Чем грозит американцам преследование российских дипломатов

Может показаться, что посол и посольства – это рудимент предыдущих эпох. Эпох до интернета и, по сути, телефона, когда у лидеров стран не было технической возможности оперативно связаться друг с другом и, соответственно, нужен был полномочный представитель на месте для решения насущных вопросов. Сейчас же послы якобы исполняют скорее декоративные функции. Ну а заодно и потребляют немало бюджетных средств на финансирование их, а также всех сотрудников посольства в стране пребывания.

С этой точки зрения очередная высылка из США российских дипломатов в количестве 24 человек (которым банально не продлили визы) может рассматриваться как неприятный, но абсолютно не вредящий реальным интересам России шаг.

Подобный взгляд, конечно, имеет право на существование – однако он глубоко ошибочен. О роли и сути работы российского диппредставительства в Америке рассказал в недавнем интервью National Interest (одному из немногих оставшихся в Штатах более-менее непредвзятых изданий) посол России в США Анатолий Антонов.

Он дал понять, что Москва и Вашингтон сейчас пытаются установить более-менее стабильный диалог по важнейшим проблемам. Как говорил один умный человек, компромисс возможен лишь тогда, когда обе стороны понимают, что не могут достичь победы в конфликте иным способом. Россия это понимает изначально, а к США понимание пришло недавно, когда американские элиты трезво взвесили свои ресурсы и количество конфликтов, в которые они вовлечены по всему миру.

Собственно, диалог на высоком уровне начался в Женеве, на встрече Владимира Путина и Джозефа Байдена – однако его теперь необходимо продолжать и подпитывать. «Диалог невозможен без справедливого обмена мнениями», – говорит Анатолий Антонов. А обмен мнениями должен проходить не через СМИ и тем более не через жесткие публичные заявления представителей ведомств. Он проходит через рутинную работу посла и сотрудников диппредставительства, которые встречаются с ответственными лицами в стране пребывания – и, собственно, проводят обмен этими мнениями.

И именно эту работу не дают делать российским дипломатам Соединенные Штаты. Не только через регулярную и безосновательную высылку. Им и членам их семей задерживают выдачу и продление виз – «выдавливая их», по словам Антонова, из страны.

Кроме того, посольским очень сложно организовывать встречи с американскими представителями – просто потому, что чиновники США банально отказываются от этих встреч. В том числе с послом, который пытается совершить «визиты вежливости» к новоназначенным высокопоставленным сотрудникам администрации Байдена. Ему отказывают во встрече даже тогда, когда визит связан не с вежливостью, а с попыткой передать администрации США важные сигналы из Москвы.

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Американских чиновников тут, конечно, можно понять. На фоне идущей в США медиаистерии никто не хочет, чтобы СМИ зафиксировали эти встречи, а потом назвали условного Джона Смита «русским агентом». Претензии тут к государству, которое ничего не делает для того, чтобы остановить эту истерию и вернуть отношения между странами даже не в конструктивное, а хотя бы в управляемое русло. В ином случае получается, что весь диалог идет насмарку, а дипломатам приходится заниматься другим. Тем, что было вынесено в заголовок интервью Антонова: «Нам приходится каждый день бороться с ложью и фейковыми новостями».

Как можно и, главное, нужно чинить дипломатическую коммуникацию? Антонов предлагает, по его словам, самый оптимальный вариант: просто обнулиться. По мнению посла, США и Россия должны одновременно отказаться от всех санкций и ограничительных мер, касающихся работы дипкорпуса.

Господин Антонов не уточнил список обнулений, но он очевиден. Восстановить численность посольств, прекратить задерживать выдачу виз, не устраивать массовых высылок сотрудников и, в конце концов, вернуть дипломатическую собственность (в частности, консульства России в Сан-Франциско и в Сиэтле, куда сейчас даже не пускают рабочих для починки ветшающих зданий).

Однако этот очевидный вариант сейчас невозможен. Нужно четко понимать: президенты США и России в Женеве договорились не о нормализации отношений. И даже не о их деэскалации, то есть постепенном откате назад. Речь шла исключительно об отказе от дальнейшей эскалации, условном «замораживании падения».

Да, американская элита уже поняла, что: а) эскалация конфликта с Россией вредит глобальным интересам США; б) с Россией как-то нужно договариваться. Но на сегодняшний день ментально не готова договариваться с Москвой на единственно возможных условиях, озвученных российским послом. «Россия готова к честному и взаимовыгодному сотрудничеству, без политизации и закулисных целей», – заявил посол. То есть, переводя на русский язык, договариваться с учетом национальных интересов, без вмешательства во внутренние дела и как с равным партнером.

Именно поэтому американские чиновники, например, делают отнюдь не партнерские заявления. После того, как на встрече Путина и Байдена стороны договорились о том, что Минские соглашения являются единственным форматом политического урегулирования на востоке Украины, «отдельные представители Госдепа вместо того, чтобы искать пути имплементации Минских соглашений, обвиняют Россию во всех бедах Украины и называют мою страну "агрессором"», – возмущается Анатолий Антонов. Обвиняют и будут обвинять – до тех пор, пока не смирятся, не свыкнутся с пониманием того, что с русскими нужно договариваться.

Ровно таким же образом высказанная господином Антоновым надежда на то, что «российско-американские отношения больше не будут разменной монетой в американском внутриполитическом противостоянии», является лишь надеждой. Российская тема глубоко демонизирована в Соединенных Штатах, сказки о «русских хакерах» и «руке Москвы на выборах» стали аксиомами. Поэтому весьма вероятно, что и демократы, и республиканцы будут использовать российскую тему как разменную монету в ходе кампании перед промежуточными выборами в Конгресс 2022 года.

Исходя из всего вышесказанного, ждать от Штатов каких-то демонстративно-политических шагов навстречу России (наподобие возвращения консульств) не стоит. По сути, на них надеются, но не ждут – все реалисты, все всё понимают. Ждут другое – что американские чиновники прекратят саботировать подготовку к процессу стабилизации российско-американских отношений. Так, все эти задержки с визами, усложнение работы дипломатов – все это, скорее всего, не указание Белого дома, а именно саботаж чиновников среднего звена.

«Позитивный импульс наших лидеров утонул в коридорах американской бюрократии и обречен на бесполезность», – абсолютно верно отметил Антонов. А значит, Джозеф Байден, как президент, должен дать другой импульс в виде пинка под афедрон своим подчиненным – если, конечно, он заинтересован в продолжении российско-американского диалога.

К сожалению, пока создается впечатление, что Белый дом больше боится негативной реакции американской прессы (которая обвинит Байдена в новых уступках Путину), нежели провала российско-американских договоренностей в Женеве. Провала, который будет иметь катастрофичные последствия для интересов Соединенных Штатов.