«Оскар» получает «Международная панорама»

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НОВОСТЬ ЧАСА

Шойгу отверг угрозы Запада в связи с перемещением российских войск

27 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 12:32  |  vz.ru
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Российский ипотечный пузырь отличается от американского

Россияне погружаются в долговую яму Кирилл Кухмарь/ТАСС
Самая дешевая ипотека за всю историю России привела к перегреву на ипотечном рынке. Банк России фиксирует первые признаки надувания ипотечного пузыря. Беспокойство вызывают и потребительские кредиты. Ипотечный кризис по примеру США образца 2008 года крайне неприятная история. Грозит ли она России? Подробности...
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Эсеры провели учения по синтезу социализма и православия

Руководящий триумвират «Справедливой России» опроверг слухи о борьбе за лидерство пресс-служба партии "Справедливая Россия — За правду"
«Справедливая Россия» стилизовала свою предвыборную программу под военную кампанию, организовав «стратегические штабные учения». В ходе мероприятия Сергей Миронов призвал партийцев добиться второго места на выборах в Госдуму и вместе с другими лидерами эсеров опроверг слухи о борьбе за главенство в партии. При этом ранее анонсированный альянс с КПРФ так и остался благим пожеланием.  Подробности...
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Как Чернобыль изменил к лучшему российскую ядерную энергетику

Так выглядела Чернобыльская АЭС сразу после катастрофы Игорь Костин/РИА «Новости»
26 апреля исполняется 35 лет со дня одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества – аварии на Чернобыльской АЭС. В чем схожесть и различие этого события с тем, что произошло на японской АЭС «Фукусима», возможен ли новый Чернобыль в России сегодня и какие важные уроки были извлечены российскими атомщиками из этой трагедии? Подробности...
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Почему Китай не сможет стать главной державой планеты

Китайский флаг пока можно увидеть не на всей планете Евгений Биятов/РИА Новости
Китайское руководство пытается опровергнуть один из главных страхов последнего времени – о том, что КНР уже в ближайшие десятилетия будет вместо США диктовать мировую повестку. Станет ли Китай в будущем мировым гегемоном? Будет ли, как Америка, навязывать свои ценности другим народам и посылать авианосцы для бомбардировок своих противников? Есть основания полагать, что вряд ли – и вот почему. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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«Оскар» получает «Международная панорама»

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Главными оскаровскими призами, стало быть, награждена развернутая экранизация типичного сюжета программы Центрального телевидения СССР – про американских безработных, которым Санта-Клаус ничего не принес аж два раза. Подробности...

Как Турция помогла Москве замирить неспокойный Азербайджан

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Бакинская нефть питала Россию в обе мировые войны – сибирские месторождения во времена этих событий были еще или не открыты, или не освоены. Ценность Азербайджана, как источника полезных ископаемых, была очевидна всем, и каждый стремился завладеть им как можно быстрее. Подробности...

Майские праздники как русская скрепа

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Любой человек, который отрицает «майские шашлыки», в моих глазах выглядит подозрительно. Это – демонстративное отречение от нормальности, от общечеловеческих ценностей в самом исходном смысле этого понятия. Подробности...
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Иранцы нагрубили Лаврову и России

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Русофобия ведет к обнищанию

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Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Как вы планируете провести 10-дневные майские выходные?
  • Останусь дома

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  • Поеду в путешествие по России

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На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
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Почувствуете ли вы себя ущемленным в случае введения запрета для россиян посещать страны ЕС?
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  • Нет, я не планировал посещать Европу
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Шойгу отверг угрозы Запада в связи с перемещением российских войск
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    Юрий Васильев

    «Оскар» получает «Международная панорама»

    Юрий Васильев
    специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
    		27 апреля 2021, 12:00

    Главным триумфатором премии Американской академии кинематографических искусств и наук – 2021 стала «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао: лучший фильм, лучший режиссер, лучшая исполнительница женской роли. Посмотрев свежего оскаровского лауреата, спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД пришел к выводу: российским, а тем более советским зрителям эта картина более чем знакома.

    «Ничего не принес Санта-Клаус американским безработным». Полдня вместе с подписчиками моей страницы на Facebook пытались вспомнить, кто же из советских телевизионных американистов подарил нам эту фразу. Валентин Зорин? Владимир Дунаев? Или и вовсе Генрих Боровик? Так и не вспомнили. Но фраза-то была. В том смысле, что ничего Санта-Клаус не принес, кроме новых налогов, галопирующей инфляции, нарастающей гонки вооружений. И отсутствия работы, разумеется.

    Хотя, с другой стороны, не так и важно, кто из отечественных пропагандистов запустил фразу в оборот – то ли сорок, то ли сорок с лишним лет назад. Куда важнее, что в минувшем году американский режиссер китайского происхождения Хлоя Чжао по факту превратила ее без малого в двухчасовую кинокартину «Земля кочевников». И намедни «Земля…» получила три «Оскара» – за лучшую женскую роль, за лучшую режиссуру и за лучший фильм. То есть два главных приза и один из основных.

    В первых строках фильм сообщает: был некий маленький городок в Неваде – моногород по-нашему, где в начале 2010-х закрыли производство гипсокартона. А через полгода городку аннулировали и почтовый индекс. Городок, если что, назывался Эмпайр.

    Есть бывшая жительница Эмпайр – по имени Ферн. Ее играет Фрэнсис Макдорманд. Больше тут сказать нечего: Фрэнсис Макдорманд всегда играет очень хорошо. Будь то у братьев Коэнов, без скидок на семейную принадлежность. Или в прекрасных «Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури» – прошлый ее «Оскар» за лучшую женскую. Или вот тут, в «Земле кочевников» – где овдовевшая, лишившаяся дома, работы и города Ферн от Рождества до Рождества, от Санты до Санты катается в своем фургончике по Соединенным Штатам на фоне задумчивых фортепианных наигрышей. В череде не менее созерцательных картин аризонского рассвета либо заката, снятых через кактус. Много красивой природы, как у Звягинцева в «Левиафане»; и океанский берег на Териберку очень похож.

    Фото: «Земля кочевников», Highwayman Films

    На этом фоне Ферн, как уже было сказано, передвигается в доме на колесах. Встречает таких же, как она, кочевников, посещает их тусовки. Зритель узнает о существовании Десяти заповедей незаметной парковки. О том, как правильно ходить по-большому в двадцатилитровое ведро – поскольку никаких других удобств в средних размерах фургоне не предусмотрено. И почему необходимо смачивать наждачку для того, чтобы в очередной раз покрасить рыдван, и без того держащийся на одной только краске.

    В перерывах между поездками и ночевками в чистом поле героиня Фрэнсис Макдорманд сезонно работает на складе «Амазона», а также перебирает картошку и сортирует американские самоцветы, собранные в пустыне. Иногда Ферн встречается со знакомыми из прежней жизни – когда ее ныне покойный муж работал на том самом заводе гипсокартона, а сама она пять лет преподавала в школе английскую литературу. В ассортименте – шекспировский сонет и фрагмент из «Макбета», очень характерный: «…Завтра, завтра, завтра, – \ А дни ползут, и вот уж в книге жизни \ Читаем мы последний слог и видим, \ Что все вчера лишь озаряли путь \ К могиле пыльной. Дотлевай, огарок!». Разговаривать со знакомыми в принципе не о чем – кроме как дежурно обличить капиталистические язвы в виде цен на недвижимость; впрочем, именно дежурно, без огонька – огарок всё.

    «Посвящается тем, кому пришлось уйти. Мы встретимся в пути», – гласит глубокомысленный финальный титр. Больше в «Земле кочевников» нет ничего: тот случай, когда добавленную стоимость в главный американский фильм года – просто не завезли.

    Хотя один message можно найти и тут – учитывая, как интенсивно деятели культуры и искусства США, задрав штаны, бегут за BLM-ом. «Земля кочевников», где почти все герои – стопроцентно белые американцы, вполне вписывается в ряд cancel culture, где отмене подлежит ни много ни мало весь мир «новых бывших». Кино с явной претензией на закрытие традиционного американского жанра роуд-муви: вы осваивали Америку, вы отодвигали фронтир, вы колесили по стране – а теперь добро пожаловать на «путь к могиле пыльной». С протокольным сожалением по прежней стране, по Empire – читайте, как хотите, – которую так охота отправить по последнему маршруту. С плохо скрываемым посылом: «Гудбай, белые – те, кому приходится уйти. Вы туда, а мы здесь, мы здесь, а вы туда. И Шекспира своего заберите».

    «Таков был ваш год культуры» – можно было бы сказать. Если бы все не было еще печальнее. Потому что даже в этом, голодном на кинематограф пандемийном году был «Манк» Дэвида Финчера. Великий черно-белый фильм, от которого нельзя оторваться после десятилетий цвета и спецэффектов. Несмотря на ч/б и на сюжет, весьма далекий от нынешних реалий – потому что, согласитесь, не всем в 2021-м в принципе интересно, как в начале 1940-х шла работа над сценарием фильма Орсона Уэллса «Гражданин Кейн». Но Дэвид Финчер сделал из этой истории произведение искусства, поражающее даже без предварительного просмотра «Гражданина…» – некогда лучшего фильма всех времен и народов. И даже получил два «Оскара» – за съемку и декорации.

    А главными оскаровскими призами, стало быть, награждена развернутая экранизация типичного сюжета программы ЦТ СССР «Международная панорама» – про американских безработных, которым Санта-Клаус ничего не принес аж два раза. С некоторым количеством навороченной вокруг этого сюжета поэтики битников и бродяг-hobo. Хотя и до Гарри Парча – композитора и реального бродяги, на котором стоит примерно половина музыкального авангарда, – и до Джека Керуака (с его идеологией странствий как самоцели) «Земле кочевников» приблизительно как до Луны. Что еще ярче подчеркивает: этот «Оскар» заслужила прежде всего творческая группа той, глубоко советской телепрограммы – которая еще сорок лет назад сформулировала главный message свежей оскароносной картины.

    До наших лет дожили немногие. Но из тех, кто с нами, как минимум один человек – более чем на виду. Редактор «Международной панорамы» 1980-х Татьяна Миткова, ныне главный редактор НТВ. «Оскар» за лучший фильм в этом году goes to Татьяна Ростиславовна; поздравляем. Советское телевидение не умерло, коль скоро Американская киноакадемия встретилась с ним в пути. Лоб в лоб, как это бывает в роуд-муви.

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