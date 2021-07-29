Нарушителей на выборах «корочки» не спасут

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29 июля, четверг  |  Последнее обновление — 14:14  |  vz.ru
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БАМ лишили главного советского недостатка

Россия возвела важный тоннель между Европой и Азией Валерий Мельников/РИА Новости
Целых семь лет потребовалось российским строителям, чтобы проложить семь километров современного Байкальского тоннеля. Он заменит построенный еще во времена СССР тоннель под Байкальским хребтом. Один километр строительства обошелся более чем в триста миллионов рублей. Почему на это ушло так много времени и денег, зачем он нужен и сможет ли окупиться? Подробности...
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Байден идет к «смертельному соперничеству» с Россией

Байден решил спустить собак на Россию REUTERS/Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден вновь обвинил Россию в нарушении суверенитета Штатов и пригрозил «смертельным соперничеством» в будущем. Все это, в первую очередь, его ответ на критику республиканцев, обвиняющих Белый дом в «подыгрывании Москве». Но обстановка в Америке сейчас такова, что кризис в отношениях двух держав действительно рискует обостриться. Подробности...
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Как Петр Первый одержал первую большую победу над турками

Так выглядела крепость Азов на старинных гравюрах Общественное достояние
325 лет назад, 29 июля 1696 года, русское войско взяло, наконец, турецкую твердыню Азов. До того, как обратить усилия государства на Балтику, царь Петр I пытался прорубить «морское окно» на юге. Какое значение это событие имело для противостояния России с Турцией, военных реформ Петра и для всей русской истории? Подробности...
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В Прибалтике раскаиваются за борьбу с российским газопроводом

Российский газопровод мог бы дать странам Прибалтики дополнительный заработок Jens Büttner/Global Look Press
Газопровод «Северный поток – 2» продолжает расстраивать страны Прибалтики. На этот раз звучат не только привычные речи об «орудии российской агрессии», но и парадоксальные сожаления. И прежде всего – об упущенной выгоде, миллионах евро, которые «Северный поток – 2» мог бы принести соседям России, а вместо этого принес одни разочарования. Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Нарушителей на выборах «корочки» не спасут

Антон Лукаш
Антон Лукаш, социолог
Нормальный журналист не станет нарушать права и законные интересы, честь и достоинство избирателей, членов избирательных комиссий, общественный порядок и нормы поведения в помещениях избирательных комиссий. Подробности...

Украинцы не боятся говорить о своем единстве с русскими

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Киевские политики могут изобретать любые ритуалы, символы и политические конструкции, но русские и украинцы продолжают осознавать себя разделенным помимо своей воли в 1991 году единым народом. С единой верой, общей историей и единым языком. Подробности...

Россия с печалью смотрит на очередного соседа

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Уже несколько десятилетий Москва с надеждой смотрит на своих соседей и не теряет веры в то, что они научатся вести себя сообразно геополитическому положению и силовым возможностям. Подробности...
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Крым в обмен на Северный Кипр

Аутисты на детской площадке

Крыму не нужен Че Гевара

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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Нарушителей на выборах «корочки» не спасут

    Антон Лукаш
    социолог
    		29 июля 2021, 13:47

    После просмотра заседания ЦИК, где принимался порядок аккредитации журналистов, у меня возникло стойкое ощущение, что все, кто кричал «волки, волки», в очередной раз обмишурились. Никаких волков на горизонте как не было, так и нет – порядок в целом аналогичен прежним правилам работы журналистов в ЕДГ.

    Отмечу несколько важных, на мой взгляд, моментов. Аккредитация осталась уведомительной. Установленные сроки – с 30 июля 2021 года до 6 сентября 2021 года для желающих зарегистрироваться в ЦИК и по 13 сентября 2021 года – в избирательную комиссию субъекта – более чем достаточны, чтобы редакции определили: кто и где у них будет работать.

    Сняты все вопросы, которые могли возникать в связи с переходом на трехдневку и новые избирательные процедуры с ней связанные – например, выездное голосование, запечатывание сейф-пакетов. Можно спокойно определяться с конкретными журналистами, аккредитовываться и полноценно работать в комиссиях, а потом и на участках.

    Надеюсь, что избирательные комиссии субъектов максимально используют предусмотренную новым порядком процедуру подачи заявки на аккредитацию региональным СМИ через территориальную избирательную комиссию по месту нахождения и там же организуют выдачу удостоверения. Это избавит от лишних поездок и переписки местные СМИ.

    То, что в порядке прописаны требования к работе журналиста в направляющем его на аккредитацию издании (штатно или по договору, заключенному не менее чем за два месяца до дня публикации решения о назначении выборов) – абсолютно нормальная мера. Это написано в законах о выборах. О том, что выборы будут, все знали заранее, и, надеюсь, законы главные редактора СМИ читают. Это отвечает прежде всего интересам граждан на получение объективной и достоверной информации от профессионально грамотных журналистов.

    Фото: Станислав Красильников/ТАСС

    Как социолог-психолог, я с коллегами каждые выборы анализирую сотни и тысячи публикаций СМИ. И, к сожалению, вижу и правовую неграмотность, и желание создать материал погорячее, и откровенные фейки. В большинстве своем создатели этого информационного мусора – именно скороспелые райтеры, которые журналистами не являются.

    И что еще важно отметить – ЦИК наконец решился внести в порядок четкие и понятные нормы воздействия за нарушение правил работы СМИ. Раньше просто говорили – не делайте так. Теперь – не делайте так, а то аккредитацию приостановим. Список этот публичный, указывает на конкретные действия – и не важно, из какого СМИ журналист их нарушил. Полагаю, неопределенности и конфликтов теперь будет меньше.

    Нормальный журналист не станет нарушать права и законные интересы, честь и достоинство избирателей, членов избирательных комиссий, общественный порядок и нормы поведения в помещениях избирательных комиссий. А того, кто станет, теперь никакие «корочки» не спасут.


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