Путин объяснил появление новых волн коронавируса

Президент Владимир Путин ответил на вопрос о причинах появления новых волн коронавируса и повторных заражениях.

«(Появление - прим. ВЗГЛЯД) вызвано способностью к мутациям этого вируса. Вот и все, это очень простой ответ. И новые штаммы появляются там, где все-таки есть проблемы с системами здравоохранения и уровень иммунитета низкий. Ну, скажем, в африканских странах очень много поражений вирусом иммунодефицита и там возникают новые и новые штаммы, ничего здесь удивительного нет», – объяснил президент.

По словам президента, повторные заражения коронавирусом возможны, но из переболевших снова заболевает лишь 1%, а из ревакцинированных лишь – 3-4%.

«Да, повторные заражения возможны, и они имеют место быть. Если человек переболел, второй раз заболевают знаете сколько? Один процент только. А из вакцинированных сколько? Всего 3-4%. Это объективные цифры, нужно их просто доводить до людей», – рассказал российский лидер в ходе выступления.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ на сегодня составляет 59,4%, и этого недостаточно, считает Путин.

Глава страны рассчитывает, что Россия может достичь коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80% в конце первого квартала или во втором квартале 2022 года.

Между тем Владимир Путин заявил, что преследования за отказ от вакцинации быть недолжно. По его словам, люди должны понимать необходимость вакцинации.

«Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить», – сказал Путин на своей большой пресс-конференции.

Глава страны призвал бороться не с людьми, а с правонарушениями и преступлениями за подделку сертификатов о вакцинации. Он привел в пример ситуацию в СССР, когда о желании ставить прививку не спрашивали.

Во время борьбы с коронавирусом не справиться без взаимного признания вакцин и их распространения в мире, сказал Путин.

«Почему я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее и как можно в большем количестве, иначе нам не справиться глобально с этой проблемой, человечество будет все время жить с этим и нести огромные потери. У нас даже появился термин такой – избыточная смертность», – сказал он.

Говоря о смертности от коронавируса, Владимир Путин заявил, что подсчитать ее довольно сложно, «однако руководство страны нацеливает систему здравоохранения на то, чтобы все было максимально открыто и понятно», – заявил президент России Владимир Путин.

В «Манеже» 23 декабря проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны отвечает на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире, трансляцию ведут ведущие каналы.

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