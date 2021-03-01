Латвия избавилась от главного сторонника диалога с Россией

В Латвии брошен в тюрьму Айвар Лембергс – мэр Вентспилса и, пожалуй, самый яркий политик этой страны. Он открыто обвинял руководство Латвии в «идиотизме», пресмыкательстве перед Западом, не боялся публично критиковать США и НАТО. Как на приговор политику повлияли его связи с Россией и заявления о необходимости налаживать добрососедские отношения с нашей страной?

Судебный процесс Лембергса начался еще в 2007 году – и тогда же он впервые угодил в тюрьму. Однако спустя некоторое время вышел под подписку о невыезде, активизировал свои ресурсы и много лет успешно отбивался от обвинений. Что характерно – не прятал язык за зубами, продолжая открыто высказывать свое мнение о том, что происходит в стране. И вот 22 февраля окружной суд приговорил Лембергса к тюремному заключению на пять лет с конфискацией имущества. Также он должен заплатить штраф в размере 20 000 евро. Заодно суд упек за решетку на два года сына Лембергса Анрийса и его бизнес-партнера Ансиса Сормулиса – тоже с конфискацией.

Латвийский «мини-Лукашенко»

Прокуратура обвиняла Лембергса во «взяточничестве в особо крупных размерах», в «легализации преступно нажитых средств и другого имущества», в «служебном подлоге», в «злоупотреблении служебным положением и других преступлениях». Конкретно же ему предъявили, что он якобы вымогал у нескольких лиц доли капитала в принадлежавших им фирмах. Некоторые из обвинений совсем уж древние – «подделка документа» и «составление фальшивого документа» во второй половине 1996 года.

Также указывается, что Лембергс, как депутат городской думы Вентспилса и член правления Вентспилсского свободного порта, «осуществлял свои полномочия в ситуации конфликта интересов, участвуя в принятии 330 решений». Лембергс также обвиняется в том, что «в течение девяти лет указывал ложную информацию в декларациях должностного лица, утаивая свое право собственности на акции 29 компаний, зарегистрированных за рубежом». Сам он с обвинением не согласился, пообещал обжаловать приговор и даже намерен продолжить свою политическую деятельность во главе «карманной» партии «Латвии и Вентспилсу».

Почему арест Айвара Лембергса вызвал такой ажиотаж? Вентспилс он возглавил аж еще в советском 1988 году – и до недавних пор считался почти «непотопляемым». С 2007 года, когда его арестовали в первый раз, к нему была применена мера пресечения: запрет исполнять функции председателя думы Вентспилса (то есть мэра). Это не помешало Лембергсу в декларации должностного лица за 2019 год в качестве занимаемого поста указать «председатель Вентспилсской думы». В декларации, правда, указано, что зарплату он получал в качестве рядового депутата.

При правлении Лембергса Вентспилс стал серьезным игроком на рынке транзита нефти и химикатов. На территории города работали крупные транзитные предприятия Ventspils Brivosta, Ventbunkers, Kalija parks и т. д., и это приносило городу большие доходы. Как минимум немалая часть этих средств была вложена в благоустройство города, в организацию мероприятий для жителей, возведение новых зданий и рекламу Вентспилса.

В конце 2019 года США включили Айвара Лембергса в санкционный список. В тексте соответствующего решения Лембергса назвали «олигархом» и уточнили, что в список он попал в качестве «должностного лица, связанного с коррупцией». Американское Управление по контролю за иностранными активами полагало, что Лембергс контролирует четыре структуры: Вентспилсский свободный порт, Агентство развития Вентспилса, Ассоциацию развития бизнеса и Латвийскую ассоциацию транзитного бизнеса. Поскольку, заодно с Лембергсом, санкции наложили и на порт Вентспилса, для властей Латвии это стало поводом перевести крупнейшие гавани страны из-под руководства самоуправлений в ведение непосредственно государства. После этого злые языки обвинили правительство в последующем намерении сбыть порты иностранцам за бесценок.

Нет особых сомнений, что в бурные 90-е к рукам Лембергса действительно что-то прилипло. Тогда каждый, кто имел доступ к какому-либо ресурсу, усердно тянул в свой карман. Но воровали многие, а на слуху один лишь Лембергс. Почему?

В стиле «толстого троллинга»

Дело в том, что мэр Вентспилса никогда не боялся плюнуть в сторону «священных коров». Вот один из наиболее ярких примеров. В мае 2014-го в Вентспилсе ошвартовалась эскадра из двадцати шести военных кораблей НАТО. Дорвавшись до берега, утомившиеся в походе матросы устремились по барам, где весело прожигали время и деньги, заливались алкоголем, вступали в потасовки с горожанами. В ходе одной из них военный из Нидерландов заработал серьезные травмы головы, пострадали и несколько его сослуживцев. Чуть позже задержали четверых молодых вентспилсцев, покалечивших заморского гостя.

Обычно власти Латвии в подобных случаях пытаются замолчать инциденты с участием на своей территории солдат НАТО – напирая на то, что нельзя, дескать, подыгрывать «кремлевской пропаганде». Но Айвар Лембергс поступил совершенно наоборот. К слову, он изначально возражал против постоянного присутствия в Латвии военного контингента других государств, приравняв такую перспективу к «оккупации». На сей же раз градоначальник заявил, что моряки НАТО опозорили альянс в глазах населения Латвии. «Военнослужащие НАТО в Вентспилсе вели себя по-свински, игнорировали законы государства и правила самоуправления. Напившись, они справляли нужду в общественных местах и на витрины, блевали, публично употребляли спиртное, что не разрешено. Они также срывали цветы с клумб, чтобы дарить их проституткам», – возмущался мэр.

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В общем, по словам Лембергса, зарубежные военные «вели себя как оккупанты, которые не признают суверенитет Латвии». Возмущенный Лембергс пообещал направить генеральному секретарю НАТО Андресу Фогу Расмуссену жалобу на выходки его подопечных. После этого власти Латвии стали горячо осуждать не столько поведение драчливых и любящих гадить в гостях пришельцев, сколько самого вентспилского мэра, который де позорит государство в глазах альянса.

Взбешенный Айвар Лембергс не остался в долгу: «4 мая 1990 года я голосовал за независимость Латвии, чтобы здесь не было войск никакого чужого государства – ни русских, ни американских, ни английских или любых других». Мэр подчеркнул: «Получается, что не военные НАТО вели себя неподобающим образом, а я пьяный мочился в общественных местах и портил клумбы! Это абсурд! Я настоящий патриот Латвии и считаю, что никто не имеет право вести себя у нас подобным образом. В советское время я составил бы жалобу Горбачеву, а сейчас мне что, Путину написать?».

В 2018-м Лембергс обрушился на США – по его словам, после того как Латвия по приказу Вашингтона максимально ужесточила условия размещения в своих банках вкладов нерезидентов, из страны разбежались все инвесторы, в то время как сами американцы денег не дают.

Годом позже Лембергс заявил, что Латвией управляют непрофессионалы, которые сами не знают, чего хотят. «Извините, может звучит высокомерно, но такое ощущение, что это придурки», – говорил он о нынешних латвийских руководителях.

Лембергс возражал против назначения премьер-министром Латвии в начале 2019 года Кришьяниса Кариньша, имеющего второе гражданство США. «Латвией будет руководить иностранец, у него двойное гражданство. Он в любой момент может сбежать в свой фатерлянд. Это кощунство! В первую очередь ему надо было бы выбрать гражданство одной страны, выбрать, какое государство является его. Если судить по моему опыту, то он вообще популист, болтун и некомпетентен», – возмущался мэр Вентспилса.

В 2018-м Лембергс, подражая Дональду Трампу, призвал «сделать Латвию великой». Он говорил: «У меня часто возникает болезненное ощущение, временами даже чувство стыда, когда я вижу, как руководители нашего государства унижаются, услужливо кланяются в решении важных для Латвии вопросов, будь то в Брюсселе, Париже, Лондоне или Вашингтоне». По мнению главы Вентспилса, Латвия должна исходить из собственных национальных интересов, а не угождать влиятельным западным дядям. В ответ враги мэра писали на него пасквили-антиутопии, в которых рассказывали, как Лембергс готовится сдать страну Кремлю и уже готовится возглавить правительство Латвии при «пророссийском режиме».

Старый лев еще покажет зубы?

В разговоре с газетой ВЗГЛЯД ситуацию подробно разъяснил Александр Гапоненко – известный в Латвии оппозиционный общественный деятель, доктор экономики. Гапоненко подчеркивает, что особенно яростно на Лембергса ополчилась одна из коалиционных сил – Новая консервативная партия (НКП). «Это партия финансируется международными рейдерскими организациями, которые нацелены на присвоение последних доходных активов в Латвии – крупных банков, госконцерна Latvenergo, портов, предприятий, которые связаны с транзитом. Результаты деятельности ставленников НКП – «завал» и последующая гибель латвийского банка ABLV, «национализация» портов Риги и Вентспилса около года тому назад (с целью их последующей приватизации). НКП проталкивает решение через какие-то американские финансовые структуры – судя по всему, за взятки. Эти взятки стократно окупаются при приватизации объектов в Латвии. На слуху имя одного из участников банды рейдеров: адвоката Рудольфа Мерони – но это лишь одна, самая малозначимая фигура», – отмечает ученый.

По его мнению, арест Лембергса позволит «гешефтмахерам» подобраться к портам Вентспилса и Риги. «Лембергс критиковал эту рейдерскую группировку, критиковал и сам Вашингтон – за то, что там не следят за своими подручными. Критиковал власти США за то, что те проводят в Латвии фактически колониальную политику.

Однако это внешняя сторона вопроса. Суть – в отъеме собственности. Активизация судебного процесса связана с фигурой нового латвийского генерального прокурора Юриса Стакиса. Поговаривают, что предыдущий генпрокурор имел материальный интерес в затягивании процесса против Лембергса. А новый прокурор решил проявить себя борьбой за торжество закона. Есть ли там у него материальный интерес со стороны НКП? Не уверен. Ведь в отношении Мерони он тоже ведет судебный процесс», – рассказывает Гапоненко.

По его словам, посадка Лембергса – для Латвии происшествие беспрецедентное. «Все наши олигархи сколотили состояние нечестным путем. Но все отделывались тем, что у них отбирали часть имущества, но не отправляли в тюрьму. Например, Нил Ушаков просто ушел со своего поста под давлением латышских партий. Он только лишился хлебного места мэра Риги и попал на крючок до конца жизни», – говорит Гапоненко.

Он добавляет, что Вашингтон напрямую во всех этих рейдерских захватах не участвует, может там даже не знают всей подноготной. «Во всяком случае, все дела по отъему собственности идут помимо латвийского Бюро по борьбе и предотвращению коррупции, являющегося филиалом американских спецслужб. Мой прогноз: Айвара Лембергса выпустят под подписку через два-четыре месяца – и дело уйдет на пересмотр. Держать его под стражей будут до тех пор, пока не перепишут на себя всю собственность Лембергса.

Думаю, уже в ближайшее время будет предпринята попытка скинуть правительство Кришьяниса Кариньша. За спиной премьера идет передел собственности, а после посадки Лембергса равновесие в политическом балансе нарушится. Словом, нас ждут новые «бурные 90-е». Правильнее, наверное, «ревущие 20-е», – заключает Александр Гапоненко.

Активист оппозиционной партии «Русский союз Латвии» Дмитрий Прокопенко сказал газете ВЗГЛЯД, что Лембергс в латышской среде воспринимался своего рода символом непослушания «большому брату», кроме того, у него было и определенное влияние. «Поэтому для евроатлантической части местного истеблишмента лишить Лембергса этого влияния и на его примере показать другим пример – было делом принципа.

Но посадить Лембергса – не такая простая задача, и вся история тянулась уже почти четырнадцать лет, местами напоминая фарс».

Как отмечает Прокопенко, вольнодумие Лембергса в речах – следствие его независимости и самодостаточности. «Сама по себе критика внешнеполитического курса вряд ли могла послужить причиной такого приговора. Но стать последней каплей – вполне. В целом я вижу эту историю как часть конфликта местной буржуазии и олигархии с глобальной буржуазией. Евроатлантисты ненавидят Лембергса именно за то, что он Лембергс. Хитрый «лауку пуйка» (деревенский парень – прим. ВЗГЛЯД), который возглавил Вентспилс в советскую эпоху – и умудрялся держаться, несмотря ни на что. Я бы сказал, он своего рода олицетворение «латышской мечты». При этом сами жители Вентспилса относились и относятся к нему с явной симпатией. Как за достаток, которым он делился с местными, так и за его независимость в отношении с центральными властями. Это вызывало у его противников только дополнительную зависть и злость.

Плюс, конечно, независимый и вольнодумный Лембергс был проблемой и для Запада. Там вообще не любят богатых людей с обширными связями с Россией. В условиях обостряющегося конфликта «Россия – Запад» Вашингтон воспринимает таких людей потенциальной угрозой для своих интересов. Это все и привело к такому приговору. При этом, думаю, что это не конец истории, и старый лев еще покажет зубы», – заключает Прокопенко.

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