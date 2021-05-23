Русские мужчины ударились головами в потолок топовой еды

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НОВОСТЬ ЧАСА

Польша закупит партию турецких беспилотников «Байрактар»

23 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:57  |  vz.ru
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Кто виноват в росте цен на продукты

Цены в продуктовых магазинах беспокоят всех Антон Новодережкин/ТАСС
Подорожание продовольствия продолжает тревожить россиян. Власти купировали резкий всплеск цен на сахар, зерно и масличные в прошлом году. Однако в этом году выше инфляции стали расти цены на другие продукты: овощи, курицу и яйца. Удастся ли это остановить и где кроются новые риски роста цен? Подробности...
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Америка готова пожертвовать интересами Украины

Лидеры США и России могут сделать Украину предметом размена, опасаются в Киеве Валерий Шарифулин/ТАСС
На этой неделе Госдеп США заявил об отказе от введения санкций против оператора «Северного потока – 2». Но потом Конгресс внес законопроект о новых санкциях против строящих газопровод организаций. Политологи объясняют это политической игрой Америки перед ожидаемой встречей лидеров России и США: Вашингтон использует газопровод как разменную монету. Но чего там хотят от Москвы взамен? Подробности...
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Молодежи предложили испытать силу новых знаний

Молодые участники марафона «Новое знание» забрасывали лекторов вопросами marathon.znanierussia.ru
Для активного талантливого человека Россия – страна уникальных возможностей, заявил в субботу Владимир Путин участникам марафона «Новое знание». Заключительный день марафона стал не менее насыщенным, чем два предыдущих, когда выступали Сергей Лавров, Илон Маск и Стив Возняк. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил интерес к марафону, который значительно превысил ожидания, и описал модель регулярной работы общества «Знание» в будущем. Подробности...
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Македонские предатели попросили у России сочувствия

За маленькой антироссийской акцией македонцев кроется история большого национального предательства GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС
Власти Северной Македонии заявили о надежде на Россию – крайне оригинальной и смешной надежде. Они хотят, чтобы Москва не высылала македонского дипломата в ответ на аналогичные действия Скопье, потому что тогда македонских дипломатов в России попросту не останется. Такая попытка давить на жалость весьма гармонична для власти, которая предала собственный народ. В данном случае – македонский. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Русские мужчины ударились головами в потолок топовой еды

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В прошлое уходит парадигма «мы тут выловили рыбки, кинем щас на угольки», «всем шашлыков и водочки», вот вся эта традиционная самопальщина. Эпоха жрательного примитива в стране стремительно сменяется новой русской гастрономией. Подробности...
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Террористов нужно мочить в сортире, и точка

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Это не парадокс, а скорее, анекдот: российские либералы одновременно – украинские патриоты, а российские патриоты – чистые либералы, когда дело доходит до Израиля. Подробности...
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До компромиссов с Россией Америка не доросла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена прошли успешно. Они повысили шанс на проведение саммита между Владимиром Путиным и Джозефом Байденом. Вот только прорывных решений на этом саммите ждать не стоит – по причине того, что США к ним не готовы. Подробности...
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Главный враг «Спутника V»

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Два года с Зеленским: итоги

Найти управу на самокаты

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Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Польша закупит партию турецких беспилотников «Байрактар»
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    Русские мужчины ударились головами в потолок топовой еды

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		23 мая 2021, 12:12

    Вот сидишь, никого не трогаешь. Читаешь, как нормальный человек, интернет. И тут тебе бац прямо по голове: «Не приживается у нас спаржа, хоть ты тресни. В Германии, во Франции целые фестивали устраивают к началу ее сезона, у нас – ноль внимания. Ну ладно, будем в индивидуальном порядке на завтрак себе готовить. Слева – раковые шейки, хорошо к спарже подходят».

    Начинаешь нервно оглядываться – потому что после таких заявлений раньше в интернете начинались локальные стычки, переходящие в танковое сражение под Прохоровкой. Летали ножи и сковородки, неловкое слово типа «плов» было чревато проклятиями до Давидова колена. Если вы никогда не наблюдали срач вокруг кулинарии и гастрономии, то вы вряд ли поймете, что обычно происходит на передовой ближневосточных конфликтов.

    Причем в авангарде кулинарных битв почему-то всегда стояли мужчины с ложкой и ножом. Даже не буду их называть – кто надо, помнит, а остальным не надо. То есть еще несколько лет назад мир мужской готовки был опасней полей под Ипром и выжжен оранжевым агентом почище Вьетнама в 1968 году.

    Тут не то, что заходить, чтобы узнать, а как же все-таки готовится этот самый опасный плов, посмотреть на ссылку было стрёмно. Мужчина с ложкой и ножом на кухне был самым опасным человеком в интернете. Но что-то кардинально поменялось в атмосфере чревоугодия. Вот этот мужчина (который написал про спаржу, он же – мой друг Леонид Захаров, который всю жизнь писал про жизнь и про музыку в «КП») – вот он, например, новый адепт новой жратвы.

    Или вот, скажем, еще один мой друг, который совсем другими делами занимался, Игорь Писарский – вдруг пишет: «В четверг в Гастрорюмочной готовлю гастрономический ужин…». И это уже не первый раз – и правда – готовит. И кормит. И наливает. Масса респектабельных русских мужчин вдруг ударились головами в потолок топовой еды, я про Борю Акимова уже даже не говорю, он, считай, ветеран желудочной услады. Что происходит? С каких пор мужики самостоятельно взяли в руки это сложное дело?

    Фото: Максим Блинов/РИА Новости

    Делятся рецептами, зазывают друзей и даже прохожих, ходят, дегустируют (не то что мы – один только виски, а всю еду в разных городах страны), кропотливо делают фоточки, все это вывешивают в интернет и опять погружаются в чарующий мир прожарки blue rare и взвешивания компонентов для соуса Hollandaise, не отходя от Instagram.

    Они уже научились отличать сахалинские устрицы от приморских и точно знают, что в заливе Золотой Рог во Владивостоке водится только гребешок Свифта, а не Магеллана, как в Па-де-Кале. Что им этот Па-де-Кале дался? Видали они этот Па-де-Кале и не раз. Им интересней моллюски Холмска и мясо ангус-бычка, который отродясь не был в Шотландии. Нет – они уже даже перешли к домашнему консервированию, превращая Тарасовку в форпост высокой кухни. Roll over, Babushkas, идут московские мачо с твердым намерением поесть и накормить.

    Ну это я говорю про своих коллег, которые обратились в деятельных гурманов, а сколько еще народцу на просторах интернета, с которыми я просто не имею чести быть знакомым. В прошлое уходит парадигма «мы тут выловили рыбки, кинем щас на угольки», «всем шашлыков и водочки», вот вся эта традиционная самопальщина. «Скажите, любезный, у вас тут в сосисках чую я горный шотландский дымшиц, как вам удалось компенсировать его горчинку?». «Так алтайским шалфеем, сударь, лично собирал». И так далее. Эпоха жрательного примитива в стране стремительно уходит в прошлое. Железный конь одолел крестьянскую лошадку. Ну или наоборот – никогда не угадаешь.

    Я долго думал. Нет, самих не спрашивал. Бесполезно. Потому что вряд ли что-то внятное может тебе ответить мужчина у плиты с мечтательной поволокой в глазах. Но у меня есть две версии. Первая – в стране стало много реально крутых продуктов, из которых можно сделать что угодно. Вторая – губительный пример питерского культа еды и сопутствующий ему небывалый бум гастрономии: профессиональной, полупрофессиональной и совсем непрофессиональной. Это только пошляки едут в Питер пить. Остальные едут есть.

    С выпученными глазами возвращаются в Москву и долго сидят в темноте – думают. Потом открывают интернет и ищут «как приготовить консоме с пашотом». Потом идут на форум новообращенных. И, о чудо! Его там уже даже не высмеивают и не проклинают. Даже почти не бьют половником. Потому что всем интересно. Кому на Руси жрать хорошо.

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