Между нами всего одна дата – 2014

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3 февраля, среда  |  Последнее обновление — 14:35  |  vz.ru
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Энергетические просчеты толкают Украину в объятия России

Украина не в состоянии обеспечить себя необходимым объемом электроэнергии Кирилл Кухмарь/ТАСС
Возобновление Украиной закупок электроэнергии в России в Верховной раде называют государственной изменой. Однако без поставок недорогого электричества из России украинская энергосистема может не выдержать. Ведь впереди страну ждет похолодание, которое увеличит нагрузку на энергосистему Украины, а крупный сбой грозит оставить часть населения без тепла и света. Подробности...
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«ИП Навальный» лишился привилегий

Личная поддержка эмиссаров Запада не смогла придать Навальному уверенности на суде пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС
Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассмотрел требование ФСИН заменить Алексею Навальному условный срок на реальный из-за многократных нарушений испытательного срока. На процесс приехало около двух десятков западных дипломатов. Однако попытка внутри- и внешнеполитического давления не увенчалась успехом – Навальному предстоит почти три года провести в колонии. Подробности...
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Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах

Высокая смертность на российских дорогах сохраняется из-за слабой подготовки водителей МЧС России/ТАСС
Полиция расследует очередную трагедию на дорогах России – сразу 12 человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика. В последние годы число погибших в ДТП в нашей стране неуклонно снижается, однако все еще остается гораздо выше по сравнению с Западной Европой или Японией. Как можно сделать российские дороги более безопасными? Подробности...
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Запад призывает наплевать на закон ради Навального

Оспорить факты нарушения Навальным обязательств по условному освобождению не может никто Агентство «Москва»
Европейские и американские политики и СМИ не согласны с приговором российского суда, на основании которого Алексей Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. Это при том, что суд просто не мог не заменить условный срок блогера на реальный &#8722; таково требование закона. По сути, от России ждут, что она добровольно заглотит крючок шантажиста и откажется от своего суверенитета. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Между нами всего одна дата – 2014

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Наши победы – это их шипение, а наше поражение – это их ура-свобода и ура-прогресс. Происходящее сейчас – это вопрос не биографии одного человека и не беготни по московским улицам. Это вопрос будущего миллионов людей. Подробности...

Как спасти училище Юрия Гагарина

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Куда ни посмотри, мы не готовы хранить память о том, что было буквально вчера, и спохватываемся только спустя годы, когда здания разрушены, документы истлели, а от легендарных кораблей остались только имена. Да, можно найти множество исключений, увы, лишь подтверждающих правило. Подробности...
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Как финансовый капитализм убивает планету

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Финансовый капитализм основан на архаических догмах и заблуждениях, тщательно вбиваемых в головы простодушных людей. «Деньги должны работать» – нет, деньги никому ничего не должны. Подробности...
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Как снять санкции с «Северного потока – 2»

Казаки против мата в интернете

Обсуждение: 45 комментариев

Главу Киргизии ревнуют к Китаю

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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Дмитрий Ольшанский

    Между нами всего одна дата – 2014

    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		3 февраля 2021, 13:50

    Между нами – и этими неприятными людьми, рыдающими из-за того, что их свежеслепленный, с бумажкой на лбу, Ельцин изолирован еще до того, как он смог хоть что-то разрушить, – стоят только четыре цифры. Два. Ноль. Один. Четыре. 2014.

    Но сколько в них жизни и смерти, горя и радости. В этих цифрах сам выбор судьбы. Когда 18 марта мы были счастливы, они ненавидели и проклинали (вот и сиделец их в эти дни напечатал в «Нью-Йорк Таймс» статейку с предложениями, как надо наказывать Россию за происходящее).

    Когда 2 мая мы переживали невозможную трагедию, они зевали и улыбались, шутили и рассуждали в том духе, что юбка же короткая была, ну была юбка короткая, так что какие претензии теперь. Наши победы – это их шипение, а наше поражение – это их ура-свобода и ура-прогресс. Вот и происходящее сейчас – это вопрос не биографии одного человека, и не беготни по московским улицам, и не политической конкуренции в том скучном смысле, в каком об этом принято думать в самых благополучных странах.

    Это вопрос будущего миллионов людей – и живущих на разных проблемных краях нашего огромного поля, и наших военных, действующих и тех, кто будет действовать позже, и еще многих и многих, чью жизнь уничтожило бы торжество заграницы – а именно к торжеству заграницы все реалистические пожелания недовольных и сводятся, только оно, торжество это, и есть смысл всего, остальное – это просто бессмысленная демагогическая болтовня о том, как мы тут шикарно заживем, если свергнем тиранов, etc., болтовня, которая механически повторяется с 1989 года и рассчитана на оглушительную глупость.

    А заграница и озвученное ее куклой тогда еще, семь лет назад, требование нас наказать – вот это не сладкие разглагольствования, как мы коррупцию заборем, пенсии в пять раз поднимем и будем самыми честными, нет, тут люди дело делают. И сделали бы, если бы им не мешали. А мы мешаем.

    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

    И не только государство, которое, как мы видим, не хочет сдаваться, не только полиция, которой приходится в эти дни сложнее всех – спасибо ей, – но и каждый незаметный человек, который дает себе труд не поддаваться зомбирующей пропаганде (коррупция! заживем! ух, заживем!), не дает превратить себя в то, чем стали несчастные советские люди тридцать лет назад – он тоже портит этот сценарий с горьким финалом. Но есть и хорошие новости.

    Дело в том, что по ту сторону находятся люди с мелькающим сознанием. Оно у них – чик-чик, хлоп-хлоп – очень быстро переключается в поисках новых впечатлений и модных идей. Это вообще самое уязвимое место той всемирной системы, которая им программы ставит – там все должно непрерывно обновляться, упрямство и надежность давно сняты с продаж.

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    И потому сегодня будет – выйдем на площадь, возьмемся за руки, сколько можно терпеть, мы свободны, свободны, а уже завтра – кто слил протест, пора валить, эта страна обречена, здесь никогда ничего и тэ пэ. И если банально и терпеливо день простоять и ночь продержаться – невозмутимо, сквозь вой и истерику – то мы увидим, как все потухнет.

    Ну а консерваторы – люди медленные, трезвые, мелькания не любят и без крайней нужды ничего стараются не обновлять, работает – и хорошо, и не ломай. Так что мы скоро услышим, как заедает пластинка: корруп... уп... уп... выйдем на площ... мы сво... мы сво...

    Это, кстати, правда. Они такие.

    Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


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