Почему Красной армии удалось отстоять Москву

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30 сентября, среда  |  Последнее обновление — 09:41  |  vz.ru
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Белоруссию попросят заплатить за газ

Белоруссия и Россия договорились по цене на газ Иван Руднев/РИА «Новости»
Россия и Белоруссия достигли консенсуса в двух главных вопросах – по цене на российский газ и по поводу создания единого рынка газа. Об этом заявил посол Белоруссии в России после встречи с главой Газпрома. Неужели Лукашенко сумел добиться от России всего, чего так долго хотел? Эксперты считают, что белорусскому президенту за эту сделку тоже придется выполнить ряд требований Москвы. Подробности...
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Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Макрон использовал Тихановскую в личных целях

Во встрече с Тихановской Макрон увидел возможность усилить свое влияние в ЕС «Пул Первой»/Пресс-служба Светланы Тихановской
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела первую встречу с топ-политиком в лице Эммануэля Макрона. В ходе рандеву с президентом Франции она понадеялась на помощь Макрона в урегулировании белорусского кризиса. Но какую цель преследует Макрон, встречаясь с женщиной, за плечами которой нет ни политического опыта, ни власти? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Почему Красной армии удалось отстоять Москву

Тимур Шерзад, журналист
30 сентября 1941 года началась операция «Тайфун». Немецкие войска группы армий «Центр» двинулись к Москве. Немцы уже устроили русским ряд крупных котлов, и впереди еще был обвал фронта под Вязьмой. Советские дивизии таяли, а противник продвигался все дальше и дальше. Подробности...

Терпение украинцев лопнет после 16 ноября

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Агрессивное меньшинство, само того не осознавая, поведет себя на убой. Жители больших и малых городов юго-востока, шахтеры, металлурги, таксисты, продавцы и водители троллейбусов вспомнят, кто они, на каком языке они говорят, думают, в какой культурной среде и на чем они выросли. Подробности...
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У хозяина Белого дома осталось мало резервов для давления на Россию

Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
В случае победы на президентских выборах Трампа, его цель в отношениях с Россией останется прежней – смягчить противоречия, чтобы оторвать Россию от Китая путем тактических уступок. В случае победы Байдена в этой картине будут заметные изменения. Подробности...
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Макрон отомстил Лукашенко

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Коронавирус: второе наступление на Москву

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Тимур Шерзад

    Почему Красной армии удалось отстоять Москву

    Тимур Шерзад
    журналист
    		30 сентября 2020, 09:05

    30 сентября 1941 года началась операция «Тайфун». Немецкие войска группы армий «Центр» двинулись к Москве. Немцы уже устроили русским ряд крупных котлов, и впереди еще был обвал фронта под Вязьмой. Советские дивизии таяли, а противник продвигался все дальше и дальше. Но Москву немцы не взяли – наоборот, РККА провела успешный контрудар. Как это удалось в условиях превосходства противника и постоянных неудач?

    Фундамент победы под Москвой закладывался летом 1941 года

    К 22 июня 1941 года немцы были готовы к войне. Они отмобилизовали больше людей, чем в РККА. Они виртуозно овладели тактикой действия крупными механизированными соединениями. У них был боевой опыт и корпус офицеров Первой мировой – школа и резерв, не прерванный гражданской войной, как в России. Немецкая промышленность не испытывала болезней форсированного роста. В конце концов, Германия имела фору первого удара и драгоценную инициативу.

    То есть к началу войны Третий рейх имел все преимущества и умело ими пользовался. Именно поэтому немцы быстро продвигались вглубь СССР и громили соединения Красной армии с ужасным превосходством в пропорции потерь. Правда, это соотношение не означало, что все жертвы лета 1941-го принесены зря. В этом году решалось главное. Удастся ли вермахту «протаранить» советскую оборону до крупнейших индустриальных центров вроде Москвы и Ленинграда, выдавить русских за Урал, и тем самым обрушить СССР почти окончательно. Или же РККА выстоит, и война перейдет в борьбу на истощение.

    Единственным способом остановить блицкриг несущейся на всех парах на восток лучшей армии Европы было разменивать упорное сопротивление советских бойцов на время и наносить противнику хоть какие-то потери. Ведь чем сложнее механизм и чем точнее он настроен, тем меньше надо, чтобы привести его в негодность. И тем сложнее и дороже будет заменить сломанные части. Особенно это касалось элиты вермахта – моторизованных частей, пригодных для внезапных глубоких ударов и образования котлов. Именно им к декабрю 1941-го был нанесен недопустимый для дальнейшего наступления урон – и наносился он по чуть-чуть в течение всего года.

    Доставалось, впрочем, не только им, но и обычной пехоте. Вот, к примеру, показания пленного ефрейтора О. Наумена в начале декабря 1941-го: «С половины октября потери в полку очень большие. В нашей роте потери – ¾ людского состава убитыми и ранеными в результате беспрерывного артиллерийского огня и огня обороняющейся советской пехоты». Так что поход к Москве для немцев, при всех их временных успехах, легкой прогулкой отнюдь не был.

    Неумолимая логистика

    В случае потери Москвы война бы, конечно, не закончилась – промышленность усиленными темпами эвакуировалась на восток, а государственные учреждения переезжали в Куйбышев (сегодняшнюю Самару). Но возможности Советского Союза бы резко понизились, причем дело даже не в статусе столицы или промышленности, а в специфике железнодорожной сети.

    Все ветки сходятся в Москву, и в случае ее потери, быстро перебрасывать крупные подкрепления в любую точку становится невозможным. Единый фронт дробится на изолированные части и его прочность падает в разы. Поэтому Москва была для СССР больше, чем просто столицей. С другой стороны, пока ее удавалось удержать, это состояние было преимуществом – рокадные дороги позволяли подпитывать слабеющую оборону подкреплениями. У немцев была обратная ситуация. Чем дальше вглубь Союза – тем дальше от своих баз. Причем продвигался вермахт очень быстро, и у тыловых служб было куда меньше времени для организации снабжения, чем при обычных, «неблицкриговых», темпах наступление. И у фашистов стали проседать темпы завоза необходимого.

    Фото: Общественное достояние

    Это приводило к неожиданным последствиям. Быть может, люди от голода не страдали, но стало нечем кормить лошадей. А на них все еще строилась система снабжения большей части вермахта. Лошадки дохли, и провоцировали еще больший кризис в снабжении – а еще стало нечем возить артиллерию, главный довод германских пехотных армий. Все это ослабляло мощь вражеского наступления – чем больше проходило времени, тем больше становился разрыв между механизированным «наконечником копья» и массой пехоты, идущей следом. В результате на германские механизированные соединения ложилось все больше рутинной, но ничуть не безопасной работы по «дожиманию» очагов сопротивления и охране статичного фронта. И от этого драгоценный «наконечник копья» все больше тупился при все менее внятных результатах.

    Русские играли в шахматы, а немцы – в покер

    Но русские не только пользовались короткими коммуникациями и активно атаковали, и контратаковали, нанося потери. Еще наши всегда планировали на дальнюю перспективу. Шел не только грандиозный переезд промышленности в тыл – страна постоянно формировала и обучала новые и новые армии. Таким образом, у нашей армии всегда были крупные резервы. Немцы же вели себя, как азартный игрок, к тому же, недооценивающий противника. Еще не взяв Москву, они уже считали СССР поверженным, и перенацеливали свою промышленность с обеспечения вермахта на обеспечение люфтваффе и кригсмарине – мысленно Гитлер и верхушка уже завоевывали Британию.

    Но сильно поспешили – и больно получили под Москвой в декабре 1941-го. Не в последнюю очередь потому, что сами думать наперед, как русские, не хотели, и даже представить себе не могли, что РККА сумела накопить крупные и обученные резервы. Немцам казалось, что они разгромили всю Красную армию, и достаточно лишь чуток поднажать, чтобы захватить столицу. Но реальность была прямо противоположна этим заблуждениям.

    А как же генерал Мороз и генерал Грязь?

    Помимо всего прочего, на Московскую битву активно влияли и природные условия – сперва распутица, а потом и сильные, нетипичные для этого времени года, морозы. Но заносить их в причины победы Красной армии не стоит – ведь они действовали в обе стороны. Да, наступающим немцам было тяжко продираться через грязь – а РККА было так же тяжко выдвигать на рубежи свои подкрепления и подвозить им патроны. Только вот у немцев было много довольно «проходимых» полугусеничников, которые позволяли подвозить снабжение и людей даже по бездорожью.

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    А вот русским при отступлении было тяжко – если грузовик с прицепленной пушкой застревал, его приходилось бросать, и он попадал в лапы врага. А вот немцы всегда могли вернуться позже с тягачом, и вызволить свой транспорт из плена.  Точно так же и с морозом. РККА вполне себе несла потери обмороженными – окопный опыт зимой это всегда не особо приятно. Правда, немцы хуже обеспечивали себя зимней формой, это тоже факт.

    Так что основными причинами того, что наши предки сумели отстоять Москву, несмотря на катастрофическое начало кампании 1941-го одна, все-таки является сопротивление Красной армии, стратегические решения, принятые в Москве, и авантюристичный подход немцев к ведению войны, которую они сами же и начали.


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