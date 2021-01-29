Прогрессивная интеллигенция ведет к разбитому корыту

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29 января, пятница  |  Последнее обновление — 19:52  |  vz.ru
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Когда доллар начнет дешеветь

Аналитики ждут 80 рублей за доллар Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Обычно после длинных каникул рубль приходит в себя и укрепляется. Однако на этот раз неудачное стечение факторов играет против российской валюты. Не вовремя вернулся к скупке валюты и Банк России. В итоге отмечается самый резкий спад рубля с октября прошлого года. Ни о каких 68 рублях за доллар уже не может быть и речи, считают эксперты. И все же для рубля еще не все потеряно. Подробности...
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Общую историю России и Украины нужно поделить с пользой

Это уже вторая по счету попытка объявить об украинском происхождении Байдена Общественное достояние/Evan Vucci
/АР/ТАСС
Президент США Джо Байден, на политику которого Киев имеет большие надежды, объявлен потомком династии Рюриковичей, «украинских князей». Переезд демократа в Белый дом является хорошим поводом для России, чтобы размежевать общее историческое наследие с Украиной и на высоком уровне включиться в спор, что в нем – русское, а что все-таки украинское.  Подробности...
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Как спасти детей из ловушки сетевых манипуляторов

Популярность в соцсетях для подростков важнее, чем предостережения родителей Zuma/ТАСС
Соцсети и видеохостинги вняли увещеваниям Роскомнадзора и начали удалять ролики и сообщения, которые провоцируют подростков выходить на очередные незаконные акции сторонников Навального. Подобные усилия уже частично оправдали себя – накануне беспорядков в прошлую субботу часть опасного контента удалось блокировать. Что еще можно предпринять, чтобы убедить подростков не быть пешками в протестных играх? Подробности...
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Фармацевтические гиганты срывают массовую вакцинацию от COVID-19

В Европе выстраиваются большие очереди из желающих привиться от коронавируса ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС
Великобритания может остаться без вакцины от коронавируса – по крайней мере, европейского происхождения. А все потому, что странам Евросоюза, как внезапно выяснилось, самим не хватает спасительного препарата от COVID-19. Почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Герои сопротивления опять хотят обмануть небогатого человека

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Идея борьбы с нынешним государством состоит не в том, чтобы даровать людям еще намного больше пенсий, зарплат, больниц, доступных лекарств, низких дотированных тарифов, газовых труб, пособий, стипендий и прочих ништяков. Она состоит в том, чтобы забрать – если для себя, и отдать – если для заграницы. Подробности...

Прогрессивная интеллигенция ведет к разбитому корыту

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Если представить себе фантастическую ситуацию, в которой люди, которые хотят захватить власть, ее захватили, – что они будут делать с 80% населения, которое им не радо? Запугивать, сажать, промывать мозги? Подробности...

Прививка от демагогической заразы

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Демагог тужится, пыжится и страшно завывает, но при достаточном уровне антител он завывает, а мне только смешно. После эффективной прививки получается иммунитет – вроде как на звонки самозванцев от имени Сбербанка. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Казаки против мата в интернете

Главу Киргизии ревнуют к Китаю

Главой Госдепа стал критик России

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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Алексей Алешковский
    сценарист
    		29 января 2021, 19:20

    Прекрасная Россия будущего давно стала мемом: одни выговаривают это словосочетание с придыханием, другие – с сарказмом. Люди похожи на ослов тем, что любят бежать за морковкой: в советские времена им показывали коммунизм, потом концепт сменился – вместе с названием морковки.

    Жить реальностью неинтересно: для всякого сегодняшнего дня довольно своей заботы о завтрашнем. В реальности есть масса проблем, и почему-то они не решаются автоматически. А в прекрасном будущем никаких проблем нет – там на кисельных берегах восседают люди с хорошими лицами и смотрят, как молочные реки несут мимо них людей с плохими физиономиями.

    Пока люди живут при тирании, оно особо не рыпаются. Как только тирания эволюционирует в вегетарианский режим, люди начинают мечтать о революции. Тогда приходит реакция и закручиваются гайки. Белорусы четверть века спокойно жили со своим президентом, пришедшим к власти на волне борьбы с коррупцией. Все, кроме оппозиционеров. С ними постоянно случались всякие неприятности; некоторых находили убитыми, но идиллической картине стабильной жизни это не мешало. Как и западные санкции, которые впервые были введены еще в далеком 1997 году, после референдума, продлившего президентские полномочия Лукашенко до 2001 года.

    Теплый ламповый диктатор слегка расслабился и решил поиграть в оттепель – против России и на националистических настроениях, выколачивая из Кремля очередные преференции. В принципе, вполне логичное поведение руководителя буферного государства: разделять геополитических противников и властвовать над своим народом. Тем же самым занимался и Янукович. Но заканчивается это на постсоветском пространстве одинаково. Увидев морковку, народ начинает мечтать о лучшей доле. Каким оказался европейский выбор, украинцы увидели очень скоро. Мечты не должны сбываться слишком быстро, иначе разочарований не избежать.

    Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, хотя куда приятнее взять кредит и оставить расплату за него потомкам. Лукашенко не пошел по стопам Януковича и показал зубы. После полугода противостояния революционные настроения сдулись вместе с аудиторией польского телеграм-канала оппозиции «Нехта». Чего добились протестующие? Некоторого ухудшения жизни: польские кукловоды над этим усиленно работали. Басня «Ворона и лисица» исчерпывающе описывает традиционный сценарий: революционеры заставляют не только открывать набитые сыром рты, но и рубить сук, на котором сидит объект пропаганды.

    Фото: YIANNIS KOURTOGLOU/Reuters

    Пламенные оппозиционеры на подобные рассуждения парируют: вы хотите, чтобы мы сидели как овощи? Проповедуете пассивность и покорность? – Нет, но для начала предлагаю мыслительную активность. Я вполне уважительно отношусь к последовательным и смелым людям, даже если они преследуют политические цели, для меня отвратительные.

    Вот только гонимых вперед баранов уважать не получается – разве что им сочувствовать. Человеку полезно задуматься: готов ли он быть героем, или хочет примкнуть к толпе. Герою нужно идти до конца, а поголовью – слушаться овчарок и пастуха, который знает, как надо. Куда уж они приведут – другой вопрос. Как остроумно заметил Сергей Шмидт, «Стратегия голосования, в которой электоральному гражданину вообще не предлагается подумать, за кого голосовать, а просто проголосовать за фамилию, которую ему пришлют люди, которых он в глаза не видел, называется умным голосованием».

    Сидящий за границей соратник Навального Леонид Волков в соцсетях продолжает призывать россиян выходить на улицы, и обещает запустить российскую «Нехту». Тут вопросов нет, у него работа такая. Интереснее, как конкретно представляют себе вовлеченные в движуху обыватели ту самую прекрасную Россию будущего, ради которой вроде бы эта движуха и затевается? На этот вопрос все заученно повторяют про честные выборы, сменяемость и разделение властей, независимые суды, мир, дружбу и жвачку. Особо остроумные говорят: нам Навальный не нравится, но он – наш таран. Сначала придем к власти, а потом уйдем в оппозицию и его подвинем.

    Цель оправдывает средства, понятное дело. Но к власти приходят те, кто эти средства задействует, а не те, кто их оправдывает. Прекраснодушная прогрессивная интеллигенция, чье невежество раскачало очередную несправедливость, оказывается у разбитого корыта собственных иллюзий: как демонстрируют нам уроки истории, в лучшем случае – на свободе, в худшем – в ГУЛАГе. Проблема в том, что идеалы, за которые люди боролись, оказываются морковкой, а средства, которыми за них боролись, – бумерангом. Добившись власти, власть надо защищать, – а если власть достается меньшинству, то угнетать придется большинство.

    Собственно, этим большевики и отличались от кровавого царского режима. Царизм был несправедлив и жесток, но ему не приходилось ради недостижимых идеалов разрушать уклад жизни миллионов людей (если не считать участие в Первой мировой войне, его в конечном счете и погубившее). Любая бюрократическая система бесчеловечна. Любая душит свободные порывы и сеет разочарования в идеалистах. Но не любая ухудшает положение вещей. Лучшее – враг хорошего. Россия проходит свой эволюционный путь развития. Легким его не назовешь, и красивым тоже. Как и жизненный путь любого человека.

    Прекрасная Россия будущего – это, выражаясь церковным языком, прелесть. Чтобы не менять себя, человек в гордыне готов изменить все вокруг. Начиная, разумеется, с других людей. Но они тоже почему-то не меняются. Если представить себе фантастическую ситуацию, в которой люди, которые хотят захватить власть, ее захватили, – что они будут делать с 80% населения, которое им не радо? Запугивать, сажать, промывать мозги? Тут можно с умным видом произнести: «Это – совсем другое дело!».

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    Но дело, к сожалению, всегда одно и то же. Переустройство мира лучше начинать с себя, иначе на пути в прелестную Россию будущего вас переустроят другие.


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