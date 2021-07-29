Нарушителей на выборах «корочки» не спасут

После просмотра заседания ЦИК, где принимался порядок аккредитации журналистов, у меня возникло стойкое ощущение, что все, кто кричал «волки, волки», в очередной раз обмишурились. Никаких волков на горизонте как не было, так и нет – порядок в целом аналогичен прежним правилам работы журналистов в ЕДГ.

Отмечу несколько важных, на мой взгляд, моментов. Аккредитация осталась уведомительной. Установленные сроки – с 30 июля 2021 года до 6 сентября 2021 года для желающих зарегистрироваться в ЦИК и по 13 сентября 2021 года – в избирательную комиссию субъекта – более чем достаточны, чтобы редакции определили: кто и где у них будет работать.

Сняты все вопросы, которые могли возникать в связи с переходом на трехдневку и новые избирательные процедуры с ней связанные – например, выездное голосование, запечатывание сейф-пакетов. Можно спокойно определяться с конкретными журналистами, аккредитовываться и полноценно работать в комиссиях, а потом и на участках.

Надеюсь, что избирательные комиссии субъектов максимально используют предусмотренную новым порядком процедуру подачи заявки на аккредитацию региональным СМИ через территориальную избирательную комиссию по месту нахождения и там же организуют выдачу удостоверения. Это избавит от лишних поездок и переписки местные СМИ.

То, что в порядке прописаны требования к работе журналиста в направляющем его на аккредитацию издании (штатно или по договору, заключенному не менее чем за два месяца до дня публикации решения о назначении выборов) – абсолютно нормальная мера. Это написано в законах о выборах. О том, что выборы будут, все знали заранее, и, надеюсь, законы главные редактора СМИ читают. Это отвечает прежде всего интересам граждан на получение объективной и достоверной информации от профессионально грамотных журналистов.

Как социолог-психолог, я с коллегами каждые выборы анализирую сотни и тысячи публикаций СМИ. И, к сожалению, вижу и правовую неграмотность, и желание создать материал погорячее, и откровенные фейки. В большинстве своем создатели этого информационного мусора – именно скороспелые райтеры, которые журналистами не являются.

И что еще важно отметить – ЦИК наконец решился внести в порядок четкие и понятные нормы воздействия за нарушение правил работы СМИ. Раньше просто говорили – не делайте так. Теперь – не делайте так, а то аккредитацию приостановим. Список этот публичный, указывает на конкретные действия – и не важно, из какого СМИ журналист их нарушил. Полагаю, неопределенности и конфликтов теперь будет меньше.

Нормальный журналист не станет нарушать права и законные интересы, честь и достоинство избирателей, членов избирательных комиссий, общественный порядок и нормы поведения в помещениях избирательных комиссий. А того, кто станет, теперь никакие «корочки» не спасут.