Ложь — это зона комфорта. Большинство людей склонно видеть мир таким, в каком он самым простым путем объясняет то, что с нами происходит. Другие объяснения подрывают нашу веру — или в собственную компетентность, или в простоту мироустройства. Причем самым простым объяснением всегда оказывается теория заговора. Где-то есть кучка злодеев, которая во всем виновата. Для одних — в Кремле, для других — в Бильдербергском клубе. Стоит избавиться от тех или иных рептилоидов, как случится чудо.

На Украине избавились от Януковича, который был виноват во всем как Чубайс, но чуда не случилось. Все оказалось не так однозначно. Может быть, если дело не в украинском президенте, то в русском языке? — задумались революционеры достоинства, и приняли закон о языке. Есть хороший анекдот про бедного еврея, который приходит к раввину за советом: «У меня дохнут куры, что делать?» — «Покрась курятник в желтый цвет», — подумав, отвечает раввин. Через несколько дней еврей прибегает снова: «Куры продолжают дохнуть!» — «Тогда крась в голубой!» — советует тот. Еще через несколько дней поникший еврей говорит: «Ребе, у меня сдохли все куры!» — «Как жаль, у меня еще столько идей!..»

Конечно, логика нацбилдинга понятна с точки зрения задачи сплочения электората: русскоязычные либо вымрут, либо ассимилируются. Но не исключено, что раскол в обществе, напротив, углубится: если раньше Украина представляла собой «плавильный котел», где, как и в России, довольно мирно сосуществовали разные национальности и взгляды, то теперь строительство национального государства (пусть даже не в этническом, а в идеологическом смысле) делит народ Украины на тех, кто эту идеологию принимает и тех, кто ее не принимает. А насколько можно быть сытыми какой-либо идеологией, показывает опыт Советского Союза.

Я давно понял, что объект моих интересов — метафизика идиотизма. Идиотизмом я называю стратегию и тактику игнорирования реальности. Они используются даже людьми образованными и культурными. Люди, умные в одном, часто бывают клиническими идиотами в другом. Ум — это качество коннекта с реальностью, если угодно. Тут стоит заметить, что идиоты мимо рта никогда не проносят: урвать свое ухитряется каждый. Можно не учить уроки жизни и истории, и при этом не бедствовать. Политика и отношение к ней — яркий пример. Относится это к представителям любого лагеря, но читатель ждет уж рифмы «либералы». На вот, возьми ее скорей!

«Русская, на словах либеральная и демократическая, оппозиция все больше становится похожа на тоталитарную секту, для которой все, кто не разделяет ее «символа веры», являются непримиримыми врагами и еретиками. Она не видит градаций зла, не различает причину и следствие, не отличает ведомых от ведущих, но ожидает ото всех соответствия максимально высокому этическому стандарту, хранителем которого она сама себя произвольно назначила. Не будучи сама святой, она требует от окружающих безупречной святости. Это обрекает ее на одиночество и изоляцию, которые делают все ее планы на политическую победу иллюзорными. Впрочем, никакая победа ей на самом деле и не нужна — смысл ее существования сегодня состоит в экзистенциальном переживании своей либеральной избранности», — этот диагноз, поставленный Владимиром Пастуховым, был обнародован в «Новой газете».

Спрашивается: что же считать реальностью, если многие прекрасно живут в собственном мире? Пространство, в котором нужно урвать своё и сейчас, — не задумываясь, что будет со всеми и потом, — или накопленный опыт, позволяющий прогнозировать развитие событий? Но с учетом опасений, которые вызывает накопленный опыт, можно пропустить шанс погужеваться за чужой счет: а кто к такому готов? Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Сиюминутные интересы превалируют над отдаленными перспективами. И это тоже реальность: можно ли ее не учитывать?..

Все войны страшны, и все они кончаются миром, но редко кто упускает шанс развязать войну, в которой можно обогатиться. Стало быть, реальность — это учет низменности человеческой природы. А идиотизм — представление о том, что человечеством движут идеалы. Идеалы — лишь обоснование насилия, если они используются как ориентир общественного блага. Идеалисты и составляют аудитории тоталитарных сект.

Человек должен соответствовать собственным идеалам, не навязывая их другим. А общество должно руководствоваться законами, которые пишутся людьми, хорошо знакомыми с человеческой породой. Маньяки — те же идеалисты: они знают, как обустроить мир в соответствии с собственными представлениями о прекрасном, а все остальное их не волнует.

В справедливом обществе законы пишутся для минимизации насилия. Это — техника гражданской безопасности. Но история цивилизации пишется кровью.

Баланс власти и подчинения постоянно меняется в целях устойчивого развития, переписывая законы. Человечество приспосабливается к прогрессу. Вместо рабства на плантациях нас ждет цифровое рабство: неравенство — свидетельство того, что любые идеалы (в том числе, прогресса) функционируют лишь в распределительной системе, которая неизбежно иерархична. Не совсем правильно говорить, что раньше прав был сильный, а теперь — умный. Сила — это тоже качество ума, который владеет навыками коммуникации с реальностью, и умеет к ней приспосабливаться.

«Мы живём не в виртуальной и не в «дополненной», а скорее в непрерывно редактируемой реальности, которую мы не только пропускаем через фотошоп, увеличивающий губы и уменьшающий талии, — нет, мы ещё и активно орудуем бессознательными ножницами, выкидывая из картины мира то, на что не знаем как реагировать. ...Жить в описываемой реальности, более-менее адекватной физической действительности — это сегодня роскошь, доступная не всем», — пишет Виктор Мараховский.

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Выбор человека, часто кажущийся иррациональным, всегда будет зависеть от его идеалов. Будь то выбор между чувством и долгом, долгом и долгом, чувством и чувством. Идеал может помочь переступить и через собственную подлость, и через любые преграды морали. Мы оцениваем все сквозь призму собственной системы ценностей. В которой идеалом может быть все что угодно — от альтруизма до фашизма. И наша система ценностей очень вариативна. На митинге она может диктовать одно, а на допросе — другое. Поэтому и реальность изменчива: в СССР вы могли быть в КПСС, а нынче — в авангарде оппозиции. Ценности прекрасно регулируются уровнем давления социума. Наличие идеалов не хорошо и не плохо. Они — часть нашей природы. Но считать, что сами по себе они могут сделать лучше их носителей или тех, кому идеалы планируется навьючить, — идиотизм чистой воды.