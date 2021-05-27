От мировой войны нас удерживает гедонизм

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НОВОСТЬ ЧАСА

Кравчук отказался проводить переговоры по Донбассу в Минске

27 мая, четверг  |  Последнее обновление — 12:17  |  vz.ru
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Российские банки готовятся заработать на падении доллара

Банки верят в укрепление рубля Максим Блинов/РИА Новости
В российских банках была обнаружена растущая валютная дыра. Денег в запасе у банков оказалось на 15 млрд долларов меньше, чем реальных денег на счетах клиентов. Подобный разрыв в принципе нормальное явление, необычно то, что разрыв непрерывно растет с ноября прошлого года. Что все это значит и почему это хороший сигнал для рубля?  Подробности...
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Саммиту Путин – Байден поможет глобальное потепление

Саммит Байдена и Путина крайне важен с точки зрения интересов и России, и США, и мира во всем мире Erin Scott/Pool/Sipa USA/Reuters,
Михаил Климентьев/ТАСС
Официально объявлено, что первые полноценные переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом состоятся 16 июня в швейцарской Женеве. На повестке дня – Украина, Белоруссия и «вопросы стратегической стабильности». Чего можно ждать от этой встречи с учетом, что отношения двух держав деградировали, а разногласий между ними значительно больше, чем поводов для сотрудничества?  Подробности...
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Зачем взятие Казани превращают в национальную трагедию

Казань была взята русскими войсками в середине 16-го века А. Д. Кившенко
Духовное управление мусульман Татарстана учредило «день памяти» в годовщину взятия Казани Иваном Грозным. В этот день духовенство республики призвало поминать павших «батыров татарской нации». Предложившие идею религиозные деятели тут же сделали оговорку: политические спекуляции на этой теме недопустимы. Тем не менее это не первое проявление особого взгляда татарского духовенства на российскую историю. Какие проблемы оно провоцирует? Подробности...
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За «похищение» Протасевича Белоруссию накажут лишь символически

Аэропорт Минска рискует надолго опустеть ТАСС
За инцидент с самолетом Ryanair и арест находившегося на его борту оппозиционера Белоруссии придется заплатить миллиарды долларов. По крайней мере, такие оценки озвучиваются рядом экспертов, исходя из потерь, которые должна понести страна из-за прекращения авиатранзита и иных европейских санкций. Однако реальный ущерб Минска выглядит несколько по-другому. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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От мировой войны нас удерживает гедонизм

Андрей Коряковцев
Андрей Коряковцев, Доцент в Уральском государственном педагогическом университете
В новейшую эпоху мировая война если и возможна, то лишь в «тепленькой» форме обоюдных экономических санкций и гибридных войн, количество которых в ближайшее время будет расти. Подробности...

Самолет с Протасевичем «сел» и в Донбассе

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Арест Протасевича еще и дает сигнал другим «слугам Запада»: ЕС и США не столь всесильны, как многие из них полагают, далеко не из каждой передряги западные политики могут вытащить своих людей. Возможно, это заставит некоторых персонажей призадуматься. Подробности...
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Хакеры теперь могут убить человека

Лев Матвеев
Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ»
Из-за халатного отношения к медицинской информации может быть причинен вред здоровью. Представьте, если будет изменена информация в протоколе лечения или о существующих у пациента аллергических реакциях. Даже взлом IoT-устройств (например, кардиостимуляторов) больше не фантастика. Подробности...
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Встреча Путина и Байдена: чего ждать?

Прививка от COVID становится обязательной

Лукашенко поступил по-украински

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Российские бомбардировщики Ту-22М3 впервые разместили в Сирии

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили перелет на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. По мнению экспертов, в зоне досягаемости наших самолетов теперь окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье
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Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Андрей Коряковцев

    От мировой войны нас удерживает гедонизм

    Андрей Коряковцев
    Доцент в Уральском государственном педагогическом университете
    		27 мая 2021, 12:00

    Начиная с 2014 года вся мировая политика – один сплошной casus belli. По отдельности эти казусы я устал уже считать. К примеру, вот эта история с самолетом в Белоруссии. Да произойди она (если б это технически было возможно) в начале 20-го века, то всё, вот вам всплеск массового патриотизма по всей Европе, мировая война и горы трупов. А сейчас только у одного персонажа царапина на лбу, да веселуха в интернетах.

    Предпосылки мировой войны есть: соперничество держав «центра», уходящих на периферию, и бывших «периферийных» держав, стремящихся эмансипироваться. И причин для нее более чем достаточно. А войны нет. И не будет.

    Обычно это объясняют ядерным вооружением. Дескать, в конфликте с его применением победителя не может быть. На этом свете – да. На том – определенно может. Фанатика перспектива всеобщего апокалипсиса не остановит. Конец света для него – только врата в Царствие Небесное.
    Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что ядерное оружие – это только один фактор сдерживания новой мировой войны, работающий при наличии другого фактора. Последний состоит в тотальной секуляризации общественного сознания и всеобщем гедонизме – в этих двух завоеваниях модернистской культуры (идущей от Возрождения и Просвещения).

    Как-то не хочется помирать, когда ты смотришь на мир сквозь призму фейербаховского Эвдемонизма, когда ты знаешь, что у тебя всего одна жизнь и твоя задача – наполнить ее смыслом и счастьем здесь и сейчас. С противоположных сторон эта установка атакуется религиозным и идеологическим фундаментализмом (отличать от другой формы религиозности) и постмодернизмом. Последний «деконструирует» ценности Возрождения и Просвещения, но, не предлагая ничего позитивного взамен, торит дорогу бородатым бармалеям, присвоивших себе право говорить от имени Бога. Или так.

    Две мировые войны в начале 20-го века начались, среди прочего, в силу того, что в обществе преобладал психологический тип ригориста, привыкшего к лишениям, к хронической подавленности своих потребностей ради «высоких идей». В середине столетия, в условиях «общества потребления», его сменяет другой тип – тип гедонистической культуры, рекрутируемый из социальных низов, приобщаемых к буржуазным, «мещанским», ценностям.

    Можно долго и справедливо его критиковать – справа и слева – но одного достоинства у него не отнять: идти помирать в окопы за какие-либо ценности он не желает. Максимум, что он может в этом смысле пожелать: чтобы в окопы шел кто-нибудь другой. Чтобы потом с азартом смотреть репортажи CNN и «болеть за своих».

    В эпоху неолиберализма этот милый социальный слой стремительно размывается и на его смену приходят бородатые бармалеи всевозможных идеологических и религиозных мастей – энтузиасты малых и больших войнушек ради высоких идей. Тем не менее еще далеко до того, чтобы последние вытеснили первых.

    Поэтому в новейшую эпоху мировая война если и возможна, то лишь в «тепленькой» форме обоюдных экономических санкций и гибридных войн, количество которых в ближайшее время будет расти. Но нет оснований думать, что они перерастут во что-то эпическо-вагнерианское.
    Так и славно.

    Источник: блог Андрея Коряковцева


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