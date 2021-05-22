Террористов нужно мочить в сортире, и точка. Это должно быть исходным пунктом всех рассуждений о терроризме в Израиле или Сирии, России или США. Все остальное – оправдание терроризма. Потому что у любого террориста найдутся праведные мотивы и обоснование правого дела, за которое он борется. С мирным населением за правое дело не сражаются. Если мирное население становится заложниками чьего-то правого дела, вы имеете дело с террористами. Палестинские террористы сделали своими заложниками и палестинцев, и израильтян. Прикрываясь одними, они убивают других.

Значит ли это, что Государство Израиль право во всем? Нет. Такого вообще не бывает, чтобы какое-то государство было во всем право. Или какой-либо народ. Где есть интересы, там есть и конфликты. Конфликты имеют свойство накапливаться, как снаряды на складах. Есть ли способы утилизации взрывоопасного наследия прошлого? Да, подвести черту под прошлым и начать настоящее с чистого листа. Бывает ли такое на практике? Очень редко, и связано это, как правило, с разгромом и разоружением одной из сторон конфликта, как в 1945-м. Полный разгром – это еще и перезагрузка экономической составляющей: там, где зарабатывали на войне, начинают зарабатывать на мире.

Очевидно, арабо-израильский конфликт выгоден всем, кто хочет разделять и властвовать на Ближнем Востоке. Представить его исключительно как спор семитов между собою не получается. Тем более, в контексте развития дружеских отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом и Марокко. Геополитическая ситуация всегда меняется: сегодня дружат с одними против других, завтра наоборот. Конечно, политикой и экономикой все не ограничивается. Если динамитом служат старые счеты, а бикфордов шнур вьется из экономических интересов, то запалом оказываются человеческие эмоции.

Идея справедливости портит людей. Прежде всего потому, что игнорировать собственные интересы они не хотят и не могут («а нас-то за шо?..»). Наверное, это нормально или хотя бы понятно, но ни о какой справедливости речи тут идти не может. Единственная доступная нам справедливость – закон. Возможно, это несправедливо, но так уж устроен мир. Альтернатива – замкнутый круг мести. Проблема в том, что даже закон становится инструментом манипуляций. О юридической и экономической подоплеке проблемы земельной собственности, которая послужила поводом к нынешней эскалации в Израиле, рассказал Геворг Мирзаян: «владельцы продавали землю напрямую израильтянам (со всеми правильно оформленными документами), после чего новые и бывшие владельцы разыгрывали целое представление с отказом бывших уходить, бросанием под бульдозеры и т. п. В итоге все выглядело как изгнание арабских владельцев силой, тогда как для настоящего юридического спора у израильских собственников всегда были все необходимые бумаги, подписанные арабами».

Западные «левые» тем временем традиционно обвиняют Израиль в преступлениях против человечности. Казалось бы, чем плохи защита униженных и оскорбленных, борьба за мир и справедливость? К сожалению, аплодирующая или улюлюкающая «либеральная» клака занимается этим вне зависимости от того, какой спектакль разыгрывается на сцене.

Пока одни рассуждают о гуманитарных ценностях, другие делят материальные: «Очередная война и разрушения необходимы для того, чтобы под предлогом восстановления украсть многие миллиарды международной помощи. Напомню, что в 2000, 2006, 2009 и 2014 в точности такие же вспышки конфликта уже были, в результате в разрушенную Газу, словно в бездонную бочку были суммарно влиты астрономические суммы, достигающие 150 миллиардов долларов, на восстановление. Но интересным образом деньги исчезли, а Газа так и стоит в руинах», – пишет изра­­ильтянин, который сам дважды воевал в секторе Газа и считает, что конфликт выгоден обеим сторонам.

Деньги, как обычно, делят одни, а страдают другие. Разумеется, палестинцы, на которых вызывают огонь соплеменники-террористы, такие же невинные жертвы, как и израильтяне, на которых летят ракеты из сектора Газа. Но их жертвоприношение – часть плана террористов. Этой кровью они отмываются перед международным сообществом, которое снова соберет средства для пополнения их бездонной бочки. Интересно, что «правозащитную» риторику берут на вооружение и наши патриоты. Это не парадокс, а скорее анекдот: российские либералы одновременно – украинские патриоты, а российские патриоты – чистые либералы, когда дело доходит до Израиля.

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Готтентотская мораль торжествует. Люди, которые проклинают Украину за обстрелы мирных жителей Донбасса, объясняют, что обстрелы мирных жителей Израиля – совсем другое дело. Это единственный способ рассказать мировому сообществу о страданиях народа Палестины. Помнится, примерно ту же риторику использовали некоторые наши «либералы», объясняя действия чеченских террористов. Бывают странные сближенья.

Разумеется, в ход идут и исторические экскурсы. В первые годы становления Государства Израиль террор был в арсенале его защитников. История арабо-израильского конфликта полна грязи и крови. Вопрос, «кто первый начал» уже бессмыслен. Скажем, многие историки утверждают, что геноцид армян спровоцировали дашнаки. Фактам эта точка зрения вроде бы не противоречит, но что она меняет? Поводом для Хрустальной ночи послужило убийство евреем немецкого дипломата (кстати, антифашиста). Это как-то объясняет Холокост?

Вопрос не в том, «кто первый начал» и «кто виноват», а в том, кто и зачем стал работать артиллерией по мирным кварталам. Можно выставлять друг другу счеты до бесконечности: к сожалению, из этого и состоит мировая история. Сведение счетов может принести прибыль, но не мир. Зло порождает зло: в ответ на еврейские погромы начинаются арабские, раскалывая самих израильтян. Возможно ли вообще мирное сосуществование двух народов, если еще вчера соседи мило улыбались, а сегодня готовы друг друга резать? Некоторым странам бывшего СССР это хорошо знакомо.

Я сочувствую жертвам с обеих сторон. Если вы считаете себя гуманистом, вы должны защищать права всех, а не избранных в системе опознавания «свой–чужой». Любой народ – это и праведники, и погромщики, и равнодушные, и сердобольные, и насильники, и жертвы, и правдолюбцы, и конформисты, и мыслители, и глупцы. И у каждого есть своя правда. Нет народов нравственных и безнравственных, правых и неправых. Есть только люди и нелюди. Я за мир и за то, чтобы мочить террористов в сортире. Тут нет противоречий. Террористов можно понять. Но нельзя принять.