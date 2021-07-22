Метафизика идиотизма

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22 июля, четверг  |  Последнее обновление — 12:15  |  vz.ru
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У главной золотой монеты России огромный потенциал

Россия впервые выпустила монету весом в унцию, как принято во всем мире Владимир Астапкович/РИА Новости
В России выпущена золотая монета «Георгий Победоносец» весом в унцию. Именно тройская унция является международным стандартом веса. Это открывает реальные возможности для экспорта золота теперь и в форме монет, а не только слитков. Почему Банк России так долго не выпускал монету такого веса и насколько прибыльной будет их покупка?  Подробности...
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Предложение Прилепина грозит коммунистам потерей голосов

Прилепин и его однопартийцы не единожды пытались предложить коммунистам объединиться facebook.com/zapravduorg
Один из лидеров «Справедливой России» Захар Прилепин призвал Геннадия Зюганова в годовщину путча ГКЧП начать объединение двух левых партий. Политик и писатель заявил о готовности участвовать в объединении левых политических сил вместе с КПРФ. Почему в партии Зюганова не испытывают энтузиазма по поводу возможного альянса? Подробности...
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Российским космонавтам добавят на орбите жилья и работы

Модуль «Наука» в сборочном цеху РКК "Энергия"/Роскосмос
Самый знаменитый космический долгострой России – модуль «Наука», создававшийся целых двадцать пять лет – наконец-то отправился на МКС. Почему промышленность билась с ним так долго, с какими проблемами пришлось столкнуться при его создании и почему этот модуль так важен для российских космонавтов, работающих на орбите? Подробности...
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Киев вспомнил о покровительстве Китая назло Западу

В свое время «многовекторность» продвигал Янукович. Зеленский идет по его стопам Михаил Маркив/РИА Новости
Украина вновь начала играть в многовекторную внешнюю политику. В Киеве уже громогласно заявляют о разочаровании в западных покровителях и демонстрируют готовность дружить с Поднебесной. Дошло до комплиментов в адрес мудрого руководства китайской компартии. К чему приведет этот неожиданный разворот на Восток и что от этого может получить Россия? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Метафизика идиотизма

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Люди, умные в одном, часто бывают клиническими идиотами в другом. Ум — это качество коннекта с реальностью, если угодно. Подробности...

Либо украинский ишак сдохнет, либо американский падишах

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
«СП-2» не должен быть использован как газовое оружие против Украины и транзит российского газа через украинскую территорию должен продолжаться. Эти, по сути, единственные два условия, которые выставили американцы немцам, Москву более чем устраивают. Подробности...
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Властелинам цифровой среды нужна безраздельная власть

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Компаниям Большой Цифры нужна своя политическая проекция в реальном мире. Как и все транснациональные корпорации, они сделали ставку на те силы, которые максимально негативно относятся к государственному суверенитету, семье, Церкви и прочим традиционным ценностям. Для чего? Подробности...
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НАТО доверят женщине

«Гаец» с золотым унитазом

Обсуждение: 6 комментариев

Частная тюрьма с крематорием

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В Жуковском открылся авиасалон МАКС-2021

В подмосковном Жуковском открылся салон МАКС-2021. Каждый раз выставка радует громкими премьерами. На этот раз среди новинок особо выделялся однодвигательный истребитель пятого поколения и бесшумный беспилотник ZALA с гибридной силовой установкой. В первый день работы салона его посетил президент России Владимир Путин
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В Москве простились с Петром Мамоновым

В Донском монастыре простились с основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым. Мамонов скончался на 71-м году жизни в Москве 15 июля от последствий коронавируса
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Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Алексей Алешковский

    Метафизика идиотизма

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		22 июля 2021, 11:50

    Ложь — это зона комфорта. Большинство людей склонно видеть мир таким, в каком он самым простым путем объясняет то, что с нами происходит. Другие объяснения подрывают нашу веру — или в собственную компетентность, или в простоту мироустройства. Причем самым простым объяснением всегда оказывается теория заговора. Где-то есть кучка злодеев, которая во всем виновата. Для одних — в Кремле, для других — в Бильдербергском клубе. Стоит избавиться от тех или иных рептилоидов, как случится чудо.

    На Украине избавились от Януковича, который был виноват во всем как Чубайс, но чуда не случилось. Все оказалось не так однозначно. Может быть, если дело не в украинском президенте, то в русском языке? — задумались революционеры достоинства, и приняли закон о языке. Есть хороший анекдот про бедного еврея, который приходит к раввину за советом: «У меня дохнут куры, что делать?» — «Покрась курятник в желтый цвет», — подумав, отвечает раввин. Через несколько дней еврей прибегает снова: «Куры продолжают дохнуть!» — «Тогда крась в голубой!» — советует тот. Еще через несколько дней поникший еврей говорит: «Ребе, у меня сдохли все куры!» — «Как жаль, у меня еще столько идей!..»

    Конечно, логика нацбилдинга понятна с точки зрения задачи сплочения электората: русскоязычные либо вымрут, либо ассимилируются. Но не исключено, что раскол в обществе, напротив, углубится: если раньше Украина представляла собой «плавильный котел», где, как и в России, довольно мирно сосуществовали разные национальности и взгляды, то теперь строительство национального государства (пусть даже не в этническом, а в идеологическом смысле) делит народ Украины на тех, кто эту идеологию принимает и тех, кто ее не принимает. А насколько можно быть сытыми какой-либо идеологией, показывает опыт Советского Союза.

    Я давно понял, что объект моих интересов — метафизика идиотизма. Идиотизмом я называю стратегию и тактику игнорирования реальности. Они используются даже людьми образованными и культурными. Люди, умные в одном, часто бывают клиническими идиотами в другом. Ум — это качество коннекта с реальностью, если угодно. Тут стоит заметить, что идиоты мимо рта никогда не проносят: урвать свое ухитряется каждый. Можно не учить уроки жизни и истории, и при этом не бедствовать. Политика и отношение к ней — яркий пример. Относится это к представителям любого лагеря, но читатель ждет уж рифмы «либералы». На вот, возьми ее скорей!

    «Русская, на словах либеральная и демократическая, оппозиция все больше становится похожа на тоталитарную секту, для которой все, кто не разделяет ее «символа веры», являются непримиримыми врагами и еретиками. Она не видит градаций зла, не различает причину и следствие, не отличает ведомых от ведущих, но ожидает ото всех соответствия максимально высокому этическому стандарту, хранителем которого она сама себя произвольно назначила. Не будучи сама святой, она требует от окружающих безупречной святости. Это обрекает ее на одиночество и изоляцию, которые делают все ее планы на политическую победу иллюзорными. Впрочем, никакая победа ей на самом деле и не нужна — смысл ее существования сегодня состоит в экзистенциальном переживании своей либеральной избранности», — этот диагноз, поставленный Владимиром Пастуховым, был обнародован в «Новой газете».

    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

    Спрашивается: что же считать реальностью, если многие прекрасно живут в собственном мире? Пространство, в котором нужно урвать своё и сейчас, — не задумываясь, что будет со всеми и потом, — или накопленный опыт, позволяющий прогнозировать развитие событий? Но с учетом опасений, которые вызывает накопленный опыт, можно пропустить шанс погужеваться за чужой счет: а кто к такому готов? Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Сиюминутные интересы превалируют над отдаленными перспективами. И это тоже реальность: можно ли ее не учитывать?..

    Все войны страшны, и все они кончаются миром, но редко кто упускает шанс развязать войну, в которой можно обогатиться. Стало быть, реальность — это учет низменности человеческой природы. А идиотизм — представление о том, что человечеством движут идеалы. Идеалы — лишь обоснование насилия, если они используются как ориентир общественного блага. Идеалисты и составляют аудитории тоталитарных сект.

    Человек должен соответствовать собственным идеалам, не навязывая их другим. А общество должно руководствоваться законами, которые пишутся людьми, хорошо знакомыми с человеческой породой. Маньяки — те же идеалисты: они знают, как обустроить мир в соответствии с собственными представлениями о прекрасном, а все остальное их не волнует.

    В справедливом обществе законы пишутся для минимизации насилия. Это — техника гражданской безопасности. Но история цивилизации пишется кровью.

    Баланс власти и подчинения постоянно меняется в целях устойчивого развития, переписывая законы. Человечество приспосабливается к прогрессу. Вместо рабства на плантациях нас ждет цифровое рабство: неравенство — свидетельство того, что любые идеалы (в том числе, прогресса) функционируют лишь в распределительной системе, которая неизбежно иерархична. Не совсем правильно говорить, что раньше прав был сильный, а теперь — умный. Сила — это тоже качество ума, который владеет навыками коммуникации с реальностью, и умеет к ней приспосабливаться.

    «Мы живём не в виртуальной и не в «дополненной», а скорее в непрерывно редактируемой реальности, которую мы не только пропускаем через фотошоп, увеличивающий губы и уменьшающий талии, — нет, мы ещё и активно орудуем бессознательными ножницами, выкидывая из картины мира то, на что не знаем как реагировать. ...Жить в описываемой реальности, более-менее адекватной физической действительности — это сегодня роскошь, доступная не всем», — пишет Виктор Мараховский.

    Выбор человека, часто кажущийся иррациональным, всегда будет зависеть от его идеалов. Будь то выбор между чувством и долгом, долгом и долгом, чувством и чувством. Идеал может помочь переступить и через собственную подлость, и через любые преграды морали. Мы оцениваем все сквозь призму собственной системы ценностей. В которой идеалом может быть все что угодно — от альтруизма до фашизма. И наша система ценностей очень вариативна. На митинге она может диктовать одно, а на допросе — другое. Поэтому и реальность изменчива: в СССР вы могли быть в КПСС, а нынче — в авангарде оппозиции. Ценности прекрасно регулируются уровнем давления социума. Наличие идеалов не хорошо и не плохо. Они — часть нашей природы. Но считать, что сами по себе они могут сделать лучше их носителей или тех, кому идеалы планируется навьючить, — идиотизм чистой воды.

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