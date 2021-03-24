Выбор Святой земли, или Особенности голосования в Израиле

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На Украине зарегистрирована вторая смерть от индийской вакцины от COVID

24 марта, среда  |  Последнее обновление — 21:53  |  vz.ru
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Почему бензин в России оказался без защиты

Россиянам обещают растущие цены на бензин Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Россию снова пугают грядущим топливным кризисом. Сначала об этом заявила Счетная палата, теперь в колокола бьют сами автозаправочные компании. Подорожание бензина может в три раза превысить инфляцию, предупреждают владельцы АЗС и предлагают правительству радикальные шаги. В частности, отменить демпферный механизм, который спас страну от топливного кризиса два года назад. Почему «защита» перестала работать? Подробности...
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Старым партиям на выборах придется ответить на новые вызовы

На выборах в Госдуму избиратели проголосуют за позитивные программы REUTERS/Maxim Shemetov
Большинство мест на будущих выборах в Госдуму получат нынешние парламентские партии, считают политологи. И если лидер понятен, то главная интрига заключается в том, какая партия займет второе место. Не исключено, что какая-то из новых политических сил сможет неожиданно преодолеть пятипроцентный барьер. Чем партии будут привлекать избирателей и от кого можно ждать сенсаций на сентябрьских выборах? Подробности...
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Либералы обиделись на книжную ярмарку

Ярмарка Non/fiction отменила презентацию книги Киры Ярмыш, пресс-секретаря Навального Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Независимая книжная ярмарка Non/fiction отменила презентацию книги Киры Ярмыш, пресс-секретаря Алексея Навального. Либеральная общественность и издательство Corpus, выпустившее книгу, поспешили заявить о наступлении на свободу слова. Впрочем, еще недавно те же фигуранты активно поддерживали цензуру в отношении своих политических оппонентов. Подробности...
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Завершить торговую войну с Китаем США помешал расизм

И пятница, и понедельник оказались посвящены публичной сваре с обменом предельно резкими мнениями в духе «сам дурак» Frederic J. Brown/REUTERS
Американские СМИ предложили оригинальное объяснение того, почему переговоры между делегациями США и Китая на Аляске закончились полным провалом несмотря на то, что обе стороны возлагали на них большие надежды. В качестве причины называют расизм. Но не отмечается главное – то, что американцы, китайцы и русские воспринимают эту проблему по-разному.  Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Выбор Святой земли, или Особенности голосования в Израиле

Александр Цинкер
Александр Цинкер, президент Международного экспертного центра избирательных систем (ICES)
В Израиле прошли четвертые по счету выборы в Кнессет за два года. И есть все шансы зайти на пятый круг, но так и не получить нормально работающего правительства. Подробности...

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Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
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Плоды заговора против Павла I мы пожинаем по сей день

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Вся политика Павла по укреплению страны, порядка и дисциплины, реабилитации древних понятий чести и рыцарства была направлена на внутреннюю мобилизацию страны, ее аристократии, всего традиционного мира перед лицом страшной опасности, которую представляла собой революция. Подробности...
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    Выбор Святой земли, или Особенности голосования в Израиле

    Александр Цинкер
    президент Международного экспертного центра избирательных систем (ICES)
    		24 марта 2021, 20:45

    В Израиле завершается подсчет голосов на выборах в парламент – Кнессет. Уже четвертых по счету за два года. Всему виной парламентская форма государственного устройства Израиля – сформировать правительство может только партия, получившая «контрольный пакет» мест в Кнессете, а с этим у партий в последние два года большие проблемы. Сейчас ситуация такова, что Израиль имеет все шансы уйти на пятый круг выборов, так и не получив своего правительства. Но больше расклада политических сил нас сегодня заинтересовали формы голосования, которые в новых условиях использует Израиль. Об этом и поговорим.

    Спецификой прошедших выборов было решение вопроса голосования граждан, находящихся в карантине или проходящих лечение дома, а также находящихся в медицинских учреждениях и домах престарелых. Вопреки новой европейской практике, было решено не растягивать выборы на несколько дней, а увеличить количество избирательных участков на 5%. В больницах и домах престарелых, для граждан, проходящих лечение дома и находящихся на карантине, было специально оборудовано более 650 участков.

    Для тех, кто мог передвигаться, создали большие избирательные участки на стадионах. За счет увеличения количества избирательных участков удалось избежать возникновения очередей. Тем, у кого не было возможности добраться на своем транспорте, предлагали заказать такси через аппликацию на мобильном телефоне за счет государства. Тогда за находящимися на карантине или легкобольными гражданами приезжал автомобиль. К окну машины подвозили избирательную урну, и человек голосовал, не выходя из такси, а затем уезжал с участка.

    Согласно законодательству, в Израиле на выборах не присутствуют международные наблюдатели. Весь контроль осуществляется представителями соответствующих партий, которые участвуют в выборах. Они контролируют процесс голосования и остаются на подсчет голосов, по окончании которого получают копию подписанного протокола комиссии. Поэтому соответствие отправленных в ЦИК данных всегда можно проверить. Члены комиссий на местах – это представители партий, находящихся в парламенте. В зависимости от количества мест они получают соответствующие квоты на членство в комиссиях. Присутствие в комиссиях представителей различных противоборствующих партий еще больше усиливает контроль за соблюдением прозрачности избирательного процесса.

    На каждом избирательном участке присутствует представитель Центральной избирательной комиссии, контролирующий работу. У него есть камера, которая включается только при возникновении сложных моментов, спорных ситуаций или нарушений. Но на участке во время голосования видеосъемка не ведется.

    Фото: Tsafrir Abayov/AP/ТАСС

    За границей могут голосовать только те граждане Израиля, которые находятся там по работе. Это дипломатический корпус и различные организации при государстве. Поэтому 600 тысяч граждан, находившихся на момент выборов за границей и имеющих право голоса, могли проголосовать, лишь вернувшись в этот день в Израиль. В этот раз можно было проголосовать прямо в аэропорту, но такая возможность была не очень востребована – количество прилетевших для голосования было незначительным. На явке все эти меры не сказались – она снизилась в сравнении с предыдущими выборами. И израильтян можно понять: никому не понравится ходить на голосование как на работу, а результата в виде действующего правительства так и не получить.


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