Очень интересно следить, как меняется страна

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9 октября, суббота  |  Последнее обновление — 13:42  |  vz.ru
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Китай выявил слабое место российского транспортного потока

Контейнеры стали главным транзитным грузом через Калининград Stefan Puchner/DPA/ТАСС
Грандиозный транспортный успех празднует Калининградская область – за последнее время транзит товаров через местный порт и железную дорогу вырос в несколько раз. Однако внезапно выяснилось, что у этой победы есть и весьма неприятная сторона. Новый Шелковый путь Китая, частью которого стал и Калининград, привел к массовым жалобам местного бизнеса и рискам для снабжения региона. О чем идет речь? Подробности...
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Европарламент проявил геополитическую наивность

В Европе захотели создать Политический трансатлантический совет Sascha Steinach/DPA/Zentralbild/Global Look Press
В Европарламенте придумали способ избежать противоречий между ЕС и США. Для этого, по мнению депутатов, следует создать Политический трансатлантический совет, что позволит Брюсселю решить сразу две задачи: развивать стратегическое партнерство с США и одновременно обособиться от Штатов в вопросах внешней политики, экономики и обороны. Осуществимо ли это и как к подобным идеям относиться России? Подробности...
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Как сделать чище российские тюрьмы

Правозащитники призывают власти активнее помогать «первоходкам», не желающим становиться рецидивистами Алексей Куденко/РИА Новости
Инциденты с заключенными в местах лишения свободы – это пережитки 90-х годов и влияние тюремной субкультуры на руководство колоний, заявил в интервью газете ВЗГЛЯД секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. Он рассказал, какие изменения нужны в системе ФСИН, чтобы сделать ее более гуманной для вставших на путь исправления, но бескомпромиссной к лидерам преступного мира. Подробности...
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Байден идет ко дну

Сейчас Байдена поддерживают только 38% американцев Samuel Corum/CNP/Global Look Press
Рейтинг президента США Джо Байдена рекордно обвалился. Это вызвано целой совокупностью проблем Америки, часть из которых – прямое следствие политики Белого дома. Что беспокоит американцев больше всего и почему они разочаровались в главе государства, с избранием которого либералы связывали огромное количество надежд? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Очень интересно следить, как меняется страна

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Три города одного региона: большой (Ярославль), средний (Рыбинск) и малый (Углич). Что их объединяет? Наверное, то, что Россия меняется, и довольно быстро. Подробности...

Нобелевскую премию мира дали самым нейтральным номинантам

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Очевидно, что награждение ВОЗ вызвало бы бурю. Грета Тунберг молодая еще, да и выходит она из моды. Бабушке Меркель в связи с выходом на пенсию? Тоже не стоит гусей дразнить. Подробности...
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Борцы с режимом поздравляют лауреата, но физиономии у них кислые

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Российский журналист, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Реакция профессионального сообщества на это была двойственной. Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий
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Байден идет ко дну

Вычислен главный маньяк Америки

Когда замерзнет Украина

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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
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Какие элементы &quot;мягкой силы&quot; России наиболее эффективны?
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    Игорь Караулов

    Очень интересно следить, как меняется страна

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		9 октября 2021, 12:50

    Автомобиль – не роскошь, а средство познания родной страны. С его помощью москвич может за два выходных дня совершить лёгкую прогулку по одному из окрестных регионов, не претендующую на глубокое исследование, но дающую подлинные и актуальные впечатления.

    Возьмём, к примеру, Ярославскую область. По площади она невелика, в два с лишним раза меньше соседней Тверской, а по населению (1,2 млн) примерно соответствует ей. Половина жителей области обитает в Ярославле, примерно шестая часть – в Рыбинске, втором по величине городе, а на остальные девять городов и прочие посёлки, сёла и деревни приходится лишь треть населения.

    Три или, по другой версии, четыре города области входят в «Золотое кольцо». Но не все жители ценят это золото, тем более что оно не всюду ещё доверено до должного блеска. Однажды на окружной дороге Переславля-Залесского хмурый, но разговорчивый заправщик сказал мне: «Если хотите на красоту посмотреть, так это вам не сюда, это в Суздаль», – и махнул рукой в сторону условного востока.

    Но музейные города Переславль и Ростов – это предмет для отдельного разговора, а вот Ярославль даёт повод поговорить о русском городе в более широком контексте. С юга над въездом в город господствует металлический лес НПЗ, высокие трубы которого изрыгают пламя. Этот завораживающий монстр, в каком-то смысле наследник некрасовского винокуренного заводика в соседней Карабихе, как будто бы предупреждает путника, настроившегося на свидание с Кремлём, фресками Гурия Никитина и волжской набережной: Ярославль – город контрастов.

    Впрочем, «город контрастов» – это не клеймо отдельных городов, а характеристика, применимая к любому большому городу, будь он хоть трижды под охраной ЮНЕСКО. В таком городе, помимо его визитных карточек, обычно есть и промзоны, и места, в которых туристу делать нечего, а иной раз и такие районы, куда без надобности лучше не заходить. К примеру, Верона в Италии, как и Ярославль в России – ворота севера страны. Это крупный центр металлургии, химии, машиностроения. Однако туристы не обращают на это внимания. Для них Верона – прежде всего балкончик псевдо-Джульетты, который по удачному совпадению находится именно на главной магазинно-ресторанной улице города. Но стоит выйти за пределы туристического пятачка, как оказываешься в шумном, пыльном и не очень уютном городском пространстве.

    Фото: Артем Геодакян/ТАСС

    Контрастов много и в Ярославле. Покидая город в западном направлении, вдоль Волги, видишь и скопления убитых панельных домов, в которых человек просто не может быть счастлив, и вслед за ними – кварталы нового элитного жилья с огороженной территорией, которые сделали бы честь району Рублёвки. Но и на окраинах, и в гламурном центре ловишь себя на мысли: всё это могло бы быть и в Москве.

    В нестоличных городах часто сталкиваешься с тем, что у нас называют «дух девяностых»: как будто в Москве время ушло вперёд, а здесь остановилось. В Ярославле такого ощущения нет, время в этом городе московское. Конечно, крафтовые пивные и барбершопы в наше время где только ни встретишь, но в Ярославле есть даже такие утончённые вещи как «студия подбора нижнего белья».

    Во многих областных и даже районных центрах власти давно уже завели свой «Арбат» – специальную улочку с красивыми фонарями, ресторанами и антикварными магазинами, – но Ярославль ни в чём подобном не нуждается. Если, к примеру, в Твери есть две пересекающихся ниточки условно-красивой жизни – Трёхсвятская улица («Арбат для молодёжи») и бульвар Радищева («Арбат для людей постарше»), то в Ярославле эта жизнь охватывает сразу несколько кварталов; например, одна из улиц, на которой можно и выпить хорошего кофе, и купить модную шмотку, в духе новой эклектики носит имя генсека Андропова.

    Чтобы люди приезжали в город и покидали его с мечтой вернуться, нужны вещи самоочевидные, и в Ярославле все эти вещи сошлись вместе. Во-первых, «что посмотреть». Город с тысячелетней историей предки обеспечили наследием в полной мере, а потомки поддерживают его в довольно неплохом состоянии. Во-вторых, уютная и опрятная городская среда для прогулок. В-третьих, рестораны и шопинг. Ярославль успел приобрести славу гастрономической столицы, и я наблюдал в одном из приличных ресторанов города шумную компанию москвичей, которые, посидев там пару часов, позвонили в другой, совсем уже пафосный ресторан, и заказали столик на ближайшее время.   

    Что я забыл? Ах да, миф. Тот самый балкончик Джульетты. В готовом виде такой миф не появляется, над ним надо работать. И люди работают. Например, миф о масонском Ярославле: будто бы губернатор-масон в XVIII века спланировал центр города в форме каббалистического древа сефирот. Осевой миф большинства приволжских городов – это миф о русском купечестве. В Ярославле мы узнаём легенды об этих титанах, без которых городская жизнь надолго потеряла свой нерв. О братьях Скрипиных, построивших храм Ильи Пророка. Или об олигархе Смутного времени Надее Светешникове, на деньги которого была возведена Никольская церковь. Но в храм Николы Надеина люди идут в том числе и за тем, чтобы посмотреть на иконостас, созданный по рисункам Фёдора Волкова – пожалуй, главного ярославца после Ярослава Мудрого.

    И здесь возникает «миф в мифе». Много было хороших купцов в городе, а Фёдор Волков был очень плохим купцом. Заводы, доставшиеся ему от приемного отца, он привёл на грань разорения, заставив рабочих, вполне в крепостническом духе, играть на театральных подмостках. Волков – одно из главных действующих лиц государственного переворота 1762 года, и, если бы не ранняя смерть, он взлетел бы гораздо выше, но прославиться как основатель русского театра – это и так уже очень много. В результате – улица, театр его имени, портреты в гостиницах. А был бы он хорошим купцом, мы бы сейчас по крупицам восстанавливали память о нём.

    Куда двинуть из Ярославля? Самый логичный вариант – Рыбинск. Вообще-то мне всегда казалось, что в Рыбинске смотреть нечего, но с недавнего времени я стал встречать самые восторженные отзывы о нём. Прежде всего, по-доброму шокирует дорога между Ярославлем и Рыбинском, которая проходит также через Тутаев – третий по величине город региона. Такая новая, широкая и ровная дорога – откуда она здесь? Не избыточна ли она? Это совсем непривычно для России; вот в Тверской области на этом месте вполне могла бы быть многокилометровая череда ям и ухабов.

    Новый облик центра Рыбинска – это несколько улиц и площадей, превращенных в Европу, которую мы потеряли. Разноцветные купеческие особняки неземной красоты. Единый стиль вывесок, выполненных старой орфографией, независимо от специализации кафе или магазина – даже если речь идет о продаже шаурмы. Вымощенная камнем Красная площадь, на которой менее всего ожидаешь увидеть памятник Ленину – но и он тут особый, в шапке-ушанке, каких при жизни вождя просто не было. За спиной Ленина – городской музей в здании бывшей биржи, которое могло бы украсить любой русский город, но повезло именно Рыбинску.

    Музей оказался неожиданно многолюдным, с очередями в гардероб и даже, пардон, в туалет. Причина тут не в сверхценности местной коллекции; просто в городе некуда больше пойти. Людей привозят автобусами, теплоходами – и сразу в музей. Город, кажется, не успел еще обзавестись теми весёлыми самодельными музеями, которые повсеместно возникают нынче в русских городах и даже в сёлах: музеи старого быта, музеи валенка, утюга, мыши, орудий пыток и даже картофельного бунта. И при всём размахе архитектурной реконструкции Рыбинск остаётся городом для одноразового посещения: посетить его надо обязательно, но вот зачем сюда возвращаться? Если только для того, чтобы посмотреть на дальнейшие результаты благоустройства, ведь оно всё ещё продолжается, охватывая новые улицы. Но нужно что-то ещё, хотя бы какое-нибудь фирменное блюдо, вроде пожарских котлет в Торжке.

    Возвращаясь из Рыбинска в Москву, нельзя миновать Углич. И проехать его транзитом тоже нельзя: Углич – город очень сильного мифа. Кровь царевича Димитрия всё ещё течёт в жилах русской истории. Но на мифе тут всё в основном и держится. Если в Ярославле историческое наследие накладывается на экономическую и культурную самодостаточность, а в Рыбинске сохранился непрерывный массив старой застройки, на который можно опереться, то в Угличе древние храмы стоят посреди остановившегося времени – тот самый «дух девяностых». Никакими деньгами целостную историческую застройку тут уже не возродить, можно лишь создать вокруг памятников новую городскую среду в духе модной урбанистики, чем, видимо, сейчас и занимаются городские власти в радикально раскопанном центре. Но и это было бы тоже неплохо.

    Итак, три города одного региона: большой (Ярославль), средний (Рыбинск) и малый (Углич). Что их объединяет? Наверное, то, что Россия меняется, и довольно быстро. Меняется в разных местах и на разных уровнях. Трубить в фанфары по этому поводу рано; достаточно сказать, что, несмотря на все эти перемены, население всех трех городов, как и вообще всех городов Ярославской области, увы, продолжает сокращаться. Но сами перемены обнадёживают, а следить за ними крайне интересно.

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