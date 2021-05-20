Курсовые и дипломы как национальное бедствие

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Эксперт: Встреча Лаврова и Блинкена подтвердила раскол администрации США

20 мая, четверг  |  Последнее обновление — 12:49  |  vz.ru
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Россия готова подвинуть США на атомном рынке Китая

Россия начинает строить новые блоки для двух китайских АЭС Zuma/ТАСС
Пока Росатом лишился в Чехии потенциального заказа, в Китае он начинает реальный крупный проект – строительство новых блоков сразу для двух АЭС. У России есть все шансы получить здесь еще больше заказов на атомные станции и дать фору западным конкурентам, которые слишком плотно осели на китайском рынке. Что поможет нам отвоевать китайский рынок у американцев и европейцев? Подробности...
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Власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских»

Бабиш и Земан ведут себя как враги, но на самом деле являются партнерами Michal Kamaryt/Zuma/ТАСС
Складывается впечатление, будто Прага играет с Москвой в известную всем по фильмам игру «плохой коп, хороший коп». В роли «плохого» выступает премьер Андрей Бабиш, превративший Чехию в официально недружественное России государство, в роли «хорошего» – президент Милош Земан. Их конфликт ярок и нагляден, но на его фоне Земан заявил, что именно Бабиша видит своим преемником. Как это все понимать?  Подробности...
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Как советская власть унижала желающих уехать из СССР

Наличие заграничного паспорта в СССР еще не гарантировало права выезда за границу Юрий Заритовский/РИА Новости
Ровно тридцать лет назад в нашей стране произошло событие, последствия которого миллионы россиян ощущают до сих пор – были отменены любые препятствия на выезд за границу. Какими запретами и унижениями были обставлены путешествия за рубеж при СССР и как ограничивали зарубежные поездки в царские времена? Подробности...
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Секретные советские разработки вывели США на след «энергетического оружия»

Советский ученый Лев Нахгальцев – один из тех, кто занимался таинственными разработками нелетального оружия niiis.nnov.ru
Наконец-то стало понятно, почему США подозревают именно Россию в проведении серии атак «энергетическим оружием» на американских разведчиков и дипломатов. Американские спецслужбы обладают информацией о разработках подобного оружия еще в СССР. О каких именно разработках идет речь и почему ЦРУ стоило бы посмотреть совсем в другую сторону? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Курсовые и дипломы как национальное бедствие

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Каждые май и июнь выявляется крайне низкое качество студенческих дипломов и курсовых. С этим сталкиваются все ведущие вузы России, тем более – не ведущие. Это – один из плодов ЕГЭ, когда вместо того, чтобы учиться писать, ребята только расставляют галочки. Подробности...
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США хотят поделить с Россией газовый рынок Европы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Перед США уже стоит задача не заблокировать «Северный поток – 2», а сохранить лицо. Госсекретарь Блинкен по инерции называет проект угрозой энергетической безопасности Европы, пусть даже сама Европа не видит никаких угроз, но США уже готовы к компромиссам. Подробности...

Как заселить Сибирь

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Людей в Сибири, естественно, не хватает. Это заметнее, если смотреть из Красноярска. Про Красноярский край у нас издавна говорят, что он равняется четырем Франциям, даже пьеса была такая. Но это не очень содержательное сравнение. Подробности...
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Найти управу на самокаты

В НАТО покаялись перед сербами

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Секретная армия США

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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
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На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    Вадим Трухачёв

    Курсовые и дипломы как национальное бедствие

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		20 мая 2021, 11:50

    Сейчас у вузовских преподавателей горячая пора – студенты начинают массово сдавать курсовые, дипломы и магистерские диссертации. О том, что настало сезонное «обострение», можно судить по крикам коллег в соцсетях. Преподаватели МГУ, МГИМО, РГГУ, ВШЭ, РАНХиГС и других вузов, не сговариваясь, пишут об ужасном уровне студенческих работ. И под записями десятки комментариев – другие преподаватели подтверждают, ибо сами сталкиваются с подобным.

    Я сам уже седьмой год руковожу студенческими работами по истории, политологии и международным отношениям. Ежегодно каждые май-июнь пишу примерно 15 отзывов научного руководителя и примерно столько же рецензий на подопечных своих коллег. Безусловно, среди них попадаются работы самого разного уровня. Некоторые и вовсе могут дать фору иным текстам экспертов. Однако с общим выводом коллег приходится согласиться. Огромное число курсовых и дипломов вызывает настоящий ужас.

    Самый страшный бич студенческих работ – зашкаливающий процент заимствований. Нынешние правила требуют не допускать к защите работы, где доля «не своего» текста превышает 25%. На моей памяти самый низкий показатель оригинальности составлял 4%, то есть в работе было всего 4% собственного текста. И самое неприятное в этой истории то, что авторов таких «шедевров» совершенно не мучает совесть по поводу очевидного подлога и мошенничества.

    Учитывая, что нынешние дети почти рождаются с мобильным устройством в руке, обращению с ними надо учить с малых лет. Плагиат в школьных работах надо приравнивать к списыванию со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мало того – крайние случаи некорректных заимствований, влекущие ответственность по закону, следует разбирать на тех же уроках обществознания. И тогда есть шанс, что часть «плагиаторов» с детства будет знать, что так делать нельзя.

    Зачастую к такому способу написания письменной работы студенты прибегают по банальной причине. Самим написать гладкий текст им трудно. Многие из тех, кто рискует писать сам, делают порой грубые грамматические и пунктуационные ошибки. Естественно, преподаватель на это указывает, но справиться самостоятельно с такими погрешностями студент не может. И ищет выход в вышеозначенной редактуре готового текста.

    Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

    И здесь уже возникает вопрос о том, как учат русскому языку в школах. Уровень грамотности падает буквально на глазах. Еще четыре-пять лет назад проблем было меньше. Очевидно, что тогда работы сдавали еще те, кто хотя бы чуть-чуть застал школу без ЕГЭ. Теперь же мы имеем результаты того, что главной целью всего обучения в школе становится не прививание навыка писать, а сдача ЕГЭ. И вместо написания диктантов, изложений и сочинений школьники бесконечно ставят галочки в тестах.

    На выходе получается, что отличники ЕГЭ не могут элементарно связать два-три предложения. И потом они попадают в вуз, где первокурсников приходится учить писать просто с нуля. Ребята поначалу просто не понимают, что значит создавать текст на заданную тему самому, а не делать реферат. Совершенно ясно, что в данном случае им не хватает навыков написания сочинений в школе. Ведь именно там формируется умение что-либо писать на заданную тему. Само собой, возникает вопрос о том, а не вернуть ли в вузах обязательное вступительное сочинение.

    Но даже если с антиплагиатом проблем нет и текст написан более-менее складно, возникают новые проблемы. Многие студенты просто не утруждают себя поиском первоисточников, а предпочитают опираться на готовую литературу, уже содержащую соответствующие отсылки. Разделение источников и литературы – еще один бич будущих историков, политологов и международников. Отделить то, что лежит в основе той или иной темы, от аналитики по ней, представляется делом архисложным.

    Тут уже вопросы возникают к тому, как их учили в школе на уроках истории и обществознания. Представление о том, что такое исторический или юридический документ, и что такое комментарий к ним, закладываются там. Однако ЕГЭ, как правило, сводится к простому воспроизведению исторических дат (зачастую второстепенных) или положений того или иного закона. Творчески осмысливать тот или иной сюжет школьнику просто некогда – надо готовиться к расстановке галочек в экзаменационном тесте.

    Когда дело доходит до сносок – начинается новый круг ада. Даже если они стоят в нужном месте (а такое происходит в меньшинстве случаев), в тексте ссылок зачастую встречается голый URL. Ни автора, ни названия документа, ни названия сайта, ни даты его обнародования. Здесь уже вопрос надо адресовать к авторам школьных учебников по литературе, истории, обществознанию и всё тому же русскому языку. Образец правильно расставленных и оформленных сносок должен постоянно присутствовать перед глазами ученика.

    Конечно, многое здесь можно списать на лень конкретных студентов, а до того – школьников. Однако исправлять данный недочет на вузовском уровне уже поздно. Многие студенты (а магистранты – и вовсе в подавляющем большинстве) вынуждены работать, чтобы или оплатить свою же учебу, или позволить себе хоть какую-то прихоть, или даже вовсе для того, чтобы выжить. Им действительно порой не хватает времени, чтобы выдать качественный письменный продукт.

    Улучшить положение быстро – невозможно. Для этого необходимо пересматривать систему таким образом, чтобы ребята еще в школе больше писали и читали, а не ставили галочки в тестах. Чтобы в вузы можно было не брать тысячи бездарей только потому, что они несут деньги. Чтобы «плагиаторов» жестко карали еще на уровне школы, а уж на вузовском – вплоть до отчисления и штрафов. Чтобы студентам реже приходилось работать ради того, чтобы выжить. И конечно, формат ЕГЭ необходимо срочно менять. Ведь корни большинства проблем – в нем.

    В противном случае мы получим не специалистов, а недоспециалистов, недопрофессионалов, неумех. Как говорил покойный сатирик Михаил Задорнов, «кое-какеров». От слова «кое-как».

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