Свобода – это границы, которыми мы себя обносим

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Что принесет России новый суперцикл дорогой нефти

По мнению аналитика, 100 долларов за баррель нефти – это возможный сценарий, но в перспективе трех-пяти лет Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Сотня долларов за баррель – по мнению ряда западных аналитиков, такие цены на нефть не исключены уже в ближайшем будущем. Что привело их к такому выводу, как происходящее связано с обесцениванием доллара и какой эффект получит от подобного повышения цен на нефть российская экономика? Подробности...
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Почему американцам не нужен диалог с Россией

Тогда, в 1986-м, советские люди были поражены возможностью прямого разговора с Америкой Юрий Белинский/Фотохроника ТАСС
Ровно 35 лет назад, во времена перестройки, СССР и США провели телемост Ленинград – Сиэтл, ставший переломным в отношениях сверхдержав. Ведущий того исторического эфира журналист Владимир Познер уверен, что и сейчас есть необходимость такого формата общения. По его словам, российский Первый канал открыт для проекта, но в Вашингтоне идея возобновить телемосты никого не заинтересовала. Почему у Америки нет никакого желания вернуться к искреннему диалогу с Россией? Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Зеленский лишает голоса Юго-Восток Украины

Виктор Медведчук (слева) очень тесно работал с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой Зураб Джавахадзе/ТАСС
Наиболее пророссийский политик Украины, лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук стал жертвой санкций, введенных против него высшим руководством страны. Медведчуку много лет удавалось избегать подобных репрессий и находить общий язык даже с Порошенко, но он не смог договориться с Зеленским. Что все это означает для Медведчука и избирателей Украины? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Свобода – это границы, которыми мы себя обносим

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Вроде бы понятно, что всем нужны какие-то образцы, модели правильного поведения – что индивидуального, что коллективного, что экономического. Проблема в том, что эти модели складываются столетиями. Подробности...

Может ли Андропов заменить Дзержинского

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Выиграть у Дзержинского будет практически невозможно – если только не противопоставить ему похожую фигуру. Поэтому неудивительно появление кандидатуры Юрия Андропова – наследника Железного Феликса и единственного нашего современника среди кандидатов в лубянские памятники. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария

Чем прекрасна новая искренность НАТО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Партнеры России на Западе уже давно зарезервировали возможность произносить любым тоном какие угодно глупости. Поэтому мы уже привыкли особенно не обращать на них внимание. А в том, что действия НАТО по отношению к российским интересам являются враждебными никто в здравом уме не сомневается уже лет 25. Подробности...
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Москва и Минск наказали Литву

Острый кризис в Грузии

У кого больше прав на Курильские острова?

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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Алексей Алешковский

    Свобода – это границы, которыми мы себя обносим

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		20 февраля 2021, 09:06

    В России нужно жить долго и хорошо учить уроки истории, чтобы понять: ничего не изменилось. За десять лет здесь меняется всё, а за двести – ничего. Последние лет сорок я помню хорошо: в эпоху перемен мне довелось не только жить, но и быть журналистом. Это только современное искусство оказалось почти неспособным отрефлексировать эпоху (хотя в произведениях классической русской литературы полуторавековой давности несложно узнать и сегодняшний день). А вот публицистика дает богатую пищу для размышлений – особенно удается ей в подходящий момент выпадать скелетами из запылившихся шкафов.

    Находящийся сегодня в духовном авангарде оппозиции Альфред Рейнгольдович Кох когда-то был соратником Гайдара и Чубайса, а потом руководил захватом «свободного», но обремененного газпромовскими кредитами НТВ. В 2005 году, уже будучи частным лицом, но еще не столкнувшись с уголовным преследованием, он заявлял: «Я считаю, что сейчас в России есть только один политик. Все остальные думают, что они политики, на самом деле это не так. Это Путин, а все остальные – это просто клоуны, которым заняться нечем».

    И еще: «безальтернативность «европейскости» сквозит во многих выступлениях политиков разного толка. При этом все это произносят, как заклинание, а это отнюдь не истинно. И если мы занимаемся политической трескотней, тогда, пожалуйста, пользуйтесь какими угодно тезисами. А если мы это используем как базу для построения какой-то стратегии, то мне кажется, что это просто напрасная трата времени и, как я уже сказал, поскольку времени мало, мы не должны растратить интеллектуальные ресурсы на поиск ложных путей».

    Особый путь России – не мессианский концепт, а обычный трюизм. Особый путь есть у Украины и Белоруссии, Конго и Зимбабве, Англии и США. А разговоры о дружбе народов, будь то Британское содружество, СССР, Варшавский блок или Евросоюз – лишь манипулятивные техники защиты геополитических интересов. Сладким речам об интеграции России в «цивилизованный мир» – грош цена, и в Мюнхенской речи Путина она была лишь зафиксирована. Но последствия этой бездумной интеграции мы можем видеть и сегодня – в результатах «либеральных» реформ здравоохранения или образования.

    Вроде бы понятно, что всем нужны какие-то образцы, модели правильного поведения – что индивидуального, что коллективного, что экономического. Проблема в том, что эти модели складываются столетиями. Результаты насаждения у нас демократии, конечно, были гораздо безобиднее результатов насаждения никем не виданного дотоле коммунизма, однако не пришлись по вкусу ни либералам, ни патриотам. Мы все время наступаем на те же грабли, пытаясь, как лесковский Левша, подковать очередную заморскую чудо-блоху, которая после этой виртуозной операции, к сожалению, перестает функционировать.

    Фото: Boris Yurchenko/AP/ТАСС

    Казалось бы, пора наконец и остановиться, но светила оппозиции не прекращают надеяться на молочные реки с кисельными берегами, которые должны образоваться на родных просторах в результате каких-нибудь позитивных катаклизмов: то ли революция фонариков внезапно свершится, то ли вдруг все население волшебным образом перезомбируется, но откуда ни возьмись явится прекрасная Россия будущего – очередной земной рай, в котором интеллигенция наконец возляжет с народом.

    Главным показателем качества мысли является готовность ее додумывать. Вот с этим, к сожалению, у наших прогрессивных умов всегда было плохо. Обычно вопрос ставится так: ужо возьмем власть, а там и посмотрим. Наиболее проницательные, правда, особым оптимизмом не отличаются: «Что будет потом, бог весть. Швеций-даний тут ждать не приходится, будет дикое популистское поле, и наверх полезут новые бесстыжие твари (большей частью из перековавшихся путинистов)... Чтобы вынести вон слежавшееся дерьмо из этих авгиевых конюшен, нужен нешуточный поворот исторического русла», – пишет Виктор Шендерович, страстно жаждущий наступления этого «потом».

    Конечно, вряд ли есть смысл ждать от страсти смысла. Движуха – она ведь совершенно самодостаточна: после нас – хоть потом! Знаменитый фильм «Полет над гнездом кукушки», считающийся гимном свободе, на самом деле имеет и куда более мрачный подтекст. Он ведь про то, как веселый трикстер взбаламутил дом скорби, который жил по своему вегетативному распорядку. Дело кончилось весьма печально для него и тех, к кому через него пришел соблазн. Кроме сбежавшего индейца, о судьбе которого мы можем только догадываться.

    Аналогичный случай представлен в нашей культуре «Палатой № 6» А.П. Чехова. Там разве что обошлось без индейца. Все понимают, что дурдом – это метафора тоталитарной системы. Вопрос лишь, чем считать находящееся за его пределами. Свобода – это границы, которыми мы себя обносим. Неважно, внутри мы или снаружи. XIX век учил воспевать романтиков. Это было до свободного государства Конго, британских концлагерей, Холокоста и ГУЛАГа. ХХ век, в котором гибнет не герой, а хор, научил нас беречь филистеров, а не фарисеев.

    Человека и героя создает не стадный, а индивидуальный выбор. Но гуманизм – это выбор для других. «Леночка, будем мещанами», – взывал Тимур Кибиров еще лет тридцать назад:

    Впрочем, Бог даст, образуется все. Ведь не много и надо
    тем, кто умеет глядеть, кто очнулся и понял навеки,
    как драгоценно все, как все ничтожно, и хрупко, и нежно,
    кто понимает сквозь слезы, что весь этот мир несуразный
    бережно надо хранить, как игрушку, как елочный шарик…

    Призыв ли это к овощному существованию? Это зависит от того, какие цели ставит перед собой читающий. Взойти на Голгофу, стать бенефициаром перемен, жить не по лжи или погубить свою душу. На пире духа меню этим не исчерпывается. Главное, не делать вид, что перед вами пайка, которую вы не выбирали. У человека нельзя отнять свободу. Он может лишь ее продать.

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