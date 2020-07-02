Сам не занимаешься своей молодежью – ей займутся другие

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Крымский мост наконец полностью раскрыл свои преимущества

Грузовые вагоны впервые пустили по Крымскому мостуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
«Теперь в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других регионов нашей страны», – заявил глава региона Сергей Аксенов. Так он прокомментировал важнейшее событие – запуск грузового железнодорожного сообщения через Крымский мост. Что дадут грузовые поезда Крыму, туристам и всей остальной России? Подробности...
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Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно

Россияне проявили заботу не только о своей безопасности, но и о своем будущемФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции. Уже очевидно, что явка превзошла ожидания, а подавляющее большинство участников голосования сказали «да» обновлению Основного закона. Политологи объяснили, почему это произошло. Подробности...
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Владивосток родился благодаря авантюризму русских первопроходцев

«Манджур» – первое судно на берегу ВладивостокаФото: общественное достояние
2 июля 1860 года в бухте Золотой Рог бросил якорь транспорт российской Сибирской флотилии «Манджур» с тридцатью солдатами и стройматериалами на борту. Эта дата считается днем основания Владивостока, одного из самых перспективных городов России. Но данному событию предшествовала захватывающая эпопея – Амурской области и Приморского края в составе России могло бы и не быть. Подробности...
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Внедрившийся в Сомали «суперхищник» остается в тени

Битва с пиратами – только прикрытие большой геополитической игрыФото: "Капитан Филлипс",
Michael De Luca Productions
Беднейшее государство Африки – Сомали – вновь попало в центр внимания, а все из-за того, что в его обворовывании начали обвинять Иран. Речь идет о браконьерстве в территориальных водах. Однако на самом деле больше всего грабит и использует Сомали совсем другая страна, мечтающая о геополитическом реванше. И это даже не Китай. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Сам не занимаешься своей молодежью – ей займутся другие

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Студенты, пока они в среде, или же вот такие ненужные никому, неприкаянные, вечные студент, которые уверены, что в их бедах виновата не та страна и «несменяемая» власть (ему же так рассказывали пять лет все профессора), по большому счету идеальное топливо протеста. Подробности...

Триумф Путина

Алексей Чеснаков, директор центра политической конъюнктуры
Некоторых комментаторов корежит от слова «триумф». Напрасно. Результат голосования – несомненный триумф. Личный триумф Путина. Подробности...
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              Сам не занимаешься своей молодежью – ей займутся другие

              Андрей Медведев
              Политический обозреватель
              		2 июля 2020, 16:40

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              Понятно, что принятие поправок в Конституцию активность отечественной оппозиции и западных кураторов вряд ли ослабит. Просто, вероятнее всего, будут менять стратегию и от сиюминутных акций перейдут к работе в долгой перспективе.

              Думаю, что центрами протеста постараются сделать, как ни странно, более благополучные регионы, города-миллионники. А топливом протеста попробуют сделать молодежь. Которая историю страны толком не знает, 90-е не помнит, фронду с властью воспринимает зачастую, как игру или часть обязательной программы по демонстрации крутости.

              Тем более, что изобретать ничего не надо. Студенчество было топливом протеста в конце XIX века. Оно же было брошено в топку первой русской революции в 1905, а кто пережил – и в 1917 году отправился туда же.

              Об причинах и сути студенческого бунтарства писал Розанов, сравнивая студентов с буйным необразованным казачеством, а университеты с остром Хортица. Об этом писал Александр Изгоев в статье «Об интеллигентной молодежи». И выводы-то он делал очень простые: учиться у русские студентов как бы не модно, не для того они идут в университеты, а для тусовки и для фронды. Изгоев сравнивал русских студентов и французских, и дела неутешительный вывод. «Французский студент не может окончить курса, не ознакомившись в подлиннике с классическими работами французских юристов и государствоведов, а у нас – я смело утверждаю это – 95% юристов кончают курс, не заглядывая в другую книгу, кроме казенного учебника, а то и компендиума».

              И дальше:

              Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

              «Пока он в университете, эта особая студенческая культура дает ему как будто очень много, но чуть только он оставил университетскую скамью, он чувствует, что не получил ничего.

              «Буржуазную» науку он презирал, знакомился с нею лишь в той мере, насколько это было необходимо для получения диплома, составлял планы обстоятельного самообразования, – но в итоге не научился даже толково излагать свои мысли, не знает азбуки физических наук, не знает географии своей родины, основных фактов русской истории».

              В нынешнем изводе это выглядит примерно также. Кому нужен специалист, который протусовался пять лет, учился по шпаргалкам, чьи знания почерпнуты в Википедии и получены от модных видеоблогеров? А заодно стоит понимать, что за последние десятилетия российские гуманитарные вузы по всей стране стали рассадниками либерального протеста и примитивнейшей либеральной (точнее скорее демшизовой) мысли.

              «Средний массовый интеллигент в России большею частью не любит своего дела и не знает его. Он – плохой учитель, плохой инженер, плохой журналист, непрактичный техник и проч., и проч. Его профессия представляет для него нечто случайное, побочное, не заслуживающее уважения».

              И вот сами студенты, пока они в среде, или же вот такие ненужные никому, неприкаянные, вечные студент, которые уверены, что в их бедах виновата не та страна и «несменяемая» власть (ему же так рассказывали пять лет все профессора), по большому счету идеальное топливо протеста. Ну и стоит учитывать силу интернета, соцсетей, и да, простите видеоблогеров. Которых, например в 1905 году не было. А полыхнуло.

              И поскольку в России, как известно, «за 200 лет не меняется ничего», стоит понимать, что могут возникнуть серьезные проблемы. Но на самом деле, это аксиома – сам не занимаешься своей молодежью, ей займутся другие.

              Источник: Блог Андрея Медведева

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