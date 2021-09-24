Преданная Франция обречена на новые геополитические потери

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Высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2»

США обеспокоились возможной нехваткой газа в Европе зимой Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Госдеп США призвал Россию увеличить транзит газа через Украину на фоне высоких цен на голубое топливо в Европе. С аналогичным требованием выступили и в ряде стран ЕС, а в западных СМИ развернулась кампания с обвинениями в адрес России в провоцировании дефицита газа перед зимой. При этом Газпром отказывается бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, строго выполняя ранее подписанные контракты. Как воспринимать требования Вашингтона и чем они могут обернуться для Газпрома? Подробности...
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Зачем Британии понадобился новый фигурант по делу Скрипалей

Новый подозреваемый – некто Сергей Федотов, которого называют «сотрудником ГРУ» Metropolitan Police
Лондон во вторник вновь вспомнил об инциденте с якобы имевшим место отравлением «Новичком» перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери. Там заявили, что Петрову и Боширову провести эту операцию помогал третий агент ГРУ. Впрочем, никаких доказательств этого опять не предъявлено. Решение Британии реанимировать старый скандал преследует сразу несколько внутренних и внешнеполитических целей, считают эксперты. Подробности...
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Зачем Россия покоряла Кавказ

Борьба с горцами затянулась на десятилетия Ф. Рубо
Ровно 220 лет назад Россия сделала один из важнейших шагов в экспансии на Кавказе – присоединение Грузии (в ее тогдашних границах). 24 сентября 1801 года рескриптом императора Александра I в состав России было включено Картли-Кахетинское царство. Что дали в итоге нашей стране десятилетия войн, последовавших вслед за этим, и почему иначе было бы куда хуже? Подробности...
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Французы и немцы изменят НАТО назло США

Реформа НАТО возможна, поскольку Макрон остается, а Меркель уходит Alexis Sciard/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Париж намерен пересмотреть стратегию Североатлантического альянса, чтобы перестать быть заложником американских интересов. В этом Париж неожиданно поддержал Берлин, возможно, из-за того, что канцлер Ангела Меркель уходит из политики. Чего Франция и Германия хотят от НАТО? И получится ли у них перестроить альянс так, чтобы выйти из-под удушающей опеки США?  Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Преданная Франция обречена на новые геополитические потери

Елена Панина
Елена Панина, директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ
Создание AUKUS за спиной Макрона и срыв «сделки века» между Парижем и Канберрой ведут Францию к новым проблемам во внешней политике. Подробности...

Существуют ли англосаксы

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Недавнее спешное создание англо-американо-австралийского военного альянса, в ходе которого Франция – вроде бы союзник по НАТО – получила увесистую оплеуху от англосаксонских народов, показывает, что единство англосаксов – это объективная реальность, данная нам в ощущениях. Подробности...
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Эрдоган ведет игру против всех

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Будет ли эрдогановская Турция для России комфортным партнером? Нет, не будет, потому что уж если самостоятельность – то от всех. Но в современном мире с удобными партнерами вообще проблемы. Подробности...
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Вассерман и право на оружие

Кто покусился на Шефира

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Зеленский устраняет опасного конкурента

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Вулкан Кумбре-Вьеха превратил в ад один из Канарских островов

На испанском острове Пальма в Атлантическом океане продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Есть опасения, что потоки лавы достигнут побережья и смешаются с водой, что может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов. На данный момент лава покрыла 154 гектара земли, разрушены сотни зданий
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Стрельба в Пермском госуниверситете унесла жизни шести человек

На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Преданная Франция обречена на новые геополитические потери

    Елена Панина
    директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ
    		24 сентября 2021, 12:08

    Двойное предательство Франции со стороны англосаксонского трио США, Великобритании и Австралии, заключивших союз AUKUS за спиной Парижа и аннулировавших «сделку века» по строительству французских подлодок для Канберры, обрастает новыми поворотами. Они говорят о том, что неприятности для Пятой республики на геополитическом поле только начинаются.

    На фоне разгоревшегося скандала Париж уже отменил переговоры с Лондоном на уровне министров обороны. А лично Эммануэль Макрон перенес на неопределенный срок свой ноябрьский визит в Швейцарию из-за срыва еще одной военно-промышленной сделки: как выяснилось, Берн отказался от закупок истребителей Rafale в пользу американских F-35. Особую горечь для Макрона придает тот факт, что швейцарское оборонное ведомство продолжало переговоры с французской стороной, даже когда решение выбрать американский истребитель было им уже принято.

    Как и в главном скандале последних дней, в обоих случаях визави Франции делают в ее адрес ободряющие заявления, смысл которых сводится к нехитрой мысли: никуда Париж не денется – поворчит и перестанет. Все это обставлено дежурными расшаркиваниями и заверениями в «неистребимой дружбе», хотя в реальности национальные интересы Пятой республики все реже берутся в расчет.

    При этом Парижу, оказавшемуся сегодня в положении бедного западного родственника, ничего не остается, кроме как глотать оскорбление за оскорблением. Не считать же эффективными ответными мерами его громкие хлопанья дверьми или отзыв послов из Вашингтона и Лондона.

    Вот только оскорблений, судя по швейцарскому казусу, теперь будет все больше. Стоит ожидать, что Германия в ближайшее время постарается наглядно продемонстрировать французам, кто главный на площадке Евросоюза. Что станут более напряженными отношения Парижа и Анкары. Что бывшие французские колонии в Африке начнут с еще большим скепсисом посматривать в сторону экс-сюзерена. Вряд ли нынешние проблемы прибавят Франции веса и в «нормандской четверке».

    Фото: GONZALO FUENTES/REUTERS

    Да и на внутриполитической арене Макрон неминуемо столкнется с трудностями в преддверии президентских выборов весной 2022 года. Никто не любит президентов-неудачников, которых могут обвести вокруг пальца даже австралийцы.

    Конечно, Пятая республика еще постарается доказать всему миру, что ее рано списывать со счетов. Прямо сейчас, например, Париж пытается надавить на Брюссель, чтобы ЕС приостановил переговоры с Канберрой о режиме свободной торговли, который австралийцы рассчитывали ввести до конца года. Но это наверняка приведет к трениям с другими странами Евросоюза и лишь усилит отчужденность, нарастающую вокруг Франции. Такова судьба любой державы с непомерными амбициями, оставшейся вдруг в геополитическом одиночестве.

    Впрочем, некоторым нынешним выгодоприобретателям в Европе рано радоваться. Перенос внимания Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанский регион говорит о том, что перспективы войны США с Россией становятся все более эфемерными, а на их смену приходит глобальное противостояние с Китаем. И при таком раскладе не только «не взятая в AUKUS» Франция, но и весь Старый Свет теряет нынешнее стратегическое значение.


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