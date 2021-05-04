Турция не выйдет из НАТО назло США

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

При пожаре в московском отеле спасено 300 человек

4 мая, вторник  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
Разделы

Что ждет цены на бензин этим летом

Из-за каникул и сельхозработ Россия переживает пиковый спрос на бензин Александр Рюмин/ТАСС
Избежать топливного кризиса поможет запрет экспорта бензина из России. Таким жестким методом предлагает воспользоваться уже этим летом Минэнерго РФ. Ведомство переживает, что Россия может столкнуться с дефицитом топлива и всплеском цен на него. А это ударит абсолютно по всей экономике страны. Чем порождены опасения Минэнерго и помогут ли новые методы? Подробности...
Перейти в раздел…

Что могут обсудить Путин и Зеленский

Лидеры России и Украины могут обсудить большой блок вопросов IAN LANGSDON/POOL/EPA/ТАСС
В Кремле ждут от Киева конкретных предложений к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москва подчеркивают, что если Киев хочет начать восстановление двусторонних отношений, то Россия будет это только приветствовать. Какие темы могли бы стоять на повестке переговоров президентов, если такие состоялись бы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Где россиянам искать защиты своих прав на работе

Больше 50% россиян уверены, что их право на труд должно защитить государство Виктор Толочко/РИА Новости
Международные структуры, отнюдь не дружественные России, признали – наша страна надлежащим образом защищает права работников. В соответствующем рейтинге мы обгоняем США и Австралию. Но опрос россиян в канун 1 Мая выявил неоднозначную закономерность: за помощью в решении конфликтных ситуаций на работе россияне практически не обращаются к профсоюзам. Нужны ли перемены в сфере труда? Подробности...
Перейти в раздел…

Эстонию лишили возможности снова нахамить России

Президент Эстонии слишком часто выступает с антироссийскими заявлениями Mihkel Maripuu/imago images/Scanpix/ТАСС
В Эстонии остались очень недовольны решением России игнорировать конгресс угро-финских народов. Мероприятие должно вскоре пройти в эстонском Тарту, и приглашение участвовать в нем было отправлено в том числе в Москву. Однако винить в происходящем Эстония может только собственные власти. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Турция не выйдет из НАТО назло США

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Эрдоган должен ответить ударом на удар. Наказать Соединенные Штаты за признание геноцида армян. Как для того, чтобы спасти свое лицо среди собственного электората, так и для того, чтобы не допустить «принципа домино». Подробности...

«Ликвидация бен Ладена» была просто спектаклем

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
На самом деле никто Усаму бен Ладена не убивал. Его просто вывели из игры, проведя операцию прикрытия с имитацией его ликвидации. О проведении этого спектакля американская разведка договорилась с пакистанскими спецслужбами. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария

Воскресение Христово – фундамент нашей цивилизации

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Отрицать значение Воскресения для всей нашей истории невозможно – его так же невозможно выдернуть из истории, как из человека невозможно выдернуть скелет. Даже воинствующий атеист может изгнать из себя христианство не больше, чем он мог бы изгнать из себя родной язык и культуру. Подробности...
Обсуждение: 192 комментария
Перейти в раздел…

Россия приучает Зеленского к трем мыслям

Таджики против киргизов: новая война?

Список врагов России

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Россия отпраздновала светлую Пасху

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Подробности...

Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
Подробности...

В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
  • С радостью

  • С огорчением

  • С безразличием
Как нужно решать проблему с бездомными бродячими собаками?
  • Стерилизовать животных

  • Уничтожать животных

  • Не принимать никаких мер
Вы пойдете в этом году в церковь на Пасху?
  • Да

  • Нет, опасаюсь коронавируса

  • Нет, я не православный
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: При пожаре в московском отеле спасено 300 человек
    Количество жертв обрушения метромоста в Мехико достигло 20 Выросло число пострадавших из-за пожара в Москве детей Россия созвала встречу СБ ООН по Украине и трагедии в Доме профсоюзов Роскосмос подтвердил восстановление работы метеоспутника «Метеор-М»
    Нуланд собралась на Украину Курировавшая интересы США в Иране швейцарский дипломат погибла в Тегеране Пентагон анонсировал пуск ракеты «Минитмен-3» Москвичей предупредили о дефиците кислорода в воздухе
    В России раскритиковали идею пускать в ЕС после одобренной EMA прививки Захарова оценила вероятность отключения России от SWIFT США предъявили России претензии из-за СМИ-иноагента «Радио Свобода» Сталин победил на выборах в индийском штате

    Главная тема


    Декоммунизация украинской Родины-матери грозит катастрофой

    строительство газопровода


    Немецкий регулятор назвал сроки возобновления строительства газопровода «Северный поток – 2»

    воздушный патруль


    НАТО впервые перебросило к границам России истребители F-35

    гражданин России


    Кандидат в мэры Нью-Йорка из Томска счел преимуществом русский акцент на выборах

    Видео

    предметный разговор


    Что могут обсудить Путин и Зеленский

    выражение враждебности


    Эстонию лишили возможности снова нахамить России

    искусственный интеллект


    Первые боевые роботы получат крылья

    межнациональное общение


    Угрожает ли Казахстану дерусификация

    Иранский скандал


    Дмитрий Дробницкий: Кто подставил Джона Керри

    правила въезда


    Глеб Простаков: Европа де-факто отменила безвиз для украинцев

    Партнеры


    Тимофей Бордачев: Россия ставит условия Центральной Азии

    особое мнение


    Американский политолог: Отношения России и США находятся при смерти

    на ваш взгляд


    Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
    Геворг Мирзаян

    Турция не выйдет из НАТО назло США

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		4 мая 2021, 11:22

    Есть такой прекрасный голливудский фильм – «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть». Возможно, в будущем именно так будет называться какое–нибудь произведение, посвященное жизненному пути президента Турции Реджепа Эрдогана. Испортившего отношения почти со всеми своими соседями и бывшими союзниками. В том числе и Соединенными Штатами.

    Следствием подобного состояния отношений и стало решение президента Джозефа Байдена признать факт геноцида армян в Османской Империи. Решение, которое до Байдена американские президенты не принимали по причине нежелания портить отношения с турками. «Раньше, когда законопроект о признании геноцида армян начинал обсуждаться в Конгрессе, сразу же появлялись различные группировки – от внешнеполитических аналитиков, защищавших Турцию по причине текущих политических выгод, и произральских сил, видевших в Турции угрозу,  до оборонных подрядчиков, которые не хотели терять важнейший рынок продажи оружия, – говорит Дафна МакКарди из американского Центра стратегических и международных отношений. – Сейчас ничего этого нет, ну или нет в тех масштабах, которые были раньше. Протурецкие силы не находят поддержку в среде американских государственных деятелей – ни в Конгрессе, ни в администрации президента». А поскольку администрация президента до недавнего времени оставалась последней инстанцией, не признавшей геноцид, то решение Байдена снимает все преграды для его признания со стороны американского государства. 

    И вопрос теперь в том, что будет делать Турция – ведь (учитывая важность вопроса геноцида для турецкой государственности, пропаганды, истории и т.п.) решение Байдена стало настоящей политической пощечиной Реджепу Эрдогану. Причем как с внешнеполитической, так и с внутриполитической точек зрения. Ведь его противники уверяют (и уверяют правильно), что если бы турецкий лидер вел себя конструктивнее, то Байден бы промолчал. «Есть пафос, нет результата! Есть капитуляция, нет реакции! Есть банальности, нет дальновидности! Что вы предприняли перед лицом заявления президента США о так называемом геноциде? Всё, что вас беспокоит, – это выпить еще одну чашку чая с Байденом в июне?», – говорит бывший министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу (тоже бывший друг и соратник, которого Эрдоган потерял и заставил себя ненавидеть).

    Можно, конечно, и дальше отрицать факт геноцида – чем Турция сейчас и занимается. По словам Девлета Бахчели (лидера турецких националистов и союзника Эрдогана по правящей коалиции, которого он пока не потерял), в истории Турции не было ни геноцидов, ни массовых убийств. Над этими словами Бахчели посмеялись бы не только армяне, но и греки, болгары и многие другие нетурецкие народы, жившие некогда под властью османов – посмеялись бы, если бы в регулярно устраиваемых турками геноцидах и массовых убийствах было бы хоть что–то смешное.

    Можно говорить о том, что решение Байдена признать геноцид армян было принято по политическим причинам. «Слова не могут изменить или переписать историю. Нам нечему у кого–то учиться по вопросам нашего прошлого. Политический оппортунизм – главный предатель принципов мира и справедливости», – заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Можно искать юридические лазейки – так, турецкий Минюст попытался заявить, что геноцид не был геноцидом на основании ряда юридических норм. Можно разыгрывать гнев и возмущение народа. «Сейчас турецкие власти будут пытаться транслировать свою позицию через «мнение простых турок». Что бы мы сейчас не видели и не слышали относительно позиции турецкой общественности, это будет не ее позиция. Если бы в Турции существовала свободная пресса, эта позиция была бы совершенно иной», – уверен проживающий в США турецкий историк Танер Акчам.

    Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Однако помимо всей этой рефлексии, Эрдоган должен ответить ударом на удар и наказать Соединенные Штаты за признание геноцида. Как для того, чтобы спасти свое лицо среди собственного электората (см. заявление Давутоглу), так и для того, чтобы не допустить «принципа домино». Реджеп Эрдоган прекрасно понимает, что если он не ответит США на признание геноцида, то вслед за американцами могут осмелеть и другие – например, израильтяне. И тогда падение американской костяшки домино приведет к падению всех остальных.

    К сожалению для Турции, нанести серьезную пощечину американцам она не может. Банально, нечем. На что может пойти турецкий лидер? Выйти из НАТО? Это несерьезно. Не только потому, что против такого выхода выступает значительная часть оставшихся союзников Эрдогана, но и потому, что Турция за последнее время нажила себе слишком много врагов. Можно сколько угодно рассказывать о мощи турецкой армии, о способности ее защитить страну – но эта армия неспособна воевать с великими державами.

    Некоторые турецкие политики призывают хотя бы выгнать американцев с военной базы «Инджирлик». Тоже не особо хороший вариант, поскольку изгнание американцев может послать крайне нехороший сигнал тем же самым турецким врагам. А также ослабить переговорные позиции Турции с восточными странами (поскольку ведет их Анкара часто с позиции страны–члена НАТО и представителя коллективного Запада). 

    Найти новых друзей? Ряд турецких политиков стали говорить о том, что ответом на признание Штатами геноцида станет усиление сотрудничества Анкары с Тегераном и Москвой. Другие добавляют сюда еще и Пекин как, по их мнению, собрата Турции по геноцидным обвинениям (США утверждают, что китайцы организовывают геноцид уйгуров).

    Однако в США прекрасно понимают, что это сотрудничество имеет свой стеклянный потолок – ведь и в Тегеране, и в Москве не рассматривают Эрдогана, как стратегического союзника. Виной тому агрессивная политика Турции на Кавказе, в Сирии, а также ее планы на Среднюю Азию. Так что, по сути, отвечать Турции нечем.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •