В постсоветских странах не нужно дорогое высшее образование

Сейчас большинство граждан постсоветских стран, а особенно России и Казахстана, озабочены проблемой качественного образования, призывают государство тратить больше денег, ну и хотят устроить своих детей в как можно более лучшие вузы. И довольно часто чиновники отзываются на эти нужды – создают элитарные учебные заведения вроде «Сколково» или «Назарбаев университета», вливают огромные деньги в университеты, чтобы они вошли в мировые рейтинги и так далее. Часть наших граждан вкладывает в высшее образование своих детей огромные деньги. Но приводит ли это к положительным результатам?

Вроде бы нам во всех журналах и на всех конференциях рассказывают, что вот стоит группу людей выучить в Массачусетском технологическом институте, Гарварде и Принстоне, и сразу по возвращению они придумают кучу всего нового и создадут корпорации мирового уровня, ведь они обладают уникальными навыками и знаниями. Но реальность говорит нам о том, что пока никаких особых успехов в этом смысле не видно, все пока делают выпускники или советских, или постсоветских вузов. Но почему так происходит?

Во-первых, давайте честно: это не такое уж блестящее образование. Во многих странах к платным и даже бесплатным иностранным студентам относятся со снисходительностью. Во-вторых, образование – это тоже бизнес, со всеми вытекающими маркетинговыми уловками: обещанные профессора-«звезды» в реальности преподают мало и, в основном, заняты в своих лабораториях, куда на проекты очень сложно пробиться и куда берут в основном вездесущих и дико работоспособных китайцев. В-третьих, по многим специальностям все зависит от конкретной научной школы и ее объекта изучения. Поэтому, получив знания в рамках одной школы и приехав на родину, применить их удается не всем и не всегда.

Второй слой причин – о том, что на самом деле страсть к инновациям закладывается в школе и в семье. То есть должна быть инженерная и, вообще, техническая культура, передаваемая по наследству, чтобы дети учились у своих отцов и в школьных кружках простейшим техническим навыкам. Взять те же гиковские иконы – Стива Возняка и Стива Джобса, оба именно так и начали свой путь как в технике, так и бизнесе. И с этой точки зрения, наряду с созданием элитных университетов, необходимо поднять все среднее образование не ниже определенного уровня.

Обеспечить обучение в одну смену, количество учеников в классе согласно нормативу, укомплектованность школ учителями – с зарплатами, соответствующими средним по стране, нормальные санитарные условия в школах, качественные учебники и дополнительная учебная литература. Ну и, разумеется, чтобы были качественно оборудованы кабинеты физики, химии, биологии и географии. Чтобы работали разнообразные научно-технические кружки.

Миллионы обученных по стандарту школьников даже просто статистически вероятнее дадут успешных инноваторов, чем несколько тысяч студентов.

Третий слой причин – это взаимоотношения между разными отраслями человеческой деятельности. Есть такая взаимосвязанная система из следующих составляющих – образование, фундаментальная наука, прикладная наука, проектирование и конструирование, система внедрения инноваций, система обеспечения государственных решений, система принятия государственных решений. И вот согласно закону цепи прочность ее зависит от самой непрочной ее составляющей.

В общем, можно сделать самый дорогой в мире университет, но если сотрудник научного учреждения получает зарплату на уровне уборщицы, то никакого прогресса не будет. Обученный за большие государственные деньги студент просто уедет в другую страну и это будет как «утечка мозгов», так и «утечка капитала».

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Страны с наиболее развитой наукой, военно-промышленным комплексом, наилучшим образованием – это одни и те же примерно 15 стран. Государство должно использовать свою науку, тем самым развивая ее. Если предпочтение отдается иностранным консультантам, то развивается иностранная наука и иностранное государство – все шансы отдаются конкуренту. Чтобы получить хорошее образование, нужны госзаказы своим ученым, проектировщикам и консультантам. Так появятся исследования, которые потом превратятся в монографии, монографии перейдут в учебники. Новые заказы – это потребность в кадрах. А там и образование подтянется – качество вузов будут расти или людей начнут обучать прямо на производстве.

Могут сказать – ну, какие инновации и наука в сырьевой экономике? Обычно в таких ситуациях я сразу перехожу к оскорблениям, но тут можно пояснить. Для того чтобы найти, разведать, подготовить к эксплуатации и потом эксплуатировать месторождение полезных ископаемых, нужны огромные усилия целого ряда научных организаций – от геологов, петрографов, геофизиков до материаловедов и специалистов по промышленной гигиене. Кстати, разведанных и неосвоенных месторождений все меньше, крупных практически не осталось, так что нужно новое большое развитие наук о Земле. Но готовы ли мы к этому?

Мир вступает в эпоху перемен и слома прежней экономической модели, поэтому необходимо принять правильное решение и не тратить ресурсы попусту. Тот, кто повернет не туда, на магистральную дорогу больше уже никогда не вернется.