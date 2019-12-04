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Сланцевой революции США предрекли конецФото: Nick Oxford/Reuters
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Премьер-министр Греции заявил, что Россия своевольно лезет во внутренние дела Балкан и ей необходимо дать отпор, причем оригинальным образом. Почему некогда дружественные отношения Москвы и Афин дошли до такого состояния? Кто спровоцировал греков на подобную фронду? И при чем тут президент Франции Эммануэль Макрон? Подробности...
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Как российских бомжей превращают в рабов

Российские бездомные стали жертвой мошенников нового типаФото: Станислав Красильников/ТАСС
На улицах российских городов за последние годы стало заметно меньше бездомных. Они не испарились. Многие из них обратились за помощью в так называемые трудовые дома – и стали жертвами системы жесточайшей эксплуатации и даже насилия. Перед нами совершенно новое явление для современной российской действительности. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как все это устроено. Подробности...
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Россия и Венгрия объединяются против образования Украины

Насильная украинизация уже начала приносить неприятности КиевуФото: Мария Фролова/ТАСС
Венгрия обратилась к России с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Будапешт уже давно жестко выступает против политики украинизации, ставя палки в колеса сотрудничеству НАТО и Киева. России будет выгодно объединить усилия с Венгрией по этому вопросу. И не только потому, что у Будапешта есть право голоса в ЕС и НАТО. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
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В постсоветских странах не нужно дорогое высшее образование

Марат Шибутов, Член Общественного совета Алма-Аты (Казахстан)
Иностранное образование не такое уж и блестящее. Страсть к инновациям закладывается в школе и в семье. А миллионы обученных по стандарту школьников даже просто статистически вероятнее дадут успешных инноваторов, чем несколько тысяч студентов. Подробности...

В Южной Америке взорвался политический вулкан

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              Марат Шибутов

              В постсоветских странах не нужно дорогое высшее образование

              Марат Шибутов
              Член Общественного совета Алма-Аты (Казахстан)
              		 4 декабря 2019, 12:12

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              Сейчас большинство граждан постсоветских стран, а особенно России и Казахстана, озабочены проблемой качественного образования, призывают государство тратить больше денег, ну и хотят устроить своих детей в как можно более лучшие вузы. И довольно часто чиновники отзываются на эти нужды – создают элитарные учебные заведения вроде «Сколково» или «Назарбаев университета», вливают огромные деньги в университеты, чтобы они вошли в мировые рейтинги и так далее. Часть наших граждан вкладывает в высшее образование своих детей огромные деньги. Но приводит ли это к положительным результатам?

              Вроде бы нам во всех журналах и на всех конференциях рассказывают, что вот стоит группу людей выучить в Массачусетском технологическом институте, Гарварде и Принстоне, и сразу по возвращению они придумают кучу всего нового и создадут корпорации мирового уровня, ведь они обладают уникальными навыками и знаниями. Но реальность говорит нам о том, что пока никаких особых успехов в этом смысле не видно, все пока делают выпускники или советских, или постсоветских вузов. Но почему так происходит?

              Во-первых, давайте честно: это не такое уж блестящее образование. Во многих странах к платным и даже бесплатным иностранным студентам относятся со снисходительностью. Во-вторых, образование – это тоже бизнес, со всеми вытекающими маркетинговыми уловками: обещанные профессора-«звезды» в реальности преподают мало и, в основном, заняты в своих лабораториях, куда на проекты очень сложно пробиться и куда берут в основном вездесущих и дико работоспособных китайцев. В-третьих, по многим специальностям все зависит от конкретной научной школы и ее объекта изучения. Поэтому, получив знания в рамках одной школы и приехав на родину, применить их удается не всем и не всегда.

              Второй слой причин – о том, что на самом деле страсть к инновациям закладывается в школе и в семье. То есть должна быть инженерная и, вообще, техническая культура, передаваемая по наследству, чтобы дети учились у своих отцов и в школьных кружках простейшим техническим навыкам. Взять те же гиковские иконы – Стива Возняка и Стива Джобса, оба именно так и начали свой путь как в технике, так и бизнесе. И с этой точки зрения, наряду с созданием элитных университетов, необходимо поднять все среднее образование не ниже определенного уровня.

              Обеспечить обучение в одну смену, количество учеников в классе согласно нормативу, укомплектованность школ учителями – с зарплатами, соответствующими средним по стране, нормальные санитарные условия в школах, качественные учебники и дополнительная учебная литература. Ну и, разумеется, чтобы были качественно оборудованы кабинеты физики, химии, биологии и географии. Чтобы работали разнообразные научно-технические кружки.

              Фото: Мудрац Александра/ТАСС

              Миллионы обученных по стандарту школьников даже просто статистически вероятнее дадут успешных инноваторов, чем несколько тысяч студентов.

              Третий слой причин – это взаимоотношения между разными отраслями человеческой деятельности. Есть такая взаимосвязанная система из следующих составляющих – образование, фундаментальная наука, прикладная наука, проектирование и конструирование, система внедрения инноваций, система обеспечения государственных решений, система принятия государственных решений. И вот согласно закону цепи прочность ее зависит от самой непрочной ее составляющей.

              В общем, можно сделать самый дорогой в мире университет, но если сотрудник научного учреждения получает зарплату на уровне уборщицы, то никакого прогресса не будет. Обученный за большие государственные деньги студент просто уедет в другую страну и это будет как «утечка мозгов», так и «утечка капитала».

              Страны с наиболее развитой наукой, военно-промышленным комплексом, наилучшим образованием – это одни и те же примерно 15 стран. Государство должно использовать свою науку, тем самым развивая ее. Если предпочтение отдается иностранным консультантам, то развивается иностранная наука и иностранное государство – все шансы отдаются конкуренту. Чтобы получить хорошее образование, нужны госзаказы своим ученым, проектировщикам и консультантам. Так появятся исследования, которые потом превратятся в монографии, монографии перейдут в учебники. Новые заказы – это потребность в кадрах. А там и образование подтянется – качество вузов будут расти или людей начнут обучать прямо на производстве.

              Могут сказать – ну, какие инновации и наука в сырьевой экономике? Обычно в таких ситуациях я сразу перехожу к оскорблениям, но тут можно пояснить. Для того чтобы найти, разведать, подготовить к эксплуатации и потом эксплуатировать месторождение полезных ископаемых, нужны огромные усилия целого ряда научных организаций – от геологов, петрографов, геофизиков до материаловедов и специалистов по промышленной гигиене. Кстати, разведанных и неосвоенных месторождений все меньше, крупных практически не осталось, так что нужно новое большое развитие наук о Земле. Но готовы ли мы к этому?

              Мир вступает в эпоху перемен и слома прежней экономической модели, поэтому необходимо принять правильное решение и не тратить ресурсы попусту. Тот, кто повернет не туда, на магистральную дорогу больше уже никогда не вернется.


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