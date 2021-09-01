Америка поворачивает дышло

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Туристический сезон оказался лучшим для России

Российский юг оказался вне конкуренции Константин Михальчевский/РИА Новости
Летний отдых россияне провели в этом году в основном в России. Лидерами пляжного сезона стали Краснодарский край, даже несмотря на жесткие ковидные ограничения, и Крым. Они побьют прошлые рекорды по турпотоку. Для Крыма это вообще лучший сезон со времен развала Советского Союза. Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Земля и дети: Как в Северной Осетии добиваются справедливости

Беслан. Школа №1. Через год на этом месте должен быть воздвигнут мемориал Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
«Многие годы с деньгами здесь происходили очень разные вещи», и поэтому «придется резать по живому». А еще потому, что «у людей очень остро стоит запрос на справедливость». Такими словами и. о. главы Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло описывает то, что ему приходится делать каждый день. Ключевые объекты и стройки с и. о. главы региона посетил спецкор газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Украина обвинила Россию в планах отобрать подарок Сталина

Украинские ждут нападения на островок в Черном море president.gov.ua
Маленький черноморский остров Змеиный внезапно оказался в центре большой украинской политики. Здесь раздает интервью Зеленский, тут же проходят учения ВСУ по отражению десанта условного агрессора. Бывший замглавы Генштаба и экс-министр обороны открыто обвиняют Россию в желании оккупировать островок. Чем известен и ценен этот скалистый клочок суши близ устья Дуная и почему о нем вспомнили в Киеве? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Америка поворачивает дышло

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Демократический выбор – это приговор, который выносит большинство. А большинство, как мы понимаем, не всегда право. Демократия хороша, если чаша с идеологией равенства перевешивает чашу с идеологией превосходства. Подробности...

Самочувствие русских – это вопрос национальной безопасности

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если наше государство наконец-то заинтересовалось тем, как себя чувствуют русские в Киргизии и Казахстане, то тем более негоже нам терпеть обиды на собственной земле. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Что Америке делать с Байденом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Последние скандалы вокруг американского президента Джозефа Байдена показывают, что с ним нужно что-то делать. Вопрос только в том, что именно. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
  • Очернение

  • Восхваление

  • Адекватная реальности оценка
Сколько денег вы планируете потратить на сборы ребенка в школу?
  • До 10 тыс. рублей

  • 10-20 тыс. рублей

  • Более 20 тыс. рублей
Поддерживаете ли вы идею официально ввести в России новый праздник – День отца?
  • Да

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  • Только, если его сделают выходным днем
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    на ваш взгляд


    Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
    Алексей Алешковский

    Америка поворачивает дышло

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		1 сентября 2021, 09:24

    Назначенная Бараком Обамой федеральный судья Линда Паркер устроила показательную порку девятерым адвокатам Трампа, которые подали в Мичигане иск о мошенничестве на выборах. В ее решении сказано: «это дело никогда не было связано с мошенничеством – оно было связано с подрывом веры народа в нашу демократию и унижением судебного процесса». Безусловно, победа демократов с минимальным перевесом и грандиозными скандалами укрепляет веру в демократию. Несмотря на то, что на выборах за них голосовали даже покойники.

    Разумеется, нет никакой возможности утверждать, что выборы были украдены, как нет и особых оснований доверять их честности. И даже не из-за системы голосования по почте, которая провоцирует мошенничество. «Как показали опросы, сторонники демократов предпочитают именно такой вид голосования – досрочно и/или заочно, а избиратели республиканцев собираются прийти на участки лично и точно в день голосования», – рассказала перед выборами «Новая газета».

    Отсутствие прямых выборов президента и агитационный ресурс четвертой власти – тоже не показатель чистоты демократического эксперимента. Разумеется, каждое общество устроено так, как устроено. И почему-то каждая демократия устроена по-разному. То есть каждая оказывается суверенной. Демократия – это инструмент манипулирования демосом: точно так же, как идеология – инструмент манипулирования идеями (в тех же – государствообразующих – целях). Теоретически демократия должна уравнивать носителей любых идеологий.

    Двухпартийная система была придумана как система сдержек и противовесов. В определенном смысле она представляет избирателям выбор между поносом и золотухой: жизнь принципиально лучше не становится (и, в общем-то, это ее имманентное свойство), но несчастными чувствуют себя разные страты попеременно. И это как бы выглядит общественным прогрессом в результате сменяемости власти.

    Означает ли мой скепсис, что я не верю в выборы? Нет, я сам на них исправно хожу четвертый десяток лет. Но меня и мотивирует простая идея: хороша власть, которая основана на сдержках и противовесах. И если стратегически все эти десятилетия я в широком смысле за партию власти, то голосовать готов и за оппозицию. Уж больно не люблю перекосы. Просто системная оппозиция у нас так и не появилась.

    Фото: Joel Lerner/Global Look Press

    А могла бы появиться, если б «Единую Россию» решили поделить на либеральное и консервативное крылья. В Америке «слоны» и «ослы» к своему зверинцу особо никого не подпускают. И США для нас – старый образец: сначала их мечтали догнать и перегнать большевики, а теперь – либералы (только в том смысле, что хотелось бы прекрасную Россию будущего построить по их примеру, но без республиканцев и черных). Сегодня Америка движется к однопартийности, шельмуя оппонентов господствующей «демократической» идеологии. Для этого все средства хороши, включая суды. Конечно же, нет никакого смысла представлять адвокатов Трампа белыми рыцарями справедливости: разжиться на гонорарах миллиардера можно и путем скользких юридических манипуляций.

    Да и сам Трамп замечательно продемонстрировал свое отношение к Фемиде, когда ввел санкции против Гаагского трибунала, который посмел расследовать военные преступления американцев в Афганистане. Пока трибунал занимался противниками американцев вроде Слободана Милошевича, он был нужен. Как только решил поиграть в независимость, советник президента по национальной безопасности, «неокон» Джон Болтон провозгласил: «После всего, что было, для нас этот суд уже мертв».

    Лучше мертвый суд, чем суд оппозиционный. Есть ли грань между зависимым и независимым правосудием? И кто завязывает Фемиде глаза? Когда судили Харви Вайнштейна, гениально высказался окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс: «Изнасилование есть изнасилование, и неважно, совершено ли оно незнакомцем в темном переулке или партнером в интимных отношениях. Это изнасилование, даже если нет никаких вещественных доказательств и произошло оно очень давно».

    Царица доказательств теперь – не чистосердечное признание, а сомнительное заявление. Всё просто. Метаморфозы демократической юриспруденции, превращающейся на наших глазах в инструмент обслуживания тоталитарной идеологии «неолибов», имеют прямое отношение и к метаморфозам политической системы. «Если бы от выборов что-то зависело, нам бы не позволили в них участвовать», – шутил Марк Твен. Но если партии либералов и консерваторов служили сдержками и противовесами американской демократии, то неолибы и неоконы похожи на всадников ее апокалипсиса.

    Я сейчас смотрю второй сезон потрясающего американского сериала «Крестный отец Гарлема». Он очень многое объясняет – и в американской истории, и в американской современности, и в нашей политической жизни в том числе. Главный герой сериала – черный наркобарон Бампи Джонсон. Бампи решает гангстерские вопросы абсолютно в духе «Крестного отца», но, в отличие от него, борется за права черных. Так, как умеет. Потому что он не связан рамками законов. Законы в мире этого сериала, как и в жизни, имеют не то что постороннее – скорее потустороннее значение. Потому что добиться справедливости они не помогают.

    И вот красотка-жена Бампи, активистка и феминистка, разговаривает с черным пастором-конгрессменом от Гарлема, который уговаривает ее помочь организовать в гарлемском борделе мужа развлечение для конгрессмена из Арканзаса – чтобы шантажировать его фотографиями, благодаря которым можно будет добиться необходимых для принятия билля о гражданских правах голосов.

    – Наши руки должны быть чистыми! – возмущается активистка.

    – Ты явно не понимаешь политику! – уговаривает ее пастор.

    – Я понимаю. Левые считают, что двуличность и расизм правых разрывают страну на части, правые считают, что призывы левых к переменам разрывают страну на части.

    А черный исламист Малькольм Икс напоминает Бампи (оба они – реально существовавшие персонажи, и сюжет выстроен на фоне исторических событий):

    – Помнишь, я говорил: когда у черных гангстеров появится политическое сознание, белая Америка упадет на колени?

    Методы, которыми борются и с гражданскими правами, и за них, одинаково грязны, когда в дело вступает главный инструмент демократии – закон.  Закон не виноват, он лишь дышло в человеческих руках. Мы все любим американские судебные шоу, которые показывают, как на кострах амбиций прокуроров и адвокатов жгут судьбы людей. Америке удалось добиться отмены расовой сегрегации, но не гражданского противостояния. Сильные стремятся унизить слабых – особенно когда меняются местами.

    Демократический выбор – это приговор, который выносит большинство. А большинство, как мы понимаем, не всегда право. Его выбор приемлем, когда ущемляет не права меньшинства, а его эстетические вкусы и, предположим, экономические интересы. Демократия хороша, если чаша с идеологией равенства перевешивает чашу с идеологией превосходства. Революции пожирают своих детей, а демократии – сами себя.

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