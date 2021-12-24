Надо, наконец, выключить режим выживания

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Европа напрасно понадеялась на американский СПГ

Продавцы американского газа решили заработать в Европе Issei Kato/Reuters
Американский сжиженный природный газ выглядит спасителем Европы от обострения газового кризиса. Именно так расценили в ЕС новости о том, что танкеры с СПГ из США неожиданно развернулись по пути в Азию и направились в Европу. Газпром же, напротив, пытаются обвинить в рекордном росте цен на газ в ЕС из-за сокращения поставок по газопроводу «Ямал – Европа». Но в реальности дело обстоит с точностью до наоборот. Подробности...
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Пять главных тем пресс-конференции Владимира Путина

Сергей Гунеев/РИА Новости
В России нет необходимости вводить штрафы для не привившихся от коронавируса и уголовную ответственность для противников вакцинации, заявил Владимир Путин в ходе прошедшей в четверг большой ежегодной пресс-конференции. Президент ответил на вопросы, как противостоять надвигающейся на нас «карете западных ценностей», почему пока невозможны добрососедские отношения с Украиной и когда НАТО должно дать гарантии безопасности России. Подробности...
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Как материнство влияет на геополитику

Считается, что высокий уровень жизни будущих мам во многих случаях мешает росту рождаемости Кирилл Брага/РИА Новости
Почему Россия перестала рожать – такой вопрос был задан Владимиру Путину на прошедшей в четверг большой пресс-конференции. Дело не только в уровне жизни: пример западных стран показывает, что даже европейцы с высоким уровнем доходов не спешат обзаводиться детьми. Насколько рост благосостояния семей позволит повысить рождаемость в России и как это отразится на геополитике? Подробности...
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Индонезия стыдится реальных причин отказа от российских Су-35

Су-35 с большим трудом завоевывает мировой рынок оружия Евгений Одиноков/РИА Новости
«Для крупнейшей мусульманской страны и лидера региона это выглядит очень постыдно». Такими словами военные эксперты комментируют досадную неудачу России на международном рынке оружия – Индонезия отказалась от давнего контракта по покупке истребителей Су-35. Как Джакарта официально объясняет свое решение и каковы его реальные причины?  Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Надо, наконец, выключить режим выживания

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Еще никогда в истории России власть не обращалась со своими гражданами столь мягко и деликатно, как сейчас – даже в ситуациях, когда эти самые граждане бывают явно неправы. Подробности...

Как Турция будет выживать после кризиса

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Ослабленная Анкара будет иметь меньше ресурсов на активную внешнюю политику в Сирии, Ливии, Закавказье и Средней Азии. С другой стороны, если экономические реформы Эрдогана не дадут результата, ближе к выборам он может предпринять новые наступательные действия. Подробности...

Какие «синие линии» НАТО может обозначить России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Запад может выставить восемь трудновыполнимых или совсем неприемлемых требований вроде отказа от поддержки Донбасса, приема в НАТО Грузии и Молдавии, размещения военных баз в Прибалтике. Разговаривать придется, но для более предметного обсуждения на западных «партнеров» лучше надавить. Подробности...
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Новый посол России в Белоруссии

Главные угрозы для экономики в 2022 году

Большая пресс-конференция Владимира Путина

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В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

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    Надо, наконец, выключить режим выживания

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		24 декабря 2021, 09:30

    По существу, главной темой, к которой раз за разом возвращался Владимир Путин на своей большой пресс-конференции, оказалась тема сбережения народа. Как в самом начале мероприятия президент в очередной раз вспомнил эту формулу Александра Солженицына, назвав ее «одной из важнейших задач и одним из драйверов роста», так и все последующие четыре часа она же была ключевым лейтмотивом его разговора с журналистами.

    И неважно, чего конкретно касался разговор в тот или иной момент – индексации пенсий, выработки коллективного иммунитета, пыток в тюрьмах, защиты традиционных ценностей или водоснабжения Крыма, в конечном итоге в основе любого ответа Путина лежало убеждение, что именно люди являются самой большой и важной ценностью России. Причем позиция Путина основана не на идеалистическо-сентиментальных представлениях разнообразных сил, претендующих на статус защитников народа, а на железобетонных фактах и цифрах.

    Сто сорок шесть миллионов человек – это откровенно недостаточное население для такой гигантской страны, как Россия. Даже при всех достижениях научно-технического прогресса, которые сняли необходимость решать масштабные задачи количеством брошенных на них рабочих рук – этого слишком мало.

    Теперь на гигантских производствах, которые еще полвека назад требовали многотысячного персонала, достаточно пары-тройки сотен сотрудников. Армия больше не нуждается в колоссальной массе обученного обращаться с оружием народа. Война стала в первую очередь делом высококвалифицированных и оснащенных по последнему слову науки и техники профессионалов. Даже уборка дворов и улиц все больше возлагается на коммунальную уборочную технику – и там, где раньше необходимо было держать десятки дворников, теперь успешно шустрят специализированные машинки.

    И так повсеместно. Автоматизация, роботизация, цифровизация и прочие «-зации» радикально снижают потребность в рабочей силе – в сельском хозяйстве, сфере услуг, охране правопорядка, строительстве. И далее по списку. Но даже при таких тенденциях стране остро не хватает рабочих рук, в какую сферу ни ткни. А есть еще законы экономики, которые прямо связывают потенциал развития страны с величиной доступного для нее рынка, а емкость внутреннего рынка, хочешь не хочешь, играет тут огромную – тем более в нынешние времена санкций и торговых войн – роль.

    Фото: Евгений Одиноков/ТАСС

    Так что, когда президент называет именно демографическую проблему самой актуальной для развития и будущего страны, это вовсе не популизм и не желание позаигрывать с обществом, а реальность. При этом, похоже, Путин придает словосочетанию «сбережение народа» даже более объемное значение, чем обычно понимается. Существительное «сбережение» в русском языке означает сохранение и накопление. Вот только корень этого слова невольно отсылает не только к «бережливости», но и к «бережности» – к аккуратному и заботливому обращению. С предметом сбережения.

    А если «сбережение» вдруг вступает в противоречие с «бережностью», президент предпочитает второе. Он в очередной раз это подтвердил вчера, с одной стороны, раскритиковав противников прививок, но с другой, высказавшись против принудительной вакцинации как формы борьбы с пандемией. По его мнению, «нужно идти другим путем, нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер».

    Какие бы усилия государство ни вкладывало в социальные проекты, сколько бы средств ни выделяло на поддержку людей, какие бы социальные проекты ни реализовывало – а речь в последние годы идет о гигантских суммах – уровень общественной удовлетворенности этим направлением государственной политики неизменно не слишком высок. А на любые позитивные примеры следуют язвительные и возмущенные комментарии, отсылающие к опыту СССР или развитых западных стран, «где все было и есть намного лучше».

    И, наверное, действительно, можно обсуждать и сравнивать эффективность современной социальной политики с какими-то иными примерами – и результат нередко будет не в нашу пользу. Однако одно можно сказать абсолютно точно. Еще никогда в истории России власть не обращалась со своими гражданами столь мягко и деликатно, как сейчас – даже в ситуациях, когда эти самые граждане бывают явно неправы. И это, без сомнения, прямое влияние Владимира Путина, который проводит эту линию все годы нахождения на вершине власти.

    Такое впечатление, что президент раз за разом пытается достучаться до нашего народа, столетиями привыкшего жить в режиме выживания, сверхусилия и преодоления – и донести до него: что все уже, все – можно расслабиться и просто жить. Нет, не просто жить, а жить хорошо. Спокойно работать, растить детей, строить будущее, заботиться о близких – и о самом себе. Ведь наших людей на диспансеризацию уговорить еще сложнее, чем на вакцинацию. А уж про русский авось, несоблюдение техники безопасности и вредные привычки и вовсе можно не упоминать.

    И очевидно, что исключительно административно-мобилизационными и репрессивными методами эту проблему не решишь, и от привычки, ставшей той самой второй натурой, наш народ они не избавят. Скорее усугубят. Политика Путина на сбережение нашего народа через бережное к нему отношение дает надежду на то, что наше общество постепенно само осознает, что ему можно – и нужно – жить не вопреки, а ради. Кстати, позитивные подвижки на этом пути уже явно наблюдаются.

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