А было ли падение Римской империи?

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18 августа, среда  |  Последнее обновление — 09:45  |  vz.ru
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Кто диктует Европе рекордные цены на газ

Европа страдает от дорогого газа REUTERS/ Leonhard Foeger
Газпром отказался от бронирования дополнительных транзитных мощностей на Украине, и это сразу вызвало очередной всплеск цен на газ в Европе. Они подскочили почти под 600 долларов за тысячу кубометров. Последний раз такое было 16 лет назад. Многие – и в первую очередь Украина – обвиняют в этом Газпром. Однако в реальности Россия не имеет к этому ни малейшего отношения. Подробности...
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Руцкой: Ельцин принес огромное зло нашей стране

После своей отставки Ельцин прислал мне письмо, в котором признал мою правоту, рассказал Руцкой Валентин Кузьмин, Александр Сенцов/ТАСС
«Поведение Горбачева, который не отстоял своих товарищей, заключенных в СИЗО «Матросская тишина» и не смог навести элементарный порядок в стране, привело в конечном итоге к уничтожению страны», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший вице-президент РСФСР Александр Руцкой, комментируя 30-летие августовского путча. Подробности...
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В катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый

Последний полет первого Ил-112В Овчинников Дмитрий/ТАСС
Драматическая видеозапись разлетелась во вторник по соцсетям – очевидец запечатлел возгорание двигателя и падение нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Единственный летный экземпляр машины разбился, погиб экипаж прославленных летчиков-испытателей. Некоторые обстоятельства уже позволяют выдвинуть версии о причинах этой трагедии – и внимание специалистов привлек прежде всего двигатель. Подробности...
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Как талибам удалось обмануть президента США

Непритязательной внешностью талибов не стоит обманываться Xinhua/Global Look Press
Стремительный захват власти в Афганистане талибами, как выяснилось, не смогли предсказать даже всесильные спецслужбы США. Еще не так давно и Пентагон, и ЦРУ докладывали главе Белого дома совершенно ложные данные о том, насколько сильна афганская армия. Как же случилось, что Америкой была допущена ошибка такого масштаба? Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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А было ли падение Римской империи?

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Своего высочайшего подъема, взлета, который ей уже никогда не удастся повторить, Римская империя достигла через полтора века после своего пресловутого «падения». Подробности...

Как искажаются воспоминания о Великой Отечественной

Александр Березин
Александр Березин, научный журналист
Историй «про Жукова» такого рода множество, некоторые из них – непристойного характера, некоторые – еще более фантастические, но все они объединяются одним: недостоверностью. И не только про Жукова. Подробности...
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Война за демократию закончена, мест в самолетах больше нет

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Афганская катастрофа не станет началом американского упадка. Но с этого момента всякие разговоры о том, что США могут помочь кому-то со строительством демократии, станут рассматриваться лишь как проявления острого социального психоза. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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Афганистан: что будет дальше

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 20 комментариев

За что Зеленский любит Крым

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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Какая из двух стран – Украина и Россия – больше нуждается в другой?
  • Украина больше нуждается в России

  • Россия больше нуждается в Украине
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
  • Да, безусловно

  • Зависит от их действий в ближайшее время

  • В любом случае нет
Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?
  • Внутренние (состояние российского общества)

  • Внешние (противодействие зарубежных стран)
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    Какая из двух стран – Украина и Россия – больше нуждается в другой?
    Владимир Можегов

    А было ли падение Римской империи?

    Владимир Можегов
    публицист
    		18 августа 2021, 09:00

    В 476 г. Римская империя пала под ударами варварских племен; наступили Темные века, а за ними пришло феодальное Средневековье – так нас учили в школе. Большинство людей так и представляют себе это время, мало задумываясь о той реальности, которая за этими тезисами стоит. Падение Римской империи – вещь как бы сама собой разумеющаяся. Остается размышлять лишь о её причинах.  

    Между тем, сам тезис о «гибели Римской империи» происхождения весьма позднего. Утвердился он в Европе лишь с легкой руки британца Эдварда Гиббона, опубликовавшего в 1776-1789 гг. свою «Историю упадка и падения Римской империи» (The History of the Decline and Fall of the Roman Empire), исполненную антивизантийского и умеренно антихристианского пафоса, выдержанную в просветительском духе. Ясно, что демократическо-революционной эпохе книга пришлась по душе. Она и утвердила вышеописанную схему. Но средневековые европейцы и византийцы рассмеялись бы Гиббону в лицо, услышав такое. Какое падение империи? Какие варварские племена? Какие Тёмные века? Давайте-ка разбираться.

    Никто, конечно, не будет отрицать тяжелого упадка античного Рима и натиска на него германских племен. Но настоящая история имперского Рима совсем не такова, как рисует ее демократический миф. И речь в строго историческом смысле должна идти не столько о падении, сколько о трансформации и переходе Империи.

    Прежде всего, на западную и восточную части Римскую империю для удобства управления разделил еще Диоклетиан. Константин Великий перенес столицу империи в основанный им Константинополь. Но даже для западной части империи к моменту своего «падения» Рим уже не был центром. Таковым считалась Равенна. Куда еще в 402 году перенес свою резиденцию император Гонорий (а еще раньше, в 395 г., столицей Гонория стал Медиолан, современный Милан).

    Равенна так и оставалась столицей Западной Римской империи и в 410-м, когда Рим впервые разорили вестготы, и в 476 г., который учебники называют «последним годом Римской империи». Именно в Равенне сидел «последний император» Рима Ромул Августул – малолетний сын узурпатора-легионера Ореста, только что свергнувшего западного императора Непота.

    Фото:

    Таким же точно мятежным римским наемником был и Одоакр, в годину хаоса власти не упустивший свой шанс возглавить очередной государственный переворот. Сенат Рима признал этот переворот (которых в истории Рима – и старого и нового – было немало) легитимным. Скрепя сердце признал его и восточный император Зинон. Впрочем, самого Одоакра Император признал только патрицием, поскольку западный император Непот был еще жив и претендовал на титул. Так, Одоакр получил то, что хотел – реальную власть в Риме. Имперские же инсигнии, знаки имперской власти – диадему и пурпурную мантию – он с почтением отослал Зинону. Признавая его, таким образом, единственным законным императором Востока и Запада.

    Вскоре, отвечая на просьбу Сената, Зинон узаконит упразднение титула западного императора. Прочие же формы правления Рима, включая и Сенат, ничуть не изменятся. Так конфликт был улажен. Современники же «падения Римской империи» не заметили вовсе. Во всем этом, как видим, и правда не было ничего особо выдающегося. Кроме того, что титул западного императора формально был упразднен, и власть над западными провинциями перешла императору Восточному. Впрочем, столь же формально, поскольку и Одоакр, и Теодорих, отобравший у Одоакра власть в 493-м, мало считались с Константинополем.

    Однако при Юстиниане Великом (ок. 483-565) большая часть бывших владений Империи была вновь возвращена в её лоно. Включая и сам Рим. Полководец Юстиниана Велизарий сперва отвоевал у вандалов Северную Африку и Карфаген, затем – вернул Сицилию и Неаполь, и, наконец, откликаясь на призыв папы Сильверия, вошел в Рим.

    Заметим, что войны Юстиниана носили религиозный, прежде всего, характер. Ведь формально германские короли признавали власть Императора. Но, хотя все они были давно уже крещены, исповедовали, как правило, еретическое арианство. Таким образом, императора Юстиниана вел дух настоящих Крестовых походов. И так, всего через полвека власти германских королей-еретиков, Италия была отвоевана и возвращена в православие. В Равенне был создан экзархат (провинция) Византии. Сама же Римская же империя фактически вернулась к своим прежним границам. О каком же «падении Римской империи» говорят учебники?

    Более того, при преемниках Юстиниана был повержен главный враг Римской Империи – Персия. А сама Империя стояла на пороге такого могущества, которое не снилось и античному Риму.

    В 622 году император Ираклий отразил нашествие персов, отбросив их от Босфора, а затем совершил блестящие рейды в Закавказье и Месопотамию, вынудив персидского шаха Хосрова II к сдаче. В 629 году Ираклий с триумфом вернулся в Константинополь. В том же году вернув в Иерусалим, захваченный ранее персами, Животворящий Крест Господень. (Тогда же Ираклий официально принял титул василевса, как греки именовали до сих пор персидского шаха, назвав себя «василевсом во Христе»). Да, это был величайший триумф Римской империи со времени ее основания. И Ираклий, несомненно, вошел бы в историю как величайший из римских императоров всех времен, если бы всего через три-четыре года не разразилась страшная катастрофа.

    Изнурительная война с персами, периодические вспышки чумы и религиозные бунты окраин сильно ослабили Империю. И когда из Аравийской пустыни неожиданно явилась новая невиданная доселе сила, никто сперва не принял ее всерьез, а вскоре – уже не имел возможности сдержать ее натиска.

    В период 632–641 годах арабы, последователи пророка Мухаммеда, вооруженные новой мощной религиозной идеей, захватили Сирию, Палестину и Месопотамию. В 637 пал Иерусалим. А к моменту смерти Ираклия в 641 году Империей был полностью потерян и Египет. Это действительно была катастрофа. И лишь с этого времени начинается настоящий закат Римской Империи. Однако, это был закат, растянувшийся на столетия. Константинополь устоял в боях с арабами. Продвижение же мусульман в Западную Европу было остановлено Карлом Молотом в битве при Пуатье (732).

    Христианская цивилизация была спасена. Западная Европа получила возможность столетий спокойного развития. И следующей величественной страницей христианской истории станет великая экспансия Крестовых Походов. Которые, откликаясь на призыв константинопольского императора Алексея I Комнина и римского папы Урбана II поведут уже, в основном, силы объединенной христианской Европы.

    Первый и второй крестовые походы станут триумфом христианского Запада. Но всё же уже далеко не столь впечатляющим, как триумфы эпохи Юстиниана-Ираклия. Именно время этих императоров и следует считать высочайшим взлетом Римской империи, да и всей европейской (греко-римской) цивилизации в целом. Триумфом не только военным, но и культурным, духовным, социальным. (Кстати, Данте в «Божественной комедии» именно Юстиниана называет последним великим Римскими императором). Всё это, впрочем, тема для отдельного разговора. Однако, еще раз подчеркнем – своего высочайшего подъема, взлета, который ей уже никогда не удастся повторить, Римская империя достигла через полтора века после своего пресловутого «падения».  

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