США держат Украину «на всякий случай»

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Экспортная монополия Газпрома может быть разрушена

Если пустить газ Роснефти в «Северный поток – 2», то газопровод станет соответствовать Газовой директиве ЕС Jens Büttner Кредит/DPA/Picture alliance/ТАСС
Впервые единоличное право Газпрома на экспорт трубопроводного газа пошатнулось. Реальные шансы стать еще одним поставщиком российского голубого топлива в Европу появились у Роснефти. Почему российские власти десятилетиями сохраняли монополию Газпрома на экспорт и какой существенный аргумент Игоря Сечина может убедить власти разрушить монополию теперь? Подробности...
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Малые партии могут успеть пройти в Госдуму

Заметная часть избирателей, уже твердо решивших идти голосовать, пока определилась со своими предпочтениями Артем Геодакян/ТАСС
Возможность преодолеть пятипроцентный рубеж и попасть в новую Госдуму есть не только у четверки лидеров во главе с «Единой Россией», но и y некоторых малых партий – «Новых людей», Партии пенсионеров и «Яблока». Об этом заявили социологи и политологи, оценив результаты социологических опросов. Кто может помочь пройти новичкам? Подробности...
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Какой была бы Россия с населением в полмиллиарда человек

Россия с большим количеством населения, бесспорно, была и лучше, мощнее и богаче Михаил Джапаридзе/ТАСС
Если бы не события 1917 и 1991 годов, у нас была бы другая страна, а ее население достигало бы 500 млн человек, заявил Владимир Путин на марафоне общества «Знание». По мнению экспертов, сегодня страна действительно испытывает дефицит населения в том числе и из-за утраченного в ХХ веке человеческого потенциала. Подробности...
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Байден сделал Зеленскому большой подарок

США устраивает отказ Украины от Минских соглашений president.gov.ua
«Украина снялась с «крючка» Минских соглашений, поскольку этот документ не упоминается в совместной декларации Зеленского и Байдена», – заявляют в Киеве. Более того, тема выполнения Минских соглашений даже не обсуждалась на встрече лидеров двух стран. Почему Вашингтон пошел на уступки Киеву в этом вопросе и как на это отреагирует Россия?  Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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США держат Украину «на всякий случай»

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
После позорного исхода из Афганистана американская администрация своими действиями демонстрирует, что не даст Украине пропасть. Подробности...

Выйдет ли Венгрия из Евросоюза

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Сегодня на Орбана многие в Европе смотрят как на последнюю надежду. И если его не оставит решимость, за ним могут последовать многие. В этом случае скорый, бесславный конец Евросоюза, даст Бог, не обернется сокрушительной катастрофой. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Почему провалился план Черчилля не пустить русских в Европу

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 сентября 1943 года стартовала высадка англо-американских войск в Италии. Это была часть плана – оккупировать Европу до того, как туда войдут советские войска. Подробности...
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Каких животных потеряла Россия

Провал Зеленского в Вашингтоне

США отказываются от войн

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Мощные ливни затопили улицы Нью-Йорка

В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Глеб Простаков

    США держат Украину «на всякий случай»

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		3 сентября 2021, 17:38

    Несмотря на все унижения, которые пришлось испытать Владимиру Зеленскому накануне визита в США, именно украинский президент получил от него самые большие дивиденды. Дважды переносившаяся встреча с Джо Байденом состоялась 2 сентября. Она была лишена и показной приветливости, но и демонстративного холодка. Это была абсолютно проходная встреча американского президента с менеджером заокеанской колонии, наниматели которого дали понять, что не в восторге от профессиональных и личных качеств управленца. Но в силу того, что более качественных президентов в дикой далекой Украине не делают, имеют дело с тем, с кем приходится.

    Зеленского спустили с небес на землю, четко дав понять, что перспектива вступления Украины в НАТО и судьба «Северного потока – 2» – это вопросы не его уровня. Украинский президент не представляет собой субъект принятия решений по ним и даже переговорной стороной не является. В ближайшее время эти темы постепенно исчезнут из риторики Зеленского, направленной на внутреннюю аудиторию, и будут заменены новостными поводами по повестке борьбы с внутренней угрозой и внешней агрессией.

    Но сам факт встречи с Байденом, а также отсутствие негативных посылов для Зеленского – уже большая победа последнего. Ведь еще в начале года благосклонность Вашингтона к «марионетке олигархов», каковым справедливо считают Зеленского, была под вопросом. А оппоненты Зеленского на самой Украине – прежде всего экс-президент Петр Порошенко – только и ждали сигнала для того, чтобы начать «качать» ситуацию. Но не случилось.

    Американцы сочли, что смена Зеленского в столь нестабильной стране, как Украина, чревата ростом рисков утраты контроля. Зеленский остался рукопожатным, его команде простили тесные контакты с Дональдом Трампом и массовое увольнение «соросят», начавшееся с отставки премьер-министра Алексея Гончарука в начале 2020 года.

    На встрече не прозвучала критика новаторского управленческого стиля Зеленского – использования Совета нацбезопасности, являющегося всего лишь совещательным органом при президенте, для введения санкций против граждан Украины и украинских компаний. До тех пор пока эта политика не противоречит интересам США – почему бы нет. В конце концов, Зеленский устраняет конкурентов именно под предлогом борьбы с «агентами России», к каковым в первую очередь причислены оппозиционные СМИ. А раз антироссийский курс никто не отменял, то и инструменты его проведения сгодятся.

    Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

    В этом смысле показательно незамеченным американской администрацией осталось и открытое письмо руководителя Freedom House Майкла Абрамовица Джо Байдену накануне его встречи с Зеленским, в котором Абрамовиц подверг жесткой критике практику внесудебных расправ над СМИ на Украине. «Наш сукин сын» делает что может и как может.

    Не прозвучало и критики в отношении пассивности Киева по вопросу выполнения Минских соглашений. Вашингтон, по сути, возложил ответственность за их выполнение на Москву, чем в очередной раз подтвердил бесперспективность поиска мира в рамках этих документов. Похоже, что в Минские соглашения уже не верят ни в Киеве, ни в Берлине, ни в Вашингтоне, ни в Москве.

    А это значит, что Зеленскому не нужно будет делать никаких шагов для имплементации «Минска», грозящих ссорой с националистами. Одновременно не нужно искать благосклонности апологетов мира – в основном избирателей на юго-востоке страны. Электоральной базой Зеленского и его партии «Слуга народа» остается аморфное болото, удовлетворяющееся бесконечным политическим шоу, в котором команда Зеленского преуспела гораздо больше, чем в вопросах госуправления.

    В США дали понять, что Украина останется полигоном для венчурных инвестиций американских компаний. Из этой серии – меморандум с компанией Westinghouse о достройке блоков атомных электростанций на Украине с ничем не подкрепленным объемом инвестиций в 30 млрд долларов, кредитная линия на 3 млрд долларов на закупку американских товаров и услуг, а также подачка в виде почти полумиллиарда долларов «на поддержание штанов» до конца года.

    После позорного исхода из Афганистана американская администрация этими действиями демонстрирует, что не даст Украине пропасть. Кредиты и подачки подкрепляются вхождением американских компаний в еще жизнеспособные сегменты украинской экономики. А для снижения рисков управленческих эксцессов предлагается закрепление формального контроля США над структурой антикоррупционных органов Украины. Из этой серии – избрание лояльного Штатам главы Специальной антикоррупционной прокуратуры, обеспечение независимости уже контролируемого Западом Национального антикоррупционного бюро и другие подобные меры.

    Вместе с тем внятной политики и целей США на Украине так и не было обозначено. Складывается впечатление, что Украину все еще держат как бы «на всякий случай», для возможного будущего торга с ЕС и Россией. Либо как инструмент «взлома» последней, если представится удобный случай.

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