Что такое ментальная война

В российском Министерстве обороны наконец-то официально зафиксировали тот факт, что США ведут против России новый тип войны – войну ментальную. Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий прямо заявил, что «целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной – цивилизационной – основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным».

Иными словами, избегая прямого военного столкновения, имея в виду возможность ответного удара со стороны России, Запад ведет против нас скрытую, ментальную войну. Но если к факту информационной войны или даже кибервойны все уже более-менее привыкли, то ментальная война, направленная на уничтожение самосознания и изменение основ нашего общества – это нечто новое. И хотя идет она уже довольно давно, обнаружена, к сожалению, только сейчас – и, как всё новое, не только пока что не осознана, но и многими воспринята в штыки: дескать, нечего выдумывать новые войны, когда и старых хватает.

Тем не менее описание ментального уровня угроз со стороны советника министра обороны – это сегодня наиболее точная оценка происходящего. Ментальная война ведется против нашего государства не одно десятилетие и заключается не только в прямом информационном воздействии через СМИ – в формировании контекстов, интерпретаций, в смещении акцентов, как это было все 1990-е и 2000-е годы. Если информация воздействует на сознание, на рациональную сторону рассудка, и тут всё более-менее понятно, то воздействовать на душевный склад и образ мышления, эмоциональных ощущений и подсознательных реакций – куда как сложнее.

Ментальная война ведется скорее на уровне культуры, смещая культурные коды, когда меняется культурная матрица базового общества, когда русское общество, русское консервативное большинство, его менталитет (если мы говорим о России) перепрограммируется через культурное воздействие. Такое воздействие меняет общество более тонко, а значит, менее заметно. В итоге рассудочно вы можете принимать одно, понимать это и даже озвучивать, но ментально, эмоционально, подсознательно – отторгать, чувствуя неприязнь и отчужденность. А можете не отторгать – и тогда вы уже ментально перепрошиты.

Поэтому, когда речь идет о русском человеке, о гражданине страны, о народах России в целом – сколько ни вдалбливай им так называемые западные ценности, но на ментальном уровне они в основе своей отторгаются. Так как здесь включается более тонкая, культурная, ментальная матрица, сформированная в течение многих столетий, основанная на совершенно иных ценностных и духовных, нежели на Западе, принципах.

По сути, менталитет является своего рода внутренней защитой нашего человека от западного взлома. Но на каждую защиту, как известно, найдется своя отмычка. Поэтому и заходить они пытаются через культурный «бэкдор», через те слабые места русской ментальности, где она впитала в себя элементы западной культуры и системы ценностей. Ибо человек наш – особый, евразийский, цивилизационно самобытный – это продукт тонкого синтеза культурных кодов Востока и Запада.

Да, и Запада! И вот в эту брешь фрагментов западного менталитета, вотканных в общую ткань русско-евразийской цивилизации, и пытаются влезть западные политтехнологи, специалисты Пентагона и вся западная культурно-цивилизационная машина, ломающая русскую цивилизацию не одно столетие.

Так вот, культура – это как раз то пространство, в котором этот взлом происходит наиболее эффективно и наименее заметно. Особенно современная масскультура, наиболее активно и легко воспринимаемая уже изрядно подразложенным за предыдущие столетия нашим обществом.

В топе средств нашего культурного взлома: засилье западного кинематографа, западной музыки, западного – в первую очередь американского – всего.

На эту тему

Это и есть, собственно, культурная оккупация, которая меняет менталитет русского консервативного большинства, перепрограммируя его, и, соответственно, меняя образ врага. Натовский солдат с нашивкой американского флага на плече, после просмотра сотен голливудских боевиков о том, как американцы спасают мир и человечество, уже не воспринимается врагом, а, наоборот, видится спасителем.

Так постепенно происходит изменение сознания, а, по сути, перепрограммирование основ нашего общества. Особенно сознания молодых, в силу возраста воспринимающих всё некритично. Это поколение сегодня буквально растет с гаджетами в руках, воспринимая всё, что валится на него оттуда, как данность и истину. Так его базовый, врожденный менталитет подменяется на противоположный.

Всё, что являлось для нас ценным в течение 1000-летней истории существования русской цивилизации, высмеивается, опошляется, выворачивается наизнанку.

Нынешнее, воспитанное в духе трансгуманизма и постчеловечества поколение, должно, по замыслу западных политтехнологов, представлять собой враждебно настроенную массу молодых людей внутри своего государства. Дети, готовые разрушить свое государство по призыву из TikTok и Twitter – это и есть ментальная война, её зримые последствия.

Естественно, возникает закономерный вопрос: как бороться с таким вмешательством?

Многие воспринимают элементы западной культуры, системы ценностей, их критерии и оценки – как что-то само собой разумеющееся. Иные говорят: «Ну это универсальная культура, это общечеловеческие ценности» – вот это и есть опасные стереотипы. На самом деле, культурные и ментальные коды, которые навязаны Западом, не несут в себе ничего общечеловеческого, но являются исключительно западным культурным и историческим опытом.

Запад – это меньшинство человечества. А либералы и глобалисты – абсолютные меньшинства даже в самих США, позиционирующие себя как большинство, а свои узкоидеологические ценности – как общечеловеческие ценности. И многие за ними это повторяют, не задумываясь совершенно, что это ценности меньшинств, навязываемые человечеству.

То есть для начала необходимо отказаться от всего, что предлагают либералы, глобалисты, апологеты западной культуры и цивилизации. Вывести это как заразу, вычистить, вымарать, блокировать.

И всё же это лишь поверхностная мера, способная лишь замедлить наше ментальное разложение Западом. Так можно чуть приостановить ментальную войну. Но на то и Министерство обороны, чтобы обратить отступление в закрепление на позициях и последующее наступление. В наше, ментальное наступление на Запад.

А для этого нужно немного: восстановить и развить свои культурные коды, восстановить свою идентичность, свои традиции, ценности, свою русскую ментальность, сделав ее открытой и доступной для всех. Осталось только вспомнить о том, что значит быть русским, заглушив шум западной ментальной атаки на нас.