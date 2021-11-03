Как подготовить Дальний Восток к японской агрессии

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Газпром опустошает транзитные трубы

Запад обвиняют Газпром в нежелании спасать Европу Рюмин Александр/ТАСС
Газпром отказался бронировать дополнительные объемы транзита через Украину и Польшу в 2022 году. Это вызвало рост цен на газ в Европе и негодование Запада. Блумберг даже обвинил Россию в нежелании спасать Европу. Прокачка газа через Украину и Польшу уже снизилась, а зима еще только начинается. Почему Газпром так легко пренебрегает транзитными трубами и что ему за это грозит?  Подробности...
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Наказывать Киев за удар дрона нужно через Турцию

Беспилотники от Эрдогана помогли Азербайджану выиграть войну с Арменией. Помогут ли они Зеленскому в Донбассе? Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
Американские СМИ ждут от России крайне жесткой реакции на применение в зоне конфликта в Донбассе турецкого БПЛА «Байрактар» – вплоть до вооруженной интервенции на Украину. В реальности в этом пока нет нужды, но при определенных условиях «Байрактары» могут стать серьезной угрозой для ДНР и ЛНР. Помешать этому можно только через Турцию. Подробности...
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Туман-долгожитель выявил серьезные проблемы российских аэропортов

Из-за тумана сотни рейсов были отменены, десятки перенаправлены на запасной аэродром Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Густой туман, опустившийся на Москву во вторник, на сутки парализовал авиационное сообщение столицы. Оказалось, что столичные аэропорты не оборудованы современными средствами рассеивания воды из воздуха. Поэтому десятки самолетов перенаправили в Нижний Новгород. Но и там возникли проблемы – пассажиров часами держали в самолетах без еды и воды. Кто и какие выводы должен сделать из произошедшего? Подробности...
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Разумков вступил в «гонку преследования» за Зеленским

Если верить соцопросам, Разумков теперь один из самых популярных политиков Украины Zuma/ZEUS/ТАСС
Соцопросы фиксируют падение популярности президента Украины Владимира Зеленского и одновременный рост рейтинга у очень опасного для него конкурента – Дмитрия Разумкова, изгнанного с поста спикера Верховной Рады за недостаточную лояльность. Каковы шансы Разумкова на то, чтобы сменить Зеленского в кресле президента? И в чьих интересах он готов действовать – России или США?  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Как подготовить Дальний Восток к японской агрессии

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
До военного союза России с Китаем еще далеко. Но японцы, по-настоящему напугавшись, что этот союз сложится, могут попробовать выбить из китайско-российской сцепки «слабое звено». Прямыми военными методами. И кто тут слабее – очевидно. Подробности...
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Фантастическое лицемерие «борьбы за климат» переливается через край

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Пройдет еще несколько лет, и дети, которые родились при Безосе и выросли при Гейтсе с Соросом, будут спрашивать: «Мама, а что это за серебряная птица летит высоко-высоко?» – «Это называется самолет, доченька, на нем сам Безос летит, о нашем климате думает». Подробности...
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Куда делся нормальный юмор

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Я не говорю, что КВН – плохо. Я говорю, что плохо не иметь альтернативы. Я говорю, что плохо, когда у одних и тех же людей монополия на юмор и они штампуют его под копирку. Подробности...
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Россия вступит в эру беспилотников

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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Как подготовить Дальний Восток к японской агрессии

    Александр Тимохин
    журналист
    		3 ноября 2021, 13:20

    Российские и китайские военные корабли в ходе совместных учений прошли пролив Цугару (Сангарский пролив). Эта новость еще 18 октября всколыхнула всю Японию, вызвав там крайне болезненную реакцию. И это событие на самом деле имеет большое политическое значение.

    Балансируя на грани

    Кому была адресована эта демонстрация силы? С учётом того, где находится пролив Цугару (а это пролив между японскими островами Хонсю и Хоккайдо, составляющими ядро японской метрополии), этим адресатом является именно Япония. И прежде всего стоит перечислить мотивы каждой из участвующих сторон.

    Для Китая мотивирующим фактором является позиция Японии по Тайваню, её военный союз с США и предполагаемая готовность действовать совместно с американцами. Китайцы опасаются, что Япония в случае конфликта между Китаем и США бросит свою военную мощь против Китая.

    Японский флот уже сейчас по массе параметров превосходит такие флоты, как британский, французский или российский. Пока у них не хватает отдельных классов кораблей, например атомных подлодок, но они уже в открытую обсуждают их постройку и вполне способны ими обзавестись. Зато их противолодочная авиация сильнее, чем у всего остального мира вместе взятого, за вычетом США.

    Китаю очень не хотелось бы получить Японию как противника в возможном военном конфликте. Это даже сейчас опасный противник. А в ближайшем будущем, когда «Изумо» и «Кага» будут окончательно переклассифицированы в авианосцы и когда ВМС Сил самообороны получат десятки новых фрегатов, когда у Японии появятся крылатые ракеты, этот противник станет ещё сильнее. А всё это и многое другое с высокой вероятностью произойдёт уже в этом десятилетии. Как и, видимо, отмена 9-й статьи Конституции Японии, гарантирующей её статус мирной страны.

    Естественным инструментом китайской политической культуры в таких ситуациях является запугивание. Именно попыткой запугивания являлись китайские провокации на советской границе в прошлом веке, именно это мы видим в Ладахе, на границе с Индией. «Чуть-чуть повоевать» с Японией Китай, однако, не может – спорной границы нет, а начинать конфликт на ровном месте в море, нарушая статус-кво и явно совершая неспровоцированную агрессию, Китай не хочет. В такой ситуации представить себя потом пострадавшей стороной может не получиться. Поэтому вместо приграничного «укола» Китай проводит демонстрацию силы. В данном случае – с помощью России.

    Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»

    А что Россия? У России свой резон. Япония имеет к нашей стране территориальные претензии. Кроме того, у нас крайне тяжёлый исторический опыт сосуществования.

    Россия надавила на Японию силой в 1895 году, чтобы не дать ей полностью воспользоваться плодами выигранной войны с Китаем. В 1904–1905 годах Япония провела против России победоносную агрессивную войну. Япония вторглась в Сибирь во время гражданской войны в России. Потом было озеро Хасан и Халхин-Гол, а в 1945 году СССР вступил в войну против Японии на стороне США и союзников. Японцы считают ту войну с нашей стороны ударом в спину и нарушением договора о нейтралитете.

    Именно с Японией у нас было самое большое число войн в прошлом веке. После Второй мировой войны отношения сначала обостряла курильская проблема, а потом рост военной мощи Японии и её возрастающая наглость.

    И вот сейчас, когда мировая политика идёт вразнос, а Россию обкладывают со всех сторон санкциями и военными учениями, новый премьер Японии делает откровенно провокационные заявления на тему спорных (с японской точки зрения) островов. О том, что на них уже сейчас распространяется японский суверенитет, и о том, что проблему «северных территорий» надо разрешать сейчас, не оставляя её будущим поколениям. Можно ли воспринимать эти заявления иначе, чем как напрямую враждебные? Логично и нам в этот момент показать японцам силу, не так ли? Проблема тут ровно одна. На фоне Японии российская мощь на Дальнем Востоке воспринимается примерно как ничто.

    Единственное, что поднимает военно-морской потенциал России над страной Ямато, – ядерное оружие. Но Япония набита американскими войсками, и ядерный удар по ней с высокой вероятностью станет ядерным ударом по американцам. А в американском «Обзоре ядерной политики» сказано, что на такое США отреагируют ответным ядерным ударом. Японцы вполне могут посчитать, что ради четырёх малонаселённых островов мы в такое не ввяжемся. Поэтому России приходится показывать японцам не свои военные возможности, а политическую возможность опереться на военные возможности Китая. Именно этим с политической точки зрения объясняются совместные с Китаем походы через Сангарский пролив.

    Против лома нет приёма

    Важно не то, сколько у тебя войск всего, а то, сколько ты технически можешь послать в бой. Россия формально имеет более многочисленную армию, чем японская. Причём российская армия намного лучше вооружена и имеет свежий боевой опыт. В целом на земле мы сильнее, чем японцы, и намного.

    Но вот беда – Россия, конечно, континентальная держава, но воевать придётся на островах, а они за морем. У нас нет сухопутных границ с Японией, и свои танки мы на неё двинуть не можем. Расстояние от того же Кунашира до Советской Гавани более 700 километров по маршруту мирного времени через пролив Лаперуза. Но на войне придётся доставлять войска в обход Сахалина с Севера, а это уже примерно 2000 километров по морю, где орудуют японские подлодки и самолёты с противокорабельными ракетами. До Вилючинска на Камчатке – 1300 километров.

    А японцам туда сколько идти? От Сибецу до ближайших точек выгрузки на берегу – километров 50–60, от Немуро – 70–80. При любом конфликте японцы чисто в силу географии будут перебрасывать войска в разы быстрее. И не только на Курилы, но и на Сахалин – они просто там рядом, за проливом. А наши войска Восточного военного округа эшелонированы далеко в Сибирь. И перекидывать их придётся по Транссибу и БАМу неделями. Японцам же на Хоккайдо до портов погрузки можно маршем пройти в течение суток.

    И так во всём. Авиация? У них превосходство в самолётах дальнего радиолокационного обнаружения и густая сеть аэродромов – на Дальнем Востоке России просто нет такого количества аэродромов, чтобы развернуть сравнимые с ними силы авиации. Качественно у нас может драться с японскими самолётами только Су-35 и как перехватчик ещё и МиГ-31, остальные не вытянут ни против японских F-15, ни против F-35, ни против F-2. Однако Су-35 может не хватить, как может не хватить аэродромов для разных условий боевых действий.

    Флот? На Тихом океане в составе ВМФ РФ по спискам десять кораблей, способных длительное время вести военные действия в море. По каждому из них – серьёзные вопросы касательно боеспособности. Есть еще четвёрка малых ракетных кораблей советской постройки, из которых модернизирован только один, и восемь малых противолодочных кораблей, самому новому из которых тридцать лет. На ходу из этих старичков не все.

    У японцев – в первой линии 43 крупных боевых корабля разных классов (часть всегда ремонтируется, но небольшая), плюс к ним четыре вертолётоносца, из которых два скоро станут авианосцами.

    У Тихоокеанского флота есть 11 ракетных катеров, которые когда-то были просто убойными ударными «единичками». Увы, они стары и изношены. Их с успехом можно было бы применить даже в таком состоянии – ПКР «Москит» не зря считаются «иджис-киллерами» (AEGIS killer), отбить их массированный залп очень трудно. Но они не смогут помочь – у них не будет прикрытия с воздуха, а без него катера – это просто мишени.

    Нашей сильнейшей стороной является дальняя авиация и её крылатые ракеты. Но хватит ли у нас запаса ракет для многодневных массированных ударов? С этим даже у американцев на пике их могущества были серьёзные проблемы. Крылатая ракета – не автоматный патрон, делать их тысячами в смену не получится. Всё, что в этих условиях остаётся России, – показывать, что если что, то за нас встанут китайцы. Поэтому корабли ВМФ РФ пошли с ними в одной корабельной ударной группе, кошмарить медленно встающих на путь реваншизма японцев. Да – закошмарили до истерики. Но понравятся ли нам последствия?

    Последствия альянса

    Всемирно известный теоретик морской мощи американец Альфред Тайер Мэхэн как-то написал, что государству с хотя бы одной границей на суше никогда не сравниться по морской мощи с островным, но ситуацию можно исправить союзом с другой страной. Немецкий адмирал Альфред фон Тирпиц также считал, что мощный флот будет привлекать союзников. Россия сегодня делает то, чего от других стран в своё время ждали Мэхэн и Тирпиц – ищет союза с обладающей флотом державой. Флот у Китая пока не сбалансирован – например, у него очень слабый атомный подплав. Но зато надводные силы многочисленны. А главное, Китай может массово строить корабли, а его ВПК активно развивается.

    Да, если всё станет по-настоящему плохо, Япония получит не войну с Россией за Курилы, а войну против России и Китая на два фронта. Японцы именно этого испугались, и именно этим была вызвана их болезненная реакция на проход кораблей. Видимо, они рассчитывали, что мы будем с ними один на один, а тут... Однако из гипотетического обязательства Китая вписаться за российские Курилы прямо следует аналогичное обязательство для России воевать, случись что, за возвращение под контроль КНР Тайваня. Или китайский суверенитет над какими-нибудь насыпными островами где-то очень далеко. Бесплатных пирожных не бывает, а союзники просто так не приходят, им что-то нужно взамен.

    Самое опасное здесь, правда, даже не это. Пока никакого союза нет, до союза ещё далеко. Но японцы, по-настоящему напугавшись, что этот союз сложится, могут попробовать выбить из китайско-российской сцепки «слабое звено». Прямыми военными методами. И кто тут слабее – очевидно. Как и то, что высадка в Китае для Японии технически нереальна, а Россия в тех краях – это не континент, а слабо защищённые архипелаги и острова рядом с Японией. И напугали мы их, похоже, всерьёз.

    Изменить подход

    Должны ли мы радоваться тому, как всё получилось? Может быть, стоило бы устранять недостатки и перекосы нашей военной машины так, чтобы ни от кого не зависеть, в том числе от Китая?

    Ну например, на модернизированной и отремонтированной подлодке Тихоокеанского флота Б-187 «Комсомольск-на-Амуре» плюсом к многомиллиардному ремонту с модернизацией «забыли» установить «Калибр» и вооружить лодку новыми торпедами. Лодка в строю со старым допотопным оружием, устаревшим ещё при СССР... Или поразительный пример – на весь Тихоокеанский флот в строю один современный противоминный корабль с противоминным подводным аппаратом. А если нам мин накидают?

    Если бы этих примеров не было, не надо было бы и делать ставку на возможный военно-морской союз с Китаем. Не было бы необходимости пугать Японию проходом через пролив Цугару. А чтобы сегодня поднять боеготовность на Дальнем Востоке до требуемого уровня, требуется кое-что изменить.

    Может быть, развернуть реальное оперативное командование на ТВД, умеющее управляться с флотом и авиацией, а не переименованный округ с его бюрократией. Вывести под него все военные структуры, которые сейчас имеют подчинённость мирного времени – кто-то округу, кто-то Москве. Силами этой структуры провести ревизию аэродромов и минимальные восстановительные работы на заброшенных взлётно-посадочных полосах – достаточно, чтобы было куда посадить истребитель для дозаправки.

    Вряд ли хватит времени создать морские ударные авиачасти для Тихоокеанского флота. Но можно отработать переброску морских штурмовых полков с Балтийского и Черноморского флотов и начать отработку их совместного боевого применения с «местными» истребительными частями морской авиации и надводными силами. Вряд ли успеем создать новый противолодочный самолёт или модернизировать значимое количество старых Ил-38 и Ту-142М. Но можно объединить все уже модернизированные самолёты в одну авиагруппу и работать по подлодкам ею. А остальные противолодочные самолёты, полностью бесполезные для поиска подлодок, отправить на патрулирование и разведку на относительно безопасных направлениях.

    Вряд ли мы сможем нарастить численность флота. Но можно вывести из-под удара наши силы на побережье Японского моря, из того же Владивостока, и увести их на Камчатку, усилить кораблями с Балтики. Например, теми же корветами, которые там сейчас не нужны особо, сторожевиками «Ярослав Мудрый» и, чуть позже, «Неустрашимый». Фрегаты с крылатыми ракетами – «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». Отстреляться на дальневосточных полигонах «Цирконами», хоть они и не приняты на вооружение. Создать на Камчатке мощный район противовоздушной обороны и военно-морской кулак, поддержанный истребительной авиацией, чтобы он висел «сверху» над всем регионом, всегда готовый пойти в бой.

    Перебросить в Сибирь все самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Все авиачасти с Су-35. Дать им настреляться новыми ракетами «воздух – воздух». Отработать борьбу за господство в воздухе на всём театре военных действий.

    Начать отработку контрударов силами ВДВ, чтобы быстро выбивать японцев оттуда, где они высадились – с должным авиаприкрытием. Перебросить ракетные бригады Сухопутных войск с их «Искандерами» поближе к месту событий. Армейские части на Сахалин, ударные вертолёты на Курилы.

    Провести учения дальней авиации по нанесению мощных ударов по тылу противника. Согласовать частичное перевооружение кораблей и подлодок. И учения – постоянные, максимально приближённые к боевым. Чтобы лейтенанты в десанте и морпехоте все эти Курилы и Сахалин ногами прошли вдоль и поперёк, выучили первые и последующие задачи для любого варианта прямо на местности.

    И тогда японский баланс выгод и рисков в случае военного конфликта с Россией может оказаться совсем не таким, каким они его однозначно видят сейчас. И, возможно, ничего не произойдёт. Но ведь этого мы и хотим? Сейчас их провоцирует и подталкивает к будущей агрессии наша слабость. Но ведь её можно сильно уменьшить. А если всё-таки сдержать их не получится, то по крайней мере, нас не застанут врасплох.

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