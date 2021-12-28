«Антиваксеры всех стран, соединяйтесь!»

В.В. Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о заразе и вакцине, весьма резко проехался в этой связи по коммунистам.

«В советское время никто не спрашивал. Шлёп-шлёп-шлёп – всё, пошли. Те, кто руководил ещё в советское время большой страной и довёл её до распада, кстати говоря, сегодня в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией, чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации. Но это нечестная позиция. Если люди грамотные, понимающие, они должны занять принципиальную позицию, а не крутить хвостом, не зарабатывать дешёвые очки на здоровье нации».

Понятно, что шлёп-шлёп-шлёп наблюдалось при руководящей и направляющей КПСС. Других партий тогда и не было. Естественно, что когда КПРФ, наследница КПСС, сегодня описывающая советские времена как светлую идиллию, устами своих членов обличает попытки нынешнего шлёп-шлёп-шлёп, это производит странное впечатление.

Хотя справедливость требует указать, что кроме коммунистов-антипрививочников вроде дикого охотника В.Ф. Рашкина, выводящего людей на улицы бороться против вакцины, среди коммунистов есть и носители иных воззрений. Не будем даже упоминать еретические компартии, активисты которых дисциплинированно прививаются. Но и сам Г.А. Зюганов оправдался перед В.В. Путиным: «Наша партия никогда не выступала против вакцинации. У нас вся фракция вакцинирована или переболела. Мы в этом отношении работаем по защите здоровья граждан».

Возможно, Зюганов понял, что в АП РФ не шутки пришли шутить, и поспешил засвидетельствовать свою глубочайшую лояльность. Тем более, что еще в ноябре лидер КПРФ отмечал, что партия совершенно не против вакцинирования, а только против перегибов и головокружения от успехов. Такие речи хоть В.В. Путину в уста.

Впрочем, в рамках коммунистического плюрализма возможен и такой вариант, когда член фракции КПРФ, покорный партийной воле, делает себе прививку, после чего поднимает людей на борьбу со «Спутником V». Наука имеет много гитик.

Но дело здесь даже не в постановке сангигиенического дела в СССР. Антипрививочная идеология не слишком считается с логикой – конспирологическая борьба выше этого. Тем более, что данное учение вполне интернационально и может начертать на своих знаменах: «Антиваксеры всех стран, соединяйтесь!». Бурные протесты (порой даже с мордобоем, от чего нас пока Бог милует) наблюдаются и в Италии, и во Франции, и в Германии, и в Англии, и в Голландии. Свои Рашкины и Кургиняны есть всюду.

Поэтому, когда наши оппозиционеры (яблочные, но и не только) уверяют, что все дело в отсутствии разнообразия вакцин и свободы выбора – вот закупим для России «Пфайзер» и «Модерну», и сразу все наперебой побегут прививаться – вряд ли с ними можно согласиться. В Израиле и Германии целебного «Пфайзера» хоть ешь противоестественным способом, между тем процент вакцинации, дойдя до известного уровня, тоже стопорится.

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Конечно, говори на антиваксера, говори и по антиваксеру. Зараза оказалась столь хитровыделанной, что прежние вакцинационные методики (оспа, полиомиелит etc.) не срабатывают в полной мере. Картина оказывается более сложной и неоднозначной – возвратная заболеваемость, новые штаммы вируса. Что порождает соблазн – человек слаб – отвергнуть вакцинацию вообще. Чем и пользуются М.В. Шукшина, Ю.Э. Лоза и пр., объясняющие, что коли нет абсолютной и окончательной защиты, то ее нет и вообще, а одно сплошное жульничество. Мотивы же борцов с вакциной могут быть весьма различны.

Конечно, есть и борьба корыстная. Мы знаем примеры использования военной беды в политических целях – большевицкий лозунг о поражении собственного правительства, в чуть более умеренной форме кадетская агитация 1916 года. И отчего же циничному политику не использовать в тех же целях также и чуму? То же относится не только к политикам, но и просто к честолюбцам, желающим приобретать друзей и оказывать влияние. А простейший и вернейший для этого способ – разоблачить заговор. Желательно всемирный.

Но самый распространенный мотив, относящийся к остальным, как 99 к 1, это просто подверженность теории заговора, даже лишенная корыстной составляющей. Просто не верить властям и докторам оказывается психологически комфортнее, чем верить. «Мы за все хорошее, нас не проведешь». Можно считать таковых людей угрюмыми дураками, но дурость и угрюмство – свойства весьма распространенные.