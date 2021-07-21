Почему немцы не разбомбили Москву, как Сталинград

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«Северный поток – 2» избавят от новых санкций

Две страны решают судьбу «Северного потока – 2» без России Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Соглашение США и Германии по поводу «Северного потока – 2», судя по всему, поставит точку в вопросе новых санкций против российской трубы. Их не будет. Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Однако России предстоит еще одно серьезное сражение в судах за право использовать «Северный поток – 2» на всю мощность. Подробности...
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Предложение Прилепина грозит коммунистам потерей голосов

Прилепин и его однопартийцы не единожды пытались предложить коммунистам объединиться facebook.com/zapravduorg
Один из лидеров «Справедливой России» Захар Прилепин призвал Геннадия Зюганова в годовщину путча ГКЧП начать объединение двух левых партий. Политик и писатель заявил о готовности участвовать в объединении левых политических сил вместе с КПРФ. Почему в партии Зюганова не испытывают энтузиазма по поводу возможного альянса? Подробности...
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Какие уроки следует извлечь из дела гаишника с золотым унитазом

Вилла, где жил полковник Сафонов, поражает роскошью и безвкусицей Александр Хинштейн/Telegram
Начальник ГИБДД Ставрополья полковник Сафонов, обладатель безупречных характеристик, может получить 15-летний срок за миллионные взятки. Лишился должности глава полиции края, который, похоже, не замечал ни коррупционных схем, ни показной роскоши особняка Сафонова. Типичен ли ставропольский случай для системы ГИБДД и как предотвратить появление новых «полковников с золотыми унитазами»? Подробности...
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У НАТО будет женское лицо

Экс-президент Литвы Грибаускайте, экс-президент Хорватии Грабар-Китарович и президент Эстонии Кальюлайд Pawel Supernak/EPA, Zuma, EPA/Valda Kalnina/ТАСС
По данным американских СМИ, следующим генсеком Североатлантического альянса обязательно должна стать женщина из бывшей социалистической республики. Кто именно сменит норвежца Йенса Столтенберга, пока не ясно. Но среди предложенных кандидатур есть один неожиданно удачный для России вариант. И один радикально плохой. Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Почему немцы не разбомбили Москву, как Сталинград

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 21 июля 1941 года, состоялся первый серьезный налет на Москву. Первый, но далеко не последний – после этого советскую столицу ждали и массированные авиарейды, и беспокоящие налеты, имеющие целью измотать население и систему ПВО. Подробности...

Казанская икона окончательно вернулась домой

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Богородицу в России особо чтили всегда. Вот почему существует много изводов (вариантов) Ее иконы. Однако самым почитаемым и самым распространенным в России образом Богородицы является Казанская икона. Подробности...
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Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Поэтому германо-американское партнерство по климату и энергетике – это только первый шаг. Дальше же, по логике вещей, партнеры должны создать что-то вроде единой «климатической» торговой зоны и установить общий пограничный углеродный налог. Подробности...
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    Тимур Шерзад

    Почему немцы не разбомбили Москву, как Сталинград

    Тимур Шерзад
    журналист
    		21 июля 2021, 12:00

    Хотя в межвоенный период полное разрушение городов от авиабомбардировок стало одной из самых популярных военных страшилок. Виной тому была теория итальянца Джулио Дуэ – именно он предложил разрешить кризис Первой мировой войны не за счет моторизованных соединений, а за счет стратегических бомбардировок. Воздействовать предлагалось не на готовые к бою войска на поле боя, а на беззащитные и легко вводимые в панику города, населенные самыми обычными обывателями. Никакой жалости для них, разумеется, не оставалось – Дуэ предлагал работать по жилым кварталам фугасными, зажигательными и химическими бомбами.

    Москве была уготована незавидная судьба – в дневнике начальника германского Генштаба Франца Гальдера есть запись за 8 июля, где упоминается твердое намерение Гитлера «сровнять город с землей».

    Шапками закидаем

    Немцы, несмотря на приписываемую им пунктуальность и основательность, в деле недооценки противника или разгильдяйства были ничем не лучше других. В случае с Москвой это обстоятельство вскрылось особенно ярко. Командующий 2-м воздушным флотом Альберт Кессельринг прославился речью, обращенной к экипажам, нацеленным на бомбардировку советской столицы. Слава тут была сомнительная – Кессельринг обещал пилотам, что все будет куда проще, чем в рейдах на Лондон – у русских якобы практически нет зениток, отсутствуют аэростаты и все совсем плохо с ночной истребительной авиацией.

    С последней все и правда было не идеально. На львиной части истребителей ПВО отсутствовали радиопередатчики, а на каких-то и приемники. Если в случае с фронтовой авиацией это еще можно было хоть как-то терпеть, то перехватчикам этот недостаток был как ножом по горлу. С радарами тоже все было хуже, чем у англичан к 1940 году – хотя потом, осенью, и удалось создать сплошное 300-километровое радарное поле вокруг столицы. Это были слабые стороны ПВО Москвы, но были и сильные.

    Да, в системе имелись «узкие участки», значительно ограничивающие ее эффективность. Но все это с лихвой компенсировалось насыщенностью средствами – Москву защищало куда больше и истребителей, и зениток, чем Лондон во время «Битвы за Британию». Что же до аэростатов, то они и вовсе превосходили британские наголову – русские часто применяли «двухэтажную» схему, которая при первых встречах повергала немцев в шок. Если в Лондоне аэростаты редко поднимались выше 2000 м, то в Москве их можно было встретить и на высоте 4500 м.

    Очень редко – как, например, в ночь на 11 августа – удавалось даже сбить самолет аэростатом. Тогда из Москвы-реки выловили «Хейнкель-111» с отрезанным тросом крылом. Но основная их задача была не в этом, а в том, чтобы загонять самолеты выше, туда, откуда не так точно летят бомбы и откуда их проще выковырять зенитными орудиями.

    Фото: Наум Грановский/Фотохроника ТАСС

    Первый крупный налет немцы совершили 21 июля – и все было сделано через одно место. Самолеты шли на небольших высотах, никто не пытался как-то чередовать высоту, выискивать слабые места в ПВО – как будто ее и вовсе не было. Результаты были двоякими – с одной стороны, бомбардировщикам удалось причинить некоторые разрушения и убить 130 человек. С другой – по сравнению с тем, на что был расчет, это оказался пшик.

    Второй крупный налет немцы организовывали умнее – самолеты шли куда выше, маневрировали активнее, все время заходили с разных сторон, стремясь нащупать слабые места. Но принципиально ничего не изменилось. Да, наносился чувствительный урон, но от апокалиптических картин полностью уничтоженного города результаты были бесконечно далеки.

    Разочарованность германского командования подтверждалось сменой тактики. В ночь на 11 августа состоялся последний крупный налет. Из сотни бомбардировщиков к городу прорвалась лишь дюжина машин, а до центра долетело только пять самолетов.

    Поняв, что существованию Москвы бомбардировки угрожать не могут, немцы переключили внимание на нервы горожан. Теперь налеты осуществлялись гораздо чаще и куда меньшими силами. Смысл был в том, чтобы измотать население, заставить его бегать в бомбоубежище и обратно от постоянных воздушных тревог, сорвать работу как можно большего числа предприятий. Психологический результат точно был – несколько дней в октябре, например, столицу захлестнула паника. Не только от бомбардировок, но и от слухов, что город вот-вот возьмут штурмом – изматывающие налеты создавали надорванный психологический фон. Но порядок в городе удалось навести решительными мерами относительно быстро.  

    Как бы ни была неприятна эта новая тактика, она означала отказ от попыток полного уничтожения советской столицы с воздуха. А это значило, что город был спасен.

    Здесь вам не тут

    Так почему же летчики люфтваффе легко превратили в груды руин не самый маленький промышленный город Сталинград, но спасовали перед Москвой? Ответ на этот вопрос комплексный.

    Во-первых, это, конечно, заслуга столичной системы ПВО – при всех ее недостатках она была, она исправно работала и имела достаточно средств, чтобы рассеивать немецкие атаки и сбивать бомбардировщики с разменным счетом «один самолет противника в обмен на один советский истребитель». По меркам 1941 года это было очень хорошее соотношение потерь.

    Во-вторых, Москва была банально больше того же Сталинграда, и разрушать ее приходилось бы дольше – это в любом случае давало выигрыш во времени.

    В-третьих, москвичи под контролем и по планам НКВД активно перелопачивали город так, чтобы он изменился при взгляде сверху. В ход шли маскировочные сети, фанера и краски – парки, которые могли стать ориентирами, «застраивались» псевдодомами, исторические здания вроде Кремля перекрашивались, а яркие объекты вроде тех же кремлевских звезд или позолоченных куполов церквей закрывались чехлами. Кроме того, жители несли ночную вахту на крышах Москвы, туша зажигательные бомбы и не давая разгореться пожарам.

    И наконец, у Москвы и Сталинграда была совсем разная оперативная обстановка на земле. Летом, когда немцы бомбили Москву массированно, с целью ее разрушить, основные бои кипели очень далеко от города, и система ПВО могла встретить удар в полном порядке. Когда же немцы подходили к Москве, то они были практически истощены, и отвлекать авиацию на массированные бомбардировки города было неразумно. В случае же со Сталинградом он был отнюдь не финальной целью большого наступления, и сил у немцев оставалось еще много, а советские войска были шокированы летним ударом 1942 года, и отходили, нередко теряя порядок. Поэтому немцы, подойдя к Сталинграду, и могли себе позволить такое предприятие, как уничтожение города с воздуха.

    Несметные культурные и инфраструктурные сокровища Москвы были спасены действиями как в воздухе, так и на земле. Результат не укладывался в черчиллевское «столь многие обязаны столь немногим», одной из самых известных фраз о воздушной битве за Британию. Свой вклад внесли все, от зенитчика или пилота истребителя до обычного бойца с винтовкой где-нибудь в сотнях километров от столицы.

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