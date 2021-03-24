Выбор Святой земли, или Особенности голосования в Израиле

В Израиле завершается подсчет голосов на выборах в парламент – Кнессет. Уже четвертых по счету за два года. Всему виной парламентская форма государственного устройства Израиля – сформировать правительство может только партия, получившая «контрольный пакет» мест в Кнессете, а с этим у партий в последние два года большие проблемы. Сейчас ситуация такова, что Израиль имеет все шансы уйти на пятый круг выборов, так и не получив своего правительства. Но больше расклада политических сил нас сегодня заинтересовали формы голосования, которые в новых условиях использует Израиль. Об этом и поговорим.

Спецификой прошедших выборов было решение вопроса голосования граждан, находящихся в карантине или проходящих лечение дома, а также находящихся в медицинских учреждениях и домах престарелых. Вопреки новой европейской практике, было решено не растягивать выборы на несколько дней, а увеличить количество избирательных участков на 5%. В больницах и домах престарелых, для граждан, проходящих лечение дома и находящихся на карантине, было специально оборудовано более 650 участков.

Для тех, кто мог передвигаться, создали большие избирательные участки на стадионах. За счет увеличения количества избирательных участков удалось избежать возникновения очередей. Тем, у кого не было возможности добраться на своем транспорте, предлагали заказать такси через аппликацию на мобильном телефоне за счет государства. Тогда за находящимися на карантине или легкобольными гражданами приезжал автомобиль. К окну машины подвозили избирательную урну, и человек голосовал, не выходя из такси, а затем уезжал с участка.

Согласно законодательству, в Израиле на выборах не присутствуют международные наблюдатели. Весь контроль осуществляется представителями соответствующих партий, которые участвуют в выборах. Они контролируют процесс голосования и остаются на подсчет голосов, по окончании которого получают копию подписанного протокола комиссии. Поэтому соответствие отправленных в ЦИК данных всегда можно проверить. Члены комиссий на местах – это представители партий, находящихся в парламенте. В зависимости от количества мест они получают соответствующие квоты на членство в комиссиях. Присутствие в комиссиях представителей различных противоборствующих партий еще больше усиливает контроль за соблюдением прозрачности избирательного процесса.

На каждом избирательном участке присутствует представитель Центральной избирательной комиссии, контролирующий работу. У него есть камера, которая включается только при возникновении сложных моментов, спорных ситуаций или нарушений. Но на участке во время голосования видеосъемка не ведется.

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За границей могут голосовать только те граждане Израиля, которые находятся там по работе. Это дипломатический корпус и различные организации при государстве. Поэтому 600 тысяч граждан, находившихся на момент выборов за границей и имеющих право голоса, могли проголосовать, лишь вернувшись в этот день в Израиль. В этот раз можно было проголосовать прямо в аэропорту, но такая возможность была не очень востребована – количество прилетевших для голосования было незначительным. На явке все эти меры не сказались – она снизилась в сравнении с предыдущими выборами. И израильтян можно понять: никому не понравится ходить на голосование как на работу, а результата в виде действующего правительства так и не получить.