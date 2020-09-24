Просвещенному Западу вольно ломать и крушить, а нам-то зачем

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Когда настанет идеальное время для достройки «Северного потока – 2»

Сроки достройки «Северного потока-2», скорее всего, снова перенесут Jens Büttner/Global Look Press
Стала понятна одна из причин, почему Газпром до сих пор так и не начал достройку «Северного потока – 2». Камнем преткновения мог стать отказ западных компаний страховать российские суда, которые должны укладывать трубы. Страховщики боятся американских санкций, которые еще даже не введены. Выход из этой ситуации, правда, есть. Но разморозить «Северный поток – 2» в этом году уже вряд ли получится. Подробности...
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Новые способы порабощения стран опаснее старых

Некоторые страны по-прежнему рискуют оказаться сателлитами бывших метрополий или транснациональных корпораций А. Давыдов, Ю. Лобачев
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ООН «как можно скорее» завершить деколонизацию, что сразу напомнило о внешней политике страны в период СССР. Однако министр имел в виду немного другое: о традиционных формах колонизации теперь остались только воспоминания, но есть новые – менее очевидные, но более опасные. И России есть что предложить для борьбы с ними. Подробности...
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Кто привез секреты «Новичка» на Запад

Производство отравляющих веществ подобного класса требует особых лабораторий и химиков высочайшей квалификации Parivartan Sharm/Reuters
«Дело Навального» на Западе целенаправленно выстраивается вокруг версии о российском следе в отравлении «Новичком». Однако есть свидетельства, что в западные страны в свое время попали и образцы веществ из группы «Новичок», и ученые, знавшие секреты его производства. Как именно это произошло, какое вещество могло быть использовано против Навального – и почему оно его не убило? Подробности...
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Лукашенко удивил противников внутри и снаружи Белоруссии

Президентскую клятву Лукашенко прочитал на белорусском языке Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС
Президентская инаугурация Александра Лукашенко стала сюрпризом для всего мира, так как прошла в атмосфере секретности. Оппозиция и страны ЕС утверждают, что это свидетельство слабости Батьки и его страха перед народом. Но в реальности это был удачный политтехнологический ход – большая редкость для администрации Лукашенко, прежде наделавшей множество ошибок.  Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Просвещенному Западу вольно ломать и крушить, а нам-то зачем

Максим Соколов, публицист
Простодушие архитектурного президента граничит с совершенной невинностью. Если не предполагалось ничего делать с Мавзолеем и телом Ленина, то зачем конкурс по «реиспользованию»? Если все-таки предполагалось, то надо было готовиться к мощному «гав-гав-гав». Подробности...

Почему эмигрантам стыдно быть русскими

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Казалось бы, добрался до персонального рая, живи – не тужи. Все, свобода и благодать! Но нет, им зачем-то надо скалить зубы в ту сторону, которую покинули. Чаще всего этим занимаются те, кто и там оказался не при делах. Обида гложет. Подробности...
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Сердца требуют не перемен, а переворотов

Алексей Алешковский, сценарист
Случившееся в Белоруссии напоминает историю развала Советского Союза. Игра в либерализацию внезапно пошла не по плану. Аппетиты начали разгораться во время еды, а график приема пищи не продумали. Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Максим Соколов

    Просвещенному Западу вольно ломать и крушить, а нам-то зачем

    Максим Соколов
    публицист
    		24 сентября 2020, 09:18

    21 января 1946 г., в день 22-летия со дня смерти В.И. Ленина, «Комсомольская правда» напечатала «Балладу о памятнике» С.Я. Маршака.

    Баллада была несколько мифологической. В некотором северокавказском селеньи, взятом вермахтом, был памятник вождю.

    «Убрать! – сказал немецкий генерал
    И бронзу переплавить приказал.
    И вот на землю статуя легла.
    А вечером, когда сгустилась мгла,
    Немецких автоматчиков конвой
    Ее увез в машине грузовой».

    Однако, не тут-то было –

    «И там, где был дороги поворот,
    Заговорил по-русски пулемет.
    И эхо вторило ему в горах
    На всех гортанных горских языках.
    И Ленин сам – с машины грузовой –
    Смотрел на этот партизанский бой».

    Пока что баллада правдоподобна, однако, далее идет сильное мифопоэтическое творчество –

    «Проснулись утром люди в городке,
    И вышли дети первыми к реке.
    Они пошли взглянуть на пьедестал,
    Где Ленин столько лет и зим стоял.
    И видят: Ленин цел и невредим
    И так же руку простирает к ним».

    Фото: Александра Мудрац/ТАСС

    То есть партизаны не только отбили статую, но и водрузили ее на место. Очевидно, у них был не только пулемет, но и подъемный кран – статуя тяжелая, – а немецкая комендатура благодушно взирала на подъемные работы. Однако, и в наши дни бывают подобные чудеса.

    12 сентября с. г., в субботу, президент Союза архитекторов Н. И. Шумаков объявил о проведении «Всероссийского народного конкурса на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея В.И. Ленина». А уже 14 сентября, в понедельник, Н.И. Шумаков дал отбой: «Так все переврано, как будто мы хотим снести Мавзолей, вынести тело Ленина. Мне надоело оправдываться. Чтобы восстановиться, нужно пятилетку потратить на это, я давно столько негатива в жизни не получал».

    Простодушие архитектурного президента граничит с совершенной невинностью. Если не предполагалось ничего делать с Мавзолеем и телом Ленина, то зачем конкурс по «реиспользованию»? Если все-таки предполагалось, то надо было готовиться к мощному «гав-гав-гав» и стойко его переносить. Как говорил гр. Л.Н. Толстой об обществах трезвости: «Это когда вместе собираются, чтобы водку не пить? Чтобы не пить, не нужно собираться. А если уж собрались, то надо пить. Все вздор, ложь, подмена действия видимостью его».

    Но в любом случае такая скоротечность всероссийского народного конкурса, продлившегося всего два дня, а потом спешно отмененного, вызывает естественный вопрос: «Что это было?».

    Мы сейчас не будет подробно приводить доводы pro et contra. Они всем известны и навязли в зубах. Коммунисты говорят о непреходящем величии имени и дела Ленина, попутно поминая сильно преходящее величие борцов с коммунизмом, взявших верх в 1991 г. Антикоммунисты говорят об адской энергии Ленина, направленной против исторической России – «громя ее твердыни, топча ее святыни». Наконец, архитекторы в Положении о конкурсе прямо указывают: «Нахождение вождя Октябрьской социалистической революции В.И. Ленина в Мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации «вечной памяти» и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя».

    Но все грехи вождя мирового пролетариата не объясняют, почему было решено поступить по анекдоту о Рабиновиче, вызванном в КГБ – «Дорогой Абрам, наконец-то я нашел место и время написать тебе». Что случилось такого, после чего стало невозможным сохранять status quo и худой мир и почему было решено навязать партии дискуссию именно сейчас? Точно ли не имеется более острых и насущных забот?

    В гипотезе, согласно которой кремлевские мудрецы решили таким образом отвлечь трудящихся от их непростого положения и создать дымовую завесу для нового наступления на их права, приходится все-таки усомниться. Коварство мудрецов, конечно, велико, но уж больно быстро спецоперации по постановке дымовой завесы был дан задний ход. Причем весьма вероятно, что братьям-архитекторам сильно дали по рукам и, возможно, даже по голове. А принцип «Уймитесь, без вас тошно» со спецоперацией никак не вяжется.

    Похоже, в самом деле имела место художественная самодеятельность, которую власти поспешно пресекли. Зачем же архитекторы ее устроили? – ну, так творческие личности часто думают об изящном и не думают ни о последствиях, ни о контексте.

    И еще они не думают (или не знают), что монументальная контрпропаганда не производится постоянно и размеренно. Она всегда сопряжена с большими или меньшими потрясениями. Украинский ленинопад, раннесоветский царепад, распространявшийся и на царских прислужников (Столыпина, Нахимова, Сусанина), якобинский королепад – все они неотделимы от бурных событий, происходящих также и в областях, далеких от монументального искусства. При относительном спокойствии разговор о сокрушении и реиспользовании старожитностей не встает.

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    И время для реиспользования было явно пропущено. В конце 1991 г. Мавзолей можно было хоть закрывать, хоть сносить, хоть открыть в нем «Макдоналдс». Тогда все летело в тартарары, а европейский шлях казался так близок, так возможен.

    Кстати, и в церковных гонениях при коммунистах тоже важным было напряженное ожидание. Было два пика уничтожения храмов. В 30-е гг., когда было обещано, что к концу 2-й пятилетки имя Бога исчезнет на территории СССР. И на рубеже 50-60-х гг., когда Хрущев обещал вскорости показать последнего попа. При отсутствии таких ожиданий дело тоже шло – но гораздо более вяло. Но где у нас сегодня такое ожидание окончательного сокрушения коммунизма? Архитекторы явно живут, под собою не чуя страны.

    Есть еще два соображения, касательно того, что не следует сильно инициативничать с вождем мирового пролетариата.

    Одно – это всемирный контекст. Мы все видели движение BLM (причем не только в США, но и в Европе), и сокрушение памятников – хотя бы и спорным фигурам прошлого – выглядит на редкость неаппетитно. Можно как угодно относиться к В.И. Ленину (лично мое отношение – сугубо отрицательное), но вписываться в общую варваризацию нет никакой охоты. Просвещенному Западу вольно, взбесяся, ломать и крушить, а нам-то зачем?

    Другое – суеверное. Многие – и православные, и сходящиеся тут с ними атеисты-освободители – видят в Мавзолее нечто мистическое. Пока-де зиккурат на главной площади страны не будет уничтожен – не быть нашему государству пусту.

    Но если мы переходим в область чудес и суеверий, наряду с ленинской усыпальницей можно вспомнить и мавзолей Гур-Эмир в Самарканде, на который было наложено заклятие: «Кто потревожит прах Тамерлана, тот выпустит на волю духа самой страшной и разрушительной войны». Гробница была открыта 21 июня 1941 года.


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