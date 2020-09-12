Наше время любую трагедию способно превратить в фарс

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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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Украина задумала побеждать Россию в видеоиграх

Игра полностью имитирует операцию Красной армии по освобождению Белоруссии в 1944 году Wargaming.net
В Киеве придумали новый амбициозный план – о «сопротивлении российской агрессии в информационной сфере». Он предусматривает воспитание молодежи в антироссийском духе с помощью идеологически окрашенных компьютерных игр. Иными словами, на Украине хотят создать собственные идеологические аналоги легендарного шутера World of Tanks, прославляющего подвиг Советской армии. Можно ли вообще воспитать молодежь через игру-симулятор? Подробности...
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Чем ЛНР ответит на водный шантаж Киева

Водоснабжение ЛНР по-прежнему во многом зависит от доброй воли Украины Дмитрий Рогулин/РИА «Новости»
Украина вновь предприняла атаку на мирное население непризнанных республик Донбасса – на этот раз Киев резко ограничил подачу воды в ЛНР. При этом украинские власти ссылаются на чисто финансовые, а не политические причины. Так ли это на самом деле и как долго еще республики Новороссии будут зависеть от коммунальных капризов Киева? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Наше время любую трагедию способно превратить в фарс

Алексей Алешковский, сценарист
Должен огорчить и патриотов, и либералов: происходящее в Белоруссии у меня вызывает разве что тоску. Совершенно не собираюсь охранительски клеймить людей, которые вышли на улицы. Но если сердцем я с ними, то умом понимаю, что ничего хорошего их протест не принесет. Подробности...

Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если кому-то кажется, что во время большой беды человечество должно сплачиваться – то это не про наше человечество. Коронавирус не только заставил всех разбежаться по национальным квартирам и тырить друг у друга лекарства. Он еще и превратился в предмет большой политики. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Сколько получает командир танка

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
В связи с грядущим Днем танкиста (13 сентября) и повышением с 1 октября окладов денежного содержания военнослужащих на 3%, решил прикинуть, как оценивается труд командира танка в современной российской армии. Подробности...
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России запретили объединяться с Белоруссией

Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    Алексей Алешковский
    сценарист
    		12 сентября 2020, 13:25

    Апеллировать к логике – занятие трудоемкое и невыигрышное: с эмоциями работать проще. Возбуждаются люди быстро, а надежды на то, что из искры возгорится пламя, продолжают питать воспаленные умы даже зрелых людей.

    «Я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья», – пишет Светлана Алексиевич.

    Вроде как русская интеллигенция не молчит, а все это время бушует в фейсбуке. Кто-то и к белорусскому посольству выходит. Но нобелевский лауреат нажимает на нужную кнопку, и люди начинают оправдываться. «События в Белоруссии разрушили мою идиллическую картину жизни: стало очевидно, как власть выпускает зубы, когда чувствует угрозу своему бессрочному и беззаконному существованию», – отвечает ей Людмила Улицкая. Видимо, когда Лукашенко расправлялся с оппозицией в прошлые годы, это он не зубы выпускал, а деликатно корректировал оппонентов, стараясь не разрушить интеллигентскую идиллию.

    Оправдания, конечно, оправданиями, но на площадь никто из московских прорабов духа выйти не спешит. «Стыдно и тоскливо быть гражданином РФ. Мы позволили сделать себя рабами», – сетует Виктор Шендерович. Это признание в репертуаре нашей оппозиции – нечто новенькое: раньше ее риторика заключалась в том, что рабской «протоплазме» противостоят свободные индивидуумы. Теперь, стало быть, люди с хорошими лицами гомогенизировались в общей биомассе. Конечно, разумнее отвечать за себя, но, очевидно, коллективная ответственность несколько облегчает моральные неудобства: нашлось и ей, наконец, полезное применение.

    Некоторый диссонанс в эту симфонию гражданской скорби внес по своему обыкновению Александр Подрабинек, который не упустил возможность лишний раз ткнуть автора приснопамятной апологии Ф.Э. Дзержинского в коллаборационистское прошлое: «У меня к Алексиевич встречный вопрос: а почему Вы, Светлана Александровна, молчали в советские годы, когда КГБ гнобило диссидентов? Вы даже не подписали ни одного письма в защиту арестованных и несправедливо осужденных, как это делали иногда наиболее совестливые Ваши коллеги-писатели».

    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

    При большевиках наиболее шумные нынешние оппозиционеры в качестве диссидентов почему-то отметиться не спешили (самые нежные цветочки распускаются только в оттепель). Кто-то печатался в советских газетах, кто-то служил в идеологических работниках. Но на протестных кухнях рабами себя не считали. Парадоксальным образом кандалы появились вместе со свободой.

    Работа на хозяина НТВ Гусинского, врагов которого надо было мочить в эфире за свободно конвертируемую валюту в конверте, рабством еще не была, хотя трудиться приходилось в одной компании с бывшим начальником Пятого управления КГБ генералом Бобковым. Но вот когда настала пора грести на галерах «Эха Москвы», кремлевские деньги начали жечь руки. «Ну так уезжайте, в чем проблема. И стыдно не будет», – иронизирует в комментах у Шендеровича Аркадий Бабченко. 

    Последовательность редко входит в число достоинств профессионалов, которые работают с чужими эмоциями. Закономерно ли, что люди, которые твердят о честных выборах, демонстрируют нечестную избирательность? На свободы наступают везде. Но когда это происходит в стране победившей революции достоинства, тут стыдиться нечего. А вот когда в Белоруссии – совсем другое дело. В одном случае честные выборы решили на полгода раньше заменить государственным переворотом, и это было нормально. В другом – возмутились привычным результатом очередного волеизъявления, на котором Лукашенко зачем-то решил поэкспериментировать с участием оппозиции, – и на этот раз гражданская совесть заговорила.

    Должен огорчить и патриотов, и либералов: происходящее в Белоруссии у меня вызывает разве что тоску. Совершенно не собираюсь охранительски клеймить людей, которые вышли на улицы: мне их возмущение вполне понятно. Но если сердцем я с ними, то умом понимаю, что ничего хорошего их протест не принесет. И это не шизофрения, а уроки истории. Хорошо помню, как волновался вместе с майданом, ждал его победы. С оторопью вспоминаю, как начал на ровном месте ненавидеть безобидного Януковича. Со стыдом – мыслишку о том, что цель оправдывает средства.

    Ворюга, побоявшийся стать кровопийцей, уступил место более мотивированным особям. Теперь Золушки с хорошими лицами – у разбитого корыта: цель достигнута, средства разворованы, расходные материалы списаны как сопутствующий ущерб. Меня разумно спросят: и что ж, белорусам надо было молча жрать это дерьмо? Я мог бы разумно ответить, что четверть века жрали и особо не жаловались. Но это не тот ответ, который устраивает меня самого. Нет у меня хорошего ответа, особенно для всех. Каждый сам делает свой выбор, и сам за него отвечает. В толпе это получается плохо.

    Отвращение у меня вызывают только диванные революционеры и диванные каратели: за свой выбор их толпы не заплатят и ломаного гроша. Разве что заработают. Что лучше – фальсифицировать выборы или пускать страну под откос? В 1996 году я вместе с прогрессивной интеллигенцией предпочитал первое, и об этом не жалею. Но если подобная точка зрения легитимна только для сохранения демократии, мы обречены подменять пустыми лозунгами личную ответственность.

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    Мне скажут: а с чего ты взял, что на этот раз не будет всё по-другому? И на этот вопрос у меня ответ есть: всё всегда по-другому. С одними и теми же результатами. В исторической ретроспективе только перемены сверху – к лучшему. Массами, которые мечтают о справедливости, всегда манипулируют люди, которые знают, чего хотят. Как говорил В.И.Ленин, «коренной вопрос всякой революции есть вопрос о власти в государстве». Но если вы готовы оправдывать собственные цели чужими средствами, почему отказываете в этом праве другим?


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