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Путин объяснил появление новых волн коронавируса
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Президент Владимир Путин ответил на вопрос о причинах появления новых волн коронавируса и повторных заражениях.
«(Появление - прим. ВЗГЛЯД) вызвано способностью к мутациям этого вируса. Вот и все, это очень простой ответ. И новые штаммы появляются там, где все-таки есть проблемы с системами здравоохранения и уровень иммунитета низкий. Ну, скажем, в африканских странах очень много поражений вирусом иммунодефицита и там возникают новые и новые штаммы, ничего здесь удивительного нет», – объяснил президент.
По словам президента, повторные заражения коронавирусом возможны, но из переболевших снова заболевает лишь 1%, а из ревакцинированных лишь – 3-4%.
«Да, повторные заражения возможны, и они имеют место быть. Если человек переболел, второй раз заболевают знаете сколько? Один процент только. А из вакцинированных сколько? Всего 3-4%. Это объективные цифры, нужно их просто доводить до людей», – рассказал российский лидер в ходе выступления.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ на сегодня составляет 59,4%, и этого недостаточно, считает Путин.
Глава страны рассчитывает, что Россия может достичь коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80% в конце первого квартала или во втором квартале 2022 года.
Между тем Владимир Путин заявил, что преследования за отказ от вакцинации быть недолжно. По его словам, люди должны понимать необходимость вакцинации.
«Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить», – сказал Путин на своей большой пресс-конференции.
Глава страны призвал бороться не с людьми, а с правонарушениями и преступлениями за подделку сертификатов о вакцинации. Он привел в пример ситуацию в СССР, когда о желании ставить прививку не спрашивали.
Во время борьбы с коронавирусом не справиться без взаимного признания вакцин и их распространения в мире, сказал Путин.
«Почему я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее и как можно в большем количестве, иначе нам не справиться глобально с этой проблемой, человечество будет все время жить с этим и нести огромные потери. У нас даже появился термин такой – избыточная смертность», – сказал он.
Говоря о смертности от коронавируса, Владимир Путин заявил, что подсчитать ее довольно сложно, «однако руководство страны нацеливает систему здравоохранения на то, чтобы все было максимально открыто и понятно», – заявил президент России Владимир Путин.
В «Манеже» 23 декабря проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны отвечает на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире, трансляцию ведут ведущие каналы.
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Путин: Авиасообщение между Москвой и Петербургом после запуска ВСМ перестанет существовать
Президент Владимир Путин в ходе ежегодной 17-й пресс-конференции ответил на вопрос о строительстве железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом.
«У нас города и малые, и большие развиваются, и достаточно энергично. Хотя, прежде всего, мы сейчас должны уделить внимание развитию именно малых городов – мы всегда об этом говорим в последнее время. И предпринимаем усилия, связанные с развитием инфраструктуры, прежде всего связанности территорий и по железным дорогам, и по автомобильным, и по авиационному транспорту, и по морскому, и по речному – я уже об этом говорил, это один из драйверов роста, в который мы предполагаем вложить колоссальные ресурсы», – сообщил глава государства.
При этом Путин заметил, что запуск высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург сделает бессмысленным авиасообщение между этими городами. «Авиация на этом «плече» Москва – Петербург перестанет существовать. Это очевидно, потому что из центра Москвы в центр Петербурга – сколько там будет, три часа? А сейчас только в Москве до аэропорта доехать иногда занимает полтора. Поэтому авиация на этом «плече» становится бессмысленной», – сказал глава государства.
По его мнению, экономика проекта «должна быть просчитана с учетом международного опыта». «Надо все взвесить, подумать, посмотреть, как развиваются высокоскоростные магистрали в других странах. Скажем, в КНР много очень подобных систем связи железнодорожных, до недавнего времени все были убыточными даже для Китая – я имею в виду, что это страна с 1,5-миллиардным населением. Экономика – ее надо считать», – заключил Путин.
Ранее Путин разъяснил социальную направленность российского бюджета.
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Путин напомнил журналисту Би-би-си о грозящей иноагентам в США «пятерочке»
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Разница между статусом иноагента за рубежом и в России состоит в том, что за границей подобная деятельность может привести к пятилетнему заключению, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос Би-би-си на ежегодной пресс-конференции.
Журналист Би-би-си спросил российского лидера о том, почему растет число СМИ-иноагентов в России, и большинство из них включены в реестр в 2021 году.
«Там примерно 0,34% или 0,034% организаций признано иноагентами. Представляете, какое дело? У нас тоже 0,034%. А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если эту деятельность вы прекратили и организацию закрыли – это не освобождает вас от уголовной ответственности. У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций. Хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования. Вот и все, они дальше могут продолжать работать», – объяснил Путин, отвечая на вопрос.
Также он ответил на другую реплику журналиста о концентрации власти «в одних руках».
Он подчеркнул, что оппоненты России веками говорили о том, что страну нельзя победить, ее можно только развалить изнутри.
«Что благополучно и было сделано в период Первой мировой войны с Российской империей и в 90-е годы, когда развалили Советский Союз», – сказал Путин.
Он отметил, что этим занимались те, кто «обслуживал другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации».
Говоря об «отравлении» Алексея Навального, президент напомнил, что Генпрокуратура России многократно отправляла запросы по этому поводу в страны Европы, но ни одного ответа не было получено.
«Предложили, чтобы наши специалисты приехали, вместе поработали, я лично предлагал. Президенту Франции [Эммануэлю Макрону], канцлеру ФРГ [Ангеле Меркель]. Дайте нам хотя бы основание для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль», – сказал глава государства.
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Ранее в МИД отмечали, что Лондон, Берлин, Париж и Стокгольм отмолчались по поводу состава вещества в биоматериалах блогера Алексея Навального, а также не предоставили информацию, кто сопровождал его на рейсе из Омска в Берлин.
Напомним, Великобритания, ФРГ, Франция и Швеция представили ответы на запрос России в ОЗХО по ситуации с Навальным: в постпредстве Британии при ОЗХО заявили, что отвергают утверждения России и считают их «попыткой уклониться от ответственности», постпредство Германии также отвергло претензии российской стороны, отметив, что нота России от 7 октября по инциденту «не содержит ответов на множество вопросов, направленных постоянному представительству России группой из 45 стран».
Франция решила не давать ход запросу России об оказании правовой помощи по делу Навального. Швеция заявила, что «действовала в рамках немецкого запроса в отношении анализа биомедицинских образцов господина Навального и потому отсылает вопросы по формуле Германии как запрашивавшей стороне».
Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры в ситуации с «отравлением» Навального перешли все приличия и рамки разумного. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что врачи не обнаружили следов яда в организме блогера до вылета из России.
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Песков разъяснил слова Путина об ответе России на недружественные шаги США
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что военно-технический ответ на недружественные шаги США включает в себя целый набор мер по обеспечению безопасности России.
«Это целый набор мер по обеспечению безопасности РФ и сдерживающего, взаимосдерживающего паритета... Более специфичной информации я не хотел бы сейчас предоставлять», – цитирует его РИА «Новости».
Напомним, президент Владимир Путин заявил во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
Ранее МИД распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
Путин дал оценку состоянию экономики России в условиях пандемии
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Президент Владимир Путин начал 17-ю ежегодную пресс-конференцию с ответа на вопрос о состоянии экономики страны в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.
Российский лидер начал итоговую пресс-конференцию с ответов на вопросы «без долгих вступительных слов».
Первый вопрос Путину задал журналист Вячеслав Терехов из агентства «Интерфакс». Он спросил, как пандемия и, в частности, ситуация с новым штаммом «омикрон», затронула Россию и как выбираться из «кризиса», вызванного этой ситуации. Журналист также спросил, следует ли ожидать полной вакцинации населения от COVID для успешного развития экономики в будущем.
«Если на все ответить, то можно и заканчивать пресс-конференцию», – пошутил в ответ глава государства.
Он указал, что борьба с коронавирусом продолжается, и «мы знаем и об опасностях распространения «омикрона», нового штамма (коронавируса)». Однако «не составит труда сказать, что наша экономика, столкнувшись с вызовами и вынужденными ограничениями, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира, (...) у нас уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем по миру, и мы гораздо быстрее восстановились».
Путин указал, что рост ВВП ожидается 4,5%, промпроизводство растет темпами 5%. Инвестиции в основной капитал – 7,6%. Уровень безработицы стал ниже допандемийного – 4,3%, это «очень хороший показатель», а внешний долг России сократился до минимального значения в мире. Также растет среднемесячная зарплата в реальном выражении.
Кроме того, достигнут рекорд в стройке – введено 90 млн кв. метров, впервые такой результат достигнут за всю новейшую историю России. Президент поздравил с этим достижением всех работников строительного комплекса – «и первых лиц, и тех, кто работает прямо на стройке».
Однако, как отметил российский лидер, инфляция ожидается в районе 8%. Это выше, чем ожидало правительство.
Говоря о драйверах развития экономики, Путин отметил, что важной проблемой остается ситуация в демографии: «Я сейчас говорил о снижении продолжительности жизни, увеличение смертности у нас наблюдается, и в этой связи обостряется одна из важнейших проблем, одна из самых главных задач, которые стоят перед нами в сфере демографии. Она и с гуманитарной точки зрения, и с геополитической точки зрения, имея в виду народы населения страны – 146 млн для такой огромной территории это совершенно недостаточно».
Кроме того, в России насчитывается 81 млн человек работоспособного возраста, и этот показатель должен серьезно увеличиться к 2024-2030 годам.
Еще один драйвер – это развитие инфраструктуры, «могу сказать, что мы предпринимаем очень серьезные усилия в этом направлении», заверил Путин.
Касаясь вопроса вакцинации, Путин отметил, что темпы в стране низкие – на данный момент коллективный иммунитет составляет 59,4%, это и переболевшие коронавирусом, и вакцинированные. Президент выразил надежду, что к концу первого квартала или во втором квартале коллективный иммунитет достигнет показателя в 80%.
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Песков ответил на вопрос о продолжительности пресс-конференция Путина
Пресс-конференция президента России Владимира Путина предусматривает свободное общение с прессой, она будет длиться до последнего вопроса, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, пресс-конференция предполагает соблюдение дистанции, сдачу тестов на коронавирус, что доставляет неудобства, но это вынужденная мера. «В остальном это классическая пресс-конференция Путина – свободные вопросы, подробные ответы, что называется, до последнего», – сказал Песков в интервью каналу НТВ, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что основные работы по подготовке к проведению ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, которая в этом году пройдет в выставочном центре «Манеж», завершены.
Началась большая пресс-конференция Путина
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В «Манеже» началась 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина. Она проходит очно, но с ограниченным количеством журналистов.
Мероприятие в 2021 году возвращается в очный режим. Годом ранее от живого общения с журналистами пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса. Тогда глава государства вышел на связь из подмосковной резиденции Ново-Огарево, где вместе с ним находилась лишь небольшая часть журналистского пула. Остальные участники могли задать вопрос по видеосвязи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что в этом году встречу удалось организовать очно благодаря технологической адаптации к условиям пандемии и «относительно спокойному периоду с эпидемиологической точки зрения», передает ТАСС.
Он подчернул, что для таких мероприятий живой формат просто необходим: «Это всегда удобнее для (Путина) – смотреть на людей. И удобнее для журналистов, естественно, задавать вживую вопросы».
Несмотря на «возвращение к истокам» в виде очного формата, некоторые элементы традиционной встречи все же изменились. Например, поменялось место проведения: первые пресс-конференции Путин проводил в Круглом зале в Кремле, с 2012 года встречи президента с прессой были перенесены в Центр международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной, в 2020 году представителей региональных СМИ собирали в специальных центрах по федеральным округам.
«Манеж» для большой пресс-конференции будет задействован впервые. Ранее глава государства проводил там другие мероприятия, в том числе обращался с посланиями к Федеральному собранию. Переезд, как пояснял Песков, связан с размером зала – в ЦМТ он меньше. На фоне пандемии будет важно обеспечить дистанцию: как между самими журналистами, так и между президентом и прессой.
Аккредитацию получили 507 журналистов со всей страны: президентский пул, сотрудники региональных, зарубежных изданий, даже СМИ, причисленные к иноагентам, передает РИА «Новости».
Ожидается, что на конференции будут присутствовать, в частности, украинский журналист Роман Цимбалюк, о возможном допросе которого в прокуратуре Москвы сообщали ранее, а также музыкант и генеральный продюсер RTVi Сергей Шнуров, поинтересовавшийся на предыдущей пресс-коференции, как «простому русскому человеку» описать «эту жизнь, не используя ненормативную лексику». Доступ на площадку получила и Ксения Собчак: в качестве места ее работы указано медиа Ostorozhno, чье название созвучно с названием YouTube-канала журналистки. Кроме того, место нашлось таким изданиям, как «Молодой ленинец» и «Сельская правда».
Из-за пандемии были введены противоковидные ограничения: для прохода на площадку нужно будет предъявить три отрицательных ПЦР-теста на коронавирус, а во время самой пресс-конференции необходимо соблюдать социальную дистанцию.
Пресс-секретарь президента подчеркивал, что предстоящая пресс-конференция будет классической: «со свободной повесткой дня, свободными вопросами и исчерпывающими ответами». Темы же, по его словам, специально не прописываются, но «легко прогнозируются».
В первый час слово, как правило, дают крупным СМИ, затем – региональным, однако все затрагиваемые темы волнуют многих россиян: рост цен на продукты, пенсии, ипотека. В регионах: плохие дороги, задолженность по зарплате, проблемы с медобслуживанием.
В 2021 году накопилось немало вопросов и по части внешней политики: от пандемии и энергокризиса до военных провокаций. Кроме того, россиян сильно беспокоят возможные антиковидные ограничения в предстоящие праздники.
Как отмечал Песков, наибольший эмоциональный отклик на таких встречах у президента вызывают вопросы по тем проблемам, «которые остро стоят на его рабочей повестке дня». Он пояснял, что делами социально-экономического развития страны Путин занимается на ежедневной основе, и для него приоритетом являются все темы, «связанные с людьми».
В целом же, как рассказал представитель Кремля, для Путина это мероприятие важно с точки зрения подведения итогов года, в том числе в экономике, внутренней политике, международных отношениях. В 2020 году одним из завершающих вопросов был новогодний: что президент пожелает родственникам за праздничным столом. Путин ответил кратко, у него всего один тост: «За Россию».
Как долго продлится пресс-конференция, пока не известно. Телеканалы закладывают в сетку вещания не менее четырех часов. Самая короткая трансляция была в 2001 году – всего полтора часа. Формат был в новинку, и Путину успели задать лишь 22 вопроса. Через семь лет поставили рекорд – за 4 часа 40 минут президент ответил на 80 вопросов.
В 2020 году встреча продлилась 4 часа 29 минут. Та пресс-конференция включала элементы прямой линии, поэтому к президенту могли обратиться не только журналисты, но и другие граждане. Всего на мероприятии в прошлом году Путин ответил более чем на 50 вопросов.
Напомним, Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра – с мая 2008 года по май 2012-го.
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Издательство HarperCollins урегулировало спор с Абрамовичем по книге «Люди Путина»
Британский издательский дом HarperCollins сообщил, что урегулировал спор с предпринимателем Романом Абрамовичем по книге «Люди Путина», следует из заявления компании.
«HarperCollins и Кэтрин Белтон (автор книги) урегулировали спор с Романом Абрамовичем относительно нескольких отрывков из книги «Люди Путина», – передает РИА «Новости» заявление, опубликованное на сайте издательства.
Кроме того, представитель предпринимателя Романа Абрамовича подтвердил, что HarperCollins уберет из книги «Люди Путина» ложные утверждения о бизнесмене. «Мы рады, что HarperCollins и автор извинились перед господином Абрамовичем и согласились внести поправки в книгу, убрав ряд ложных утверждений о нем», – отметил представитель предпринимателя, слова которого приводятся в заявлении на сайте футбольного клуба «Челси».
Он также подчеркнул, что заявления в книге были бездоказательны и «действительно были ложными». «Мы не просили о возмещении какого-либо ущерба, однако попросили HarperCollins вместо возмещения ущерба сделать пожертвование благотворительной организации, на что они согласились», – резюмировал представитель Абрамовича.
Песков заявил о высоком уровне антител у Путина
Пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков заявил о высоком уровне антител у президента России Владимира Путина.
«У него действительно высокий уровень (антител – прим. ВЗГЛЯД). У него титры очень высокие. И потом, он только что ревакцинировался, то есть был сделан бустер. И плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому я надеюсь, достаточный уровень защиты», – сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24» накануне пресс-конференции, передает РИА «Новости».
Ранее в Кремле рассказали об обеспечении эпидбезопасности главы страны. Вокруг президента России Владимира Путина работает необходимое количество специалистов, сообщал Песков.
В четверг, 23 декабря, в выставочном центре «Манеж» пройдет ежегодная пресс-конференция президента России. Основные приготовления уже завершены. Более половины журналистов приедут из российских регионов. Среди иностранных представителей СМИ будут те, кто аккредитован на работу в России.
Путин заявил о мерах поддержки экономики
Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Деловой России» Алексеем Репиком рассказал, что российские власти с началом пандемии коронавируса вынуждены были предпринять ряд мер, связанных с небольшой накачкой экономики.
«Мы вынуждены были тоже предпринять ряд мер, связанных с небольшой накачкой, но что делать. Но мы делали это гораздо более осмотрительно», – ответил он на слова Репика о том, что ряд зарубежных стран ведут себя не очень ответственно, печатая деньги и вбрасывая их в экономику, сообщает РИА «Новости».
Также Путин пообещал, что постарается посетить форум «Деловой России» в начале февраля.
«Я думаю, что если вы в вашем сложном графике найдете возможность принять личное участие, это станет залогом результативности мероприятия», – сказал Путину Репик.
«Постараюсь. Мне самому всегда очень интересно принимать участие в ваших мероприятиях, потому что они носят не ритуальный, а предметный деловой характер», – ответил Путин.
Ранее Путин на съезде РСПП заявил, что России после быстрого восстановления экономики необходим быстрый и качественный рост, предстоит трансформация всей экономической жизни.
Путин объяснил требование к Западу дать гарантии безопасности
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Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о предложениях России о гарантиях безопасности.
«Обострение началось в 2014 году, до тех пор мы, несмотря на то, что СССР прекратил существование, мы с этим смирились и готовы были работать со всеми правительствами, какой бы внешнеполитической ориентации они не придерживались. Работали и никакие действия в отношении Крыма нам и в голову не приходили. Кремль работал с Ющенко, спорил из-за газа и готов был работать дальше, но что произошло в 2014 году? Кровавый госпереворот. Ясно, что было законное возмущение граждан. А Янукович же со всем согласился, западные страны дали гарантии, все согласились. Через день-два – госпереворот. Зачем? Ответа нет. Победа оппозиции была неминуема. Ну зачем это сделали? После этого возник Крым – Россия не могла поступить иначе, безвольно смотреть на происходящее на Украине и в Донбассе в частности», – сказал Путин.
«Мы вынуждены были что-то делать в 14-м году. Так возник кризис. Хорошо. Дважды украинские власти попробовали решить вопрос силой. Результат? Окружение, потери и Минские соглашения. Они хорошие или нет? Единственно возможные. Проблема в чем? Не хотят исполнять. Объявили русских, проживающих на этих территориях некоренным народом. Потом выдавливают русских с исторической территорией. Говорят, Россия должна выполнять соглашения. Мы согласны», – заявил президент.
По словам Путина, складывается впечатление, что готовится третья военная операция, и, может быть, готовиться нужно к этому.
«Второй вариант – создание «анти-России» на Украине с накачкой оружием и промыванием мозгов населению. Как жить дальше нашей стране? С оглядкой? А потом на решение вопроса Донбасса «толкнут радикалов».
«Но мы же должны думать о перспективах своей безопасности на ближайшее время. Ждать, когда долбанут? Это серьезный вопрос», – добавил Путин.
«Без всяких хитростей мы прямо поставили вопрос: никакого движения на восток быть не должно. Мяч на их стороне. В целом пока мы видим положительную реакцию. Американская сторона готова к переговорам в Женеве, представители назначены. Надеемся, что процесс пойдет по этому пути», – ответил президент.
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Песков рассказал о числе журналистов из регионов на пресс-конференции Путина
Более половины работников СМИ на пресс-конференции президента России Владимира Путина будут из регионов, заявил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
«Их формировали по федеральным округам полномочные представители президента вместе с главами регионов. И поэтому традиционно будет чуть больше половины региональных журналистов», – сказал Песков в интервью телеканалу НТВ, передает РИА «Новости».
Что касается работы зарубежных журналистов, то на мероприятие попадут практически все, кто аккредитован для работы в России, добавил Песков.
Ранее сообщалось, что основные работы по подготовке к проведению ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, которая в этом году пройдет в выставочном центре «Манеж», завершены.
Песков отметил эмоциональное отношение Путина к акции «Елка желаний»
Для главы российского государства Владимира Путина исполнение желаний детей в рамках акции «Елка желаний» – «по-человечески очень ответственный процесс», сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что Путин «очень ответственно относится, эмоционально даже, к исполнению желаний детей, которые он снимает с этой елки». Как заявил пресс-секретарь, для президента «это каждый год внутренне, по-человечески очень ответственный процесс». Путин, по словам Пескова, «не только буквально выполняет сами желания, но и пытается каждый раз просто улучшить жизнь тех ребят, которые случайно ему попались на пути», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Напомним, Путин в рамках ежегодной Всероссийский акции «Елка желаний» исполнил пожелание 14-летнего Марка Кобленева из города Бронницы Московской области, который мечтал о гитаре. Кроме того, акция фактически стала частью программы совещания, посвященного подготовке совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, губернаторы пообещали выполнить пожелания детей, рассказавших о своих мечтах в рамках акции.
В Кремле допустили возможность видеосаммита Путина и Байдена до конца года
Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден могут пообщаться в режиме видео-конференции до конца года, хотя четких договоренностей на этот счет пока нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Может состояться, может не состояться. Это согласовывается при необходимости достаточно быстро. Пока четких договоренностей нет», – передает ТАСС его слова.
При этом Песков добавил, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что у Вашингтона сейчас нет планов проведения новой встречи Путина и Байдена, что «он (Блинкен) же говорил про встречи».
При этом пресс-секретарь сообщил, что встреча лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге готовится, также не исключена отдельная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. «Действительно есть подготовка к личной встрече президентов», – сказал он.
Кроме того, на вопрос, возможна ли отдельная встреча Путина и Лукашенко, Песков ответил утвердительно: «может».
Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Предлагается следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Путин появился на пресс-конференции в галстуке актуального цвета
Президент Владимир Путин появился на пресс-конференции в «Манеже» в галстуке актуального цвета – синего с фиолетово-красным оттенком.
Ранее институт цвета Pantone выбрал этот оттенок главным цветом 2022 года.
В свою очередь телеведущая Ксения Собчак оценила костюм присутствующей на пресс-конференции журналистки, которая также выбрала цвет наряда Very Peri.
«Цвет пантона вери пери. Молодец, а мы все по коммунистически в красном))) В следующем году приду в желтом», – написала она в Telegram.
Ранее институт цвета Pantone выбрал главный цвет 2022 года, им стал Very Peri – синий с фиолетово-красным оттенком.
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Путин назвал «сбережение народа» важнейшим драйвером роста экономики
Сбережение народа и демографический вопрос являются важными драйверами роста экономики страны, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
«Сбережение народа, о котором говорил (писатель Александр) Солженицын, является одной из важнейших задач и драйверов роста», – заявил Путин, отметив, что демографические проблемы являются причиной нехватки рабочих рук в стране. Так, в России насчитывается 81 млн человек работоспособного возраста, и этот показатель должен серьезно увеличиться к 2024-2030 годам.
«Я сейчас говорил о снижении продолжительности жизни, увеличение смертности у нас наблюдается, и в этой связи обостряется одна из важнейших проблем, одна из самых главных задач, которые стоят перед нами в сфере демографии. Она и с гуманитарной точки зрения, и с геополитической точки зрения, имея в виду народы населения страны – 146 млн для такой огромной территории это совершенно недостаточно», – сказал президент.
Следите за большой пресс-конференцией президента Владимира Путина в нашем Telegram-канале.
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