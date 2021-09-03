Почему провалился план Черчилля не пустить русских в Европу

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3 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 09:53  |  vz.ru
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Европа зря ждет падения цен на газ

Европа в панике от газовых цен Stefan Sauer/DPA/Picture alliance/ТАСС
Европейцы все лето жили в ожидании, когда же цены на газ на бирже пойдут вниз. Вместо этого они продолжили расти и установили очередной исторический рекорд, достигнув 640 долларов за тысячу кубометров. В Газпроме окончательно разрушили надежды европейцев, заявив, что объективных причин для снижения цен нет. Неужели даже «Северный поток – 2» не поможет Европе? Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Какой была бы Россия с населением в полмиллиарда человек

Россия с большим количеством населения, бесспорно, была и лучше, мощнее и богаче Михаил Джапаридзе/ТАСС
Если бы не события 1917 и 1991 годов, у нас была бы другая страна, а ее население достигало бы 500 млн человек, заявил Владимир Путин на марафоне общества «Знание». По мнению экспертов, сегодня страна действительно испытывает дефицит населения в том числе и из-за утраченного в ХХ веке человеческого потенциала. Подробности...
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Байден выступил терапевтом Зеленского

Для Владимира Зеленского переговоры с Джо Байденом были жизненно необходимым актом верификации «охранной грамоты» Pool via CNP /MediaPunch/
Global Look Press
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США еще не завершен, но уже выглядит провальным. Встреча с Джо Байденом не принесла киевскому гостю ничего из того, на что он рассчитывал, что может создать для Зеленского угрозы внутри страны. Вместо реальной поддержки он получил своего рода терапию, задача которой – уберечь украинскую власть от вредных для США глупостей.  Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Почему провалился план Черчилля не пустить русских в Европу

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 сентября 1943 года стартовала высадка англо-американских войск в Италии. Это была часть плана – оккупировать Европу до того, как туда войдут советские войска. Подробности...

Русское небо способно породить новых людей

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Очевидно, летать – это дорого или очень дорого. Но все же это возможно. Под нашими ногами распласталось огромное, бескрайнее, но наше, родное, домашнее небо, в котором можно было бы летать. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

США не понимают мир, который находится за их пределами

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Надежды, что американцы «поймут» и «осознают», насколько сложен мир и насколько аккуратно следует с ним обращаться, что возьмутся за ум и сделают наконец-то правильные выводы, перестанут наступать на грабли – все эти надежды напрасны. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Провал Зеленского в Вашингтоне

США отказываются от войн

Афганистан: что будет дальше

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Мощные ливни затопили улицы Нью-Йорка

В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Тимур Шерзад

    Почему провалился план Черчилля не пустить русских в Европу

    Тимур Шерзад
    журналист
    		3 сентября 2021, 09:10

    Если в Европе после Первой мировой войны и имелась дряхлеющая держава, которой все еще оставалось что терять, то это была Великобритания. Над землями империи все еще не заходило солнце. Но былое могущество осталось в прошлом. В промежуток между двумя мировыми войнами англичан, конечно, беспокоил вопрос: как бы сохранить то, что они имеют, и при этом случайно не лопнуть от перенапряжения.

    Эта позиция вынуждала Англию вести себя подобно старой чопорной леди. Ни в коем случае не отклоняться ни влево, ни вправо, стремясь сохранить равновесие. В Британии не привечали правых радикалов – лидера английских фашистов Мосли какое-то время терпели, а потом отправили за решетку. Но то же самое относилось и к радикалам левым. Если межвоенные Францию или Испанию время от времени заносило довольно сильно влево, то в Британии эти колебания были слабее.

    Так же было и во внешней политике. Британцы одинаково видели угрозу как в нацисте Гитлере, стремящемся согнуть в бараний рог европейский баланс сил, так и в охваченной большевизмом Москве. И хотя русские вели себя куда менее агрессивно, настороженность сохранялась долгое время.

    Правда, с началом Второй мировой войны про нее пришлось забыть. Немцы, вооруженные чудо-оружием блицкрига, шокирующе легко смяли Францию, и британцы остались в одиночестве. На морях они, конечно, все еще властвовали, но без твердой опоры на суше им было все равно крайне неуютно. Поэтому англичане, когда Гитлер напал на СССР, забыли все свои претензии к коммунистам и стали поддерживать их, насколько позволяли логистические каналы. Просто потому, что это был их единственный шанс вернуть себе Европу.

    Правда, после перелома в войне на рубеже 1942 и 1943 годов, когда стало понятно, что блицкриг в России забуксовал, в Лондоне вновь вспомнили, что захват коммунистами Европы им тоже не подходит. И развернули свою игру. Так как СССР все еще оставался самым убедительным аргументом Антигитлеровской коалиции на сухопутном театре военных действий, делали они это хитро. Не совершая прямых выпадов против Москвы, а пытаясь влиять на американцев – чтобы получить от них согласие на рискованные решения, которые при определенной доле везения позволили бы разбить немцев быстро и занять Европу раньше русских.

    Фото: US Navy/wikipedia.org

    Одна из таких широко известных попыток – десантная операция «Маркет Гарден» в сентябре 1944-го, ставящая целью быстро прорваться в Германию через Голландию. Успех позволил бы занять Берлин еще до Рождества, но риск не оправдался – союзники не успели овладеть ключевыми мостами и ушли, понеся чувствительные потери.

    Итальянская возможность

    Впрочем, «Маркет Гарден» была хоть и крупной, но все-таки отдельно взятой операцией. Еще до ее провала британцы делали куда большие ставки, отвлекая силы на целые театры военных действий, как, например, в Италии. Черчилль видел государство Муссолини как еще один способ добраться до Берлина быстрее, чем РККА начнет освобождать Европу и приобретать там неизбежное влияние. Итальянцы уже успели подтвердить свои неважные боевые качества во время наступления на Грецию и в Северной Африке, поэтому казалось, что шансы тут есть, и серьезные.

    Тем более что Лондону было чем аргументировать свой план американцам, которые традиционно для Западного фронта предоставляли большую часть войск и подавляющее количество техники. В самом начале 1943-го англо-американские войска наконец выгнали немцев и итальянцев из Северной Африки, где они находились уже несколько лет. И было бы просто жалко не использовать имеющиеся плацдармы, чтобы не оказать дополнительное давление на рейх и его союзников.

    Правда, после захвата Италии еще требовалось преодолеть Альпы, но об этом союзники думали в последнюю очередь. Тем более, что внутренняя обстановка в Италии подогревала энтузиазм. В июле 1943-го союзники так успешно высадились на Сицилии и так легко разгромили итальянские гарнизоны, что этот оглушительный провал вызвал не менее оглушительный скандал в Риме, в результате которого главный фашист Муссолини мигом был свергнут. Воевать итальянский народ больше не хотел. Поэтому, когда 3 сентября 1943 года состоялась высадка союзников уже на материк, итальянцы тут же пошли на сепаратный мир. Все было бы отлично, если бы немцы так и продолжали пассивно смотреть на происходящее.

    Итальянский провал

    А немцы, конечно же, готовили планы относительно Италии еще со времен отстранения от власти Муссолини. Они чувствовали слабость предавших дуче итальянцев, но пока ситуация оставалась неопределенной, продолжали терпеть неопределенность – на словах Рим продолжал войну против союзников. Высадка и сепаратный мир все изменили – и немцы отреагировали молниеносно. Несколько дней спустя они начали операцию по оккупации Италии. Учитывая нежелание населения воевать, германские войска не встречали особых проблем.

    12 сентября 1943 года посредством дерзкой десантной операции был освобожден удерживаемый в одном из высокогорных отелей Муссолини. Дуче выделили область на севере страны, где он осуществлял номинальное руководство – Муссолини, хоть и психологически сломленный, все еще мог быть политическим символом, способным собрать вокруг себя непримиримых фашистских радикалов.

    Эти самые радикалы и немцы воевали с итальянскими партизанами, которые отнюдь не испытывали удовольствия видеть оккупацию своей страны немцами – и партизан становилось все больше. Тем более, что немцы вели себя по-хамски и не забывали вывозить в Германию редкие произведения искусства. Партизан в результате стало настолько много, что в конце войны они даже смогли устроить массовое восстание сразу во всех оккупированных регионах.

    Но партизаны не могли принципиально изменить положение на фронте. А стремительный удар союзников откровенно не удался. Немцы грамотно использовали рельеф местности. Многочисленные горы, холмы и реки, которыми испещрена Италия – это не только восхитительные виды, но и отличные оборонительные рубежи. Особенно тогда, когда их занимают не итальянцы, а немцы. Причем не какие-нибудь, а та самая армия, которая всего несколько лет назад едва не завоевала Европу, обломавшись только у ворот Москвы.

    Итог был печален – союзники продирались через Италию практически всю войну и платили кровью за каждое продвижение. Нельзя сказать, что боевые действия были совсем уж бесполезны – бои успешно оттягивали немецкие дивизии с других фронтов. Но прийти в Берлин раньше русских у англичан вновь не получилось.

    В итоге занявшие половину Германии советские войска переформатировали Европу. Это был уже совсем другой мир – мир противостояния двух сверхдержав и примкнувших к ним сателлитов. Британия больше не могла быть крупнейшим из множества континентальных игроков. Она не могла поддерживать европейский баланс, наличие которого, в свою очередь, само поддерживало раскинувшуюся по всему миру империю. В такой обстановке вторая половина XX века не могла значить для англичан ничего хорошего, и империя в итоге развалилась.

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