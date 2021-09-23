«Оппозиция» для Запада – это представители колониальной администрации

Реакция коллективного Запада на итоги выборов в Госдуму оказалась более чем предсказуемой. Причем обращает на себя внимание то обстоятельство, что европейцы и американцы не потрудились хотя бы поверхностно вникнуть, что же происходило в России, почему она так голосовала и как голосовала на самом деле. Они лишь повторяли избитые мантры про «недостаток демократии» и «недопуск подлинной оппозиции», под которой понималась исключительно команда Навального.

«Применение российским правительством законов об иноагентах, экстремистских и нежелательных организациях существенно ограничило политический плюрализм», – говорилось в заявлении Госдепа США. «Выборы в Госдуму прошли в атмосфере запугивания независимых критиков, при отсутствии нормального международного наблюдения, которому можно было бы доверять», – заявил официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано. Прочие выступления выдержаны в том же духе.

Западная пресса тоже не блеснула оригинальностью. «Многочисленные фальсификации были и во время подсчета голосов… Пародийная страница в Twitter «Темный Путин» так прокомментировала это видео: «Я такой популярный, что за меня голосует даже флаг»…» – написало в своем комментарии чешское издание Respekt.

Ей вторила шведскоязычная финская газета Hufvudstadsbladet: «Президент Владимир Путин и его компания не могут решать, как проголосует народ, но они могут ограничить альтернативы и в первую очередь определить, какими будут официальные результаты выборов… Впервые с 1993 года за выборами не разрешили наблюдать представителям ОБСЕ. Они не присутствовали в избирательных помещениях и не следили за подсчетом голосов».

Наконец, английская The Times уверяет читателей, что Россию ждет революция: «Система, которая предлагает своим критикам весьма скудный выбор между тюрьмой и изгнанием, несомненно, боится недовольства, которое находит выражение в социальных сетях… Честные выборы позволили бы ощутить реальную глубину недовольства народа. Однако в сложившихся обстоятельствах ничего не изменится, пока не изменится всё».

Излишне говорить, насколько предвзяты и поверхностны подобные суждения. Например, авторов мало заинтересовало «Электронное голосование» в Москве, к которому действительно накопилось немало вопросов. Можно предположить, что оно неинтересно по той причине, что выгодополучателями от него могли бы стать коммунисты. А может, потому что даже пересмотр судьбы пяти-семи мандатов всё равно общую картину не меняет. Но, скорее всего, речь идет просто о нежелании действительно вникнуть в то, что происходило в России.

Местами просто звучала откровенная ложь – особенно насчет делегации наблюдателей от ОБСЕ. Их приглашали, но они заявили, что направить хотят 500 человек – в то время как в другие страны направляют не больше 50. Ну хорошо, 100 попросили бы, учитывая масштабы России. Но 500... Им согласовали 30 человек, но ОБСЕ сама демонстративно отказалась направлять даже одного. И говорить после этого, что их «не пустили» – по меньшей мере странно. Ну хоть выбрали бы какие-то другие выражения...

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Признание «бутафорской» всей не прозападной оппозиции – тоже весьма характерно. США и Европу интересует именно вхождение во власть прямых проводников их влияния. Усиление КПРФ – это просто страшный сон. Появление в Думе русских националистов или православной партии – вообще кошмар! Допуск на выборы социал-демократов европейского толка – тоже не то, они не были бы радикальными, и совсем не факт, что говорили бы «Крым-не-наш». Даже в «Новых людях» или в Партии роста на Западе не видят своих.

Рассуждать по поводу недопуска иноагентов – а в какой европейской стране или США их бы допустили? Впрочем, и здесь неправда. Партия «Яблоко», где ряд кандидатов связаны со структурами-иноагентами, на выборах присутствовала. Другое дело, что по целому ряду причин даже не весь радикально-прозападный избиратель отдал за нее свой голос. Или же прозападная оппозиция – это только Навальный сотоварищи? Видимо, да. Похоже, уже даже «Яблоко» не кажется своим, поскольку недостаточно радикально.

Что касается процедуры голосования, то так и хочется спросить: а в Норвегии всё в порядке? Там на выборах 13 сентября 42% (!) проголосовали досрочно. Полугодом ранее в Голландии выборы шли три дня, голосовали там хоть на улице, хоть в автобусе, хоть в ресторанах. А пожилые люди массово голосовали по почте. По почте многие проголосуют скоро и в Германии. Не факт, что только на участках будут выбирать в Чехии. Но будут ли вопросы ко всем этим государствам? Вряд ли. Прозрачна ли такая процедура? Риторический вопрос.

Но Голландия или Норвегия хотя бы – демократические страны, где низкий проходной барьер и много партий в парламенте. Да и Германия с Чехией, в общем, тоже. А США? Две партии в Конгрессе, непрямые выборы президента, массовый недопуск иностранных наблюдателей – это что, демократия? Закон об иноагентах там действует с 1938 года – и как-то его не собираются отменять. А Евросоюз – демократичен, если давит на демократически избранные руководства Венгрии и Польши? Кто избирал руководство ЕС? Явно не народ.

Сказанное выше не означает, что проблем на выборах в Госдуму совсем не было. Были, и некоторые признали в ЦИК. Работа над ошибками еще предстоит. Явка в неполные 52% – тоже не очень хорошо, значит, какое-то количество людей в процедуру голосования не верит. Процентов 10-15 хорошо бы добавить. Но усовершенствование избирательной системы – суверенное дело России. Это нужно ей самой, ее гражданам. И к Западу, его мнениям и представлениям о нас, не имеет никакого отношения.

Но за прямоту высказываний США и Евросоюзу можно сказать спасибо. Ясно, что не судьба демократии в России их волнует. Если бы у нас сидел прозападный диктатор – ему бы там стоя аплодировали. Их интересует контроль над внешней политикой России, а как минимум частично – и над внутренней. Потому «оппозиция» для Запада – это только потенциальные представители колониальной администрации.