Трагическое кукареку эпохи в гламурных интерьерах

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Гватемала опровергла требование возврата средств за «Спутник V»

1 июля, четверг  |  Последнее обновление — 09:26  |  vz.ru
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Почему морковь и картофель стали дороже бананов

Космические цены на морковь и картофель в летний период имеют причины Евгений Биятов/РИА Новости
Как бананы из Эквадора стали стоить в России дешевле, чем морковь и картофель? Такой вопрос жительница Липецка задала президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Чтобы летом овощи в России росли в цене, а не падали – это крайне необычно. Как это ни парадоксально, но виноваты в этом не только рекордный урожай 2019 года и прошедшая затяжная зима, но и общемировой разгон инфляции силами США и Европы.  Подробности...
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Вакцинация, цены и выборы. Путин ответил на вопросы россиян

За 3 часа 42 минуты прямой линии с россиянами Путин дал ответ на 68 вопросов Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool/REUTERS
В среду состоялась 18-я по счету и первая после прошлогоднего локдауна прямая линия Путина. В центре разговора президента с россиянами оказалась вакцинация и борьба с пандемией. Президент также ответил на такие волнующие россиян темы, как рост цен на продукты и тарифы ЖКХ. Он также рассказал, почему не видит смысла во встрече с Зеленским, а Украина не внесена в список недружественных РФ государств. Подробности...
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Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант

Биография Игоря Сикорского хорошо изучена – уроженец Киева, ученый, изобретатель, философ, богослов Общественное достояние
Ровно 90 лет назад Игорь Сикорский получил патент на создание вертолета собственной конструкции. К сожалению, это произошло в США, но мысль о постройке геликоптера, способного поднимать в воздух груз и пассажиров, зародилась у него еще тогда, когда он жил в Российской империи. Вынужденная эмиграция авиаконструктора оказалась подарком для Пентагона. Подробности...
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Футбольные победы дали Украине новый повод для ненависти к России

Украинская сборная показывает на чемпионате весьма приличный уровень футбола Joel Marklund/Zuma/ТАСС
Многие россияне болеют за украинскую сборную, а футболисты этой сборной не стесняются общаться по-русски. Два этих факта вызвали среди некоторых украинцев крайне бурную реакцию. Кто запрещает украинским футболистам говорить на русском языке и почему даже победы сборной плохо помогают создать единую гражданскую нацию на Украине? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Трагическое кукареку эпохи в гламурных интерьерах

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Градус оппозиционности снижается, зато повышается градус идиотизма. Желтая шестиконечная звезда с контурами из колючей проволоки и надписью «не привит» – познавательный знак клинического идиота. Совершенно безотносительно непростого разговора о вакцинации. Подробности...

России надо осторожно вступаться за Белоруссию

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Санкционные игры Минска и Брюсселя – это все еще про переговорные позиции, а не про сжигание мостов. А потому не стоит спешить вставать грудью за союзника. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Нужно ли давать чехам на пиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Чешские власти потребовали от России 25,5 млн евро компенсаций за «взрывы складов во Врбетице». Как Москве реагировать на это хамство? Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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«Прямая линия» Путина. Главное

Прямая линия с Владимиром Путиным

Обсуждение: 12 комментариев

Нефть по 100 долларов вредна для России

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Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Алексей Алешковский

    Трагическое кукареку эпохи в гламурных интерьерах

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		1 июля 2021, 09:12

    Свобода – это не про гуляйполе, а про выбор. Тезис «лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой» – это не про ежедневные митинги или пребывание в диванных окопах. А про то, позволяете вы себя нагнуть или нет. Нагибать – по пустякам или не очень – вас пытаются на каждом шагу: дома ли, на работе или в любых других коммуникативных ситуациях. Народная мудрость гласит: кто не гнется, тот ломается. Насколько можно прогнуться и каковы границы компромисса – каждый решает сам. Если вообще решать привык. А выбор хорошим не бывает, потому что у него есть цена.

    Сценаристы знают, что хороший с драматургической точки зрения выбор – между плохим и очень плохим: дилемма. Возьмем вакцинацию. Есть ли у нее минусы? Вполне вероятно, с учетом того, что ее последствия мало изучены. Стоит ли рисковать, отказываясь от нее? Это – личный выбор каждого. Но что, если личный выбор каждого угрожает выбору других? Когда один выбирает свободу, а другой – здоровье? Должно ли общество нагибать индивидуума? Или оно должно прогибаться под каждого? Когда-то старообрядцы уходили в леса, уголовники – в «отрицалово», а диссиденты – в протест.

    Сегодня «отрицалово» превратилось в игру. Дали народу поиграть в свободный выбор – он решил прививки игнорировать. Начали нагибать QR-кодами – он ломанулся прививаться. Дали помитинговать – школота повалила на площади. Нагнули – перестали кричать «мы здесь власть». Только Быков журит любимого им доктора Проценко за то, что тот подался в «Единую Россию»: «Если вы попали в гетто, то не ходите в юденрат». Не знаю, нет ли в этом антисемитизма (почему в юденрат, а не прямо в НСДАП?), но (развивая метафору) хорошо, что некоторым евреям геббельсовская пропаганда дает возможность участвовать в Сопротивлении на оппозиционном радио, принадлежащем И.Г. Фарбениндустри. Смайл.

    Градус оппозиционности снижается, зато повышается градус идиотизма. И вот уже кинозвезда в знак протеста против дискриминации непривитых выходит на вручении кинопремии с желтой звездой: «как мы, потомки победителей, могли это допустить?» Как потомки победителей допустили обязательную вакцинацию от кори, коклюша, полиомиелита, краснухи, столбняка и туберкулеза, звезде, видимо, не рассказывали. Кстати, сегодня есть уважаемые профессора, которые утверждают, что и вакцина БЦЖ имела довольно сомнительное значение в профилактике туберкулеза (так и не изжитого) – по сравнению с улучшением социальных условий жизни людей.

    «Гламуризация истории» – этот удачный диагноз поставил Л.С. Рубинштейн моде на желтые звезды среди звезд протеста: «Эта гламуризация характерна прежде всего демонстративным неразличением масштабов и нежной приглушенностью всего акустического фона подлинной, а не выдуманной истории – воплей жертв, воя сирен, грохота бомбежек, пушечной канонады, выстрелов в подвалах, лая лагерных псов. Все это заменяется тихой и деликатной, «фоновой» музыкой, одной из тех, что звучит обычно в залах торговых центров и не позволяет отвлечься от комфортабельного удовлетворения потребительских аппетитов. Отсюда – ради пущей убедительности – постоянное стремление сопоставлять между собой заведомо не сомасштабные события. Например, отсутствие в «шаговой доступности» продуктового магазина «Перекресток» сравнивать с Голодомором, несправедливый штраф за превышение скорости – с большим террором 30-х годов, а временный запрет невакцинированным гражданам посещать рестораны – с Холокостом или ГУЛАГом. Здесь налицо – потеря, иногда полная и окончательная, эстетического вкуса и этического рефлекса».

    Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

    На следующий день после выступления Бероева я увидел в Facebook новую аватарку: желтую шестиконечную звезду с контурами из колючей проволоки и надписью «не привит». Опознавательный знак клинического идиота – совершенно безотносительно непростого разговора о вакцинации. А чему удивляться? Как началось с «Бессмертного барака», так и идет. Завсегдатаи пряничного Освенцима и кукольного ГУЛАГа придумывают себе все новые и новые «акции». Впрочем, трагическое кукареку эпохи в гламурных интерьерах звучит куда нежнее музыки революции на площадях.

    Я тоже против дискриминации непривитых – но, простите, какой у нас выбор? Во-первых, «дискриминация» – это очень громко сказано. Посещение ресторанов по QR-кодам имеет достаточно сомнительный смысл при разрешении пользоваться без QR-кодов общественным транспортом. Тем более, если очень хочется в ресторан без прививки, можно сделать тест ПЦР. Зато с точки зрения мотивации прививаться это решение сработало на ура. Непонятно лишь, где была наша хваленая пропаганда, всю работу за которую выполняет правительство Москвы.

    Не думаю, что дискриминация посетителей ресторанов (которые за милую душу скупают фальшивые QR-коды) сильно тронет основную массу населения. Но положительный пример «чипировавшихся» соседей на психологию толпы повлияет определенно. Хотя Екатерина Вторая прививала на российской почве картофель значительно эффективнее и без дискриминационных мер. Совершенно не хочу сказать, что мне с вакцинацией все понятно, но я свой выбор сделал и привился, а мое оценочное суждение таково: в среднем по больнице добровольно-принудительная вакцинация лучше, чем ее отсутствие.

    Любопытно: вакцины ждали как манны небесной. Как только она стала доступной, в России к ней интерес пропал. Это примерно, как со свободой. Разумеется, каждый должен решать за себя сам. Что не отрицает задачи власти защищать общественную безопасность. Как одно с другим поженить, тоже дело каждого. Но на меня производит сильное впечатление, когда врачи и пациенты, прошедшие красные зоны, умоляют прививаться, а неболевшие или благополучно переболевшие рассуждают о концлагере или дефилируют с желтыми звездами. А остальным что нашить – белые тапочки?

    Ресторанная истерия и мне кажется довольно глупой. Но когда альтернатива – утки под нашими задницами, стоит представить себя на месте Собянина и свои решения в этой ситуации. Думаю, я делал бы примерно то же. И вообще, для вменяемого обсуждения действий властей полезно иметь хоть какой-то опыт управления проектами в пожарных ситуациях.

    По счастью, протест у нас канализирован в Facebook, и «космонавтам» не надо дискриминировать ковид-диссидентов физически – как в свободных Германии и Голландии. При всем нашем бардаке и всех свинцовых мерзостях мы по-прежнему живем в оазисе либерализма. Хоть и далекого от прекрасных идеалов золотых девяностых.

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