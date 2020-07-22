Ежедневно растущая ненависть вредит решению проблемы Карабаха

За Кавказскими горами вновь маячит дым войны и ощущается запах пороха. Два близких для России государства снова напомнили о давнем конфликте, только современная фаза которой насчитывает три десятилетия. Что же послужило причиной эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном?

Какие только версии не встретишь в интернете и блогах. Порой оценка опытного эксперта в авторитетном СМИ своей эмоциональностью и легкомысленностью ничем не отличается от обычного комментатора соцсетей. Одна из популярных версий, как всегда, США. «Злые цээрушники поджигают «подбрюшье» России и стравливают добрые народы Кавказа». Нет, конечно, Америка с радостью оттяпала бы Закавказье. Но мы же прекрасно знаем, что у руля сейчас изоляционист Трамп, которому, особенно после коронакризиса и новой расовой войны, нет дела не только до Карабаха, но даже до Ливии.

Чуть более солиднее, казалось бы, звучит версия о турецком следе. «Смотрите, Эрдоган снова поддержал Азербайджан», – кричат они. Однако и это объяснение притянуто за уши. Готовность воевать за интересы Баку мозолит глаза, но еще не доказывает на причинно-следственном уровне, что это Анкара подвигла Баку на обострение. Да и к тому же у Эрдогана сейчас очень много проблем в Ливии, Сирии и внутри самой Турции, чтобы открывать против себя «третий фронт».

Находятся умники, которые переводят стрелки на Москву. Здесь трактовка интересов России самая разнообразная. Одни обращают внимание на то, что через Товузский район Азербайджана проходят стратегические трубы: газопровод Баку – Тбилиси – Эрзурум и нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан, а также железная дорога Баку – Тбилиси – Карс. Мол, провоцируя конфликт в этом регионе, Россия манипулирует Турцией и мстит за Айя-Софию. И еще одно «объяснение»: Кремль дал отмашку Алиеву, чтобы усмирить зарвавшегося Пашиняна, обижающего «друзей Путина».

Я исхожу все-таки из того, что обострение в регионе Тавуш – Товуз вызвано непосредственно поведением двух закавказских республик. Стычки могли вызвать абсолютно любые факторы. Начиная с мелкого инцидента типа выстрела снайпера в ту или другую сторону и заканчивая попытками за счет внешней угрозы решить внутриполитические проблемы.

Разбирая последнюю четырехдневную войну, важно не путать поводы и причины. Из-за чего бы ни начались стычки, они настолько же тянут на термин «причина», насколько убийство эрцгерцога Франца Фердинанда – на причину Первой мировой войны. Мина замедленного действия под армяно-азербайджанские отношения заложена в 1994 году в Бишкеке. Тогда Баку принял условия невыгодного для себя перемирия с Ереваном. Азербайджан - проигравшая сторона, которая, помимо бывшей советской Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) потеряла еще семь районов.

Азербайджан 30 лет живет с чувством реванша. Переговоры под мандатом ОБСЕ проходят вяло. Серьезных достижений, помимо обмена пленными и журналистами, нет. Если раньше Армения кое-как еще была готова оставить пять–семь районов в обмен на независимость Нагорно-Карабахской Республики (НКР), то с приходом Пашиняна Ереван взял курс «весь Карабах – наш». Это зеркальное отражение позиции Баку, который, по сути, тоже хочет Карабах полностью: пять–семь районов незамедлительно, а НКР с расширенным статусом автономии в составе Азербайджана.

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В таких условиях достаточно мелкой недомолвки на границе, чтобы перестрелки кончились масштабной военной операцией. Собственно, свидетелями этого мы и стали четыре года назад, в апреле 2016 года. Почему сейчас не дошло до крупной войны? Во-первых, потому, что обострения происходили на госгранице двух стран. Хотя границы Армении и Азербайджана в Товузе – Тавуше не делимитированы и они формально находятся в состоянии войны, территориальных споров здесь нет. Во-вторых, видимо, Азербайджан считает, что пока не время для крупных военных действий. В-третьих, пусть и чуть с опозданием, вмешалась Москва.

Если отбросить долгие споры о том, кто начал, сколько полковников и солдат убили, кто потерял больше беспилотников, то, по большому счету, эти боевые действия стали бессмысленными. Хотя перестрелка шла на территории ОДКБ, Армения не смогла добиться безоговорочной поддержки России, что особенно неприятно в момент, когда доверие между правительством Пашиняна и Кремлем не отвечает уровню союзников. С другой стороны, в Азербайджане резко выросли военные настроения. Толпы молодых людей рванули в военкоматы записываться добровольцами. Алиев, конечно, заверил, что ВС страны достаточно сильны, чтобы самим справиться с противником. Однако удастся ли спрятать джинна обратно в бутылку, большой вопрос.

Один из самых беспристрастных экспертов по региону, британец Томас де Ваал, в своей последней статье справедливо заметил, что сегодня «мир далек как никогда». Он прав, стычки в Товузе – Тавуше отбросили переговорный процесс на несколько лет. Они освежили историческую память и еще больше нагнетают и без того враждебные настроения в двух республиках. Каждый день растущей ненависти делает все более нерешаемой задачу совместного проживания 600 тыс. изгнанных из Карабаха азербайджанцев и около 150 тыс. армян непризнанной НКР после урегулирования конфликта. В то же время отсутствие подвижек в дипломатии сохраняют причины этой взаимной вражды.

Этот замкнутый круг сохраняет возможность повторения событий июля 2020 и апреля 2016 года. Когда и как это произойдет, не скажет ни один эксперт, а причины и так известны - это нерешенность карабахской проблемы.