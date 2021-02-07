Польша получила психологический удар, проиграв «войну с Россией»

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7 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:36  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» стал объектом большого торга

США и Германия предлагают переговоры по «Северному потоку – 2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
В пятницу появилось сразу несколько хороших новостей относительно «Северного потока – 2». Еврокомиссия расписалась в невозможности ввести санкции против него. А Ангела Меркель заявила, что расхождения с Америкой по газопроводу не такие большие, как кажется, и призвала стороны к переговорам. Удастся ли найти компромисс и на какие уступки придется пойти сторонам в рамках этого торга? Подробности...
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Почему между Россией и Западом началась дипломатическая война

С приходом к власти Джо Байдена между Россией и Западом началась война, но пока только дипломатическая Mike Segar/Reuters
В Европе думают над ответом России, которая выслала трех дипломатов за участие в акциях в поддержку Навального. Кроме зеркальных мер обсуждаются персональные санкции. Новый виток напряженности между Россией и Западом произошел после прихода к власти в США Джо Байдена, который заговорил с Москвой на языке ультиматумов и побудил ответить методами дипломатической войны. Каких еще перемен ждать на западном фронте? Подробности...
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Русский Север принял полярный ислам

Под влиянием вечной мерзлоты «полярному исламу» пришлось изменить некоторые свои обряды REUTERS/Shamil Zhumatov
Крайний Север шаг за шагом превращается в третий исламский макрорегион России после Кавказа и Поволжья, заявили эксперты по миграционным потокам из ВШЭ. Именно эти нефтеносные регионы притягивают к себе безработную молодежь Кавказа и Центральной Азии, поэтому «полярная умма» там неуклонно растет. В городах вроде Воркуты и Нового Уренгоя она составляет уже 15-20%. Грозит ли исламизация региона новыми конфликтами и как их можно избежать?  Подробности...
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К чему приведут новые конфликты Британии и Китая

Пять лет назад Британия и Китай провозгласили «золотую эру» своих отношений, но теперь перешли к противостоянию Mark Schiefelbein/POOL/EPA/ТАСС
Отношения между Пекином и Лондоном резко ухудшились всего за несколько лет, а теперь будут проверены громким международным скандалом. Великобритания блокирует у себя главный информационный рупор Китая на фоне высылки из страны журналистов, обвиненных в шпионаже. Британцы готовы пойти дальше и перейти к политике агрессивного сдерживания КНР. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Польша получила психологический удар, проиграв «войну с Россией»

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
На учениях в генштабе Польши произошел крах целого ряда мифов, которые польская пропаганда выстраивала более 20 лет, со времени вступления страны в НАТО в 1999 году. И в первую очередь это расчет на военную поддержку США. Подробности...

Избегать гонки вооружений не получалось никогда

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
6 февраля 1922 года крупнейшие морские державы тогдашнего мира заключили Вашингтонский морской договор. Цель была благородная – ограничить гонку вооружений на море и сэкономить деньги мира для спокойного развития. Только результат вышел строго обратный. Подробности...

Про «Северный поток – 2» Макрон забудет уже осенью

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

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    Польша получила психологический удар, проиграв «войну с Россией»

    Олег Хавич
    политический аналитик
    		7 февраля 2021, 12:06

    В конце января 2021 года в Польше завершились крупные – с участием нескольких тысяч офицеров всех родов войск – штабные учения «Зима-2020», в подведении итогов которых принял участие лично президент страны Анджей Дуда. Выступая перед руководством министерства обороны и высшими армейскими чинами в Академии военных искусств 27 января, Дуда отметил, что это были самые масштабные учения подобного рода с 1989 года. «Думаю, что эти учения – первый, очень хороший урок для нас, который позволит нам пересмотреть и развить некоторые новые элементы», – заявил президент Польши.

    Уже через два дня эти слова получили подтверждение, причем весьма специфическое. 29 января относящийся к медиагруппе Polsat популярный портал Interia опубликовал репортаж об учениях «Зима-2020» под заголовком «Обнажили ли учения слабость Польши?». Со ссылкой на свои источники автор материала Славек Загурски сообщил, что уже на пятый день виртуального конфликта с «противником с Востока» его войска были бы на линии Вислы, Варшава оказалась бы в окружении, ВВС и ВМС Польши фактически уничтожены, а все стратегические порты – заблокированы. При этом расположенные на восток от Вислы польские подразделения понесли бы огромные людские потери, которые в батальонах первого эшелона оценивались от 60 до 80 процентов личного состава. Да и оборона по линии Вислы не могла остановить противника от дальнейшего продвижения на Запад.

    Следующую порцию компрометирующих Войско Польское сведений об учениях «Зима-2020» выдал 1 февраля польский таблоид Super Express. В материале под привычным для этого издания заголовком «Польский генерал проиграл войну за четыре дня! Войска врага окружили Варшаву!» это издание отметило, что учениями командовал лично начальник генерального штаба Войска Польского генерал армии Раймунд Анджейчак. «Если бы он применил свою тактику в реальном конфликте, всё было бы еще хуже, чем в 1939 году», – приводит Super Express слова одного из офицеров, участвовавших в учениях, и утверждает, что некоторые командиры подвергали сомнению приказы генерала прямо в ходе учений, считая их неправильными.

    По данным издания, первоначальные планы предусматривали оборону на протяжении 22 дней, в том числе удерживание противника на восточных границах Польши как минимум трое суток. Однако в связи с тем, что командование учений приняло решение разместить польские войска в 50 километров от границ, то такие города, как Люблин и Белосток, а также значительная часть военных складов были взяты условным противником практически без боя, и к концу четвертого дня «войны» он практически окружил Варшаву. «К счастью, это были просто учения, – сказал один из офицеров журналистам издания. – Я надеюсь, что из этого поражения будут сделаны далеко идущие выводы».

    При этом генерала Анджейчака, который возглавляет польский Генштаб с 2018 года, сложно назвать «штабной крысой»: он принимал участие в миссиях НАТО в Ираке и Афганистане. Осенью 2020 года был одним из двух кандидатов на пост начальника Военного комитета альянса, но уступил голландскому адмиралу Роберту Бауэру. В защиту генерала 2 февраля выступил и польский портал Gazeta.pl, по версии которого критические материалы об учениях «Зима-2020» связаны с интригами в высших эшелонах власти. Мол, генерала Анджейчака будто бы поддерживает президент Анджей Дуда, а к числу его противников относятся как министр обороны Мариуш Блащак, так и командующий Войска Польского генерал армии Ярослав Мика – который во время учений командовал войсками «красных», наступающими с востока.

    Фото: TOMASZ WASZCZUK/ЕРА/ТАС

    Естественно, не обошлось без поиска «руки Кремля». Как заявил в комментарии Gazeta.pl Марек Сьверчиньски, начальник отдела безопасности и международной политики аналитического центра Polityka Insight, создавшаяся ситуация «является подарком для Кремля, чья неприкрытая стратегия состоит в том, чтобы подорвать веру в оборонный потенциал НАТО и его государств-членов». «Похоже, мы сами реализуем этот сценарий. Другим объяснением может быть то, что мы стали жертвой враждебной информационной кампании. Неизвестно, что хуже» – отметил Сьверчиньски.

    Естественно, ни канцелярия президента Польши, ни министерство обороны этой страны не дают никаких комментариев относительно учений «Зима-2020», ссылаясь на их секретность. Большинство польских СМИ в той или иной мере пересказали упомянутые выше публикации Interia и Super Express, воздерживаясь от резких оценок, а в среде польских крайне правых ситуация опять послужила поводом для призывов к усилению польской армии и большей ее независимости от войск США, а также налаживанию отношений с Россией – поскольку всё равно войну с ней выиграть невозможно. Но, очевидно, у многих поляков на языке вертелся вопрос, который написал в Facebook шеф-редактор церковно-политической редакции агентства REGNUM Станислав Стремидловский: «Как можно проиграть в штабных учениях?».

    И тут мне вспоминается анекдот, который рассказывали о великом футбольном тренере Валерии Лобановском. Мол, как-то раз звонит ему бывший однокурсник, который тренирует сельскую футбольную команду, и просит совета, как добиться успеха. Валерий Васильевич вздыхает и говорит: «Поставь на поле бочки, и пусть твои ребята потренируются обводить их с мячом». Через пару часов звонок: «Валера, что делать дальше, бочки выигрывают 5:0»…

    Если же говорить о произошедшем серьезно, то речь идет о крахе целого ряда мифов, которые польская пропаганда выстраивала более 20 лет, со времени вступления Польши в НАТО в 1999 году. Во-первых, это расчет на военную поддержку США – которая в ходе упомянутых учений даже не рассматривалась. И дело не только в том, что практически все дислоцирующиеся в Польше американские войска находятся на западном берегу Вислы. В сентябре 2016 года главнокомандующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес уверял, что Вашингтон выполнит свои союзнические обязательства в отношении Варшавы – и американская военная помощь будет предоставлена на протяжении… как раз пяти дней. Конечно, с тех пор количество американских военных в Польше возросло, однако в 2018 году Washington Post писала, что в ходе штабных учений армии США оказалось: войска НАТО в Европе проиграют войну вследствие логистических проблем, особенно на востоке континента.

    Во-вторых, оказалось, что широко разрекламированное американское оружие, на которое Польша потратила десятки миллиардов долларов, отнюдь не гарантирует успеха в войне. Ведь описанный выше катастрофический результат учений был получен несмотря на то, что генштаб Польши предполагал участие в войне американских вооружений, которые на берегах Вислы в полном объеме ожидают только к середине, а то и к концу 2020-х: двух эскадрилий истребителей-бомбардировщиков F-35, систем ПВО Patriot и ракетных систем залпового огня HIMARS. К примеру, первые шесть самолетов F-35 американцы собираются передать Польше только в 2024 году – но два года они будут размещены на базе ВВС США в Аризоне, где польские пилоты будут осваивать новую технику. Лишь после этого планируется постепенное перебазирование F-35 на берега Вислы, но все 32 самолета ожидаются лишь в 2030 году.

    В-третьих, учения «Зима-2020» продемонстрировали ошибочность военной стратегии, которую правительства Польши, сформированные русофобской партией «Право и Справедливость» (ПиС), реализуют с конца 2015 года. Речь идет о перемещении военных соединений поближе к восточной границе – что является свидетельством подготовки не к оборонительной, а к наступательной войне.

    То есть самый главный эффект проигранной «войны с Россией» – психологический. Поляков так настойчиво готовили к неизбежности военного конфликта с «русским медведем», что Польша оказалась единственной страной ЕС, где треть населения оказалась готова воевать против России на стороне США – очевидно, рассчитывая на скорую победу и «плюшки» со стороны «старшего брата». Теперь же выстраиваемая десятилетиями концепция оказалась карточным домиком, и полякам придется жить с мыслью, что от русских невозможно защититься военным путем.

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    Вот только хватит ли гражданам и политикам Польши адекватности для того, чтобы сделать из этого вывод о необходимости налаживания добрососедских отношений с Россией, пока сказать сложно.


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