростом рисков утраты контроля. Зеленский остался рукопожатным, его команде простили тесные контакты с Дональдом Трампом и массовое увольнение «соросят», начавшееся с отставки премьер-министра Алексея Гончарука в начале 2020 года.

На встрече не прозвучала критика новаторского управленческого стиля Зеленского – использования Совета нацбезопасности, являющегося всего лишь совещательным органом при президенте, для введения санкций против граждан Украины и украинских компаний. До тех пор пока эта политика не противоречит интересам США – почему бы нет. В конце концов, Зеленский устраняет конкурентов именно под предлогом борьбы с «агентами России», к каковым в первую очередь причислены оппозиционные СМИ. А раз антироссийский курс никто не отменял, то и инструменты его проведения сгодятся.

В этом смысле показательно незамеченным американской администрацией осталось и открытое письмо руководителя Freedom House Майкла Абрамовица Джо Байдену накануне его встречи с Зеленским, в котором Абрамовиц подверг жесткой критике практику внесудебных расправ над СМИ на Украине. «Наш сукин сын» делает что может и как может.

Не прозвучало и критики в отношении пассивности Киева по вопросу выполнения Минских соглашений. Вашингтон, по сути, возложил ответственность за их выполнение на Москву, чем в очередной раз подтвердил бесперспективность поиска мира в рамках этих документов. Похоже, что в Минские соглашения уже не верят ни в Киеве, ни в Берлине, ни в Вашингтоне, ни в Москве.

А это значит, что Зеленскому не нужно будет делать никаких шагов для имплементации «Минска», грозящих ссорой с националистами. Одновременно не нужно искать благосклонности апологетов мира – в основном избирателей на юго-востоке страны. Электоральной базой Зеленского и его партии «Слуга народа» остается аморфное болото, удовлетворяющееся бесконечным политическим шоу, в котором команда Зеленского преуспела гораздо больше, чем в вопросах госуправления.

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В США дали понять, что Украина останется полигоном для венчурных инвестиций американских компаний. Из этой серии – меморандум с компанией Westinghouse о достройке блоков атомных электростанций на Украине с ничем не подкрепленным объемом инвестиций в 30 млрд долларов, кредитная линия на 3 млрд долларов на закупку американских товаров и услуг, а также подачка в виде почти полумиллиарда долларов «на поддержание штанов» до конца года.

После позорного исхода из Афганистана американская администрация этими действиями демонстрирует, что не даст Украине пропасть. Кредиты и подачки подкрепляются вхождением американских компаний в еще жизнеспособные сегменты украинской экономики. А для снижения рисков управленческих эксцессов предлагается закрепление формального контроля США над структурой антикоррупционных органов Украины. Из этой серии – избрание лояльного Штатам главы Специальной антикоррупционной прокуратуры, обеспечение независимости уже контролируемого Западом Национального антикоррупционного бюро и другие подобные меры.

Вместе с тем внятной политики и целей США на Украине так и не было обозначено. Складывается впечатление, что Украину все еще держат как бы «на всякий случай», для возможного будущего торга с ЕС и Россией. Либо как инструмент «взлома» последней, если представится удобный случай.