Прогрессивная интеллигенция ведет к разбитому корыту

Прекрасная Россия будущего давно стала мемом: одни выговаривают это словосочетание с придыханием, другие – с сарказмом. Люди похожи на ослов тем, что любят бежать за морковкой: в советские времена им показывали коммунизм, потом концепт сменился – вместе с названием морковки.

Жить реальностью неинтересно: для всякого сегодняшнего дня довольно своей заботы о завтрашнем. В реальности есть масса проблем, и почему-то они не решаются автоматически. А в прекрасном будущем никаких проблем нет – там на кисельных берегах восседают люди с хорошими лицами и смотрят, как молочные реки несут мимо них людей с плохими физиономиями.

Пока люди живут при тирании, оно особо не рыпаются. Как только тирания эволюционирует в вегетарианский режим, люди начинают мечтать о революции. Тогда приходит реакция и закручиваются гайки. Белорусы четверть века спокойно жили со своим президентом, пришедшим к власти на волне борьбы с коррупцией. Все, кроме оппозиционеров. С ними постоянно случались всякие неприятности; некоторых находили убитыми, но идиллической картине стабильной жизни это не мешало. Как и западные санкции, которые впервые были введены еще в далеком 1997 году, после референдума, продлившего президентские полномочия Лукашенко до 2001 года.

Теплый ламповый диктатор слегка расслабился и решил поиграть в оттепель – против России и на националистических настроениях, выколачивая из Кремля очередные преференции. В принципе, вполне логичное поведение руководителя буферного государства: разделять геополитических противников и властвовать над своим народом. Тем же самым занимался и Янукович. Но заканчивается это на постсоветском пространстве одинаково. Увидев морковку, народ начинает мечтать о лучшей доле. Каким оказался европейский выбор, украинцы увидели очень скоро. Мечты не должны сбываться слишком быстро, иначе разочарований не избежать.

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, хотя куда приятнее взять кредит и оставить расплату за него потомкам. Лукашенко не пошел по стопам Януковича и показал зубы. После полугода противостояния революционные настроения сдулись вместе с аудиторией польского телеграм-канала оппозиции «Нехта». Чего добились протестующие? Некоторого ухудшения жизни: польские кукловоды над этим усиленно работали. Басня «Ворона и лисица» исчерпывающе описывает традиционный сценарий: революционеры заставляют не только открывать набитые сыром рты, но и рубить сук, на котором сидит объект пропаганды.

Пламенные оппозиционеры на подобные рассуждения парируют: вы хотите, чтобы мы сидели как овощи? Проповедуете пассивность и покорность? – Нет, но для начала предлагаю мыслительную активность. Я вполне уважительно отношусь к последовательным и смелым людям, даже если они преследуют политические цели, для меня отвратительные.

Вот только гонимых вперед баранов уважать не получается – разве что им сочувствовать. Человеку полезно задуматься: готов ли он быть героем, или хочет примкнуть к толпе. Герою нужно идти до конца, а поголовью – слушаться овчарок и пастуха, который знает, как надо. Куда уж они приведут – другой вопрос. Как остроумно заметил Сергей Шмидт, «Стратегия голосования, в которой электоральному гражданину вообще не предлагается подумать, за кого голосовать, а просто проголосовать за фамилию, которую ему пришлют люди, которых он в глаза не видел, называется умным голосованием».

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Сидящий за границей соратник Навального Леонид Волков в соцсетях продолжает призывать россиян выходить на улицы, и обещает запустить российскую «Нехту». Тут вопросов нет, у него работа такая. Интереснее, как конкретно представляют себе вовлеченные в движуху обыватели ту самую прекрасную Россию будущего, ради которой вроде бы эта движуха и затевается? На этот вопрос все заученно повторяют про честные выборы, сменяемость и разделение властей, независимые суды, мир, дружбу и жвачку. Особо остроумные говорят: нам Навальный не нравится, но он – наш таран. Сначала придем к власти, а потом уйдем в оппозицию и его подвинем.

Цель оправдывает средства, понятное дело. Но к власти приходят те, кто эти средства задействует, а не те, кто их оправдывает. Прекраснодушная прогрессивная интеллигенция, чье невежество раскачало очередную несправедливость, оказывается у разбитого корыта собственных иллюзий: как демонстрируют нам уроки истории, в лучшем случае – на свободе, в худшем – в ГУЛАГе. Проблема в том, что идеалы, за которые люди боролись, оказываются морковкой, а средства, которыми за них боролись, – бумерангом. Добившись власти, власть надо защищать, – а если власть достается меньшинству, то угнетать придется большинство.

Собственно, этим большевики и отличались от кровавого царского режима. Царизм был несправедлив и жесток, но ему не приходилось ради недостижимых идеалов разрушать уклад жизни миллионов людей (если не считать участие в Первой мировой войне, его в конечном счете и погубившее). Любая бюрократическая система бесчеловечна. Любая душит свободные порывы и сеет разочарования в идеалистах. Но не любая ухудшает положение вещей. Лучшее – враг хорошего. Россия проходит свой эволюционный путь развития. Легким его не назовешь, и красивым тоже. Как и жизненный путь любого человека.

Прекрасная Россия будущего – это, выражаясь церковным языком, прелесть. Чтобы не менять себя, человек в гордыне готов изменить все вокруг. Начиная, разумеется, с других людей. Но они тоже почему-то не меняются. Если представить себе фантастическую ситуацию, в которой люди, которые хотят захватить власть, ее захватили, – что они будут делать с 80% населения, которое им не радо? Запугивать, сажать, промывать мозги? Тут можно с умным видом произнести: «Это – совсем другое дело!».

Но дело, к сожалению, всегда одно и то же. Переустройство мира лучше начинать с себя, иначе на пути в прелестную Россию будущего вас переустроят другие.