Память о прошлом хранят только «заброшки»

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15 сентября, среда  |  Последнее обновление — 18:14  |  vz.ru
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Украина мешает экспорту российской пшеницы

Российская пшеница стала менее желанной на внешних рынках Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Российская пшеница подорожала на внешних рынках до семилетнего максимума. Это делает уязвимыми экспортные поставки и ставит под вопрос доходы российского бюджета: на последнем тендере Египет закупил у Украины в четыре раза больше пшеницы, чем у России. Сохранит ли Россия мировое лидерство в экспорте пшеницы, которое удерживает последние пять лет? Подробности...
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Президент Сербии прогнулся перед Меркель

Странам Западных Балкан предстоит еще очень долгий путь в ЕС, отрезала Меркель EPA/ANDREJ CUKIC/ТАСС
В преддверии ухода в отставку канцлер Германии Ангела Меркель совершила вояж на Балканы – в зону своей внешнеполитической ответственности. Принимающая сторона в лице президента Сербии Александра Вучича расшаркивалась перед гостьей настолько, что за него может стать стыдно. Он как будто забыл, сколько горя и зла принес его стране Берлин после Второй мировой войны. Подробности...
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Волонтеры прошли проверку пожарами

Пожарные успешно справлялись сами – но для борьбы с последствиями пожаров потребовались усилия добровольцев Валерий Мельников/РИА «Новости»
«Работа в пандемию высветила большую группу людей, которые вопреки личной угрозе заразиться не смогли оставаться дома и пошли оказывать помощь туда, где она была нужна». Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич рассказал о том, как добровольцы помогали ликвидировать последствия пожаров в Якутии и где такие люди могут применить свои навыки в «мирной жизни». Подробности...
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Афганцы и африканцы наводят свои порядки в Прибалтике

Гости из Африки намерены задержаться в Прибалтике Mindaugas Kulbis/АР/ТАСС
«Не хотели жить с русскими, будете жить с африканцами». Такие фразы встречаются в иронических комментариях, которые жители Прибалтики оставляют под сообщениями об очередных выходках нелегальных мигрантов. Эксперты полагают, что само наличие тысяч беженцев сильно повлияет на общество всех трех прибалтийских стран. Каким именно образом? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Память о прошлом хранят только «заброшки»

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Именно в заброшенном памятнике прошлое как бы консервируется. Когда город продолжает жить, то его постоянно перестраивают, переделывают, исторические здания сносят и даже обломки увозят куда-то в отвалы. Подробности...

Декоммунизация Украины дошла до Нью-Йорка

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Переименование Владимира-Волынского поддерживает националистическая общественность, на которую ориентируется Зеленский. Нацики считают, что украинский Владимир – это оригинал времен Владимира Святославича, а вражеский Владимир-на-Клязьме – жалкая копия. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Аполитичность – это и есть политика

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Сбитые с толку странные люди с дурацкими мотивациями, скудными и предсказуемыми реакциями на простейшие раздражители, с кашей в голове, до смешного завышенной самооценкой убежденно и весьма эмоционально заявляют о своей аполитичности. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Перевести Украину на латиницу

Как отравиться арбузом

Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Герман Садулаев

    Память о прошлом хранят только «заброшки»

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		15 сентября 2021, 17:35

    Этим летом мы с женой гуляли по берегу Ладожского озера в окрестностях селения Коккорево и набрели на заброшенный детский лагерь. Очевидно было, что строили его еще в советские времена как пионерский лагерь, потом использовали как детскую «десоветизированную» базу отдыха, а потом забросили. И вот стоят корпуса, кинотеатр, столовка – и всё медленно разрушается. В похожей локации снимали сериал про пионеров-вампиров «Пищеблок».

    По приезде домой я, конечно, задал вопросы «Яндексу» и узнал, что это бывший пионерлагерь «Ладожец», он был открыт в 1947 году на месте 101-й береговой батареи, а в 2011-м прекратил работу. Теперь с лагерем не знают, что делать. Восстанавливать не хотят. Рядом с «Ладожцем» шикарный песчаный пляж «Крым», но климат у нас такой, что купаться можно всего неделю в году, а бывает, что и вовсе нельзя; лучше повезти детей на юг, в настоящий Крым. Вроде нашли «инвестора», но ставят перед ним задачи улучшить инфраструктуру в Коккорево, а он на это пойти не может. Пока же дикие туристы используют помещения лагеря как отхожие места, на территории заводятся животные и особо кусачий гнус, да еще фотографы приезжают поснимать уходящую натуру.

    Оказалось, что «Ладожец» сейчас – одна из самых популярных в Ленобласти «заброшек». Для тех, кто понимает, что значит слово «заброшка».

    Я же вдруг подумал вот о чем. Больше половины самых интересных археологических памятников, по которым мы судим о нашей истории, о древности, о людях и культурах прошлого – это именно что «заброшки». Знаменитый Стоунхендж – это «заброшка». Самая большая загадка не в том, как и зачем люди в XXX–XX-х веках до нашей эры строили это мегалитическое сооружение, и не в том, каково было его предназначение. Настоящая тайна – почему около XV века до нашей эры, после полутора тысяч лет «эксплуатации», памятник был полностью заброшен, оставлен.

    Но это еще что! Древний город Гёбекли-Тепе в нынешней Турции был не просто оставлен, но намеренно засыпан! Многие города, пирамиды и храмы мезоамериканской культуры были заброшены задолго до прихода испанских конкистадоров. Просто батарейка кончилась – и люди ушли. Да и египетские пирамиды торчали как «заброшки» в пустыне, покуда до них не добрались археологи.

    Фото: Макс Ветров/РИА Новости

    Города индской цивилизации, начиная с Мохенджо-Даро, были оставлены жителями. В джунглях Азии, в лесах Африки, тут и там развалины городов и храмов, давным-давно оставленных людьми. После там веками скакали обезьяны и иногда охотники пробирались, выслеживая добычу. Были ли местные племена потомками и наследниками жителей заброшенных городов? Никто никогда не узнает.

    Для историков и археологов «заброшка» – лакомый кусок. Ведь именно в заброшенном памятнике сохраняется прошлое как бы в законсервированном виде. Когда город продолжает жить, то его постоянно перестраивают, переделывают, исторические здания сносят и даже обломки увозят куда-то в отвалы. Что стало с прежней Москвой? Куда она подевалась? Как ее восстановить? Только и осталось, что фотографии да рисунки. И нынешние «шедевры архитектуры» тоже снесут, а на их месте построят что-то новое.

    У нас была великая советская эпоха, великая в том числе и архитектурой. Многое еще сохранилось из «сталинского ампира» – благодаря тому, что эта «недвижка» элитная и сверхдорогая. Но то там, то тут сносят памятники советской архитектуры и что-то такое очень важное и нужное (и прибыльное) на их местах строят. Так что даже хорошо, если где-то останутся советские «заброшки». Вряд ли, конечно, «заброшкой» будет МИД или гостиница «Украина» в московских сталинских высотках.

    Но Чернобыль тоже своеобразный памятник. Настоящая Украина, не гостиница, могла бы многое из советского наследия сохранить, однако вандалы любят сносить памятники (прошу прощения у исторических вандалов: это было германское племя, родственное готам, в принципе, не лучше и не хуже остальных; разрушительный оттенок к их имени прилип совершенно случайно), даже если поставить ничего нового не могут (кроме сомнительной художественной ценности памятников Степану Бандере). А вот Чернобыль – трагическим образом сам себя защитил радиацией и законсервировал.

    Ничего не сносят и не строят в Абхазии. Не то чтобы особенно любят и ценят. Просто денег нет. Живут на советском наследстве, не имея возможности затеять масштабную реконструкцию. Иногда кажется, что вся Абхазия – одна большая «заброшка». Зато уцелели всяческие социалистические дома отдыха и образцы парков советского периода. А моя любимая «заброшка» – это Мангуп. На плато Мангуп в Крыму есть развалины столицы готского княжества Феодоро. После нескольких разгромов и разорений люди оттуда ушли и город больше не возродился. Зато остались развалины, стены, фундаменты. А так бы всё уничтожили и построили какой-то новодел.

    «Заброшки» – это хорошо. Они нужны. Без «заброшек» археологи повесились бы от тоски. Ведь им оставалось бы только исследовать «культурные пласты», то есть случайные клады, потери, да еще древние мусорки. Но чтобы памятник не погиб, хорошо бы его вовремя законсервировать и начать охранять. Тот же пионерлагерь «Ладожец» можно было не забрасывать, а сберечь до лучших времен. Может, наступит наконец обещанное Гретой Тунберг потепление и на Ладоге станет тепло, как в Крыму.

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