Депутат: Путин лично настоял на либеральной формуле закона об иноагентах в России

«Когда в России начали разработку закона об иноагентах, именно Путин дал четкий сигнал, что его нужно сделать либеральнее американского аналога» – сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее, выступая на большой пресс-конференции, президент Путин рассказал об отличиях российского и американского вариантов закона об иностранных агентах.

«Открою маленькую тайну: где-то в 2012 году, когда у нас пошли первые обсуждения этого закона, было много желающих скопировать опыт Штатов, сделать просто кальку по американскому образцу. То есть предполагалось, что у нас тоже будут запрещать иноагентам работать, открывать в их отношении уголовное преследование», – рассказал глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

«И никто иной как Путин, указал, что считает такой подход неправильным, что цель должна быть иной, не связанной с запретами и «уголовкой». В результате в России была принята более либеральная формула этого закона», – отметил собеседник.

По словам Морозова, российский вариант закона предполагает «окрашивание» организации, политическую работу которой финансируют из-за границы. «Если ты заботишься о собаках и тебе поступают зарубежные средства – это твое дело, тебя не тронут», – пояснил парламентарий.

«Но в случае, если ты открыто занимаешься политикой и получаешь иностранные деньги, ты просто должен это финансирование указывать и действовать в особом режиме, – добавил Морозов. – Конечно, для таких иноагентов действуют более строгие нормы отчетности. Говорят, что очень накладно каждый раз снабжать информацию лейблом «иноагент». Это действительно усложняет работу, но уж точно не означает ее запрета».

Морозов напомнил, что в России организации-иноагенты благополучно продолжают работу. «Левада-центр*», движение «Голос» (признано иноагентом), издание «Медуза**» и другие. Все они просто «окрашены», не более того», – заключил депутат.

В четверг в ходе ежегодной пресс-конференции журналист BBC спросил президента Владимира Путина о том, почему в России растет число СМИ-иноагентов. Большинство из них попали в реестр всего за полгода, обратил внимание работник прессы.

В ответ Путин отметил, что в России, как и в США, где еще с 30-х годов действует аналогичный закон, меньше одного процента таких организаций. «Там примерно 0,34% или 0,034% организаций признано иноагентами. Представляете, какое дело? У нас тоже 0,034%», – указал глава государства.

«А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если эту деятельность вы прекратили и организацию закрыли – это не освобождает вас от уголовной ответственности. Пятерочка. У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций. Хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования. Вот и все, они дальше могут продолжать работать», – разъяснил глава государства.