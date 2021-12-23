Депутат: Популизм вреден, когда дело касается пандемии и вакцинации

«Президент абсолютно верно указал – нужно уважительно относиться к тем людям, которые сомневаются, вакцинироваться ли им. Но те политики, которые осознанно спекулируют на этом скепсисе, поступают бесчеловечно», – сказал газете ВЗГЛЯД глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, комментируя слова Владимира Путина на большой пресс-конференции о спекулирующих на вакцинации политиках.

«Вакцинация в восемь раз снижает риск заболеть и примерно в 30 раз снижает риск умереть. Для меня, как для врача, отказ от вакцинации – дикость. Как можно выступать против того, что спасает жизнь?» – сказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья, врач-хирург Дмитрий Хубезов. По оценке собеседника, президент, выступая на большой пресс-конференции, предостерег от популистского подхода к вакцинации. «Популизм вообще вреден, когда дело касается пандемии и вакцинации, то популистские призывы некоторых политиков не прививаться просто смертельно опасны», – подчеркнул депутат.

«То возникают заявления о том, что вакцина якобы сырая, недоработанная, то нет результатов исследований препаратов – притом что все данные давно опубликованы. И при том, что наши вакцины признаны одними из лучших в мире, такие вбросы продолжаются постоянно», – констатировал Хубезов.

«При этом президент указал на то, что нужно уважительно относиться к тем людям, которые сомневаются, вакцинироваться ли им. Я совершенно с этим согласен. Не надо давить, надо терпеливо и уважительно разъяснять необходимость защититься от COVID-19», – подчеркнул глава думского комитета по охране здоровья.

«При этом бог судья тем, кто «хайпит» – пытается сделать себе политический капитал на эксплуатации скепсиса в отношении вакцин», – подчеркнул депутат. По словам собеседника, к сожалению, подобную линию поведения проводят некоторые представители КПРФ. «Если они считают и объявляют себя наследниками советской эпохи, то надо понимать – в СССР никто не спрашивал, хочет ли гражданин сделать прививку. Всех бы загнали и вакцинировали молча. Сейчас коммунисты заняли абсолютно противоположную позицию. Но когда от коронавируса умирают люди, это просто бесчеловечно», – говорит Хубезов.

В четверг в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент Владимир Путин высказался против преследования за отказ вакцинироваться от коронавируса, потому что люди, по его словам, должны понимать необходимость этой процедуры. «Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить», – сказал президент.

«В советское время никто не спрашивал: «шлеп-шлеп-шлеп» – все пошли, – вспомнил президент. – Сегодня те, кто руководил еще в советское время большой страной и довел ее до распада, кстати говоря, в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией. Чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации – но это нечестная позиция». Ответственно относящиеся к избирателям должны занять принципиальную позицию, «а не «крутить хвостом», не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации», сказал Путин.

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