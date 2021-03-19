В советский рай Латвию больше не возьмут

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Хуситы атаковали НПЗ госкомпании Saudi Aramco

19 марта, пятница  |  Последнее обновление — 17:58  |  vz.ru
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Российский авиапром избавляется от балласта

Российский авиапром хочет стать эффективней Марина Лысцева/РИА Новости
Российский авиапром готовится к серьезной реформе. ОАК вместе с компаниями «Сухой» и «МиГ» войдут в единый корпоративный центр самолетостроения. В свое время европейские именитые конструкторские бюро нашли в себе силы объединиться. Так появился мировой лидер авиастроения наравне с Boeing – Airbus. Получится ли у России? Подробности...
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Путин объяснил Байдену, чем русские отличаются от американцев

Путин обозначил главный приоритет в отношениях с США Алексей Дружинин/ТАСС
REUTERS/Jonathan Ernst
Россия будет работать с США, но на своих условиях. Об этом заявил Владимир Путин в ходе видеовстречи с общественностью Крыма и Севастополя. Российский президент рассказал, как складывалось сознание американского истеблишмента и как исходя из этого видят взаимодействие с Москвой в Вашингтоне. «Но мы другие люди», – сказал Путин. В чем же суть этого различия и как оно отразится на отношениях между Россией и США? Подробности...
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Как поляки насладились крупнейшим унижением России

Церемония подписания Рижского мира Общественное достояние
Ровно сто лет назад, 18 марта 1921 года, в Риге делегациями РСФСР, Советской Украины и Польши был подписан мирный договор, завершивший советско-польскую войну. Для России результатом провала военной кампании стали гигантские территориальные потери и политическое унижение. Которое, однако, затем очень жестоко аукнулось Польше. Подробности...
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США сделали ставку на хамство и бескомпромиссность

Китайцам пришлось напомнить главе Госдепа об элементарных правилах приличия Liu Jie/Global Look Press
Вслед за скандалом в отношениях России и США последовал дипломатический конфуз на первых переговорах команды Байдена с китайской делегацией на высшем уровне. Попытка американцев говорить с позиции силы вызвала резкую реакцию представителей Поднебесной, а китайский дипломат был вынужден дать американским партнерам урок политического этикета. Почему Байден и его команда в отношениях с главными оппонентами перешли на хамство? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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В советский рай Латвию больше не возьмут

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Случилось неожиданное: премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предложил провести в стране «реиндустриализацию». Где? В Латвии? Откуда за последние 30 лет уехала почти половина населения, самого молодого, активного и умного. Подробности...
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России нужны не контрсанкции, а санкции

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Оборонительный подход к «санкциям» является ошибкой и следствием укоренившихся у нас заблуждений относительно взаимодействия политики и экономики в международной среде. Нет ни одного примера ослабления или нейтрализации противника одной только обороной. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Россия выигрывает Первую коронавирусную войну

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва пока что обыгрывает Запад в войне за глобальное лидерство в борьбе с коронавирусом. Однако у наших противников еще остается возможность нанести серьезный, если даже не смертельный контрудар. Подробности...
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Пашиняна дожали

Хамство Байдена и отзыв посла

Немцев обязали вернуть Крым Украине

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
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Вы получали какие-либо пособия от государства?
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  • Нет, стараюсь обходиться своими силами
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Хуситы атаковали НПЗ госкомпании Saudi Aramco
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    В советский рай Латвию больше не возьмут

    Юрий Алексеев
    Журналист
    		19 марта 2021, 17:20

    Слов про «реиндустриализацию» я ждал 30 лет. И вот оно случилось! Для начала приведу цитату из речи латвийского премьер-министра: «Как нам стать богатой нацией, богатой страной? Как достичь желаемого уровня благосостояния, который ближе к странам Северной Европы? Я верю, что мы сможем это сделать и добиться этого с помощью так называемой интеллектуальной реиндустриализации».

    Чудо! Латыши вдруг через 30 лет заметили, что страна их как-то не очень. Не удалось с обретением свободы от СССР сотворить из маленькой Латвии что-то путное. Как, впрочем, и из двух других прибалтийских республик – Эстонии и Литвы. Нигде не получилось ни «богатых наций», ни «богатых стран», ни даже элементарного «уровня благосостояния». А как мечталось: вот выйдем из СССР и ка-а-ак заживём! Не зажилось...

    Расскажу про себя. 30 лет назад, до ухода в журналистику, я работал на ПО «Радиотехника» инженером-конструктором, 15 лет работал. Моя «Радиотехника» гремела на весь Союз. За каждой новой моделью нашей радиоаппаратуры выстраивались очереди от Калининграда до Владивостока.

    Латвия вообще была одной из самых промышленно развитых республик СССР. Не очень понимаю зачем, но СССР вливал огромные миллиарды в развитие своих национальных окраин. Причём явно в ущерб российской части СССР. Так к 1991 году в Латвии существовала мощнейшая радиопромышленность (заводы ВЭФ и «Радиотехника»), своя автомобильная промышленность (завод РАФ – микроавтобусы), свой железнодорожный завод – RVR, электрички которого до сих пор бороздят просторы 1/6 части суши. А ещё была микроэлектроника, фармацевтика, химическое, металлургическое производство, лёгкая и пищевая промышленность. Мопеды «Рига» были заветной мечтой каждого пацана в СССР. Перечислять латвийские бренды, родившиеся в СССР, я могу часами. Всего этого давно уже нет.

    В конце 1980-х грянула перестройка, а потом, в 1990-е – независимость. А знаете, когда прозвучал первый звоночек? Когда по моей русской промышленной Риге вдруг начали ходить какие-то толпы национально озабоченных хуторян с плакатами «Долой метро!». При чём тут метро? Расскажу. В конце 1980-х Рига почти достигла одного миллиона населения. А в СССР в каждом городе-миллионнике полагалось строить метро. И центральные московские власти стали этим заниматься. Понавезли в Ригу проектировщиков, начали бурить скважины, чертить проекты. Неподалеку от моего тогдашнего места жительства заложили завод метроконструкций, где предполагалось отливать бетонные тюбинги для тоннелей будущего рижского метро.

    Фото: Михновский/РИА «Новости»

    Хорошо же? Великий СССР из своего центрального бюджета решил помочь латышам как-то уладить транспортные проблемы в тесной, перегруженной транспортом столице. А не тут-то было! Гордые и независимые латыши принялись протестовать против строительства метро. Вы спросите – почему? Ответ примитивен до слёз. Латыши просто убоялись, что в Ригу вдруг понаедут тысячи русских строителей со всей территории СССР – рыть тоннели. И русских в Риге станет ещё больше, а это очень плохо. Дело в том, что индустриализация Латвии, глубоко провинциальной окраины СССР, которая началась в 1950 годах, сопровождалась массовым притоком «понаехавших» – квалифицированных рабочих, инженеров, преподавателей вузов, врачей, учёных. Великий СССР строил в Латвийской ССР заводы, порты, электростанции, развивал науку, образование, промышленность. За какие-то 30 лет с 1950-х по 1980-е Латвийская ССР стала индустриальной республикой. Но вот беда – русские. Их здесь стало слишком много, по мнению латышей.

    И потому первое, что сделали люди, пришедшие к власти в своей независимой стране в начале 1990-х, – объявили деиндустриализацию. Под девизом: «Нашей маленькой стране не нужны советские промышленные монстры». Мы будем жить себе тихонечко. Сажать экологическую картошку, пасти экологических коров и процветать на этом. И вот когда мы закроем все советские заводы-фабрики, отсюда уедут эти ненавистные русские рабочие, инженеры, учёные. Нам их не надо. Нам и без них хорошо. Как происходила деиндустриализация Латвии, я как инженер видел своими глазами в «реал тайм». В 1990-е Латвия была первой в Европе по экспорту чёрного и цветного металла. Откуда в Латвии взялся металл, в ней же сроду не было никакой руды, кроме навоза? А вот оттуда: латыши пилили с песнями на металлолом все свои советские заводы: ВЭФ, РЭЗ, РАФ, РВЗ, мою «Радиотехнику».

    И они своего добились. Из независимой Латвии за 30 лет уехала почти половина населения. Кто куда. В Россию, в Европу, в Америку. Причём, что обидно, убежали из Латвии примерно пропорционально и русские, и латыши. Как оказалось, латышская молодёжь тоже не вся готова крутить хвосты «экологическим коровам» до конца своей жизни. Независимая Латвия нищает на глазах и разбегается на все четыре стороны. Ещё лет десять, и здесь останутся только пенсионеры и чиновники. И ещё немного «экологических коров».

    И вот оно случилось: премьер Латвии через 30 лет после «деиндустриализации» вдруг объявил «реиндустриализацию» страны. То есть – давайте вернём всё взад: заводы-фабрики, сотни тысяч квалифицированных рабочих, инженеров, учёных, преподавателей, врачей. Хотелось бы знать, где премьер Латвии найдёт на это деньги и специалистов. СССР нет уже 30 лет, то есть вкладываться в «реиндустриализацию» независимых гордых латышей желающих нет. И больше никогда не будет.


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