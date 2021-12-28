«Антиваксеры всех стран, соединяйтесь!»

Взгляд
28 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
Разделы

Дефицитный газ из Европы может утекать на Украину

Путин уличил Польшу и Украину в ложных обвинениях в адрес Газпрома REUTERS/Vasily Fedosenko
Владимир Путин назвал враньем заявления о вине России в газовом кризисе у европейцев. Запад перевернул все с ног на голову. Наоборот, Газпром – единственный среди всех поставщиков, кто увеличил поставки в Европу. А от фактической остановки прокачки российского газа по трубопроводу «Ямал – Европа» получают прибыль главные обвинители России – Польша и Украина. Подробности...
Перейти в раздел…

ЕС добивается превращения России в Украину с помощью ВТО

Европа претендует на 20% ВВП России REUTERS/Denis Balibouse
ЕС потребовал взыскать с России 290 млрд евро за ущерб от политики импортозамещения. Соответствующее обращение направлено в ВТО. Ранее схожие претензии озвучили в США. По мнению экспертов, тем самым страны Запада хотят поставить Россию в торгово-экономическое положение Украины. Насколько обоснованы их требования и что этому может противопоставить Москва?  Подробности...
Перейти в раздел…

Уникальное крыло выводит Россию из-под давления Запада

То, что России удалось сделать за два года по спасению проекта МС-21, на Западе мало кто ожидал Пресс-служба Корпорации "Иркут"/ТАСС
России «удалось сделать задел на десятилетия вперед», «теперь будем работать без оглядки на Запад». Такими словами эксперты оценивают первый полет нового российского авиалайнера МС-21 с композитным крылом отечественного изготовления. А совершить такой прорыв российскому авиапрому помогли антироссийские санкции. Каким же образом? Подробности...
Перейти в раздел…

Британия готовит новую Крымскую войну

Британия пытается прибрать к рукам все, что плохо лежит на Украине после США Alastair Grant/Pool/REUTERS
Лондон назвал Россию одной из самых «вызывающе враждебных» стран в мире. На этом фоне СМИ фиксируют растущую активность британских военных на Украине. Более того, в некоторых сферах сотрудничества с Украиной Лондон начал теснить Вашингтон для решения собственных геополитических задач. Какие особые интересы есть у Британии на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

«Антиваксеры всех стран, соединяйтесь!»

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Просто не верить властям и докторам оказывается психологически комфортнее, чем верить. «Мы за все хорошее, нас не проведешь». Можно считать таковых людей угрюмыми дураками, но дурость и угрюмство – свойства весьма распространенные. Подробности...

Что ждать от Совета Россия – НАТО

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Само по себе решение провести многосторонние переговоры демонстрирует готовность НАТО обсуждать российские проекты документов, в том числе и самое важное – о нерасширении НАТО на восток. Подробности...

Кто победит в схватке Израиля и Ирана

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Кибератака со стороны Израиля может вывести из строя центры управления боевыми действиями Ирана. А при одновременном залповом пуске нескольких тысяч даже примитивных иранских ракет «Фаджр-3» израильская система ПРО «Железный купол» будет малоэффективна. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Погиб Егор Просвирнин

Обсуждение: 4 комментария

Восстание индейцев в Чили

Новый посол России в Белоруссии

Перейти в раздел…

В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
Подробности...

Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
Подробности...

В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы хотите, чтобы все христиане мира праздновали Рождество в один день?
  • Да

  • Нет

  • Мне все равно
Вас пугает возможный запрет США на поставки смартфонов в Россию?
  • Да

  • Нет
Нужно ли вводить для малообеспеченных людей специальные вклады с повышенными процентными ставками?
  • Да, безусловно

  • Да, но сумма вклада должна быть ограничена

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Совфеде объяснили требование России разговора с военными НАТО
    Капитана ВМФ обвинили в хищении 497 млн рублей Санду озвучила условие объединения Молдавии и Румынии Украина раскритиковала Германию за блокировку закупок оружия через НАТО Набиуллина заявила о прохождении пика роста цен на недвижимость
    МИД: Россия должна быть готовой к «неадекватностям» США Украинский футбольный клуб оштрафовали за интервью игроков на русском языке Израиль нанес удар по порту в Латакии Газпром отказался бронировать мощности «Ямала – Европы» восьмой день подряд
    Прокуратура обвинила «Мемориал» в искажении памяти о Великой Отечественной войне В Госдуме предложили отменить новогодние каникулы и запретить чиновникам выезжать за рубеж Рабочий избил пенсионерку после вопроса о документах на спил деревьев в Краснодаре Умер актер Виталий Быков

    Главная тема


    Почему мир скупает золото при сильном долларе

    «раскатает и Белоруссия»


    Военный эксперт оценил амбиции Польши «справиться с Россией и без НАТО»

    «крайне экзотические меры»


    Москва оценила угрозы США ограничить конвертацию рубля

    бывший ссср


    Премьер-министр Эстонии: Когда посещаю Украину, говорю по-русски

    Видео

    Огромные счета


    Европейцев спасают от разорения электричеством

    скандальный приказ


    Зачем украинок заставляют идти в военкоматы

    ущерб от импортозамещения


    ЕС добивается превращения России в Украину с помощью ВТО

    выборы 2024 года


    Клинтон хочет вернуться ради мести России

    задел на десятилетия


    Уникальное крыло выводит Россию из-под давления Запада

    смена вектора


    Дмитрий Дробницкий: Москва, Пекин и Вашингтон приступили к освоению планеты на новом уровне

    новая эра


    Владимир Можегов: Россия перехватила стратегическую инициативу

    ответный удар


    Владимир Прохватилов: Кто победит в схватке Израиля и Ирана

    на ваш взгляд


    Вы хотите, чтобы все христиане мира праздновали Рождество в один день?
    Максим Соколов

    «Антиваксеры всех стран, соединяйтесь!»

    Максим Соколов
    публицист
    		28 декабря 2021, 12:06

    В.В. Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о заразе и вакцине, весьма резко проехался в этой связи по коммунистам.

    «В советское время никто не спрашивал. Шлёп-шлёп-шлёп – всё, пошли. Те, кто руководил ещё в советское время большой страной и довёл её до распада, кстати говоря, сегодня в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией, чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации. Но это нечестная позиция. Если люди грамотные, понимающие, они должны занять принципиальную позицию, а не крутить хвостом, не зарабатывать дешёвые очки на здоровье нации».

    Понятно, что шлёп-шлёп-шлёп наблюдалось при руководящей и направляющей КПСС. Других партий тогда и не было. Естественно, что когда КПРФ, наследница КПСС, сегодня описывающая советские времена как светлую идиллию, устами своих членов обличает попытки нынешнего шлёп-шлёп-шлёп, это производит странное впечатление.

    Хотя справедливость требует указать, что кроме коммунистов-антипрививочников вроде дикого охотника В.Ф. Рашкина, выводящего людей на улицы бороться против вакцины, среди коммунистов есть и носители иных воззрений. Не будем даже упоминать еретические компартии, активисты которых дисциплинированно прививаются. Но и сам Г.А. Зюганов оправдался перед В.В. Путиным: «Наша партия никогда не выступала против вакцинации. У нас вся фракция вакцинирована или переболела. Мы в этом отношении работаем по защите здоровья граждан».

    Возможно, Зюганов понял, что в АП РФ не шутки пришли шутить, и поспешил засвидетельствовать свою глубочайшую лояльность. Тем более, что еще в ноябре лидер КПРФ отмечал, что партия совершенно не против вакцинирования, а только против перегибов и головокружения от успехов. Такие речи хоть В.В. Путину в уста.

    Фото: Yoan Valat/EPA/ТАСС

    Впрочем, в рамках коммунистического плюрализма возможен и такой вариант, когда член фракции КПРФ, покорный партийной воле, делает себе прививку, после чего поднимает людей на борьбу со «Спутником V». Наука имеет много гитик.

    Но дело здесь даже не в постановке сангигиенического дела в СССР. Антипрививочная идеология не слишком считается с логикой – конспирологическая борьба выше этого. Тем более, что данное учение вполне интернационально и может начертать на своих знаменах: «Антиваксеры всех стран, соединяйтесь!». Бурные протесты (порой даже с мордобоем, от чего нас пока Бог милует) наблюдаются и в Италии, и во Франции, и в Германии, и в Англии, и в Голландии. Свои Рашкины и Кургиняны есть всюду.

    Поэтому, когда наши оппозиционеры (яблочные, но и не только) уверяют, что все дело в отсутствии разнообразия вакцин и свободы выбора – вот закупим для России «Пфайзер» и «Модерну», и сразу все наперебой побегут прививаться – вряд ли с ними можно согласиться. В Израиле и Германии целебного «Пфайзера» хоть ешь противоестественным способом, между тем процент вакцинации, дойдя до известного уровня, тоже стопорится.

    Конечно, говори на антиваксера, говори и по антиваксеру. Зараза оказалась столь хитровыделанной, что прежние вакцинационные методики (оспа, полиомиелит etc.) не срабатывают в полной мере. Картина оказывается более сложной и неоднозначной – возвратная заболеваемость, новые штаммы вируса. Что порождает соблазн – человек слаб – отвергнуть вакцинацию вообще. Чем и пользуются М.В. Шукшина, Ю.Э. Лоза и пр., объясняющие, что коли нет абсолютной и окончательной защиты, то ее нет и вообще, а одно сплошное жульничество. Мотивы же борцов с вакциной могут быть весьма различны.

    Конечно, есть и борьба корыстная. Мы знаем примеры использования военной беды в политических целях – большевицкий лозунг о поражении собственного правительства, в чуть более умеренной форме кадетская агитация 1916 года. И отчего же циничному политику не использовать в тех же целях также и чуму? То же относится не только к политикам, но и просто к честолюбцам, желающим приобретать друзей и оказывать влияние. А простейший и вернейший для этого способ – разоблачить заговор. Желательно всемирный.

    Но самый распространенный мотив, относящийся к остальным, как 99 к 1, это просто подверженность теории заговора, даже лишенная корыстной составляющей. Просто не верить властям и докторам оказывается психологически комфортнее, чем верить. «Мы за все хорошее, нас не проведешь». Можно считать таковых людей угрюмыми дураками, но дурость и угрюмство – свойства весьма распространенные.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •