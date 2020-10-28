Свобода – это закон джунглей

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28 октября, среда  |  Последнее обновление — 10:49  |  vz.ru
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Что значит для России конец эпохи легендарного Ту-154

Россия готовится превзойти успех Ту-154 Георгий Зимарев/РИА «Новости»
Самый популярный советский самолет Ту-154 отправляют на покой. Лайнер, который за полвека перевез наибольшее количество советских людей, больше не будет эксплуатироваться на регулярных рейсах. Чем был так уникален этот самолет, как ему удалось столько времени продержаться на регулярных авиалиниях? И сможет ли МС-21 превзойти успех советской легенды? Подробности...
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Как звезд Голливуда втянули в конфликты в бывшем СССР

Мел Гибсон решил поддержать армян, а Элайджа Вуд – главного соперника Лукашенко Christopher Khoury/Zuma/Global Look Press Dave,
Bedrosian/Zuma/Global Look Press
Известные на весь мир актеры стали уделять подозрительно много внимания событиям в странах бывшего СССР. Мел Гибсон комментирует конфликт между армянами и азербайджанцами, Чак Норрис и Элайджа Вуд &#8722; между Лукашенко и оппозицией, а несколько раньше оскароносный Морган Фримен объявил американцам, что у них с Россией идет война. Кем и зачем оплачено это внимание? Подробности...
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Уникальный ледокол создаст для России новую геополитическую реальность

Проектное изображение ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» Судостроительный комплекс «Звезда»
У России имеются масштабные планы в Арктике – и обеспечивать российское присутствие в этом важнейшем регионе будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать? Подробности...
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США столкнулись с проблемами в разработке нового оружия против России

Установка вертикального пуска (УВП) Mk.41 не подходит для перспективного оружия ВМС США Mass Communication Specialist
1st Class Leah Stiles/U.S. Navy
В США озвучивают агрессивные планы перехода на новые виды оружия – в том числе гиперзвуковое. Некоторые заявления на эту тему звучат как пустое прожектерство, воплотить которое невозможно даже Америке: ни технически, ни финансово. Почему даже в таком виде американские проекты представляют для России прямую угрозу? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Свобода – это закон джунглей

Алексей Алешковский, сценарист
Сегментация теперь – не племенная, а идеологическая. Если на вас нападают Силы Зла – это очень плохо, а если Силы Света – хорошо. То, что в одном случае – слезинка ребенка, в другом – божья роса. Подробности...

Франция вступила в риторическую войну с Турцией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Макрон и Эрдоган будут работать над дальнейшим пробиванием дна. Не из-за большой нелюбви друг к другу, а просто потому, что это пробивание соответствует их собственным интересам. Подробности...

В США готовятся к фальсификациям и протестам

Максим Григорьев, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате
У властей и правоохранительных служб США нет иллюзий: большая часть американских граждан не доверяют своей избирательной системе и не признают победу кандидата, за которого они не голосовали лично. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Первый месяц карабахской войны: итоги

Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

До начала революции в США осталось 10 дней

Обсуждение: 6 комментариев
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
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    Алексей Алешковский

    Свобода – это закон джунглей

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		28 октября 2020, 09:30

    Есть такая известная карикатура: два берега, разделенные проливом. На каждом – крепостная башня, на которой виднеется человечек, и какое-то сооружение с куполом. На воде, напротив друг друга, два корабля: за вычетом цвета флагов на кораблях и башнях, правая и левая сторона картинки абсолютно зеркальны. На каждом берегу и на кораблях – мелкие точки-человечки.

    Рисунок снабжен пояснениями: слева – «наша священная земля», справа – «их варварская пустыня». Человечек на левой башне – «наш великий вождь», напротив – «их коварный тиран». Один купол – «наша великая вера», другой – «их примитивные суеверия». Человечки на левом берегу – «наш благородный народ». На противоположном – «их отсталые дикари». На корабле под синим флагом – «наши храбрые герои», под желтым – «их жестокие захватчики».

    Свой народ с чужим не спутаешь. Но по какому принципу проходит водораздел? Необходимость разделять появляется вместе с появлением чужаков. Как и желание властвовать. С древнейших времен и до наших дней люди делят территории. Сильные забирают территории слабых. Обычно под благовидными предлогами: света истинной веры, обустройства социального рая на земле, торжества свободы или справедливости.

    Сопутствующий ущерб вроде геноцида коренного населения всегда был в порядке вещей. Особенно до появления средств массовой информации и Всемирной сети. Фашисты не были пионерами человеконенавистнических практик, просто их расовая теория немного запоздала. Конечно, унтерменши по расовому признаку были в ХХ веке и в США, но их не уничтожали: только лишали некоторых гражданских прав.

    Ситуация с правами вообще не столь проста. С одной стороны, ими вроде бы наделены все. Поэтому они так и называются: права человека. Это словосочетание впервые появилось в «Декларации прав человека и гражданина», принятой в 1789 году на гребне Великой французской революции. Однако идея естественных прав, присущих человеку от рождения, была в ходу задолго до этого.

    Фото: общественное достояние

    Первый свод законов католической церкви, Декрет Грациана, еще в XII веке постулировал: «Естественным правом являет­ся то, что содержится в законе и Евангелии, по которому каж­дому предписывается поступать с другими так, как он хочет, чтобы другие поступали с ним, и запрещается причинять другим то, что он не хочет, чтобы причиняли ему». Эта максима, которую принято называть Золотым правилом, в схожих формулировках знакома всем религиям.

    Однако иметь права и иметь возможность ими пользоваться – две большие разницы, как говорят в Одессе. В «Скотном дворе» Оруэлла этот когнитивный диссонанс был описан прекрасным лозунгом: «Все животные равны, но некоторые животные равны более, чем другие».

    Ну вот, предположим, живут на одном клочке земли народы А1 и А2. Когда-то и почему-то они оказались там соседями. Может быть, еще не зная, что они – два разных народа (национальное самосознание не пробудилось). Или один считал себя великим народом, а второй – несколько неполноценным, и поэтому частью своего. А потом вдруг люди из страны В1 начали нашептывать маленькому народу, что маленький он только количественно, но произошел от самих динозавров.

    При хорошем раскладе, который случается не так часто, оба народа мирно разводятся, но это не гарантирует их от дальнейших проблем между собой. Вспыхивают обиды, вспоминаются притеснения, начинаются взаимные счеты, которыми могут воспользоваться, скажем, страны B1 и В2. Эти страны тоже решают собственные проблемы, только в другом масштабе. Поэтому их беспокоит ситуация с правами человека в странах А1 и А2.

    Ведь нарушение прав человека вызывает у людей сильные эмоции и желание эти права защитить. Так легитимизируется насилие – то есть нарушение прав одних, оправданное защитой прав других. Удачно организованное насилие на какое-то время приобретает статус-кво, иногда – освященный «концертом держав». Таким образом естественные права лишенцев обнуляются, пока не приходит время реванша.

    Как разобраться в том, кто прав, а кто виноват? Допустим, народ страны А1 долго страдал от народа страны А2. И наконец дождался подходящего момента. Перешел в наступление и отвоевал земли, которые считал исторической родиной. Беженцы народа А2 лишились естественных прав и родных домов. А проживающим в стране А2 представителям народа А1 пришлось бежать из своих анклавов на родину.

    После этого народ страны А2 тоже долго страдал от унижения. И тоже дождался подходящего момента. Перешел в наступление и отвоевал земли, которые тоже считал исторической родиной. С этих земель потянулись в страну А1 беженцы, лишенные домов и естественных прав. Зато в родные, но чужие дома вернулись беженцы страны А2, чьи естественные права оказались естественнее прав беженцев страны А1.

    «Родом человеческим управляют две [силы], а именно естественное право и обычаи (mores)... Естественное право имеет первенство перед всем по времени и достоинству. Ведь оно существует от начала разумной твари, не изменялось временем, но пребывало неизменным», – объяснял Декрет ГрацианаНо в реальности естественное право оказывается лишь инструментом, которым манипулирует обычай.

    Философские основания хороши, когда помогают обосновать собственную правоту. А не когда этому мешают. Термин «готтентотская мораль» возник в результате исторической беседы миссионера с представителем южноафриканских аборигенов о том, что такое хорошо и что такое плохо. «Плохо, – объяснил готтентот, – это когда дикари-соседи нападают на нас, угоняют наш скот и пользуются нашими женами. А хорошо – когда мы нападаем на них».

    Даже просвещенная в гуманистических традициях либеральная интеллигенция сплошь и рядом отмечается сентенциями в духе приснопамятного дикаря. Отсюда и пошел актуальный мем «это совсем другое дело». Разве что сегментация теперь – не племенная, а идеологическая. Если на вас нападают Силы Зла – это очень плохо, а если Силы Света – хорошо. То, что в одном случае – слезинка ребенка, в другом – божья роса.

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    Проблема в том, что естественные права налагают на нас неестественную обязанность признавать их за другими. Готов ли лев соблюдать права ягненка? Заботят ли ягненка права льва? Одни кормят других, и чье-то нынешнее бесправие завтра оборачивается чьей-то коллективной виной. Свобода – это закон джунглей. Ваших или наших.


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