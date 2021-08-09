Чем грозит американцам преследование российских дипломатов

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Рекордные цены на газ в Европе могут продержаться до весны

Высокие цены на газ не позволяют европейцам запастись им к зиме REUTERS/Ints Kalnins
Газпром начал отбор газа из хранилищ газа в ЕС и РФ. Это событие, а также пожар на газоконденсатном заводе в Уренгое напугали рынок – цены на газ достигли 540 долларов. Если раньше аналитики предсказывали падение цен осенью, то сейчас фьючерсы на газ превышают 500 долларов вплоть до II квартала 2022 года. И это при том, что европейские хранилища пока пусты, а насколько морозной будет зима – никто не знает. Подробности...
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Как НАТО ведет подрывную пропаганду в России

Центры пропаганды в Прибалтике и Польше – это сугубо военные учреждения в структуре НАТО Visar Kryeziu/AP/ТАСС
Для ведения идеологической войны против нашей страны созданы особые базы НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, они расположены в Риге, Таллине и Варшаве, и служат на этих базах в том числе и граждане России. Их главная задача – вести подрывную пропаганду в соцсетях, под видом обычных блогеров разжигая конфликты в обществе. Как же устроена натовская информационная машина? Подробности...
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Вместо реванша Швеция подверглась еще большему унижению от России

Триста лет назад Швеция была опаснейшим геополитическим соперником России общественное достояние
Почти 300 лет назад, 8 августа 1741 года, Швеция объявила войну России – стремясь вернуть территории, отобранные у нее Петром I. Эта война сегодня почти полностью забыта – и совершенно напрасно. Ведь по итогам попытки реванша Швеция не только не достигла успеха, но потеряла даже то, что имела. Как же это произошло? Подробности...
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Зреющий кризис заставляет поляков оглядываться на Россию

АЭС гораздо более экологически чисты, чем угольные электростанции EPA/ТАСС
Евросоюз выкручивает Польше руки: ее угольные шахты и работающие на угле электростанции в ближайшие годы должны быть закрыты. Страна рискует остаться без собственного электричества, а спасти ее от этого могут только АЭС. Угроза очень серьезна, и в Польше уже озвучивается мысль, что спасти страну от энергетического голода может только Россия. Каким же образом? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Чем грозит американцам преследование российских дипломатов

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Белый дом больше боится негативной реакции американской прессы, нежели провала российско-американских договоренностей в Женеве. Провала, который будет иметь катастрофичные последствия для интересов Соединенных Штатов. Подробности...

История революционерки Анджелы Дэвис

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Виктор Сухоруков в «Брате 2» цитирует известный советский лозунг: «Свободу Анджеле Дэвис!». Кроме этого, у нас про нее ничего и не знают. Между тем, Анджела – очень интересный человек, с богатой биографией и сложной судьбой. Подробности...
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«Августовский синдром» и как от него избавиться

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Август представляет собой антипод мая – самого светлого для России месяца, когда мы вспоминаем наиболее важную в истории победу над врагом. Май – это окончательное пробуждение суровой российской природы и длинные выходные, август – завершение лета и ожидание каких-то неприятностей. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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    Геворг Мирзаян

    Чем грозит американцам преследование российских дипломатов

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		9 августа 2021, 09:02

    Может показаться, что посол и посольства – это рудимент предыдущих эпох. Эпох до интернета и, по сути, телефона, когда у лидеров стран не было технической возможности оперативно связаться друг с другом и, соответственно, нужен был полномочный представитель на месте для решения насущных вопросов. Сейчас же послы якобы исполняют скорее декоративные функции. Ну а заодно и потребляют немало бюджетных средств на финансирование их, а также всех сотрудников посольства в стране пребывания.

    С этой точки зрения очередная высылка из США российских дипломатов в количестве 24 человек (которым банально не продлили визы) может рассматриваться как неприятный, но абсолютно не вредящий реальным интересам России шаг.

    Подобный взгляд, конечно, имеет право на существование – однако он глубоко ошибочен. О роли и сути работы российского диппредставительства в Америке рассказал в недавнем интервью National Interest (одному из немногих оставшихся в Штатах более-менее непредвзятых изданий) посол России в США Анатолий Антонов.

    Он дал понять, что Москва и Вашингтон сейчас пытаются установить более-менее стабильный диалог по важнейшим проблемам. Как говорил один умный человек, компромисс возможен лишь тогда, когда обе стороны понимают, что не могут достичь победы в конфликте иным способом. Россия это понимает изначально, а к США понимание пришло недавно, когда американские элиты трезво взвесили свои ресурсы и количество конфликтов, в которые они вовлечены по всему миру.

    Собственно, диалог на высоком уровне начался в Женеве, на встрече Владимира Путина и Джозефа Байдена – однако его теперь необходимо продолжать и подпитывать. «Диалог невозможен без справедливого обмена мнениями», – говорит Анатолий Антонов. А обмен мнениями должен проходить не через СМИ и тем более не через жесткие публичные заявления представителей ведомств. Он проходит через рутинную работу посла и сотрудников диппредставительства, которые встречаются с ответственными лицами в стране пребывания – и, собственно, проводят обмен этими мнениями.

    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

    И именно эту работу не дают делать российским дипломатам Соединенные Штаты. Не только через регулярную и безосновательную высылку. Им и членам их семей задерживают выдачу и продление виз – «выдавливая их», по словам Антонова, из страны.

    Кроме того, посольским очень сложно организовывать встречи с американскими представителями – просто потому, что чиновники США банально отказываются от этих встреч. В том числе с послом, который пытается совершить «визиты вежливости» к новоназначенным высокопоставленным сотрудникам администрации Байдена. Ему отказывают во встрече даже тогда, когда визит связан не с вежливостью, а с попыткой передать администрации США важные сигналы из Москвы.

    Американских чиновников тут, конечно, можно понять. На фоне идущей в США медиаистерии никто не хочет, чтобы СМИ зафиксировали эти встречи, а потом назвали условного Джона Смита «русским агентом». Претензии тут к государству, которое ничего не делает для того, чтобы остановить эту истерию и вернуть отношения между странами даже не в конструктивное, а хотя бы в управляемое русло. В ином случае получается, что весь диалог идет насмарку, а дипломатам приходится заниматься другим. Тем, что было вынесено в заголовок интервью Антонова: «Нам приходится каждый день бороться с ложью и фейковыми новостями».  

    Как можно и, главное, нужно чинить дипломатическую коммуникацию? Антонов предлагает, по его словам, самый оптимальный вариант: просто обнулиться. По мнению посла, США и Россия должны одновременно отказаться от всех санкций и ограничительных мер, касающихся работы дипкорпуса.

    Господин Антонов не уточнил список обнулений, но он очевиден. Восстановить численность посольств, прекратить задерживать выдачу виз, не устраивать массовых высылок сотрудников и, в конце концов, вернуть дипломатическую собственность (в частности, консульства России в Сан-Франциско и в Сиэтле, куда сейчас даже не пускают рабочих для починки ветшающих зданий).

    Однако этот очевидный вариант сейчас невозможен. Нужно четко понимать: президенты США и России в Женеве договорились не о нормализации отношений. И даже не о их деэскалации, то есть постепенном откате назад. Речь шла исключительно об отказе от дальнейшей эскалации, условном «замораживании падения».

    Да, американская элита уже поняла, что: а) эскалация конфликта с Россией вредит глобальным интересам США; б) с Россией как-то нужно договариваться. Но на сегодняшний день ментально не готова договариваться с Москвой на единственно возможных условиях, озвученных российским послом. «Россия готова к честному и взаимовыгодному сотрудничеству, без политизации и закулисных целей», – заявил посол. То есть, переводя на русский язык, договариваться с учетом национальных интересов, без вмешательства во внутренние дела и как с равным партнером.

    Именно поэтому американские чиновники, например, делают отнюдь не партнерские заявления. После того, как на встрече Путина и Байдена стороны договорились о том, что Минские соглашения являются единственным форматом политического урегулирования на востоке Украины, «отдельные представители Госдепа вместо того, чтобы искать пути имплементации Минских соглашений, обвиняют Россию во всех бедах Украины и называют мою страну "агрессором"», – возмущается Анатолий Антонов. Обвиняют и будут обвинять – до тех пор, пока не смирятся, не свыкнутся с пониманием того, что с русскими нужно договариваться.

    Ровно таким же образом высказанная господином Антоновым надежда на то, что «российско-американские отношения больше не будут разменной монетой в американском внутриполитическом противостоянии», является лишь надеждой. Российская тема глубоко демонизирована в Соединенных Штатах, сказки о «русских хакерах» и «руке Москвы на выборах» стали аксиомами. Поэтому весьма вероятно, что и демократы, и республиканцы будут использовать российскую тему как разменную монету в ходе кампании перед промежуточными выборами в Конгресс 2022 года.

    Исходя из всего вышесказанного, ждать от Штатов каких-то демонстративно-политических шагов навстречу России (наподобие возвращения консульств) не стоит. По сути, на них надеются, но не ждут – все реалисты, все всё понимают. Ждут другое – что американские чиновники прекратят саботировать подготовку к процессу стабилизации российско-американских отношений. Так, все эти задержки с визами, усложнение работы дипломатов – все это, скорее всего, не указание Белого дома, а именно саботаж чиновников среднего звена.

    «Позитивный импульс наших лидеров утонул в коридорах американской бюрократии и обречен на бесполезность», – абсолютно верно отметил Антонов. А значит, Джозеф Байден, как президент, должен дать другой импульс в виде пинка под афедрон своим подчиненным – если, конечно, он заинтересован в продолжении российско-американского диалога.

    К сожалению, пока создается впечатление, что Белый дом больше боится негативной реакции американской прессы (которая обвинит Байдена в новых уступках Путину), нежели провала российско-американских договоренностей в Женеве. Провала, который будет иметь катастрофичные последствия для интересов Соединенных Штатов.

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