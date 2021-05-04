Турция не выйдет из НАТО назло США

Есть такой прекрасный голливудский фильм – «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть». Возможно, в будущем именно так будет называться какое–нибудь произведение, посвященное жизненному пути президента Турции Реджепа Эрдогана. Испортившего отношения почти со всеми своими соседями и бывшими союзниками. В том числе и Соединенными Штатами.

Следствием подобного состояния отношений и стало решение президента Джозефа Байдена признать факт геноцида армян в Османской Империи. Решение, которое до Байдена американские президенты не принимали по причине нежелания портить отношения с турками. «Раньше, когда законопроект о признании геноцида армян начинал обсуждаться в Конгрессе, сразу же появлялись различные группировки – от внешнеполитических аналитиков, защищавших Турцию по причине текущих политических выгод, и произральских сил, видевших в Турции угрозу, до оборонных подрядчиков, которые не хотели терять важнейший рынок продажи оружия, – говорит Дафна МакКарди из американского Центра стратегических и международных отношений. – Сейчас ничего этого нет, ну или нет в тех масштабах, которые были раньше. Протурецкие силы не находят поддержку в среде американских государственных деятелей – ни в Конгрессе, ни в администрации президента». А поскольку администрация президента до недавнего времени оставалась последней инстанцией, не признавшей геноцид, то решение Байдена снимает все преграды для его признания со стороны американского государства.

И вопрос теперь в том, что будет делать Турция – ведь (учитывая важность вопроса геноцида для турецкой государственности, пропаганды, истории и т.п.) решение Байдена стало настоящей политической пощечиной Реджепу Эрдогану. Причем как с внешнеполитической, так и с внутриполитической точек зрения. Ведь его противники уверяют (и уверяют правильно), что если бы турецкий лидер вел себя конструктивнее, то Байден бы промолчал. «Есть пафос, нет результата! Есть капитуляция, нет реакции! Есть банальности, нет дальновидности! Что вы предприняли перед лицом заявления президента США о так называемом геноциде? Всё, что вас беспокоит, – это выпить еще одну чашку чая с Байденом в июне?», – говорит бывший министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу (тоже бывший друг и соратник, которого Эрдоган потерял и заставил себя ненавидеть).

Можно, конечно, и дальше отрицать факт геноцида – чем Турция сейчас и занимается. По словам Девлета Бахчели (лидера турецких националистов и союзника Эрдогана по правящей коалиции, которого он пока не потерял), в истории Турции не было ни геноцидов, ни массовых убийств. Над этими словами Бахчели посмеялись бы не только армяне, но и греки, болгары и многие другие нетурецкие народы, жившие некогда под властью османов – посмеялись бы, если бы в регулярно устраиваемых турками геноцидах и массовых убийствах было бы хоть что–то смешное.

Можно говорить о том, что решение Байдена признать геноцид армян было принято по политическим причинам. «Слова не могут изменить или переписать историю. Нам нечему у кого–то учиться по вопросам нашего прошлого. Политический оппортунизм – главный предатель принципов мира и справедливости», – заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Можно искать юридические лазейки – так, турецкий Минюст попытался заявить, что геноцид не был геноцидом на основании ряда юридических норм. Можно разыгрывать гнев и возмущение народа. «Сейчас турецкие власти будут пытаться транслировать свою позицию через «мнение простых турок». Что бы мы сейчас не видели и не слышали относительно позиции турецкой общественности, это будет не ее позиция. Если бы в Турции существовала свободная пресса, эта позиция была бы совершенно иной», – уверен проживающий в США турецкий историк Танер Акчам.

Однако помимо всей этой рефлексии, Эрдоган должен ответить ударом на удар и наказать Соединенные Штаты за признание геноцида. Как для того, чтобы спасти свое лицо среди собственного электората (см. заявление Давутоглу), так и для того, чтобы не допустить «принципа домино». Реджеп Эрдоган прекрасно понимает, что если он не ответит США на признание геноцида, то вслед за американцами могут осмелеть и другие – например, израильтяне. И тогда падение американской костяшки домино приведет к падению всех остальных.

К сожалению для Турции, нанести серьезную пощечину американцам она не может. Банально, нечем. На что может пойти турецкий лидер? Выйти из НАТО? Это несерьезно. Не только потому, что против такого выхода выступает значительная часть оставшихся союзников Эрдогана, но и потому, что Турция за последнее время нажила себе слишком много врагов. Можно сколько угодно рассказывать о мощи турецкой армии, о способности ее защитить страну – но эта армия неспособна воевать с великими державами.

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Некоторые турецкие политики призывают хотя бы выгнать американцев с военной базы «Инджирлик». Тоже не особо хороший вариант, поскольку изгнание американцев может послать крайне нехороший сигнал тем же самым турецким врагам. А также ослабить переговорные позиции Турции с восточными странами (поскольку ведет их Анкара часто с позиции страны–члена НАТО и представителя коллективного Запада).

Найти новых друзей? Ряд турецких политиков стали говорить о том, что ответом на признание Штатами геноцида станет усиление сотрудничества Анкары с Тегераном и Москвой. Другие добавляют сюда еще и Пекин как, по их мнению, собрата Турции по геноцидным обвинениям (США утверждают, что китайцы организовывают геноцид уйгуров).

Однако в США прекрасно понимают, что это сотрудничество имеет свой стеклянный потолок – ведь и в Тегеране, и в Москве не рассматривают Эрдогана, как стратегического союзника. Виной тому агрессивная политика Турции на Кавказе, в Сирии, а также ее планы на Среднюю Азию. Так что, по сути, отвечать Турции нечем.