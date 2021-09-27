Зеленский блестяще имитирует борьбу с олигархами

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Высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2»

США обеспокоились возможной нехваткой газа в Европе зимой Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Госдеп США призвал Россию увеличить транзит газа через Украину на фоне высоких цен на голубое топливо в Европе. С аналогичным требованием выступили и в ряде стран ЕС, а в западных СМИ развернулась кампания с обвинениями в адрес России в провоцировании дефицита газа перед зимой. При этом Газпром отказывается бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, строго выполняя ранее подписанные контракты. Как воспринимать требования Вашингтона и чем они могут обернуться для Газпрома? Подробности...
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Чего не хватает Украине для военного паритета с Россией

Отставание Украины от России в военной сфере исчисляется десятилетиями president.gov.ua
«Украина имеет военный паритет с Россией». К таким выводам пришли в окружении президента Зеленского. При этом в Москве неоднократно говорили о невозможности полномасштабной войны между странами. Какие цели преследуют украинские политики, выступая с подобными заявлениями – и чего в действительности не хватает Киеву для равенства с Москвой в военной сфере?  Подробности...
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Зачем Россия покоряла Кавказ

Борьба с горцами затянулась на десятилетия Ф. Рубо
Ровно 220 лет назад Россия сделала один из важнейших шагов в экспансии на Кавказе – присоединение Грузии (в ее тогдашних границах). 24 сентября 1801 года рескриптом императора Александра I в состав России было включено Картли-Кахетинское царство. Что дали в итоге нашей стране десятилетия войн, последовавших вслед за этим, и почему иначе было бы куда хуже? Подробности...
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Немцы задержали Меркель до Рождества

Шольц надеется, что Германия избавится от Меркель хотя бы к Рождеству Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
Смена власти в Германии откладывается. На выборах в Бундестаг голоса немцев разделились таким образом, что формирование правящей коалиции превратится для политиков в головную боль и растянется на несколько месяцев, а до тех пор обязанности канцлера будет исполнять Ангела Меркель. Кто получил шанс возглавить ФРГ и какие последствия эти выборы несут для отношений Москвы и Берлина? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Зеленский блестяще имитирует борьбу с олигархами

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
На Украине готовятся принять «закон об олигархах». При этом понятие «олигарх» выписано в законе максимально расплывчато – таким образом, что при желании под него можно подвести всякого богатого украинца, который испортил отношения с президентом. Подробности...

Как уберечь детей от суицида

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Нужно объяснять на государственном уровне детям, что обратиться к психологу – это не страшно и не стыдно. За это не посадят в психоневрологический диспансер навечно и никто не будет смеяться. Подробности...
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    Зеленский блестяще имитирует борьбу с олигархами

    Андрей Манчук
    политолог
    		27 сентября 2021, 11:52

    Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни» – больше известный под названием «закон об олигархах». Владимир Зеленский видит в этом огромное достижение, которое возвращает страну народу – и официальная пропаганда повторяет это на все лады, обещая украинцам победоносную деолигархизацию государства.

    Однако сам народ наблюдает за происходящим с иронией, справедливо считая это законотворчество фарсом. Ведь за «антиолигархический» закон проголосовала фракция политической партии «За майбутне», которую финансирует олигарх Игорь Коломойский – причем это случилось вскоре после того, как его сфотографировали во время неформальной встречи с Давидом Арахамией, руководителем парламентской фракции партии президента Зеленского. А как известно, пчелы никогда не борются против меда в собственных сотах.

    Иронию вызывает и содержание этого своеобразного документа. Его готовили настолько халтурно и в такой спешке, что теперь собираются проголосовать в парламенте снова – чтобы убрать несколько наиболее очевидных противоречий. Понятие «олигарх» выписано в законе максимально расплывчато – таким образом, что при желании под него можно подвести всякого богатого украинца, который испортил отношения с президентом. Причем этим будет заниматься Совет национальной безопасности и обороны Украины, подконтрольный персонально Зеленскому.

    По существу, СНБО предоставляется право произвольно назначать олигархов, запрещая им заниматься приватизацией и участвовать в финансировании политических партий – то есть отсекая от денежных потоков, собственности и власти. А это дает Зеленскому серьезные рычаги влияния, превращая Украину в президентскую республику самого авторитарного толка. Ведь украинским богачам придется засвидетельствовать «слуге народа» свою политическую лояльность или откупаться от него своими активами. Чтобы их не внесли в олигархический список, сделав это без следствия и суда.

    Впрочем, можно не сомневаться – большинство украинских олигархов выпутаются из этой ситуации без проблем, потому что представители этой касты богатеют при Зеленском так, как никогда раньше.

    Фото: РИА Новости

    Согласно недавно опубликованным данным журнала «Фокус», состояние богатейшего украинца Рината Ахметова оценивается сейчас в 10,6 миллиарда долларов США – при том, что еще год назад оно составляло 7,2 миллиарда. Несмотря на коронавирусную пандемию, капиталы бизнесмена выросли за год почти на три с половиной миллиарда долларов – под трескучую антиолигархическую риторику, которая звучала из администрации украинского президента.

    По мнению большинства экспертов, Ахметов наладил с президентским окружением взаимовыгодные продуктивные связи, и рассчитывает остаться в белом списке правильных украинских сверхбогачей. Хотя Банковая попытается усилить свое влияние на эфирную политику ахметовских медиа – чтобы они избегали критиковать теряющих рейтинги «слуг народа». То же касается Коломойского, который открыто сотрудничает с Зеленским, предоставив ему голоса для принятия «антиолигархического» закона. Потому что ему наверняка пообещали выписать за это охранную грамоту.

    Многие другие миллиардеры являются для украинской власти чем-то вроде неприкасаемых, в силу своих контактов с представителями западного истеблишмента. Среди них можно упомянуть Виктора Пинчука, который вскормил своими грантами целое поколение либеральных и националистических «активистов», а теперь рассчитывает на их покровительство и защиту. Ну а за бывшего президента Порошенко должны вступиться его друзья из Брюсселя и Вашингтона. Хотя бы для того, чтобы он не поведал миру о подоплеке их тесной евроатлантической дружбы, приоткрыв подробности резонансных международных скандалов, вроде знаменитого дела «Бурисмы».

    Кто же может пострадать от этого показушного закона – если не считать второстепенных украинских нуворишей, которых банально обложат специальным налогом, угрожая рассмотреть их личное дело на антиолигархическом парткоме СНБО?

    По существу, он будет направлен против спонсоров «Оппозиционной платформы – За жизнь». Главным олигархом страны назначат уже попавшего под внесудебные санкции Виктора Медведчука, а его партия будет максимально обескровлена в преддверии внеочередных выборов, которые, по слухам, планируют сегодня на Банковой. Потому что каждый спонсор ОПЗЖ автоматически окажется кандидатом на попадание в олигархический список. И это запугивание политических оппонентов почти наверняка окажется достаточно эффективным.

    Кроме того, закон предоставит формальные основания для запрета нелояльных информационных ресурсов, которые были заблокированы с начала года санкциями Совбеза. Их попытаются связать с неправильными «пророссийскими» бизнесменами – даже если это нельзя подтвердить никакими фактами. Ведь главное значение «антиолигархического» закона состоит в том, что он позволяет узаконить уже сложившиеся практики внесудебной расправы над оппозицией. Несмотря на то, что карательные действия СНБО полностью противоречат положениям конституции Украины. 

    Как отреагируют на это США, которые имеют «золотую акцию» в ключевых вопросах украинской повестки? Зеленский рассчитывает на поддержку американского руководства – особенно после беседы с Джозефом Байденом, где как раз затрагивали тему борьбы с влиянием украинских олигархов. Действительно, в Вашингтоне благосклонно воспринимают антиолигархическую риторику Киева, поскольку ослабление политической роли представителей украинского капитала усиливает влияние наднациональных контролирующих структур, навязанных Украине по итогам Евромайдана. А, значит, дополнительно укрепляет ее внешнюю зависимость от США.

    Однако радикальное усиление Зеленского тоже не входит в стратегические планы американцев. Поэтому они будут проводить с украинскими олигархами собственную игру – чтобы, в случае необходимости, использовать их против украинского президента. Тем более, что позиции Зеленского уязвимы. Несмотря на зачистку оппозиционного информационного поля, он растерял свою популярность у обманутых избирателей, которые явно не рассчитывали избрать новую версию Порошенко, и страдают от тяжелейших последствий кризиса. Ведь согласно августовским данным Госстата, 67% украинцев сами называют себя бедняками – что формирует почву для растущего социального недовольства, с самыми непредсказуемыми последствиями для власти.

    По иронии судьбы, Украина действительно нуждается сегодня в искоренении олигархов. Ведь это беднейшая страна Европы, где миллиардер может позволить себе купить самый дорогой особняк в мире, принадлежавший некогда королю – в то время как почти десять миллионов украинских граждан испытывают по данным UNICEF нехватку еды.

    Однако для этого необходимо пересмотреть итоги приватизации девяностых, одновременно с установлением налога на выведенный капитал – чтобы по-настоящему прижать к ногтю украинских миллиардеров.

    А это не отвечает планам американцев – потому что им удобно управлять раздробленным государством, с вечными распрями князьков и магнатов. И совершенно не интересно Зеленскому, который всего лишь имитирует антиолигархическую борьбу, договариваясь с олигархами в политических кулуарах – чтобы сохранить свою власть и получить связанные с ней бенефиции.

    «Проблему олигархов» может решить только украинский народ. И этого больше всего боятся его «слуги» в лице команды Зеленского.

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