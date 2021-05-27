От мировой войны нас удерживает гедонизм

Начиная с 2014 года вся мировая политика – один сплошной casus belli. По отдельности эти казусы я устал уже считать. К примеру, вот эта история с самолетом в Белоруссии. Да произойди она (если б это технически было возможно) в начале 20-го века, то всё, вот вам всплеск массового патриотизма по всей Европе, мировая война и горы трупов. А сейчас только у одного персонажа царапина на лбу, да веселуха в интернетах.

Предпосылки мировой войны есть: соперничество держав «центра», уходящих на периферию, и бывших «периферийных» держав, стремящихся эмансипироваться. И причин для нее более чем достаточно. А войны нет. И не будет.

Обычно это объясняют ядерным вооружением. Дескать, в конфликте с его применением победителя не может быть. На этом свете – да. На том – определенно может. Фанатика перспектива всеобщего апокалипсиса не остановит. Конец света для него – только врата в Царствие Небесное.

Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что ядерное оружие – это только один фактор сдерживания новой мировой войны, работающий при наличии другого фактора. Последний состоит в тотальной секуляризации общественного сознания и всеобщем гедонизме – в этих двух завоеваниях модернистской культуры (идущей от Возрождения и Просвещения).

Как-то не хочется помирать, когда ты смотришь на мир сквозь призму фейербаховского Эвдемонизма, когда ты знаешь, что у тебя всего одна жизнь и твоя задача – наполнить ее смыслом и счастьем здесь и сейчас. С противоположных сторон эта установка атакуется религиозным и идеологическим фундаментализмом (отличать от другой формы религиозности) и постмодернизмом. Последний «деконструирует» ценности Возрождения и Просвещения, но, не предлагая ничего позитивного взамен, торит дорогу бородатым бармалеям, присвоивших себе право говорить от имени Бога. Или так.

Две мировые войны в начале 20-го века начались, среди прочего, в силу того, что в обществе преобладал психологический тип ригориста, привыкшего к лишениям, к хронической подавленности своих потребностей ради «высоких идей». В середине столетия, в условиях «общества потребления», его сменяет другой тип – тип гедонистической культуры, рекрутируемый из социальных низов, приобщаемых к буржуазным, «мещанским», ценностям.

Можно долго и справедливо его критиковать – справа и слева – но одного достоинства у него не отнять: идти помирать в окопы за какие-либо ценности он не желает. Максимум, что он может в этом смысле пожелать: чтобы в окопы шел кто-нибудь другой. Чтобы потом с азартом смотреть репортажи CNN и «болеть за своих».

В эпоху неолиберализма этот милый социальный слой стремительно размывается и на его смену приходят бородатые бармалеи всевозможных идеологических и религиозных мастей – энтузиасты малых и больших войнушек ради высоких идей. Тем не менее еще далеко до того, чтобы последние вытеснили первых.

Поэтому в новейшую эпоху мировая война если и возможна, то лишь в «тепленькой» форме обоюдных экономических санкций и гибридных войн, количество которых в ближайшее время будет расти. Но нет оснований думать, что они перерастут во что-то эпическо-вагнерианское.

Так и славно.

Источник: блог Андрея Коряковцева