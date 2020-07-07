Алексей Анатольевич Лоэнгрин

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Газпрому больше некуда спешить с достройкой «Северного потока – 2»

«Северный поток – 2» готов к достройке Фото: REUTERS/Stine Jacobsen
Дания на удивление быстро решила вопрос с допуском баржи «Фортуна» к достройке «Северного потока – 2» в своих водах. Между тем «Академику Черскому» не требовалось никакого разрешения датских властей. Судно уже давно могло начать работы. Почему же Газпром оттягивает момент старта достройки важнейшего для России газопровода? Подробности...
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Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
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Героизм скромного лейтенанта приблизил к России Крым

Чесменское сражение является одной из самых легендарных побед русского флотаФото: "Чесменский бой",Иван Айвазовский
Ровно 250 лет назад, 7 июля 1770 года, состоялась битва, благодаря которой Россия приобрела Крым и много других новых территорий – сражение при Чесме. Среди забытых героев сражения в первую очередь стоит назвать лейтенанта Дмитрия Сергеевича Ильина – человека, чья храбрость в кульминационный момент перевесила чашу весов на русскую сторону. Подробности...
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Председатель Китая сокрушил «самого влиятельного врага»

Цуй Чжуанжунь позволял себе не по-китайски резкие личные выпады в адрес председателя Си типа «невежественный политик»Фото: 肥洲/Youtube
В Китае арестован 57-летний ученый − один из критиков КПК и лично председателя Си Цзиньпина. Его уже успели сравнить с академиком Сахаровым и с Аун Сан Су Чжи − бывшей политзаключенной, впоследствии возглавившей Мьянму. Но в реальности арестованный не тянет на сколь-либо серьезного игрока. Лидеру Китая стоит опасаться совсем другой угрозы.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Алексей Анатольевич Лоэнгрин

Максим Соколов, публицист
В святые 90-е была процветающая профессия политтехнолога, построенная по принципу «Весенний день год кормит». Политтехнолог выезжал в регион, поднимал предвыборные бюджеты, день голосования проходил, после чего с богатыми (или уж какими есть) трофеями отправлялся отдыхать от трудов праведных. Подробности...

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Английская, Французская, Русская революции XVII-XX веков. стали моментами катастрофического распада тысячелетней греко-римской цивилизации. На примере последних событий в Америке и Европе мы видим почти полную ее гибель. Подробности...
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              Максим Соколов

              Алексей Анатольевич Лоэнгрин

              Максим Соколов
              публицист
              		 7 июля 2020, 18:15

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              Руководствуясь принципом «Otium post negotium», т. е. «Сделал дело – гуляй смело», А.А. Навальный с супругой отправился отдыхать на Балтийское море в пос. Янтарный (до 1947 г. – Пальмникен), что в 50 км от Калининграда. Возможно, он предпочел бы – как и многие, причем вне зависимости от политических убеждений – поехать за границу, но поезда не ходят, самолеты не летают.

              Разместившись в «Шлосс-отеле», А.А. Навальный аполитично гуляет по берегам, чем, однако, вызывает неоднозначное отношение товарищей по борьбе. Его упрекают в расточительности и изнеженности, отмечая, что негоже борцу с коррупцией быть таким Сарданапалом. Возмутило активистов и посещение лидером маникюрного салона – как будто истинный оппозиционер и борец должен ходить со зверообразными когтями.

              Есть и другие упреки. «Устроил намеренный раскол в среде оппозиции и уехал на отдых». «Только идиоты могут записывать Навального и либералов к нам в «союзники». Нам такие союзники даром не нужны. И с приплатой без надобности». «Нет бы как раньше – попытаться согласовать митинг и вывести народ на площадь. Даже согласованная массовая акция могла стать индикатором протестных настроений. Но нет».

              С иной точки зрения, претензии справедливы. Алексей Анатольевич повел себя, как певец, исполнявший партию Лоэнгрина в одном немецком оперном театре. Лоэнгрин должен был выезжать на сцену, стоя в ладье, влекомой лебедем, но, будучи несколько пьян и потому неловок, не сумел вовремя загрузиться в ладью, и та выехала к зрителям пустая. Певец, однако, не пал духом и, рассматривая ладью как разновидность трамвая, философически заметил: «Ничего, поеду на следующем».

              В том можно даже усматривать некоторый цинизм, но зададимся вопросом: как следует выходить из начисто проигранной кампании и следует ли выходить вообще – ведь можно, например, зациклиться. Так старый чекист Г.В. Гудков намерен создать «Объединяющую повестку, возможность выработать общий план действий под понятным массам лозунгом: «Путин должен уйти!» Уйти как максимум в 2024, а лучше еще раньше».

              Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

              Политик и психолог Л.Я. Гозман в установочной статье «Гибель республики. Что нам делать после «кремлевского триумфа»?» воодушевляет сограждан: «Время за нас – невозможно навсегда загнать Россию в Средневековье. За нами культура, европейские города, традиции науки и образования».

              Писатель Д.Л. Быков призывает: «Сбиваться в отряды самообороны (но тихо, чтобы об этом никто не знал), запасаться средствами какими-то. Нас еще припугнули тем, что по законам военного времени можно вклады не выдавать. Но первое, что нужно сейчас делать, – это думать о защите себя, своих друзей, своей семьи, престарелых родителей, жен, детей. По крайней мере, сделать так, чтобы их нельзя было безнаказанно ограбить на улице: или не выпускать на улицу, или выпускать с телохранителям, или самому везде с ними ходить». Не хватает лишь требования прислать пять мотоциклетов с пулеметами для поимки иностранного консультанта.

              А на прекрасном голубом Дунае, как Мерлин в зачарованном лесу, старец Г.О. Павловский продолжает без устали камлать: «Некроплебисцит! Некроплебисцит!». На фоне таких жалостных картин А.А. Навальный, предающийся целебным (хотя и дюже холодным) морским купаниям в Пальмникене, выглядит по крайней мере вменяемым.

              Похоже, он пришел к оптимальной модели поведения. В святые 90-е (и с захватом чуточки от 2000-х) была процветающая профессия политтехнолога, построенная по принципу «Весенний день год кормит». Политтехнолог выезжал в регион (или в случае федеральных выборов вкалывал прямо в Москве), поднимал предвыборные бюджеты, день голосования проходил, после чего с богатыми (или уж какими есть) трофеями отправлялся отдыхать от трудов праведных. Чем кончилась кампания, при которой он кормился – триумфом или фиаско – его уже не интересовало. Отдохнув и прибарахлившись, он со свежими силами и незамутненным взором вступал в следующую кампанию.

              Так что не бранить А.А. Навального надо, но видеть в нем привет из святых 90-х, когда цвели свобода, демократия и политтехнология.


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