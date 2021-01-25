Угрозами в адрес России Польша шлет сигнал новому президенту США

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25 января, понедельник  |  Последнее обновление — 18:42  |  vz.ru
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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Как России следует ответить на провокацию посольства США

Во время незаконных акций сторонников Навального действовали подготовленные провокаторы Илья Питалев/РИА Новости
Американские дипломаты, публиковавшие провокационные сообщения накануне и во время незаконных массовых акций в городах России, будут вызваны на Смоленскую площадь для серьезного разговора. Москва уже пообещала подробное разбирательство в поведении посольства США и ответные меры. Чем ответит российский МИД на враждебное вмешательство американцев в дела России? Подробности...
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Когда большинство граждан России получат ковид-прививку

Россия наращивает темы проведения вакцинации Сергей Бобылев/ТАСС
Глобальная вакцинация против COVID-19 приобретает ясные очертания – уже появились страны-лидеры, имеются и отстающие. Как на этом мировом фоне выглядит Россия, какие объемы вакцин производятся и будут производиться в нашей стране – и когда, наконец, большинство населения России получит надежную защиту от коронавируса? Подробности...
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Права цыплят стали важнее прав человека

По всему миру ежегодно уничтожают миллиарды суточных цыплят C.Kosanetzky/Imagebroker/Global Look Press
Власти Германии приняли революционное решение в области защиты прав животных и первыми в мире запретили убийство суточных цыплят, которых отбраковывают птицеводы. Еще через три года под защитой государства окажутся куриные яйца. Это не шутка и, скорее всего, не безумие: кто-то получает выгоду даже от столь парадоксальных и убыточных для населения запретов. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Богатые живут подозрительно долго

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Умирают наши друзья, родственники, знакомые, умирают писатели, художники, актёры и телеведущие, все умирают. По законам статистики должны умирать и олигархи с банкирами, и прочие «хозяева» планеты. Тем более что среди них много пожилых. И много ли умерло? Подробности...
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Хайпожорство – это преступление

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
У тех, кто щекочет себе нервы и пытается получить хоть какое-то внимание путем съемок и распространения видео чужих страданий, нет ни совести, ни будущего. Это морально искалеченные люди. Кто-то живет без ноги, кто-то без глаза, а эти живут без души. Подробности...
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Ипотечный передоз для экономики

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Ипотека должна перестать быть единственным лекарством для стройки, а стройка – единственным лекарством для экономики. А банкам нужно кредитовать реальный сектор, а не только и не столько влезающих не от хорошей жизни в долги физлиц. Подробности...
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Цыплята важнее людей

В США сменилась власть: главное

НАТО вызывает рак

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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
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    Угрозами в адрес России Польша шлет сигнал новому президенту США

    Президент Польши Анджей Дуда переходит всякие нормы приличия в антироссийской риторике    25 января 2021, 17:55
    Фото: Mateusz Wlodarczyk/Zuma/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Только жесткие санкции способны заставить Россию поменять свою политику «без соответствующего применения ружей, пушек и бомб». Столь вызывающее высказывание сделал президент Польши Анджей Дуда – и таким образом приблизился к прямым угрозам применения военной силы в адрес нашей страны. Почему польский руководитель посмел сделать столь радикальное заявление?

    После прошедших в России митингов Европа заявила, что собирается вводить новые антироссийские санкции. Нет, не против тех лиц, которые подстрекали несовершеннолетних к незаконным акциям, пиарили мероприятие и занимались дискредитацией силовиков, пытавшихся сохранить порядок на улицах.

    Европейские страны хотят обложить санкциями российских чиновников, которые посмели не дать улицы российских городов на откуп толпе. «Волна задержаний протестующих в России нас беспокоит – как беспокоит и задержание Алексея Навального», – заявил еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель.

    В ближайшие дни Европа определится с тем, какие именно санкции будут введены, поэтому европейские лидеры в большинстве своем высказываются достаточно умеренно. Сетуют на тяжелую долю российских оппозиционеров, ругают «движение России в сторону авторитаризма».

    Санкции или война?

    Однако на фоне этой критики и оскорблений выделилась Польша – Варшава перешла к прямым угрозам в адрес России, да еще каким. Президент Польши Анджей Дуда требует жестких санкций против России и говорит, что только так можно заставить Россию соблюдать международное право «без соответствующего применения ружей, пушек и бомб». Да еще и усилить давление на Газпром – а именно «ограничить функционирование» российской компании на территории ЕС.

    Кому-то может показаться, что польский президент спутал Россию с Украиной или другой страной третьего мира, которой бравая Польша может угрожать ружьями, пушками и бомбами. Кто-то скажет, что Дуда просто сошел с ума и напрашивается на Шестой раздел Польши – и на этот раз не будет доброго Сталина, который щедрой рукой отсыпет полякам восточногерманских земель.

    Однако на самом деле польский президент прекрасно знал, что он сказал и зачем. Эти слова для него – инвестиция в будущие взаимоотношения Польши с администрацией Джозефа Байдена. Взаимоотношения, важной частью которых будут совместные действия против России.

    Между либерализмом и русофобией

    Да, некоторые эксперты предсказывали, что с Байденом полякам будет непросто. Ведь польские власти числятся в либеральном мире мракобесами и ультраправыми.

    Собственно, они и не пытаются эти обвинения опровергнуть. Одним из последних их плевков в сторону либералов стало назначение ультраправого активиста Томаша Жымковски – человека, которого в стране считают жестким антисемитом – на важный пост в министерство науки и высшего образования. В свою очередь, Джозеф Байден пообещал в свою каденцию снова наводить свободы и демократию, в том числе и в рядах союзников. И ряд экспертов считали, что под его горячую руку попадут и восточноевропейские автократы.

    «В период администрации Дональда Трампа США помогали Венгрии и Польше, подстрекали их, считали Евросоюз, говоря словами Трампа, врагом – и теперь Америка должна поддержать европейское большинство, – пишет бывший высокопоставленный сотрудник администраций Клинтона и Обамы Дэниел Бенджамен. – Это не приведет к свержению правительств в Будапеште и Варшаве в одночасье, да никто этого и не желает. Однако изменение американской политики усложнит жизнь этим режимам и покажет, что их политика угрожает их собственному положению среди стран Запада».

    Тем не менее в Варшаве уверены в отсутствии подобных проблем. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что да, системы в Польше и в США отличаются, однако при Байдене польско-американские отношения будут развиваться, ведь интересы двух стран «очень близки друг к другу». И под интересами он понимает прежде всего недопущение возникновения сильного централизованного Евросоюза (и тут после Брексита Польша стала самым надежным партнером США), а также сдерживание России, которое для Байдена куда важнее, чем наказание какой-то там Польши.

    С Трампом – при всем его размещении войск в Европе – подобной близости интересов по российскому направлению все-таки не было. «Он произносил классные речи, поддерживал Польшу против Германии, согласился на «Форт Трамп» и продал Польше много оружия. В целом вроде много перечислено, но на деле особого профита для Варшавы это не приносило», – говорит газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    А все потому, что Дональд Трамп, в отличие от Обамы и Буша-младшего, не особо стремился дестабилизировать постсоветское пространство. Он практически не лез на Украину, не качал Белоруссию (по крайней мере, до выборов), не размораживал Приднестровье и не науськивал Грузию. В общем, был, по мнению поляков, президентом не таким уж и полезным.

    То ли дело Байден! Новый хозяин Белого дома не только может послать войска (Анджей Дуда уже заявил, что постарается «уговорить президента Байдена еще больше усилить военное присутствие США в Польше»), но и способен подкинуть угольков в украинский костер. А помимо этого – вдохнуть новую энергию в белорусский протест, начать размораживать Приднестровье или раскачать Грузию.

    Битва в гареме

    Собственно, именно поэтому поляки так активничают на риторической ниве. «Санкции за «отравление» вводить не стали, теперь попробуют за содержание под стражей. Кто-то должен бежать впереди паровоза в лице администрации Байдена и первый в ЕС это озвучить», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    И на кону не просто престиж или моральное удовлетворение. Варшава борется за весьма выгодный в политическом и экономическом плане статус «проводника» американской политики демократизации и/или дестабилизации восточного пространства. Ведь она не единственная, кто хочет бежать впереди американского паровоза.

    Да, традиционно именно поляки «вели» европейскую часть постсоветского пространства.

    Варшава потратила много денег и усилий для того, чтобы «продать» себя Украине, Белоруссии и Молдавии как их возможного представителя в ЕС (своего рода привратника для них), а также добиться от Брюсселя делегирования всего восточного направления внешней политики Евросоюза в надежные польские руки.

    Однако во время белорусского кризиса произошло немыслимое – Литва обошла поляков и застолбила за собой статус паровозика антилукашенковских санкций. Поэтому поляки просто не имеют права отстать в истории вокруг Навального. Ведь если Байден выберет другую любимую европейскую жену, то вашингтонских либералов никто и ничто не будет больше ограничивать от показательной порки польских националистов. Поэтому и звучат теперь в адрес России высказывания с упоминанием «пушек и бомб».


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