Лучше бы «зеленая феминистка» молчала

Немецкие «Зеленые» – люди довольно серые. Как, пожалуй, все активисты, обуянные «новой этикой», «климатической повесткой», а на деле – только жаждой власти и разрушения собственной страны, которую они даже брезгуют называть по имени.

Я не шучу. За три месяца до выборов в Бундестаг во всех партиях, идущих на выборы, состоялись программные съезды с выдвижением своих кандидатов на пост канцлера. Так вот – большинство делегатов съезда «Зеленых» высказалось против того, чтобы в программе партии присутствовало слово «Германия». Их в своей стране раздражает буквально все – название, флаг, капитализм, климат. Только деньги не раздражают.

Короче, кандидатами на пост канцлера ФРГ от партии захотели выдвинуться два человека – девушка Анналена Бербок (можно Бэрбок, можно Бээрбок – без разницы) и Роберт Хабек. Так как «Зеленые» продвигают самую прогрессивную повестку, то они установили, что за женщинами в партии квота и первое слово. Так что выдвинули Анналену. Их ни разу, естественно, не напряг тот факт, что «квота» и демократия не соприкасаются ни в каком месте, потому что исключают сам факт демократических выборов. Но не это самое грустное.

Как только партии выдвинули своих кандидатов (а от партии власти – союза ХДС/ХСС выдвинули Армина Лашета, довольно опытного бюрократа и партийца), то буквально все немецкие СМИ встали на сторону госпожи Бербок. Такого взрыва восторга и славословий я не видел в СССР во времена Брежнева. Многочисленные колумнисты рассказывали, как будет круто, если Анналена станет канцлером. Некоторые договорились до того, что наконец во главе страны встанет женщина. Потому что феминистка. А Меркель не феминистка, поэтому она не совсем женщина.

Только не спрашивайте меня, что у этих людей в головах – там полный ад. Анналена вдруг оказалась на всех телепередачах, во всех газетах, на всех сайтах. Самые сладкие елейные интервью, в которых не задавалось ни одного неудобного вопроса – только подача «чего изволите». Журналистам в некоторых изданиях раздали методички, в которых прямо запрещалось задавать кандидатке «неправильные» вопросы. Остальные старались сами.

Тут же рейтинг партии «Зеленые» за три месяца перед выборами начал набухать и расти, как баварская сосиска в кипятке. Тут надо понимать, что перед прошлыми выборами рейтинг партии болтался где-то в районе 12-16%, а на самих выборах результат был и того меньше – 8,9%. И тут в июне 2021-го вдруг 22%, а потом 28% – выше партии власти. И все обалдели от такого роста и от такой популярности «зеленой идеи» и зеленой кандидатки.

И раздуваемое СМИ восхищение сыграло очень злую шутку с партией и с Бербок лично. Потому что «зеленые» начали говорить. Она начала говорить. По всем каналам. День и ночь. И люди услышали, ЧТО она говорит. Лучше бы молчала – сошла бы за умную. Вдруг не только упертые фанаты псевдоэкологической партии, но и обычные люди услышали, какое будущее готовит для них эта партия, ненавидящая слово «Германия». Как органчик Салтыкова-Щедрина, Анналена, рассказывая про будущее страны, вращала оловянными глазами и говорила: «Защита климата». Народ, который уже знает, чем это пахнет, понял: «Будут грабить».

На эту тему

И действительно – кроме повышения налогов на защиту климата, ущемления прав автомобилистов, перераспределения средств трудящихся в пользу нетрудящихся, открытия границы для мигрантов и т. д. – ничего, собственно, и не звучало. На последний вопрос часовой дискуссии о том, что первое она сделает в случае избрания канцлером, Анналена ответила лаконично: «Немедленно – программу по защите климата». Що, мамо, опять? То есть у страны других проблем нету?

Бербок под софитами прямо вошла в сок и налилась редкостной уверенностью в своем величии буквально за полтора месяца. И стала позволять себе неподобающие вещи по отношению к членам руководства собственной партии. В частности, про Роберта Хабека – сопредседателя партии и неудачливого кандидата в канцлеры ФРГ, она при всем честном народе сказала: «Между нами нет ничего общего – я происхожу из сферы международного права, а ему придется вернуться к своим курам и свиньям». На минуточку – Хабек доктор философии. Какие, на фиг, «свиньи»? Только потому, что он был министром сельского хозяйства? Ок, но у самой Анналены нет вообще никакого опыта государственного управления ни в какой области.

Хабек, конечно, тоже не сахар: он продемонстрировал пробелы в знаниях о налоговых льготах для пригородных поездок. Он призвал в Twitter сделать Тюрингию «свободной, демократической страной». А совсем недавно он настроил против себя свою собственную партию призывом к поставкам оружия на Украину. Поэтому ведущие «зеленые» убеждены: с Хабеком всё было бы еще хуже. И тут люди (вовсе не журналисты, которые должны были это сделать сразу, но у них была задача навязать избирателю «зеленого канцлера»), практически простые люди из соцсетей, стали интересоваться – из какой такой «области международного права» происходит девушка Анналена, если до этого про нее было известно только то, что она работала внештатницей в районной газете и служила помощницей какого-то депутата?

И тут выяснилось, что в ее CV, собственно, нет ни единого факта, который она могла бы подкрепить документами. Количество правок на ее странице «Википедии» достигло трехсот пятидесяти. Никаким международным юристом она, оказывается, не является, потому что в Берлине она защититься так и не смогла, а «Высшая школа экономики» в Лондоне оказалась тупой коммерческой шарашкиной конторой, где за год обучения берут 10 000 фунтов и не существует такого понятия, как «не получивший диплом студент». Там она провела год.

Понятно теперь, почему она громогласно объясняла оппонентам «зеленой энергетики», что «электричество хранится в сети». Уровень образования соответствующий. Потом выяснилось, что она «забыла» заплатить налоги на специальные партийные выплаты. Потом в ее книжке «Jetzt: Wie wir unser Land erneuern» («Как мы обновляем нашу страну») нашли плагиат. Все эти прегрешения по отдельности на самом деле – ничего страшного, но уж больно кучно пошло. Немцам вдруг стало как-то неуютно, что такая девушка возглавит страну.

Ей бы, конечно, прикусить язычок, извиниться и отползти на время, но она начала реально бычить на критиков, обвинять их в сексизме, утверждать, что ей не в чем каяться и не за что извиняться. Более того, ее партия публично заявила, что на руках ее политического конкурента из ХДС Лашета «кровь погибших от ковида», что оказалось слишком даже для видавшего виды политического класса Германии.

«Ага», сказал избиратель. И рейтинг Анналены рухнул, как подкошенный. А вместе с ним и предвыборный рейтинг партии «Зеленые» – до 20 процентов. И катится дальше. Народ вдруг прочитал программу партии: «…перемены создают стабильность и ведут к лучшему». Что-о-о?