2020 год меняет высшее образование навсегда

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3 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:46  |  vz.ru
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США поздравили «Северный поток – 2» новыми санкциями

США ввели новые санкции против российского газопровода ANTON VAGANOV/Reuters
Спустя год после первых санкций в отношении «Северного потока – 2» США расширили свои ограничения. Новые санкции вновь были «зашиты» в оборонный бюджет страны. Как на этот раз американцы хотят навредить российскому газопроводу? И получится ли у них снова остановить только что возобновленную стройку? Подробности...
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На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
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Какими методами Россия в 2021 году победит COVID

Как ни странно, лишь половина россиян хочет вакцинироваться от смертельно опасного вируса Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Под занавес 2020 года в России началась масштабная вакцинация от COVID-19, причем отечественными препаратами. В столице пункты вакцинации будут открыты даже в новогодние праздники. Широкая прививочная кампания внушает надежду на скорую победу над пандемией, а практический эффект от результатов вакцинации сделает эту меру популярной среди граждан. Подробности...
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США предстоит сделать тяжелый выбор, связанный с Китаем и Россией

Zuma/ТАСС
Важнейшим сюжетом мировой политики в 2021 году станут отношения между Соединенными Штатами и Китаем. Уже звучат прогнозы о том, что после ухода Трампа Вашингтон и Пекин станут друг к другу гораздо миролюбивее. Однако так ли это на самом деле – и почему в этих отношениях имеет значение в том числе и присутствие России? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Как справиться с передозировкой новогоднего общения

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Когда жизнь стискивает нас в своих объятиях, лучший рецепт сохранить дорогих и любимых близких – научиться не замечать их. Подробности...

2021 год даст короткую передышку перед глобальной перестройкой

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Нет, ни один из важнейших конфликтов в международной политике не разрешен, и этого не произойдет в ближайшие годы. Они только углубляются. Государства и дальше будут не способны договориться между собой: проблемы останутся глобальными, а ответы на них – национальными. Подробности...
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Друзей не надо искать – сами появятся

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не могу не признать – чем старше становишься, тем меньше шанс найти друга. Почему так? Думаю, тут работают три фактора. Фактор больших чисел, фактор «шила в заднице» и фактор «толстой кожи». Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

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Что изменит уход Меркель

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    2020 год меняет высшее образование навсегда

    Студенты стали одними из наиболее пострадавших от пандемии    3 января 2021, 14:30
    Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
    Текст: Виктория Михайлова

    Одной из самых пострадавших из-за коронавируса отраслей жизни стало образование, особенно высшее. И более всего это заметно за рубежом, где традиции высшей школы самые старые, а обучение – самое дорогое. Как пандемия разрушает высшее образование Запада, что думают по этому поводу сами студенты и какое будущее им предстоит?

    Переход на дистанционку вызвал волну протестов со стороны западных студентов. Один из мотивов – финансовый вопрос. Как известно, дневная форма обучения в большинстве случаев дороже заочной. Так, студенты очного отделения начали требовать от своего руководства пересмотра ценовой политики в связи с отказом от дневной формы обучения.

    Только вот администрация вузов их взглядов не разделяет: официально дистанционка считается очной формой обучения, реализуемой в дистанционном формате. Возникает логичный вопрос: что в такой ситуации можно назвать заочной формой обучения? К слову, в России как раз обсуждается снижение стоимости обучения в вузах из-за перехода на удаленку.

    Больше всего страдают студенты британских вузов. Молодые люди недовольны лишением доступа к инфраструктуре вузов и общим ухудшением качества образования. Все это – по неизменной заоблачной цене за обучение. Студенты полагают, что оплата полной стоимости обучения за доступ к онлайн-лекциям не имеет смысла без участия в университетской жизни. Однако своими активными действиями они все-таки смогли добиться отклика со стороны правительства. Петиция о снижении стоимости обучения, собравшая более 200 тысяч подписей, уже привлекла внимание британского парламента. Кроме того, в ноябре было проведено совещание касательно внесения изменений в стоимость обучения в период пандемии.

    Проблема финансирования образования занимает особое место в массовых студенческих протестах. Но что удивительно, западные СМИ делают все возможное, чтобы о ней не прознала общественность. Так, американская пресса умалчивает о том, что студенты университета Вермонта (США) подали в суд на родной вуз. Около восьми тысяч студентов подписало петицию о денежной компенсации за проживание в кампусе и расходы на еду. Несмотря на то, что администрация вуза давным-давно всех выселила, студенты продолжают покорно оплачивать стоимость комнаты в общежитии. То есть они тратят деньги и на обучение, и на свою пустующую в кампусе комнату.

    Другая причина неприятия студентами нового порядка заключается в потере былого значения высшего образования. Теперь неважно, в каком университете человек числится – весь мир все равно сидит в одном и том же Zoom. Пропал ранее существующий престиж.

    Так, перевод на дистанционный формат затронул в том числе и студентов таких авторитетных вузов, как Йель, Гарвард и Стэнфорд. Если раньше талантливые молодые люди мечтали учиться в их стенах, то теперь им же придется приложить немало усилий просто чтобы прогуляться по родному кампусу. Например, чтобы попасть на территорию Гарварда, студент должен получить особое разрешение от своего декана, пройти курс по технике безопасности и заполнить данные в Crimson Clear – фирменном приложении Гарварда, направленном на отслеживание симптомов COVID-19 среди студентов и преподавателей.

    Студенты, годами шедшие к мечте поступить в Лигу плюща, были вынуждены попрощаться с ней. Формально поступившие в ведущие вузы все еще числятся в своей альма-матер, но де-факто все крупные университеты уже депортировали зарубежных студентов в родные страны.

    Трамп со своей жесткой политикой о необходимости прекращения выдачи виз – одобряет. Кампусы пустуют, а молодежь ждет преподавателя в онлайне – так сейчас выглядят лучшие вузы мира. Назревает вопрос, есть ли вообще смысл продлевать эту странную подписку на стриминговый сервис под названием «высшее образование» или стоит бросить все и начать набираться профессионального опыта.

    Наконец студенты протестуют, так как страшатся будущего. Министр высшего образования и исследований Швеции Матильда Эрнкранс верит, что пандемия неизбежно приведет к нестабильному рынку труда для выпускников. Именно поэтому она полна решимости оставить университеты открытыми для посещения. «Моя цель заключается в том, чтобы очное обучение в вузах продолжалось как можно дольше», – подчеркивает она. 

    Однако такое, казалось бы, трезвое решение было воспринято негативно. Представители руководителей высшего образования ведущих западных стран, включая Германию, назвали ее поступок безответственным и губительным для молодежи. Кажется, чтобы не подвергнуться критике, нужно оставить студентов без перспектив, тем самым нанеся вред собственной экономике.

    Итак, дистанционный формат обучения скорее приносит больше вреда, нежели пользы. Пока бедный студент мямлит в микрофон правильный ответ, который он по-быстрому загуглил в другой вкладке, на заднем плане его младший брат переругивается с сестрой. Самоизоляция вынуждает всех членов семьи находиться в одном помещении – и это несомненно сказывается на работе.

    Сложившаяся ситуация вызывает жаркие дискуссии в западном обществе. «Все выключают микрофоны и камеры, так что учитель в итоге разговаривает сам с собой», – жалуется пользователь Reddit. «Оплачивать обучение в университете ради уроков в Zoom – самое большое надувательство в истории», – добавляет другой пользователь с ником TinyWightSpider. Учитывая, что самая низкая стоимость обучения в американском вузе – это 11 171 доллар США за учебный год (только для резидентов США, поступающих в государственные вузы), их негодование понять можно. А ведь студенты из-за рубежа вынуждены платить в разы больше.

    С другой стороны, дистанционное обучение дарит новые перспективы.

    Все желающие посетить лекции ведущих университетов наконец-то получили такую возможность. Все что нужно – wi-fi, ноутбук и деньги. Образовательная платформа Coursera предоставляет доступ к программам различных вузов. Нажав на эту кнопочку, можно получить доступ к курсам по алгоритмам (алгоритмам чего?) от Стэнфорда. Только не забудьте оформить платную ежемесячную подписку. Кроме того, сервис позволяет получить бакалаврскую или магистерскую степень.

    Правда это уже влетит в копеечку. Например, чтобы получить степень бакалавра в области компьютерных технологий от престижного университета Лондона, нужно заплатить 15 889 фунтов. Зато по окончанию курса студент получает диплом в формате pdf. Браво!.

    Мир переживает кризис колоссального масштаба, который ударил не только по экономике стран, но и по другим важнейшим сферам нашей жизни – и сфере образования в частности. К сожалению, той реальности, когда красный диплом хорошего вуза гарантировал кусок хлеба в старости, больше нет. На ее место пришли безработица и неуверенность в завтрашнем дне. В результате люди среднего возраста попадают под сокращения, выпускники не могут устроиться на работу, а пожилым остается надеяться только на пенсию.

    Пандемия и дистанционный формат обучения делают высшее образование все более недоступным для широких масс.

    Похоже, что на Западе в ближайшем будущем оно станет предметом роскоши, доступным лишь обеспеченным людям, которые в состоянии нанять частных репетиторов своим детям. Те же, кто не могут этого себе позволить, будут вынуждены начать зарабатывать сразу после окончания школы.

    В любом случае выбирать высшее образование после выпуска станет невыгодно, так как люди хотят перспектив, полезных знакомств и гарантий трудоустройства. То есть всего того, что давал диплом об окончании вуза в доковидное время. Если эта тенденция продолжит набирать обороты, западные страны рано или поздно столкнутся с проблемой низкого уровня образованности среди своего населения. Мир меняется, и жизненные приоритеты – тоже.

    В такое тяжелое время человек будет скорее озабочен вопросом заработка денег, чтобы прокормить себя и близких. Конечно, ради этой цели он будет жертвовать своим временем, которое он мог потратить на онлайн-обучение в высшем учебном заведении. Из этого всего следует, что в будущем практический опыт будет цениться больше, чем диплом о получении высшего образования. Кроме того, низкое качество образования и отсутствие необходимой практики приведут к снижению общего количества работников в сферах науки, экономики, политики и здравоохранения, что несомненно отрицательно скажется на развитии стран в целом.


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