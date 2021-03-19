В советский рай Латвию больше не возьмут

Слов про «реиндустриализацию» я ждал 30 лет. И вот оно случилось! Для начала приведу цитату из речи латвийского премьер-министра: «Как нам стать богатой нацией, богатой страной? Как достичь желаемого уровня благосостояния, который ближе к странам Северной Европы? Я верю, что мы сможем это сделать и добиться этого с помощью так называемой интеллектуальной реиндустриализации».

Чудо! Латыши вдруг через 30 лет заметили, что страна их как-то не очень. Не удалось с обретением свободы от СССР сотворить из маленькой Латвии что-то путное. Как, впрочем, и из двух других прибалтийских республик – Эстонии и Литвы. Нигде не получилось ни «богатых наций», ни «богатых стран», ни даже элементарного «уровня благосостояния». А как мечталось: вот выйдем из СССР и ка-а-ак заживём! Не зажилось...

Расскажу про себя. 30 лет назад, до ухода в журналистику, я работал на ПО «Радиотехника» инженером-конструктором, 15 лет работал. Моя «Радиотехника» гремела на весь Союз. За каждой новой моделью нашей радиоаппаратуры выстраивались очереди от Калининграда до Владивостока.

Латвия вообще была одной из самых промышленно развитых республик СССР. Не очень понимаю зачем, но СССР вливал огромные миллиарды в развитие своих национальных окраин. Причём явно в ущерб российской части СССР. Так к 1991 году в Латвии существовала мощнейшая радиопромышленность (заводы ВЭФ и «Радиотехника»), своя автомобильная промышленность (завод РАФ – микроавтобусы), свой железнодорожный завод – RVR, электрички которого до сих пор бороздят просторы 1/6 части суши. А ещё была микроэлектроника, фармацевтика, химическое, металлургическое производство, лёгкая и пищевая промышленность. Мопеды «Рига» были заветной мечтой каждого пацана в СССР. Перечислять латвийские бренды, родившиеся в СССР, я могу часами. Всего этого давно уже нет.

В конце 1980-х грянула перестройка, а потом, в 1990-е – независимость. А знаете, когда прозвучал первый звоночек? Когда по моей русской промышленной Риге вдруг начали ходить какие-то толпы национально озабоченных хуторян с плакатами «Долой метро!». При чём тут метро? Расскажу. В конце 1980-х Рига почти достигла одного миллиона населения. А в СССР в каждом городе-миллионнике полагалось строить метро. И центральные московские власти стали этим заниматься. Понавезли в Ригу проектировщиков, начали бурить скважины, чертить проекты. Неподалеку от моего тогдашнего места жительства заложили завод метроконструкций, где предполагалось отливать бетонные тюбинги для тоннелей будущего рижского метро.

Хорошо же? Великий СССР из своего центрального бюджета решил помочь латышам как-то уладить транспортные проблемы в тесной, перегруженной транспортом столице. А не тут-то было! Гордые и независимые латыши принялись протестовать против строительства метро. Вы спросите – почему? Ответ примитивен до слёз. Латыши просто убоялись, что в Ригу вдруг понаедут тысячи русских строителей со всей территории СССР – рыть тоннели. И русских в Риге станет ещё больше, а это очень плохо. Дело в том, что индустриализация Латвии, глубоко провинциальной окраины СССР, которая началась в 1950 годах, сопровождалась массовым притоком «понаехавших» – квалифицированных рабочих, инженеров, преподавателей вузов, врачей, учёных. Великий СССР строил в Латвийской ССР заводы, порты, электростанции, развивал науку, образование, промышленность. За какие-то 30 лет с 1950-х по 1980-е Латвийская ССР стала индустриальной республикой. Но вот беда – русские. Их здесь стало слишком много, по мнению латышей.

И потому первое, что сделали люди, пришедшие к власти в своей независимой стране в начале 1990-х, – объявили деиндустриализацию. Под девизом: «Нашей маленькой стране не нужны советские промышленные монстры». Мы будем жить себе тихонечко. Сажать экологическую картошку, пасти экологических коров и процветать на этом. И вот когда мы закроем все советские заводы-фабрики, отсюда уедут эти ненавистные русские рабочие, инженеры, учёные. Нам их не надо. Нам и без них хорошо. Как происходила деиндустриализация Латвии, я как инженер видел своими глазами в «реал тайм». В 1990-е Латвия была первой в Европе по экспорту чёрного и цветного металла. Откуда в Латвии взялся металл, в ней же сроду не было никакой руды, кроме навоза? А вот оттуда: латыши пилили с песнями на металлолом все свои советские заводы: ВЭФ, РЭЗ, РАФ, РВЗ, мою «Радиотехнику».

На эту тему

И они своего добились. Из независимой Латвии за 30 лет уехала почти половина населения. Кто куда. В Россию, в Европу, в Америку. Причём, что обидно, убежали из Латвии примерно пропорционально и русские, и латыши. Как оказалось, латышская молодёжь тоже не вся готова крутить хвосты «экологическим коровам» до конца своей жизни. Независимая Латвия нищает на глазах и разбегается на все четыре стороны. Ещё лет десять, и здесь останутся только пенсионеры и чиновники. И ещё немного «экологических коров».

И вот оно случилось: премьер Латвии через 30 лет после «деиндустриализации» вдруг объявил «реиндустриализацию» страны. То есть – давайте вернём всё взад: заводы-фабрики, сотни тысяч квалифицированных рабочих, инженеров, учёных, преподавателей, врачей. Хотелось бы знать, где премьер Латвии найдёт на это деньги и специалистов. СССР нет уже 30 лет, то есть вкладываться в «реиндустриализацию» независимых гордых латышей желающих нет. И больше никогда не будет.