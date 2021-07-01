Трагическое кукареку эпохи в гламурных интерьерах

Свобода – это не про гуляйполе, а про выбор. Тезис «лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой» – это не про ежедневные митинги или пребывание в диванных окопах. А про то, позволяете вы себя нагнуть или нет. Нагибать – по пустякам или не очень – вас пытаются на каждом шагу: дома ли, на работе или в любых других коммуникативных ситуациях. Народная мудрость гласит: кто не гнется, тот ломается. Насколько можно прогнуться и каковы границы компромисса – каждый решает сам. Если вообще решать привык. А выбор хорошим не бывает, потому что у него есть цена.

Сценаристы знают, что хороший с драматургической точки зрения выбор – между плохим и очень плохим: дилемма. Возьмем вакцинацию. Есть ли у нее минусы? Вполне вероятно, с учетом того, что ее последствия мало изучены. Стоит ли рисковать, отказываясь от нее? Это – личный выбор каждого. Но что, если личный выбор каждого угрожает выбору других? Когда один выбирает свободу, а другой – здоровье? Должно ли общество нагибать индивидуума? Или оно должно прогибаться под каждого? Когда-то старообрядцы уходили в леса, уголовники – в «отрицалово», а диссиденты – в протест.

Сегодня «отрицалово» превратилось в игру. Дали народу поиграть в свободный выбор – он решил прививки игнорировать. Начали нагибать QR-кодами – он ломанулся прививаться. Дали помитинговать – школота повалила на площади. Нагнули – перестали кричать «мы здесь власть». Только Быков журит любимого им доктора Проценко за то, что тот подался в «Единую Россию»: «Если вы попали в гетто, то не ходите в юденрат». Не знаю, нет ли в этом антисемитизма (почему в юденрат, а не прямо в НСДАП?), но (развивая метафору) хорошо, что некоторым евреям геббельсовская пропаганда дает возможность участвовать в Сопротивлении на оппозиционном радио, принадлежащем И.Г. Фарбениндустри. Смайл.

Градус оппозиционности снижается, зато повышается градус идиотизма. И вот уже кинозвезда в знак протеста против дискриминации непривитых выходит на вручении кинопремии с желтой звездой: «как мы, потомки победителей, могли это допустить?» Как потомки победителей допустили обязательную вакцинацию от кори, коклюша, полиомиелита, краснухи, столбняка и туберкулеза, звезде, видимо, не рассказывали. Кстати, сегодня есть уважаемые профессора, которые утверждают, что и вакцина БЦЖ имела довольно сомнительное значение в профилактике туберкулеза (так и не изжитого) – по сравнению с улучшением социальных условий жизни людей.

«Гламуризация истории» – этот удачный диагноз поставил Л.С. Рубинштейн моде на желтые звезды среди звезд протеста: «Эта гламуризация характерна прежде всего демонстративным неразличением масштабов и нежной приглушенностью всего акустического фона подлинной, а не выдуманной истории – воплей жертв, воя сирен, грохота бомбежек, пушечной канонады, выстрелов в подвалах, лая лагерных псов. Все это заменяется тихой и деликатной, «фоновой» музыкой, одной из тех, что звучит обычно в залах торговых центров и не позволяет отвлечься от комфортабельного удовлетворения потребительских аппетитов. Отсюда – ради пущей убедительности – постоянное стремление сопоставлять между собой заведомо не сомасштабные события. Например, отсутствие в «шаговой доступности» продуктового магазина «Перекресток» сравнивать с Голодомором, несправедливый штраф за превышение скорости – с большим террором 30-х годов, а временный запрет невакцинированным гражданам посещать рестораны – с Холокостом или ГУЛАГом. Здесь налицо – потеря, иногда полная и окончательная, эстетического вкуса и этического рефлекса».

На следующий день после выступления Бероева я увидел в Facebook новую аватарку: желтую шестиконечную звезду с контурами из колючей проволоки и надписью «не привит». Опознавательный знак клинического идиота – совершенно безотносительно непростого разговора о вакцинации. А чему удивляться? Как началось с «Бессмертного барака», так и идет. Завсегдатаи пряничного Освенцима и кукольного ГУЛАГа придумывают себе все новые и новые «акции». Впрочем, трагическое кукареку эпохи в гламурных интерьерах звучит куда нежнее музыки революции на площадях.

Я тоже против дискриминации непривитых – но, простите, какой у нас выбор? Во-первых, «дискриминация» – это очень громко сказано. Посещение ресторанов по QR-кодам имеет достаточно сомнительный смысл при разрешении пользоваться без QR-кодов общественным транспортом. Тем более, если очень хочется в ресторан без прививки, можно сделать тест ПЦР. Зато с точки зрения мотивации прививаться это решение сработало на ура. Непонятно лишь, где была наша хваленая пропаганда, всю работу за которую выполняет правительство Москвы.

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Не думаю, что дискриминация посетителей ресторанов (которые за милую душу скупают фальшивые QR-коды) сильно тронет основную массу населения. Но положительный пример «чипировавшихся» соседей на психологию толпы повлияет определенно. Хотя Екатерина Вторая прививала на российской почве картофель значительно эффективнее и без дискриминационных мер. Совершенно не хочу сказать, что мне с вакцинацией все понятно, но я свой выбор сделал и привился, а мое оценочное суждение таково: в среднем по больнице добровольно-принудительная вакцинация лучше, чем ее отсутствие.

Любопытно: вакцины ждали как манны небесной. Как только она стала доступной, в России к ней интерес пропал. Это примерно, как со свободой. Разумеется, каждый должен решать за себя сам. Что не отрицает задачи власти защищать общественную безопасность. Как одно с другим поженить, тоже дело каждого. Но на меня производит сильное впечатление, когда врачи и пациенты, прошедшие красные зоны, умоляют прививаться, а неболевшие или благополучно переболевшие рассуждают о концлагере или дефилируют с желтыми звездами. А остальным что нашить – белые тапочки?

Ресторанная истерия и мне кажется довольно глупой. Но когда альтернатива – утки под нашими задницами, стоит представить себя на месте Собянина и свои решения в этой ситуации. Думаю, я делал бы примерно то же. И вообще, для вменяемого обсуждения действий властей полезно иметь хоть какой-то опыт управления проектами в пожарных ситуациях.

По счастью, протест у нас канализирован в Facebook, и «космонавтам» не надо дискриминировать ковид-диссидентов физически – как в свободных Германии и Голландии. При всем нашем бардаке и всех свинцовых мерзостях мы по-прежнему живем в оазисе либерализма. Хоть и далекого от прекрасных идеалов золотых девяностых.