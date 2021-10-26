Вечная благодарность России принадлежит не Варфоломею

Взгляд
26 октября, вторник  |  Последнее обновление — 09:54  |  vz.ru
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Молдавия впервые купила газ в обход Газпрома

Переговоры Газпрома с Молдавией зашли в тупик REUTERS/Gleb Garanich
Молдавия предъявила Газпрому сразу трех альтернативных поставщиков. У Польши она купила первый альтернативный газ на пробу, с Украиной подписала соглашение на поставку 700 млн кубометров газа, а Румыния обещает найти газ для прокачки по новому газопроводу в Молдавию. Кишинев всерьез решил избавиться от Газпрома? Подробности...
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Россия ответила Франции на танковые учения у своих границ

Отношение к России во Франции заметно лучше, чем в среднем среди стран Западной Европы Henri Szwarc/ABAC/Reuters
«Москва считает, что она не должна получать от Франции – бывшей колониальной державы – «санкцию» на партнерство с Мали, и она абсолютно права», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Арно Дюбьен. По его мнению, появление вооруженных россиян в Мали может быть зеркальным ответом на аналогичную военную активность Франции у границ России. Подробности...
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«Вся жизнь готовила меня к этому». Как тренер спасла детей в отравленном бассейне

Ирина Демина не считает себя героем Юрий Васильев/Взгляд
Медалью «За спасение погибавших» недавно наградили Елену Демину, тренера по плаванию из Пензенской области. В апреле Демина фактически спасла 21 ребенка, отравленных парами хлора в бассейне «Волна» города Нижний Ломов. Спецкор газеты ВЗГЛЯД узнал, почему тренер Демина не считает себя героем – и благодаря чему дети остались живы.  Подробности...
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После путча в Судане могут появиться российские военные

Армия уже привыкла «наводить порядок» в Судане Euronews по-русски/YouTube
В бедном, но стратегически важном Судане случился второй переворот за последние три года. Некоторые очевидцы говорят – к власти «пришли люди, готовые убивать». Объявивший себя правителем генерал клянется в верности демократии. По сути же, военные при попустительстве США перестали делиться властью со штатскими. Что переворот в Судане сулит России, которая рассчитывает закрепиться в этой стране? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Вечная благодарность России принадлежит не Варфоломею

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы не сомневаемся в заслугах константинопольских патриархов прошлого. Мы сомневаемся в том, что патриарх Варфоломей эти заслуги наследует. Подробности...

Армения потеряла смысл существования

Евгений Крутиков
Евгений Крутиков, военный эксперт
Именно Армения стояла во главе развала СССР, если говорить об инициативе снизу. Пока прибалты выжидали и боялись, армяне открыто требовали независимости. Теперь изначальный смысл этого почти потерян – всё было зря. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Разумные консерваторы против новой этики и «патриотов не по уму»

Борис Межуев
Борис Межуев, политолог
Консервативным мыслителем может считаться не только Бердяев, но и в какой-то мере Кант, Гегель, Руссо и даже многие из тех, кого мы причисляем к «постмодернистам». Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий
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Косово бросило вызов России

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Зачем СССР подавил бунт в Венгрии

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Чем опасно биотопливо

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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Обсуждение: 5 комментариев
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Вечная благодарность России принадлежит не Варфоломею

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		26 октября 2021, 09:30

    Патриарх Константинопольский Варфоломей в интервью кипрской газете Politis пожаловался на «неблагодарность» русских, которых Константинополь сделал христианами и цивилизовал – а теперь они подвергают критике действия Фанара на Украине. Что ответить на это?

    Если сказать одной фразой, то мы не сомневаемся в заслугах константинопольских патриархов прошлого. Мы сомневаемся в том, что патриарх Варфоломей эти заслуги наследует.

    В самом деле, христианство (а вместе с ним и все богатства средиземноморской культуры) пришло на Русь благодаря усилиям православных миссионеров из Восточной Римской империи, которую потом на Западе стали называть Византией. Сами жители империи называли себя ромеями, то есть римлянами, хотя говорили уже не по-латыни, а по-гречески. Тысячу лет назад Константинополь был столицей православной империи и величайшим городом мира, светочем истинной веры и центром утонченной интеллектуальной культуры.

    Восточные славяне действительно приобщились правой вере и античному культурному наследию благодаря грекам. Для православного русского круг его чтения составляли греческие святые отцы и жития греческих святых. Мы до сих пор совершаем литургию, восходящую к святому Иоанну Златоусту, архиепископу Константинопольскому, все наши богослужебные книги переведены с греческого.

    Восточная Римская империя, ее история и ее наследие – часть нашей собственной истории и идентичности. Именно через нее мы вошли в культурное пространство Европы, которое определяется библейским откровением, греческой традицией философской мысли и римским юридическим гением. В сердце каждого русского православного живет братская привязанность к благочестивому греческому народу.

    Фото: Emrah Gurel/AP/ТАСС

    Именно потому, что нам так близка и дорога история Второго Рима, Константинополя, мы хорошо знаем, что кафедру этого великого города занимали разные люди. Среди них были дивные святые, которых мы вспоминаем за каждым богослужением. Были люди и далеко не столь великих достоинств. Были и лжеучители (по-церковному говоря, еретики), впоследствии осужденные Церковью. Например, преподобный Максим Исповедник мужественно выступал против занимавшего в то время константинопольскую кафедру еретика Пирра.

    Таким образом, само по себе пребывание на кафедре этого славнейшего города не делало человека лично непогрешимым – и пример сопротивления недостойным патриархам нам показывают сами же греческие святые. Заслуги достойных патриархов никак не умаляются грехами недостойных. Но и недостойные не могут приписать себе заслуги святых. Слово «Константинополь» обладает в глазах православных огромным символическим капиталом – несмотря на то, что Восточной Римской империи давно уже не существует, а сам город населен другим народом, исповедующим другую религию.

    Нынешний патриарх Константинопольский мог бы сохранить и приумножить этот капитал, проявляя верность Церкви, мудрость и заботу о людях. Авторитет человека мудрого и благожелательного приобрел бы ему больше влияния, чем грубые притязания на власть. Но, увы, он предпочел пустить авторитет своей кафедры по ветру. Власть любого руководителя требует доверия людей. Для духовной власти, которой нечем подкупать и нечем принуждать, доверие – это единственный ресурс, на который она опирается. У нее нет другого ресурса, кроме слова, и это слово должно быть веско и основательно. За ним должны стоять века традиции, а не сиюминутные расклады.

    Главная проблема патриарха Варфоломея в том, что он обесценил свое слово – и даже слова своих предшественников. До кризиса 2018 года он признавал митрополита Онуфрия законным митрополитом Киевским, затем – по просьбе светских политиков – перестал его считать таковым, а объявил новым епископом на этой кафедре Сергия (Епифания) Думенко, человека, который не имел даже действительного рукоположения. Сначала он признавал законной анафему, наложенную на самозваного «патриарха Киевского Филарета», а затем принял его в общение и признал совершенные им «рукоположения».

    Наконец, он отменил решение Константинополя 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату – которое все его предшественники признавали столетиями. Признавал, до недавнего времени, и он сам. Когда человек может отозвать назад любые свои слова и даже соглашения, заключенные его далекими предшественниками – его слова теряют всякую ценность и значение.

    Даже в миру вы не стали бы вести дел с человеком, который ведет себя таким образом. Принять его в качестве духовного авторитета еще более затруднительно. Особенно учитывая то, что его действия на Украине не только не исцелили раскола (чем он их оправдывал), но и придали ему глобальный характер, посеяв семена раздора как между поместными церквями, так и внутри их самих. А предприняты эти действия были по просьбе внешних по отношению к Церкви сил – более того, таких сил, как Демократическая партия США, принципиально и идеологически враждебных любой форме традиционного христианства.

    На этом фоне непрестанные восхваления своих благодеяний и требования благодарности производят несколько странное впечатление. Древние константинопольские патриархи, греческие Отцы Церкви, святые и подвижники греческого мира – действительно наши отцы и благодетели, мы поминаем их за богослужением с великим почтением и благодарностью. Того же был бы достоин и патриарх Варфоломей – если бы подражал их добродетели. Увы, это не так.

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