В США назвали уникальные блюда русской кухни

Американский блогер Кэти Мачадо поделилась с читателями впечатлениями от блюд русской кухни, которые, по ее мнению, являются уникальными. В ее список вошли такие блюда, как селедка под шубой, щи, борщ и окрошка.

«Россия славится рецептами уникальной и классической кухни, которая удивляет многих, побывавших в таких городах, как Москва. Хотя есть широко известные блюда, существуют и такие, которые редко встретишь за пределами России. Они могут быть оценены по достоинству только тогда, когда их попробуешь в стране их происхождения», – написала Мачадо в своем блоге в журнале The Travel.

Как отметила блогер, щи являются одним из основных продуктов русской кухни с IX века. Она пишет, что это блюдо готовят в нескольких вариантах, таких как кислые щи или суп из щавеля. Говоря о борще, Мачадо упомянула его украинское происхождение. В России этот суп пользуется большой популярностью и считается одним из любимых блюд россиян, подчеркнула американка. Также Мачадо отметила популярность окрошки, выделив ее питательные свойства. Среди выпечки блогер посоветовала попробовать блины, которые в России, в отличие от многих стран, едят с другими продуктами.

«В России блины едят со многими продуктами, не только с икрой. Их наполняют творогом, мясным фаршем, грибами и даже капустой», – отметила она.

Котлеты по-киевски, подчеркнула блогер, хорошо известны благодаря своему неповторимому вкусу. Также Мачадо порекомендовала селедку под шубой, сказав, что это салат вряд ли можно найти где-нибудь, кроме России. «Те, кто его пробовал, знают, что название не должно сбивать с толку», – добавила женщина.

Ранее китайский блогер назвал самое ценное блюдо русской кухни.

В апреле американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс заявила, что «русская кухня – это худшая варварская, крестьянская еда, которую я когда-либо видела».