Что такое ментальная война

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НОВОСТЬ ЧАСА

Кремль отреагировал на приглашение Байдена Путину на саммит по климату

29 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 15:00  |  vz.ru
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Россияне освоили рискованный способ заработка

Россияне почувствовали себя инвестиционными гуру Владимир Песня/РИА Новости
В России наблюдается настоящий бум инвестирования в ценные бумаги. Еще никогда фондовый рынок не привлекал так много россиян. Однако регуляторы уже бьют тревогу: новички допускают слишком много ошибок при вложении своих сбережений в акции.  Подробности...
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Как России и Китаю реагировать на приглашение Байдена

Джо Байден дал понять, в какой сфере готов сотрудничать с Москвой Ken Cedeno /Cnp/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. США этим признают, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Так стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США? Подробности...
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Впервые испытана новая защита российских подлодок в Арктике

Работа подводных лодок в Арктике имеет реальное оборонное значение mil.ru
Одновременное всплытие в Арктике сразу трех российских подводных лодок затмило куда более важное событие, произошедшее в рамках этих учений. О каких именно впервые прошедших испытаниях идет речь и почему они имеют прямое отношение к обеспечению безопасности России от ядерного нападения США? Подробности...
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Символом власти Байдена стали дети в клетках

Сотни тысяч мигрантов из Латинской Америки всеми правдами и неправдами пытаются пробиться в США Rodrigo Abd/AP/ТАСС
США поразил острый кризис. В расчете на то, что новый президент Джо Байден будет к ним добрее, чем был Трамп, огромные толпы соискателей убежища ринулись к американской границе. Среди них много несовершеннолетних, эдаких «лишних ртов», которых родители отсылают в поисках лучшей доли. Происходящее потрясает и дает наглядные уроки того, какой не должна быть миграционная политика.  Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Что такое ментальная война

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Ментальная война ведется против нашего государства не одно десятилетие и заключается не только в прямом информационном воздействии через СМИ – в формировании контекстов, интерпретаций, в смещении акцентов, как это было все 1990-е и 2000-е годы. Подробности...

Наша жизнь не нуждается в оправданиях

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Не надо пытаться перефальсифицировать фальсификаторов, выдумывая «уникальный исторический путь», превознося свое величие, выкапывая вместо «укров» Черное море и провозглашая Россию родиной слонов. Подробности...
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МАГАТЭ нанесло Литве удар в спину

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Против БелАЭС в мире протестуют только литовцы. Буквально криком кричат со всех европейских трибун. Почему? А потому что БелАЭС закроет полностью и с запасом все энергетические потребности региона. А это значит, что светлая мечта Литвы когда-нибудь возобновить свой «мирный атом» накрылась навсегда. Подробности...
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Чемпионат по русофобии в Грузии

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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

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17:47
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В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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    Что такое ментальная война

    Валерий Коровин
    директор Центра геополитических экспертиз
    		29 марта 2021, 14:20

    В российском Министерстве обороны наконец-то официально зафиксировали тот факт, что США ведут против России новый тип войны – войну ментальную. Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий прямо заявил, что «целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной – цивилизационной – основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным».

    Иными словами, избегая прямого военного столкновения, имея в виду возможность ответного удара со стороны России, Запад ведет против нас скрытую, ментальную войну. Но если к факту информационной войны или даже кибервойны все уже более-менее привыкли, то ментальная война, направленная на уничтожение самосознания и изменение основ нашего общества – это нечто новое. И хотя идет она уже довольно давно, обнаружена, к сожалению, только сейчас – и, как всё новое, не только пока что не осознана, но и многими воспринята в штыки: дескать, нечего выдумывать новые войны, когда и старых хватает.

    Тем не менее описание ментального уровня угроз со стороны советника министра обороны – это сегодня наиболее точная оценка происходящего. Ментальная война ведется против нашего государства не одно десятилетие и заключается не только в прямом информационном воздействии через СМИ – в формировании контекстов, интерпретаций, в смещении акцентов, как это было все 1990-е и 2000-е годы. Если информация воздействует на сознание, на рациональную сторону рассудка, и тут всё более-менее понятно, то воздействовать на душевный склад и образ мышления, эмоциональных ощущений и подсознательных реакций – куда как сложнее.

    Ментальная война ведется скорее на уровне культуры, смещая культурные коды, когда меняется культурная матрица базового общества, когда русское общество, русское консервативное большинство, его менталитет (если мы говорим о России) перепрограммируется через культурное воздействие. Такое воздействие меняет общество более тонко, а значит, менее заметно. В итоге рассудочно вы можете принимать одно, понимать это и даже озвучивать, но ментально, эмоционально, подсознательно – отторгать, чувствуя неприязнь и отчужденность. А можете не отторгать – и тогда вы уже ментально перепрошиты.

    Поэтому, когда речь идет о русском человеке, о гражданине страны, о народах России в целом – сколько ни вдалбливай им так называемые западные ценности, но на ментальном уровне они в основе своей отторгаются. Так как здесь включается более тонкая, культурная, ментальная матрица, сформированная в течение многих столетий, основанная на совершенно иных ценностных и духовных, нежели на Западе, принципах.

    Фото: John Locher/AP/ТАСС

    По сути, менталитет является своего рода внутренней защитой нашего человека от западного взлома. Но на каждую защиту, как известно, найдется своя отмычка. Поэтому и заходить они пытаются через культурный «бэкдор», через те слабые места русской ментальности, где она впитала в себя элементы западной культуры и системы ценностей. Ибо человек наш – особый, евразийский, цивилизационно самобытный – это продукт тонкого синтеза культурных кодов Востока и Запада.

    Да, и Запада! И вот в эту брешь фрагментов западного менталитета, вотканных в общую ткань русско-евразийской цивилизации, и пытаются влезть западные политтехнологи, специалисты Пентагона и вся западная культурно-цивилизационная машина, ломающая русскую цивилизацию не одно столетие.

    Так вот, культура – это как раз то пространство, в котором этот взлом происходит наиболее эффективно и наименее заметно. Особенно современная масскультура, наиболее активно и легко воспринимаемая уже изрядно подразложенным за предыдущие столетия нашим обществом.

    В топе средств нашего культурного взлома: засилье западного кинематографа, западной музыки, западного – в первую очередь американского – всего.

    Это и есть, собственно, культурная оккупация, которая меняет менталитет русского консервативного большинства, перепрограммируя его, и, соответственно, меняя образ врага. Натовский солдат с нашивкой американского флага на плече, после просмотра сотен голливудских боевиков о том, как американцы спасают мир и человечество, уже не воспринимается врагом, а, наоборот, видится спасителем.

    Так постепенно происходит изменение сознания, а, по сути, перепрограммирование основ нашего общества. Особенно сознания молодых, в силу возраста воспринимающих всё некритично. Это поколение сегодня буквально растет с гаджетами в руках, воспринимая всё, что валится на него оттуда, как данность и истину. Так его базовый, врожденный менталитет подменяется на противоположный.

    Всё, что являлось для нас ценным в течение 1000-летней истории существования русской цивилизации, высмеивается, опошляется, выворачивается наизнанку.

    Нынешнее, воспитанное в духе трансгуманизма и постчеловечества поколение, должно, по замыслу западных политтехнологов, представлять собой враждебно настроенную массу молодых людей внутри своего государства. Дети, готовые разрушить свое государство по призыву из TikTok и Twitter – это и есть ментальная война, её зримые последствия.

    Естественно, возникает закономерный вопрос: как бороться с таким вмешательством?

    Многие воспринимают элементы западной культуры, системы ценностей, их критерии и оценки – как что-то само собой разумеющееся. Иные говорят: «Ну это универсальная культура, это общечеловеческие ценности» – вот это и есть опасные стереотипы. На самом деле, культурные и ментальные коды, которые навязаны Западом, не несут в себе ничего общечеловеческого, но являются исключительно западным культурным и историческим опытом.

    Запад – это меньшинство человечества. А либералы и глобалисты – абсолютные меньшинства даже в самих США, позиционирующие себя как большинство, а свои узкоидеологические ценности – как общечеловеческие ценности. И многие за ними это повторяют, не задумываясь совершенно, что это ценности меньшинств, навязываемые человечеству.

    То есть для начала необходимо отказаться от всего, что предлагают либералы, глобалисты, апологеты западной культуры и цивилизации. Вывести это как заразу, вычистить, вымарать, блокировать.

    И всё же это лишь поверхностная мера, способная лишь замедлить наше ментальное разложение Западом. Так можно чуть приостановить ментальную войну. Но на то и Министерство обороны, чтобы обратить отступление в закрепление на позициях и последующее наступление. В наше, ментальное наступление на Запад.

    А для этого нужно немного: восстановить и развить свои культурные коды, восстановить свою идентичность, свои традиции, ценности, свою русскую ментальность, сделав ее открытой и доступной для всех. Осталось только вспомнить о том, что значит быть русским, заглушив шум западной ментальной атаки на нас.

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