Майские праздники как русская скрепа

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НОВОСТЬ ЧАСА

Москва изменила порядок поездок дипломатов США по России

26 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:15  |  vz.ru
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Центробанк начинает управлять ожиданиями

Российский регулятор обещает действовать больше без сюрпризов Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский Центробанк снова удивил рынок: он повысил ключевую ставку быстрее ожиданий. Однако больше подобных сюрпризов от Банка России не будет. Теперь решения по ставке будут спрогнозированы на несколько лет вперед, как у Федеральной резервной системы (ФРС) США. Что изменится в денежно-кредитной политике ЦБР и как это повлияет на экономику страны? Подробности...
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Эсеры провели учения по синтезу социализма и православия

Руководящий триумвират «Справедливой России» опроверг слухи о борьбе за лидерство пресс-служба партии "Справедливая Россия — За правду"
«Справедливая Россия» стилизовала свою предвыборную программу под военную кампанию, организовав «стратегические штабные учения». В ходе мероприятия Сергей Миронов призвал партийцев добиться второго места на выборах в Госдуму и вместе с другими лидерами эсеров опроверг слухи о борьбе за главенство в партии. При этом ранее анонсированный альянс с КПРФ так и остался благим пожеланием.  Подробности...
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Как Чернобыль изменил к лучшему российскую ядерную энергетику

Так выглядела Чернобыльская АЭС сразу после катастрофы Игорь Костин/РИА «Новости»
26 апреля исполняется 35 лет со дня одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества – аварии на Чернобыльской АЭС. В чем схожесть и различие этого события с тем, что произошло на японской АЭС «Фукусима», возможен ли новый Чернобыль в России сегодня и какие важные уроки были извлечены российскими атомщиками из этой трагедии? Подробности...
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Президент Чехии сделал неожиданный ход в конфликте с Россией

Как подчеркнул Земан, какие-либо доказательства и свидетельства в пользу «российского следа» во взрывах в Врбетице отсутствуют Vit Simanek/Global Look Press
Специальное обращение президента Чехии Милоша Земана вызвало скандал на родине. Главу государства обвиняют в том, что он «подставил» чешские спецслужбы и выступил как адвокат Москвы в «деле о взрывах во Врбетице». Изначально от Земана ожидали совсем другого – того, что он подпишется под всеми обвинениями к России, но президент рассудил иначе. С чем это связано и чего ожидать от Праги теперь? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Майские праздники как русская скрепа

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Любой человек, который отрицает «майские шашлыки» в моих глазах выглядит подозрительно. Это – демонстративное отречение от нормальности, от общечеловеческих ценностей в самом исходном смысле этого понятия. Подробности...

Балтийский гиперлуп строят ради «Абрамсов»

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Единая европейская железнодорожная колея от Варшавы до Таллина пригодится только для быстрой переброски тяжелой военной техники и личного состава войск НАТО вдоль российской границы. От Варшавы до Таллина и наоборот. Подробности...

Британия рвется в лидеры

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Масштаб изменений, которые запланированы в ВС Великобритании, производит впечатление и должен привлечь самое пристальное внимание как руководства Вооруженных Сил, так и разведывательных структур России, да и других стран. В то же время эксперты высказывают сомнения в отношении соответствия британских амбиций их возможностям. Подробности...
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Донбасс берет защиту русских на себя

Русофобия ведет к обнищанию

Главный враг России в Германии

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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Как вы планируете провести 10-дневные майские выходные?
  • Останусь дома

  • Поеду на дачу

  • Навещу родственников

  • Поеду в путешествие по России

  • Поеду в путешествие за рубеж

  • Буду работать
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
  • Да

  • Нет

  • И раньше их не покупал
Почувствуете ли вы себя ущемленным в случае введения запрета для россиян посещать страны ЕС?
  • Да, я планировал посетить Европу

  • Нет, я не планировал посещать Европу
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Москва изменила порядок поездок дипломатов США по России
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    Сергей Мардан

    Майские праздники как русская скрепа

    Сергей Мардан
    публицист
    		26 апреля 2021, 12:02

    Есть огромная разница между длинными новогодними праздниками и «майскими». Десять новогодних выходных дней до сих пор воспринимаются как что-то искусственное, лишенное понятной логики и человеческого смысла. До середины нулевых манера уезжать после Нового года на неделю в Европу была чистым барством, баловством. И позволить его себе могли очень немногие.

    С 2005-го пришлось привыкать всем, но пока всё оборачивается бестолковой маетой, обжорством и бесконечным кинематографом. А вот майские праздники – это наше, свое, народное. Их ждали всегда, сколько себя помню. И при советской власти, и при антисоветской.

    В генетической памяти плотно сидело, что на «майские» нужно сажать картошку. Для абсолютного большинства это было чистой теорией, но прикладное назначение первой декады мая было понятно всякому русскому человеку – из города надо обязательно уезжать на природу.

    В 90-е «майская картошка» обрела новую жизнь. Сажать картошку пришлось заново учиться миллионам людей, которые за предыдущие пару десятилетий успели этот навык утратить. Потом это занятие снова бросили, но сознание снова и снова каждый апрель отсчитывает дни до начала «майских», когда обязательно нужно ехать на природу. Теперь – для того, чтобы жарить шашлыки.

    Шашлыки, к слову, стали национальной «скрепой» именно в комбинации с майскими праздниками. Процесс общенационального приготовления шашлыка на майские праздники выглядит совершенно как ветхозаветное жертвоприношение - «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?». Миллионы дымов по всей России тянутся в весеннее небо с 1 по 10 мая, предваряя обильную совместную трапезу с возлияниями и сердечным живым общением.

    Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Кроме сакрального смысла совместной трапезы, это мероприятие носит характер еще и доисторического пиршества, когда наши далекие предки не познакомились с теорией вегетарианства и полагали, что пир – это обязательно приготовленное на огне мясо. Любой человек, который отрицает «майские шашлыки» в моих глазах выглядит подозрительно. Это – демонстративное отречение от нормальности, от общечеловеческих ценностей в самом исходном смысле этого понятия. Слава Богу, таких немного.

    Если ты не русский, если вера и обычай не позволяют тебе мариновать свиную шейку, пожалуйста, делай шашлык из баранины. Даже из курицы можно, если очень хочется. Страстное ожидание «майских» русскими людьми легко объяснимо. Бесконечная, депрессивная, иссушающая сердце зима, которая полгода давит на плечи низким, серым небом; мертвящий холод и безжизненный черно-белый пейзаж заканчиваются маем, который в средней полосе, и, тем более, на юге, настолько великолепен, что именно с него изголодавшийся по теплу и краскам русский человек отсчитывает начало лета.

    И не важно, что лето это бывает довольно зябким, а в лесу, в ельнике, еще встречаются нерастаявшие сугробы. Мы каждый год, словно доисторические обитатели Евразии, приветствуем окончание Зимы-Смерти и радуемся началу Лета-Новой Жизни. Божественный характер окружающего мира приоткрывается в первых числах мая даже самому упёртому атеисту. Он тоже прётся прочь из города, стоит в лютых пробках, чтобы подставить лицо нежному весеннему ветру, зажмуриться от солнца и вдохнуть едва уловимый аромат не прогретой ещё земли и первой зелени.

    И даже его, фому неверующего, Благой Господь ласково гладит по волосам и шепчет слова истинной Любви. Если постараться, можно услышать.

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