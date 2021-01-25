Угрозами в адрес России Польша шлет сигнал новому президенту США

Только жесткие санкции способны заставить Россию поменять свою политику «без соответствующего применения ружей, пушек и бомб». Столь вызывающее высказывание сделал президент Польши Анджей Дуда – и таким образом приблизился к прямым угрозам применения военной силы в адрес нашей страны. Почему польский руководитель посмел сделать столь радикальное заявление?

После прошедших в России митингов Европа заявила, что собирается вводить новые антироссийские санкции. Нет, не против тех лиц, которые подстрекали несовершеннолетних к незаконным акциям, пиарили мероприятие и занимались дискредитацией силовиков, пытавшихся сохранить порядок на улицах.

Европейские страны хотят обложить санкциями российских чиновников, которые посмели не дать улицы российских городов на откуп толпе. «Волна задержаний протестующих в России нас беспокоит – как беспокоит и задержание Алексея Навального», – заявил еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель.

В ближайшие дни Европа определится с тем, какие именно санкции будут введены, поэтому европейские лидеры в большинстве своем высказываются достаточно умеренно. Сетуют на тяжелую долю российских оппозиционеров, ругают «движение России в сторону авторитаризма».

Санкции или война?

Однако на фоне этой критики и оскорблений выделилась Польша – Варшава перешла к прямым угрозам в адрес России, да еще каким. Президент Польши Анджей Дуда требует жестких санкций против России и говорит, что только так можно заставить Россию соблюдать международное право «без соответствующего применения ружей, пушек и бомб». Да еще и усилить давление на Газпром – а именно «ограничить функционирование» российской компании на территории ЕС.

Кому-то может показаться, что польский президент спутал Россию с Украиной или другой страной третьего мира, которой бравая Польша может угрожать ружьями, пушками и бомбами. Кто-то скажет, что Дуда просто сошел с ума и напрашивается на Шестой раздел Польши – и на этот раз не будет доброго Сталина, который щедрой рукой отсыпет полякам восточногерманских земель.

Однако на самом деле польский президент прекрасно знал, что он сказал и зачем. Эти слова для него – инвестиция в будущие взаимоотношения Польши с администрацией Джозефа Байдена. Взаимоотношения, важной частью которых будут совместные действия против России.

Между либерализмом и русофобией

Да, некоторые эксперты предсказывали, что с Байденом полякам будет непросто. Ведь польские власти числятся в либеральном мире мракобесами и ультраправыми.

Собственно, они и не пытаются эти обвинения опровергнуть. Одним из последних их плевков в сторону либералов стало назначение ультраправого активиста Томаша Жымковски – человека, которого в стране считают жестким антисемитом – на важный пост в министерство науки и высшего образования. В свою очередь, Джозеф Байден пообещал в свою каденцию снова наводить свободы и демократию, в том числе и в рядах союзников. И ряд экспертов считали, что под его горячую руку попадут и восточноевропейские автократы.

«В период администрации Дональда Трампа США помогали Венгрии и Польше, подстрекали их, считали Евросоюз, говоря словами Трампа, врагом – и теперь Америка должна поддержать европейское большинство, – пишет бывший высокопоставленный сотрудник администраций Клинтона и Обамы Дэниел Бенджамен. – Это не приведет к свержению правительств в Будапеште и Варшаве в одночасье, да никто этого и не желает. Однако изменение американской политики усложнит жизнь этим режимам и покажет, что их политика угрожает их собственному положению среди стран Запада».

Тем не менее в Варшаве уверены в отсутствии подобных проблем. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что да, системы в Польше и в США отличаются, однако при Байдене польско-американские отношения будут развиваться, ведь интересы двух стран «очень близки друг к другу». И под интересами он понимает прежде всего недопущение возникновения сильного централизованного Евросоюза (и тут после Брексита Польша стала самым надежным партнером США), а также сдерживание России, которое для Байдена куда важнее, чем наказание какой-то там Польши.

С Трампом – при всем его размещении войск в Европе – подобной близости интересов по российскому направлению все-таки не было. «Он произносил классные речи, поддерживал Польшу против Германии, согласился на «Форт Трамп» и продал Польше много оружия. В целом вроде много перечислено, но на деле особого профита для Варшавы это не приносило», – говорит газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

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А все потому, что Дональд Трамп, в отличие от Обамы и Буша-младшего, не особо стремился дестабилизировать постсоветское пространство. Он практически не лез на Украину, не качал Белоруссию (по крайней мере, до выборов), не размораживал Приднестровье и не науськивал Грузию. В общем, был, по мнению поляков, президентом не таким уж и полезным.

То ли дело Байден! Новый хозяин Белого дома не только может послать войска (Анджей Дуда уже заявил, что постарается «уговорить президента Байдена еще больше усилить военное присутствие США в Польше»), но и способен подкинуть угольков в украинский костер. А помимо этого – вдохнуть новую энергию в белорусский протест, начать размораживать Приднестровье или раскачать Грузию.

Битва в гареме

Собственно, именно поэтому поляки так активничают на риторической ниве. «Санкции за «отравление» вводить не стали, теперь попробуют за содержание под стражей. Кто-то должен бежать впереди паровоза в лице администрации Байдена и первый в ЕС это озвучить», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

И на кону не просто престиж или моральное удовлетворение. Варшава борется за весьма выгодный в политическом и экономическом плане статус «проводника» американской политики демократизации и/или дестабилизации восточного пространства. Ведь она не единственная, кто хочет бежать впереди американского паровоза.

Да, традиционно именно поляки «вели» европейскую часть постсоветского пространства.

Варшава потратила много денег и усилий для того, чтобы «продать» себя Украине, Белоруссии и Молдавии как их возможного представителя в ЕС (своего рода привратника для них), а также добиться от Брюсселя делегирования всего восточного направления внешней политики Евросоюза в надежные польские руки.

Однако во время белорусского кризиса произошло немыслимое – Литва обошла поляков и застолбила за собой статус паровозика антилукашенковских санкций. Поэтому поляки просто не имеют права отстать в истории вокруг Навального. Ведь если Байден выберет другую любимую европейскую жену, то вашингтонских либералов никто и ничто не будет больше ограничивать от показательной порки польских националистов. Поэтому и звучат теперь в адрес России высказывания с упоминанием «пушек и бомб».